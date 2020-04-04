Price Grid NavigatorEA
- Experts
- Dora Nafwa Mwabini
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
EA Price Grid Navigator
Sblocca la potenza di Murrey Math per un trading di precisione
L'EA Price Grid Navigator è un Expert Advisor all'avanguardia progettato per automatizzare le strategie di trading basate sul rinomato sistema di trading Murrey Math. Questo EA è perfetto per i trader che desiderano sfruttare la precisione dei livelli di Murrey Math per identificare le zone di supporto e resistenza chiave, eseguire operazioni e gestire il rischio in modo efficace.
Caratteristiche principali
Trading automatizzato con Murrey Math:
L'EA calcola e traccia dinamicamente 13 livelli di Murrey Math, garantendo zone di supporto e resistenza precise per qualsiasi condizione di mercato.
Le operazioni vengono eseguite automaticamente ai livelli chiave, come 0/8 (Supporto Massimo), 2/8 (Inversione - Maggiore), 6/8 (Inversione - Maggiore) e 8/8 (Resistenza Massima).
Gestione del rischio avanzata:
Stop-Loss e Take-Profit vengono impostati automaticamente su livelli adiacenti di Murrey Math, garantendo rapporti rischio-rendimento ottimali.
Massima protezione dalle perdite: l'EA può chiudere le operazioni al raggiungimento di una soglia di perdita predefinita (in pip), proteggendo il tuo conto da drawdown eccessivi.
Funzionalità Trailing Stop: include sia trailing stop a X pip che trailing stop basato su percentuali per bloccare i profitti quando il mercato si muove a tuo favore.
Logica di trading personalizzabile:
Abilita o disabilita specifici livelli di Murrey Math per le posizioni aperte, consentendoti di adattare l'EA alla tua strategia di trading preferita.
È consentita una sola posizione alla volta, garantendo un trading disciplinato ed evitando la sovraesposizione.
Gestione degli errori affidabile:
La gestione completa degli errori garantisce che le operazioni vengano eseguite e gestite senza intoppi, anche in condizioni di mercato volatili.
Registri e avvisi dettagliati ti tengono informato su esecuzioni, modifiche ed errori.
Input intuitivi:
L'EA è dotato di una gamma di parametri personalizzabili, che lo rendono adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.
Parametri di input
Parametro Descrizione
P Periodo per il calcolo dei livelli di Murrey Math (predefinito: 128).
LotSize Dimensione fissa del lotto per le operazioni (predefinito: 0,10).
MagicNumber Identificativo univoco per le operazioni dell'EA (predefinito: 12345).
MaxLossInPips Perdita massima consentita in pip prima di chiudere un'operazione (predefinito: 70).
EnableMaxLoss Abilita/disabilita la funzione di perdita massima (predefinito: true).
EnableOrderDetails Abilita/disabilita la stampa dei dettagli dell'ordine nel registro (predefinito: true).
trailingStopPip Applica un trailing stop in pip (predefinito: 100).
Enable0_8 Abilita le operazioni al livello 0/8 (Ultimate Support) (predefinito: true). Enable2_8 Abilita le operazioni al livello 2/8 (Inversione - Maggiore) (predefinito: vero).
Enable4_8 Abilita le operazioni al livello 4/8 (Supporto/Resistenza Maggiore) (predefinito: falso).
Enable6_8 Abilita le operazioni al livello 6/8 (Inversione - Maggiore) (predefinito: vero).
Enable8_8 Abilita le operazioni al livello 8/8 (Resistenza Massima) (predefinito: vero).
Perché scegliere l'EA Price Grid Navigator?
Strategia comprovata: basato sul collaudato sistema di trading Murrey Math, questo EA è progettato per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.
Completamente automatizzato: non è necessario calcolare manualmente i livelli o monitorare il mercato: l'EA fa tutto per te.
Flessibile e personalizzabile: adatta l'EA al tuo stile di trading con parametri regolabili e impostazioni di attivazione dei livelli.
Prestazioni affidabili: realizzato con solide funzionalità di gestione degli errori e del rischio per garantire prestazioni costanti.
Come funziona
Calcolo dei livelli: l'EA calcola i livelli di Murrey Math in base ai prezzi più alti e più bassi in un periodo definito dall'utente (P).
Esecuzione delle operazioni: le operazioni vengono eseguite automaticamente quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di Murrey Math, come 0/8, 2/8, 6/8 o 8/8.
Gestione del rischio: i livelli di stop-loss e take-profit vengono impostati sui livelli di Murrey Math adiacenti e l'EA include funzionalità come trailing stop e protezione dalle perdite massime.
Gestione delle operazioni: l'EA garantisce l'apertura di una sola posizione alla volta, evitando la sovraesposizione e mantenendo un trading disciplinato.
A chi è rivolto questo EA?
Swing trader: ideale per i trader che desiderano capitalizzare sui movimenti di prezzo a medio termine utilizzando i livelli di Murrey Math.
Trader avversi al rischio: le funzionalità integrate di gestione del rischio lo rendono adatto ai trader che danno priorità alla salvaguardia del capitale.
Trader impegnati: perfetto per chi desidera automatizzare la propria strategia di trading e risparmiare tempo.
Inizia oggi stesso
Trasforma il tuo trading con l'EA Price Grid Navigator e scopri la potenza del trading automatizzato di Murrey Math. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA è progettato per aiutarti a ottenere risultati costanti con il minimo sforzo.
Acquistalo ora e porta il tuo trading al livello successivo!