Price Grid NavigatorEA

Price Grid Navigator EA

Exploitez la puissance de Murrey Math pour un trading de précision





Le Price Grid Navigator EA est un Expert Advisor de pointe conçu pour automatiser les stratégies de trading basées sur le célèbre système de trading Murrey Math. Cet EA est idéal pour les traders souhaitant exploiter la précision des niveaux Murrey Math afin d'identifier les zones de support et de résistance clés, d'exécuter des transactions et de gérer efficacement les risques.





Fonctionnalités clés

Trading automatisé Murrey Math :





L'EA calcule et trace dynamiquement 13 niveaux Murrey Math, garantissant des zones de support et de résistance précises quelles que soient les conditions de marché.





Les transactions sont exécutées automatiquement aux niveaux clés, tels que 0/8 (Support Ultime), 2/8 (Retournement Majeur), 6/8 (Retournement Majeur) et 8/8 (Résistance Ultime).





Gestion avancée des risques :





Les Stop-Loss et Take-Profit sont automatiquement définis aux niveaux Murrey Math adjacents, garantissant ainsi des ratios risque/rendement optimaux.





Protection maximale contre les pertes : L'EA peut clôturer des transactions si un seuil de perte prédéfini (en pips) est atteint, protégeant ainsi votre compte des pertes excessives.





Fonctionnalité de stop suiveur : Inclut un stop suiveur X-pip et un stop suiveur basé sur un pourcentage pour sécuriser vos profits lorsque le marché évolue en votre faveur.





Logique de trading personnalisable :





Activez ou désactivez des niveaux Murrey Math spécifiques pour les entrées de transaction, ce qui vous permet d'adapter l'EA à votre stratégie de trading préférée.





Une seule position à la fois est autorisée, garantissant un trading rigoureux et évitant la surexposition.





Gestion robuste des erreurs :





Une gestion complète des erreurs garantit une exécution et une gestion fluides des transactions, même en cas de volatilité des marchés.





Des journaux et des alertes détaillés vous tiennent informé des exécutions, des modifications et des erreurs de transaction.





Saisies intuitives :





L'EA est doté de nombreux paramètres personnalisables, le rendant adapté aux traders débutants comme expérimentés.





Paramètres d'entrée

Description du paramètre

P Période de calcul des niveaux de Murrey Math (par défaut : 128).

LotSize Taille de lot fixe pour les transactions (par défaut : 0,10).

MagicNumber Identifiant unique des transactions de l'EA (par défaut : 12345).

MaxLossInPips Perte maximale autorisée en pips avant la clôture d'une transaction (par défaut : 70).

EnableMaxLoss Active/désactive la fonction de perte maximale (par défaut : true).

EnableOrderDetails Active/désactive l'impression des détails de l'ordre dans le journal (par défaut : true).

trailingStopPip Applique un stop suiveur en pips (par défaut : 100).

Enable0_8 Active les transactions au niveau 0/8 (Support Ultime) (par défaut : true).

Enable2_8 Active les transactions au niveau 2/8 (Inversion - Majeure) (par défaut : true).

Enable4_8 : Activation des transactions au niveau 4/8 (Support/Résistance majeur) (par défaut : faux).

Enable6_8 : Activation des transactions au niveau 6/8 (Retournement majeur) (par défaut : vrai).

Enable8_8 : Activation des transactions au niveau 8/8 (Résistance ultime) (par défaut : vrai).

Pourquoi choisir Price Grid Navigator EA ?

Stratégie éprouvée : Basé sur le système de trading Murrey Math, cet EA est conçu pour identifier les opportunités de trading à forte probabilité.





Entièrement automatisé : Plus besoin de calculer les niveaux manuellement ni de surveiller le marché : l'EA s'en charge pour vous.





Flexible et personnalisable : Adaptez l'EA à votre style de trading grâce à des paramètres ajustables et des paramètres d'activation des niveaux.





Performances fiables : Conçu avec des fonctionnalités robustes de gestion des erreurs et des risques pour garantir des performances constantes.





Fonctionnement

Calcul des niveaux : L'EA calcule les niveaux Murrey Math en fonction des prix les plus élevés et les plus bas sur une période définie par l'utilisateur (P).





Exécution des transactions : Les transactions sont exécutées automatiquement lorsque le prix approche des niveaux Murrey Math clés, tels que 0/8, 2/8, 6/8 ou 8/8.





Gestion des risques : Les niveaux stop-loss et take-profit sont définis à des niveaux Murrey Math adjacents, et l'EA inclut des fonctionnalités telles que les stops suiveurs et la protection contre les pertes maximales.





Gestion des transactions : L'EA garantit qu'une seule position est ouverte à la fois, évitant ainsi la surexposition et maintenant une gestion rigoureuse des transactions.





À qui s'adresse cet EA ?





Swing traders : Idéal pour les traders souhaitant capitaliser sur les fluctuations de prix à moyen terme grâce aux niveaux Murrey Math.





Traders peu enclins au risque : Grâce à ses fonctionnalités intégrées de gestion des risques, il convient parfaitement aux traders qui privilégient la préservation du capital.





Traders occupés : Parfait pour ceux qui souhaitent automatiser leur stratégie de trading et gagner du temps.





Commencez dès aujourd'hui

Transformez votre trading avec Price Grid Navigator et découvrez la puissance du trading automatisé Murrey Math. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet EA est conçu pour vous aider à obtenir des résultats constants avec un minimum d'effort.





