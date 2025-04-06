Bitcoin Striker M5X
- Experts
- Krisztian Gulyas
- Version: 5.4
- Mise à jour: 22 septembre 2025
- Activations: 10
**Bitcoin Striker M5X** est un robot de trading **spécialement optimisé pour BTCUSD en M5**.
Il combine des SL/TP dynamiques basés sur l’ATR, une logique de tendance via RSI, des bougies Heikin-Ashi et un filtre adaptatif de Choppiness. Le bot ne maintient **qu’une seule position à la fois**, ce qui réduit le risque et simplifie la gestion du compte.
> ⚠️ Important : l’utiliser sur d’autres instruments peut entraîner des résultats imprévisibles.
**Démarrage rapide**
1. Activez *Algo Trading* dans MT5.
2. Ouvrez le graphique **BTCUSD M5**.
3. Glissez le fichier EA sur le graphique et cliquez sur « OK ».
*(Un VPS est recommandé mais pas obligatoire.)*
---
## Points forts
- EA dédié à **BTCUSD** (Timeframe M5)
- Presets **High-Risk** / **Low-Risk** prêts à l’emploi
- SL/TP calculés avec des **multiplicateurs ATR**
- Validation par **retracements de Fibonacci**
- Signaux combinés : **RSI + MA hybride + Heikin-Ashi**
- **Une seule position** (Buy ou Sell) en permanence
- Filtre d’actualités intégré pour éviter les pics de volatilité
- **Mises à jour gratuites à vie** via le Market
---
## Fonctionnement
### Position unique
L’algorithme n’ouvre jamais deux ordres simultanément ; moins de marge utilisée, risque plus clair.
### Taille de lot dynamique
Le paramètre clé `RISK_PERCENTAGE` (par défaut **1,78 %**) définit le risque par ordre.
- Valeur ↑ : profit potentiel **et** drawdown plus élevés
- Valeur ↓ : mode plus conservateur
### Modules techniques
- **ATR** : calcul des SL/TP et trailing
- **RSI + MA hybride** : détection de tendance
- **Heikin-Ashi** : filtrage du bruit
- **Choppiness Index** : évite les phases de range
---
## Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|--------------------------|--------|
| **Dépôt minimum** | **1 000 USD** |
| **Lot minimum** | 0,03 |
| **Effet de levier** | 1 : 500 |
| **Type de compte** | Hedge |
| **Instrument tradé** | BTCUSD |
---
## Foire aux questions (FAQ)
**1. Puis-je l’utiliser sur ETH, XAUUSD, etc. ?**
Non recommandé. Le bot est calibré sur la volatilité de BTCUSD.
**2. Le VPS est-il indispensable ?**
Pas forcément ; une latence < 500 ms suffit. Le VPS améliore toutefois la stabilité.
**3. Comment modifier le risque ?**
Choisissez *High-Risk* ou *Low-Risk* ou ajustez `RISK_PERCENTAGE`.
**4. Le robot ouvre-t-il plusieurs positions ?**
Jamais. Il n’y a qu’une position active.
**5. Comment recevoir les mises à jour ?**
Les acheteurs obtiennent gratuitement les nouvelles versions via *Téléchargements → Achetés*.
> D’autres questions ? Postez un message dans l’onglet **Comments** !
---
## Journal des versions
- **v5.0 — 24 juin 2025**
- Pondération Heikin-Ashi révisée
- Slope du Choppiness réglé sur 2,90
- Ajout d’un filtre ADX-Hook pour détecter l’épuisement de tendance
---
### Mots-clés (FR)
`EA BTCUSD, robot M5, trailing stop ATR, swing trading, Bitcoin, crypto, Expert Advisor`
> **Avertissement** : les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. En utilisant cet EA, vous acceptez l’ensemble des risques liés au trading.
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note