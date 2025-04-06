Bitcoin Striker M5X

  
**Bitcoin Striker M5X** est un robot de trading **spécialement optimisé pour BTCUSD en M5**.  
Il combine des SL/TP dynamiques basés sur l’ATR, une logique de tendance via RSI, des bougies Heikin-Ashi et un filtre adaptatif de Choppiness. Le bot ne maintient **qu’une seule position à la fois**, ce qui réduit le risque et simplifie la gestion du compte.

> ⚠️ Important : l’utiliser sur d’autres instruments peut entraîner des résultats imprévisibles.

**Démarrage rapide**  
1. Activez *Algo Trading* dans MT5.  
2. Ouvrez le graphique **BTCUSD M5**.  
3. Glissez le fichier EA sur le graphique et cliquez sur « OK ».  
*(Un VPS est recommandé mais pas obligatoire.)*

---

## Points forts  

- EA dédié à **BTCUSD** (Timeframe M5)  
- Presets **High-Risk** / **Low-Risk** prêts à l’emploi  
- SL/TP calculés avec des **multiplicateurs ATR**  
- Validation par **retracements de Fibonacci**  
- Signaux combinés : **RSI + MA hybride + Heikin-Ashi**  
- **Une seule position** (Buy ou Sell) en permanence  
- Filtre d’actualités intégré pour éviter les pics de volatilité  
- **Mises à jour gratuites à vie** via le Market

---

## Fonctionnement

### Position unique  
L’algorithme n’ouvre jamais deux ordres simultanément ; moins de marge utilisée, risque plus clair.

### Taille de lot dynamique  
Le paramètre clé `RISK_PERCENTAGE` (par défaut **1,78 %**) définit le risque par ordre.  
- Valeur ↑ : profit potentiel **et** drawdown plus élevés  
- Valeur ↓ : mode plus conservateur

### Modules techniques  
- **ATR** : calcul des SL/TP et trailing  
- **RSI + MA hybride** : détection de tendance  
- **Heikin-Ashi** : filtrage du bruit  
- **Choppiness Index** : évite les phases de range

---

## Spécifications

| Paramètre                | Valeur |
|--------------------------|--------|
| **Dépôt minimum**        | **1 000 USD** |
| **Lot minimum**          | 0,03 |
| **Effet de levier**      | 1 : 500 |
| **Type de compte**       | Hedge |
| **Instrument tradé**     | BTCUSD |

---

## Foire aux questions (FAQ)

**1. Puis-je l’utiliser sur ETH, XAUUSD, etc. ?**  
Non recommandé. Le bot est calibré sur la volatilité de BTCUSD.

**2. Le VPS est-il indispensable ?**  
Pas forcément ; une latence < 500 ms suffit. Le VPS améliore toutefois la stabilité.

**3. Comment modifier le risque ?**  
Choisissez *High-Risk* ou *Low-Risk* ou ajustez `RISK_PERCENTAGE`.

**4. Le robot ouvre-t-il plusieurs positions ?**  
Jamais. Il n’y a qu’une position active.

**5. Comment recevoir les mises à jour ?**  
Les acheteurs obtiennent gratuitement les nouvelles versions via *Téléchargements → Achetés*.

> D’autres questions ? Postez un message dans l’onglet **Comments** !

---

## Journal des versions  

- **v5.0 — 24 juin 2025**  
  - Pondération Heikin-Ashi révisée  
  - Slope du Choppiness réglé sur 2,90  
  - Ajout d’un filtre ADX-Hook pour détecter l’épuisement de tendance

---

### Mots-clés (FR)

`EA BTCUSD, robot M5, trailing stop ATR, swing trading, Bitcoin, crypto, Expert Advisor`

> **Avertissement** : les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. En utilisant cet EA, vous acceptez l’ensemble des risques liés au trading.

Filtrer:
Nulladik_EGZ
19
Nulladik_EGZ 2025.06.23 09:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis