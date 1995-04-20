Price Grid Navigator
- Indicatori
- Dora Nafwa Mwabini
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 16 marzo 2025
Indicatore Price Grid Navigator
Il Price Grid Navigator è uno strumento di trading potente e intuitivo progettato per aiutare i trader a identificare dinamicamente i livelli chiave di supporto e resistenza. Fornisce chiari indizi visivi per potenziali punti di ingresso, punti di uscita e zone di inversione, rendendolo uno strumento essenziale per i trader di ogni livello di esperienza. Calcolando e tracciando dinamicamente questi livelli, l'indicatore fornisce ai trader una chiara rappresentazione visiva dei potenziali punti di ingresso, punti di uscita e zone di inversione. Che si operi su forex, indici o materie prime, questo strumento semplifica l'applicazione dei principi dinamici, aiutando a prendere decisioni di trading informate con precisione e sicurezza.
Vantaggi e caratteristiche
Livelli di supporto e resistenza accurati:
L'indicatore calcola e traccia dinamicamente i livelli di prezzo chiave in base all'intervallo di prezzo corrente, garantendo accuratezza e pertinenza.
Periodo personalizzabile:
Il parametro P consente di regolare il periodo per il calcolo dei prezzi massimi e minimi, rendendo l'indicatore adattabile a diversi stili di trading e timeframe.
Avvisi in tempo reale:
L'indicatore fornisce avvisi in tempo reale quando il prezzo si avvicina o attraversa livelli chiave, come 0/8 (Supporto Massimo), 4/8 (Supporto/Resistenza Principale) e 8/8 (Resistenza Massima).
Raccomandazioni di trading:
Ogni avviso include raccomandazioni di trading attuabili (ad esempio, "Considera l'acquisto" o "Considera la vendita") in base al livello e all'andamento del prezzo.
Utilizzalo nelle tue analisi giornaliere, settimanali o mensili prima di effettuare operazioni.
Chiarezza visiva:
I livelli sono rappresentati come linee orizzontali con colori distinti, facilitando l'identificazione a colpo d'occhio delle zone di supporto e resistenza.
Adattabile a diversi mercati:
L'indicatore è progettato per funzionare perfettamente con coppie forex, indici e materie prime. Si adatta automaticamente a diverse scale di prezzo e livelli di volatilità.
Intuitivo:
L'indicatore è facile da installare e utilizzare, con istruzioni chiare e parametri personalizzabili.
Parametri di input
L'indicatore viene fornito con i seguenti parametri di input:
P (Periodo):
Descrizione: Numero di barre utilizzate per calcolare i prezzi massimi e minimi.
Valore predefinito: 128
Utilizzo: Aumentare questo valore per livelli più stabili su timeframe più lunghi o mercati volatili.
StepBack (Passo indietro):
Descrizione: Numero di barre per spostare indietro il periodo di calcolo.
Valore predefinito: 0
Utilizzo: Regolare questo parametro per ottimizzare i livelli in base ai dati storici.
Commenti (Visualizza commenti):
Descrizione: Abilita o disabilita i commenti sul grafico.
Valore predefinito: true
Utilizzo: Impostare su false per nascondere i commenti se si preferisce un grafico più pulito.
Come utilizzare l'indicatore
Installazione:
Scaricare il file .mq4 e posizionarlo nella cartella Indicatori della piattaforma MetaTrader 4.
Riavviare la piattaforma o aggiornare la finestra Navigator per visualizzare l'indicatore.
Allega al grafico:
Trascina e rilascia l'indicatore sul grafico o fai doppio clic su di esso nella finestra Navigatore.
Personalizza parametri:
Regola i parametri P, StepBack e Commenti nella finestra delle impostazioni in base al tuo stile di trading.
Monitora avvisi:
Tieni d'occhio gli avvisi per i livelli chiave e segui i consigli di trading forniti.
Scenari di esempio
Prezzo vicino a 0/8 (Supporto massimo):
Azione: Valuta l'acquisto.
Prendi profitto: Vicino alla linea 4/8 o 8/8.
Stop Loss: Sotto la linea -1/8.
Prezzo vicino a 8/8 (Resistenza massima):
Azione: Valuta l'acquisto.
Prendi profitto: Vicino alla linea 4/8 o 0/8.
Stop Loss: Sopra la linea +1/8.
Prezzo vicino a 4/8 (Supporto/Resistenza principale):
Azione: Verifica l'inversione.
Take Profit: Vicino alla linea 8/8 (se sopra 4/8) o alla linea 0/8 (se sotto 4/8).
Stop Loss: Sotto 4/8 (per acquisti) o sopra 4/8 (per vendite).
Acquista a 3/8 (Fondo del Trading Range)
Azione: Inserisci un ordine di acquisto.
Stop Loss: Sotto la linea 2/8.
Take Profit: Vicino alla linea 5/8 o 6/8.
2/8 (Inversione - Maggiore):
Azione: Acquista (o vai long).
Stop Loss: Sotto la linea 0/8.
Take Profit: Vicino alla linea 4/8 o 6/8.
Conclusione
Il Price Grid Navigator è uno strumento essenziale per i trader che si affidano ai livelli di supporto e resistenza per prendere decisioni di trading informate. Grazie ai suoi calcoli dinamici, agli avvisi in tempo reale e ai parametri personalizzabili, questo indicatore è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti. Che tu faccia trading su forex, indici o materie prime, questo indicatore ti aiuterà a identificare facilmente opportunità di trading ad alta probabilità.