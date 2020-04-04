Price Grid NavigatorEA

EA Price Grid Navigator
Sblocca la potenza di Murrey Math per un trading di precisione

L'EA Price Grid Navigator è un Expert Advisor all'avanguardia progettato per automatizzare le strategie di trading basate sul rinomato sistema di trading Murrey Math. Questo EA è perfetto per i trader che desiderano sfruttare la precisione dei livelli di Murrey Math per identificare le zone di supporto e resistenza chiave, eseguire operazioni e gestire il rischio in modo efficace.

Caratteristiche principali
Trading automatizzato con Murrey Math:

L'EA calcola e traccia dinamicamente 13 livelli di Murrey Math, garantendo zone di supporto e resistenza precise per qualsiasi condizione di mercato.

Le operazioni vengono eseguite automaticamente ai livelli chiave, come 0/8 (Supporto Massimo), 2/8 (Inversione - Maggiore), 6/8 (Inversione - Maggiore) e 8/8 (Resistenza Massima).

Gestione del rischio avanzata:

Stop-Loss e Take-Profit vengono impostati automaticamente su livelli adiacenti di Murrey Math, garantendo rapporti rischio-rendimento ottimali.

Massima protezione dalle perdite: l'EA può chiudere le operazioni al raggiungimento di una soglia di perdita predefinita (in pip), proteggendo il tuo conto da drawdown eccessivi.

Funzionalità Trailing Stop: include sia trailing stop a X pip che trailing stop basato su percentuali per bloccare i profitti quando il mercato si muove a tuo favore.

Logica di trading personalizzabile:

Abilita o disabilita specifici livelli di Murrey Math per le posizioni aperte, consentendoti di adattare l'EA alla tua strategia di trading preferita.

È consentita una sola posizione alla volta, garantendo un trading disciplinato ed evitando la sovraesposizione.

Gestione degli errori affidabile:

La gestione completa degli errori garantisce che le operazioni vengano eseguite e gestite senza intoppi, anche in condizioni di mercato volatili.

Registri e avvisi dettagliati ti tengono informato su esecuzioni, modifiche ed errori.

Input intuitivi:

L'EA è dotato di una gamma di parametri personalizzabili, che lo rendono adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti.

Parametri di input
Parametro Descrizione
P Periodo per il calcolo dei livelli di Murrey Math (predefinito: 128).
LotSize Dimensione fissa del lotto per le operazioni (predefinito: 0,10).
MagicNumber Identificativo univoco per le operazioni dell'EA (predefinito: 12345).
MaxLossInPips Perdita massima consentita in pip prima di chiudere un'operazione (predefinito: 70).
EnableMaxLoss Abilita/disabilita la funzione di perdita massima (predefinito: true).
EnableOrderDetails Abilita/disabilita la stampa dei dettagli dell'ordine nel registro (predefinito: true).
trailingStopPip Applica un trailing stop in pip (predefinito: 100).
Enable0_8 Abilita le operazioni al livello 0/8 (Ultimate Support) (predefinito: true). Enable2_8 Abilita le operazioni al livello 2/8 (Inversione - Maggiore) (predefinito: vero).
Enable4_8 Abilita le operazioni al livello 4/8 (Supporto/Resistenza Maggiore) (predefinito: falso).
Enable6_8 Abilita le operazioni al livello 6/8 (Inversione - Maggiore) (predefinito: vero).
Enable8_8 Abilita le operazioni al livello 8/8 (Resistenza Massima) (predefinito: vero).
Perché scegliere l'EA Price Grid Navigator?
Strategia comprovata: basato sul collaudato sistema di trading Murrey Math, questo EA è progettato per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.

Completamente automatizzato: non è necessario calcolare manualmente i livelli o monitorare il mercato: l'EA fa tutto per te.

Flessibile e personalizzabile: adatta l'EA al tuo stile di trading con parametri regolabili e impostazioni di attivazione dei livelli.

Prestazioni affidabili: realizzato con solide funzionalità di gestione degli errori e del rischio per garantire prestazioni costanti.

Come funziona
Calcolo dei livelli: l'EA calcola i livelli di Murrey Math in base ai prezzi più alti e più bassi in un periodo definito dall'utente (P).

Esecuzione delle operazioni: le operazioni vengono eseguite automaticamente quando il prezzo si avvicina ai livelli chiave di Murrey Math, come 0/8, 2/8, 6/8 o 8/8.

Gestione del rischio: i livelli di stop-loss e take-profit vengono impostati sui livelli di Murrey Math adiacenti e l'EA include funzionalità come trailing stop e protezione dalle perdite massime.

Gestione delle operazioni: l'EA garantisce l'apertura di una sola posizione alla volta, evitando la sovraesposizione e mantenendo un trading disciplinato.

A chi è rivolto questo EA?
Swing trader: ideale per i trader che desiderano capitalizzare sui movimenti di prezzo a medio termine utilizzando i livelli di Murrey Math.

Trader avversi al rischio: le funzionalità integrate di gestione del rischio lo rendono adatto ai trader che danno priorità alla salvaguardia del capitale.

Trader impegnati: perfetto per chi desidera automatizzare la propria strategia di trading e risparmiare tempo.

Inizia oggi stesso
Trasforma il tuo trading con l'EA Price Grid Navigator e scopri la potenza del trading automatizzato di Murrey Math. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA è progettato per aiutarti a ottenere risultati costanti con il minimo sforzo.

