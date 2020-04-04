Price Grid NavigatorEA

EA Price Grid Navigator

Sblocca la potenza di Murrey Math per un trading di precisione





L'EA Price Grid Navigator è un Expert Advisor all'avanguardia progettato per automatizzare le strategie di trading basate sul rinomato sistema di trading Murrey Math. Questo EA è perfetto per i trader che desiderano sfruttare la precisione dei livelli di Murrey Math per identificare le zone di supporto e resistenza chiave, eseguire operazioni e gestire il rischio in modo efficace.





Caratteristiche principali

Trading automatizzato con Murrey Math:





L'EA calcola e traccia dinamicamente 13 livelli di Murrey Math, garantendo zone di supporto e resistenza precise per qualsiasi condizione di mercato.





Le operazioni vengono eseguite automaticamente ai livelli chiave, come 0/8 (Supporto Massimo), 2/8 (Inversione - Maggiore), 6/8 (Inversione - Maggiore) e 8/8 (Resistenza Massima).





Gestione del rischio avanzata:





Stop-Loss e Take-Profit vengono impostati automaticamente su livelli adiacenti di Murrey Math, garantendo rapporti rischio-rendimento ottimali.





Massima protezione dalle perdite: l'EA può chiudere le operazioni al raggiungimento di una soglia di perdita predefinita (in pip), proteggendo il tuo conto da drawdown eccessivi.





Funzionalità Trailing Stop: include sia trailing stop a X pip che trailing stop basato su percentuali per bloccare i profitti quando il mercato si muove a tuo favore.





Logica di trading personalizzabile:





Abilita o disabilita specifici livelli di Murrey Math per le posizioni aperte, consentendoti di adattare l'EA alla tua strategia di trading preferita.





È consentita una sola posizione alla volta, garantendo un trading disciplinato ed evitando la sovraesposizione.





Gestione degli errori affidabile:





La gestione completa degli errori garantisce che le operazioni vengano eseguite e gestite senza intoppi, anche in condizioni di mercato volatili.





Registri e avvisi dettagliati ti tengono informato su esecuzioni, modifiche ed errori.





Input intuitivi:





L'EA è dotato di una gamma di parametri personalizzabili, che lo rendono adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.





Parametri di input

Parametro Descrizione

P Periodo per il calcolo dei livelli di Murrey Math (predefinito: 128).

LotSize Dimensione fissa del lotto per le operazioni (predefinito: 0,10).

MagicNumber Identificativo univoco per le operazioni dell'EA (predefinito: 12345).

MaxLossInPips Perdita massima consentita in pip prima di chiudere un'operazione (predefinito: 70).

EnableMaxLoss Abilita/disabilita la funzione di perdita massima (predefinito: true).

EnableOrderDetails Abilita/disabilita la stampa dei dettagli dell'ordine nel registro (predefinito: true).

trailingStopPip Applica un trailing stop in pip (predefinito: 100).

Enable0_8 Abilita le operazioni al livello 0/8 (Ultimate Support) (predefinito: true). Enable2_8 Abilita le operazioni al livello 2/8 (Inversione - Maggiore) (predefinito: vero).

Enable4_8 Abilita le operazioni al livello 4/8 (Supporto/Resistenza Maggiore) (predefinito: falso).

Enable6_8 Abilita le operazioni al livello 6/8 (Inversione - Maggiore) (predefinito: vero).

Enable8_8 Abilita le operazioni al livello 8/8 (Resistenza Massima) (predefinito: vero).

Perché scegliere l'EA Price Grid Navigator?

Strategia comprovata: basato sul collaudato sistema di trading Murrey Math, questo EA è progettato per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.





Completamente automatizzato: non è necessario calcolare manualmente i livelli o monitorare il mercato: l'EA fa tutto per te.





Flessibile e personalizzabile: adatta l'EA al tuo stile di trading con parametri regolabili e impostazioni di attivazione dei livelli.





Prestazioni affidabili: realizzato con solide funzionalità di gestione degli errori e del rischio per garantire prestazioni costanti.





Come funziona

Calcolo dei livelli: l'EA calcola i livelli di Murrey Math in base ai prezzi più alti e più bassi in un periodo definito dall'utente (P).





Esecuzione delle operazioni: le operazioni vengono eseguite automaticamente quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di Murrey Math, come 0/8, 2/8, 6/8 o 8/8.





Gestione del rischio: i livelli di stop-loss e take-profit vengono impostati sui livelli di Murrey Math adiacenti e l'EA include funzionalità come trailing stop e protezione dalle perdite massime.





Gestione delle operazioni: l'EA garantisce l'apertura di una sola posizione alla volta, evitando la sovraesposizione e mantenendo un trading disciplinato.





A chi è rivolto questo EA?

Swing trader: ideale per i trader che desiderano capitalizzare sui movimenti di prezzo a medio termine utilizzando i livelli di Murrey Math.





Trader avversi al rischio: le funzionalità integrate di gestione del rischio lo rendono adatto ai trader che danno priorità alla salvaguardia del capitale.





Trader impegnati: perfetto per chi desidera automatizzare la propria strategia di trading e risparmiare tempo.





Inizia oggi stesso

Trasforma il tuo trading con l'EA Price Grid Navigator e scopri la potenza del trading automatizzato di Murrey Math. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA è progettato per aiutarti a ottenere risultati costanti con il minimo sforzo.





Acquistalo ora e porta il tuo trading al livello successivo!