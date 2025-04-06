**Bitcoin Striker M5X** est un robot de trading **spécialement optimisé pour BTCUSD en M5**.

Il combine des SL/TP dynamiques basés sur l’ATR, une logique de tendance via RSI, des bougies Heikin-Ashi et un filtre adaptatif de Choppiness. Le bot ne maintient **qu’une seule position à la fois**, ce qui réduit le risque et simplifie la gestion du compte.





> ⚠️ Important : l’utiliser sur d’autres instruments peut entraîner des résultats imprévisibles.





**Démarrage rapide**

1. Activez *Algo Trading* dans MT5.

2. Ouvrez le graphique **BTCUSD M5**.

3. Glissez le fichier EA sur le graphique et cliquez sur « OK ».

*(Un VPS est recommandé mais pas obligatoire.)*





---





## Points forts





- EA dédié à **BTCUSD** (Timeframe M5)

- Presets **High-Risk** / **Low-Risk** prêts à l’emploi

- SL/TP calculés avec des **multiplicateurs ATR**

- Validation par **retracements de Fibonacci**

- Signaux combinés : **RSI + MA hybride + Heikin-Ashi**

- **Une seule position** (Buy ou Sell) en permanence

- Filtre d’actualités intégré pour éviter les pics de volatilité

- **Mises à jour gratuites à vie** via le Market





---





## Fonctionnement





### Position unique

L’algorithme n’ouvre jamais deux ordres simultanément ; moins de marge utilisée, risque plus clair.





### Taille de lot dynamique

Le paramètre clé `RISK_PERCENTAGE` (par défaut **1,78 %**) définit le risque par ordre.

- Valeur ↑ : profit potentiel **et** drawdown plus élevés

- Valeur ↓ : mode plus conservateur





### Modules techniques

- **ATR** : calcul des SL/TP et trailing

- **RSI + MA hybride** : détection de tendance

- **Heikin-Ashi** : filtrage du bruit

- **Choppiness Index** : évite les phases de range





---





## Spécifications





| Paramètre | Valeur |

|--------------------------|--------|

| **Dépôt minimum** | **1 000 USD** |

| **Lot minimum** | 0,03 |

| **Effet de levier** | 1 : 500 |

| **Type de compte** | Hedge |

| **Instrument tradé** | BTCUSD |





---





## Foire aux questions (FAQ)





**1. Puis-je l’utiliser sur ETH, XAUUSD, etc. ?**

Non recommandé. Le bot est calibré sur la volatilité de BTCUSD.





**2. Le VPS est-il indispensable ?**

Pas forcément ; une latence < 500 ms suffit. Le VPS améliore toutefois la stabilité.





**3. Comment modifier le risque ?**

Choisissez *High-Risk* ou *Low-Risk* ou ajustez `RISK_PERCENTAGE`.





**4. Le robot ouvre-t-il plusieurs positions ?**

Jamais. Il n’y a qu’une position active.





**5. Comment recevoir les mises à jour ?**

Les acheteurs obtiennent gratuitement les nouvelles versions via *Téléchargements → Achetés*.





> D’autres questions ? Postez un message dans l’onglet **Comments** !





---





## Journal des versions





- **v5.0 — 24 juin 2025**

- Pondération Heikin-Ashi révisée

- Slope du Choppiness réglé sur 2,90

- Ajout d’un filtre ADX-Hook pour détecter l’épuisement de tendance





---





> **Avertissement** : les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. En utilisant cet EA, vous acceptez l’ensemble des risques liés au trading.