Acquistalo ora e porta il tuo trading al livello successivo!
Prodotti consigliati
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experts
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experts
Unlock Precision Trading with PropTradeMaster: Your Expert Forex Trading Solution PropTradeMaster is a cutting-edge Forex robot designed to elevate your trading experience. Using advanced neural networks and NSA-core technology, it delivers precise market insights and adapts to changing conditions, providing you with the edge you need to succeed. Detailed User Manual For comprehensive instructions and deeper insights into how PropTradeMaster operates, please refer to the included Manual Guide.
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Experts
Lemm è uno scalper pensato per il trading intraday in M1, quindi molto veloce e aggressivo. E' configurabile in versione più tranquilla con timeframes più alti o su diversi assets contemporaneamente utilizzando diversi magic numbers. La configurazione di default è per le coppie del forex, ma modificando i parametri, si può utilizzare su qualsiasi coppia (ha avuto ottimi risultati su XauUsd e DjiUsd). E' provvisto di un pannello di riepilogo spostabile e riducibile a icona e di notifiche push sul
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media mob
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
Experts
Gold Master Advanced Trend Scalper for MT4 EA is an automated and easy to use expert advisor that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in.   We have spent a lot of time testing many expert advisors e.g. The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero,  XG Gold Robot,   Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. After years of testing and development, the result is an
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
OmisScalper
Simone Scime
Experts
OmisScalper – Expert Advisor per XAUUSD OmisScalper è un Expert Advisor progettato per operare esclusivamente su XAUUSD, combinando scalping e trend following per sfruttare le migliori opportunità di mercato. Include un indicatore integrato e un filtro news opzionale, che può essere disattivato durante i backtest. Gestisce automaticamente il rischio, protegge da drawdown ed equity limit e calcola la size delle posizioni in base al capitale disponibile. Non utilizza martingala o griglia, affidan
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Experts
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Altri dall’autore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Indicatore Price Grid Navigator Il Price Grid Navigator è uno strumento di trading potente e intuitivo progettato per aiutare i trader a identificare dinamicamente i livelli chiave di supporto e resistenza. Fornisce chiari indizi visivi per potenziali punti di ingresso, punti di uscita e zone di inversione, rendendolo uno strumento essenziale per i trader di ogni livello di esperienza. Calcolando e tracciando dinamicamente questi livelli, l'indicatore fornisce ai trader una chiara rappresentazi
FREE
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Indicatore Ticks - Il tuo strumento definitivo per il market timing Sblocca la potenza del trading di precisione con l'indicatore Ticks! Questo potente strumento per MetaTrader 4 ti aiuta a identificare opportunità di trading ad alta probabilità analizzando orari e giorni specifici in cui il mercato mostra pattern costanti. Vantaggi principali dell'indicatore Ticks 1. Analisi intelligente basata sul tempo Indica orari di mercato specifici (ad esempio, "11:00") e visualizza immediatamente il co
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Scopri un indicatore di media mobile semplice ma potente per MT4! Questo indicatore personalizzato è costruito attorno a una combinazione intelligente di medie mobili semplici, perfetto per identificare configurazioni di trading ad alta probabilità con il minimo sforzo.  Anche se sei un principiante nel trading, individuerai rapidamente segnali di trading chiari e redditizi grazie alla logica semplice di questo indicatore. Il riconoscimento dei pattern è così intuitivo che sia i principianti c
FREE
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Descrizione del prodotto: MA Crossover EA MA Crossover EA con filtro RSI è un robot di trading robusto e completamente automatizzato progettato per MetaTrader 4 (MT4). Questo EA è ideale per i trader che cercano un approccio sistematico e disciplinato al trading, poiché elimina le decisioni emotive e garantisce un'esecuzione coerente delle strategie di trading. Caratteristiche principali Trailing Stop per la gestione del rischio: L'EA include una funzione di trailing stop che blocca i profitti
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Descrizione del prodotto Questo Expert Advisor (EA) è ideale per i trader che desiderano un approccio sistematico e disciplinato al trading, eliminando le decisioni emotive e garantendo un'esecuzione coerente delle operazioni. Vantaggi Trading automatizzato: l'EA elimina la necessità di interventi manuali, consentendo di operare 24 ore su 24, 5 giorni su 7, senza monitorare i mercati. Gestione del rischio: livelli fissi di stop loss e take profit garantiscono il controllo del rischio, mentre
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti permette di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per un periodo di tempo prestabilito, direttamente sul tuo terminale MT4 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader ver
Schemes
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Schemes 2.0 – Trasforma i tuoi grafici MT4 all'istante Migliora la tua esperienza di trading con Schemes 2.0, lo strumento di miglioramento visivo definitivo per Meta Trader 4. Con 9 temi colore dal design professionale e un'interfaccia intelligente, puoi cambiare lo stile dei grafici all'istante, da un minimalismo pulito a vivaci configurazioni ad alto contrasto, il tutto con un solo clic. Perché i trader amano Schemes 2.0 1. 9 temi premium: da chiari a scuri, da classici a moderni, su misura
Schemes MT5
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Schemes 2.0 - Trasforma i tuoi grafici MT5 all'istante Migliora la tua esperienza di trading con Schemes 2.0, lo strumento di miglioramento visivo definitivo per Meta Trader 5. Con 9 temi colore dal design professionale e un'interfaccia intelligente, puoi cambiare lo stile dei grafici all'istante, da un minimalismo pulito a vivaci configurazioni ad alto contrasto, il tutto con un solo clic. Quando i trader amano Schemes 2.0 1. 9 temi premium: da chiari a scuri, da classici a moderni, su misur
HighLow Swing MT5
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di Rilevamento di Tendenza e Swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di tendenza e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi.
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti consente di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per una durata prestabilita, direttamente sul tuo terminale MT5 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader veri, in me
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione