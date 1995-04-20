Price Grid Navigator

Indicatore Price Grid Navigator
Il Price Grid Navigator è uno strumento di trading potente e intuitivo progettato per aiutare i trader a identificare dinamicamente i livelli chiave di supporto e resistenza. Fornisce chiari indizi visivi per potenziali punti di ingresso, punti di uscita e zone di inversione, rendendolo uno strumento essenziale per i trader di ogni livello di esperienza. Calcolando e tracciando dinamicamente questi livelli, l'indicatore fornisce ai trader una chiara rappresentazione visiva dei potenziali punti di ingresso, punti di uscita e zone di inversione. Che si operi su forex, indici o materie prime, questo strumento semplifica l'applicazione dei principi dinamici, aiutando a prendere decisioni di trading informate con precisione e sicurezza.

Vantaggi e caratteristiche
Livelli di supporto e resistenza accurati:

L'indicatore calcola e traccia dinamicamente i livelli di prezzo chiave in base all'intervallo di prezzo corrente, garantendo accuratezza e pertinenza.

Periodo personalizzabile:

Il parametro P consente di regolare il periodo per il calcolo dei prezzi massimi e minimi, rendendo l'indicatore adattabile a diversi stili di trading e timeframe.

Avvisi in tempo reale:

L'indicatore fornisce avvisi in tempo reale quando il prezzo si avvicina o attraversa livelli chiave, come 0/8 (Supporto Massimo), 4/8 (Supporto/Resistenza Principale) e 8/8 (Resistenza Massima).

Raccomandazioni di trading:

Ogni avviso include raccomandazioni di trading attuabili (ad esempio, "Considera l'acquisto" o "Considera la vendita") in base al livello e all'andamento del prezzo.

Utilizzalo nelle tue analisi giornaliere, settimanali o mensili prima di effettuare operazioni.

Chiarezza visiva:

I livelli sono rappresentati come linee orizzontali con colori distinti, facilitando l'identificazione a colpo d'occhio delle zone di supporto e resistenza.

Adattabile a diversi mercati:

L'indicatore è progettato per funzionare perfettamente con coppie forex, indici e materie prime. Si adatta automaticamente a diverse scale di prezzo e livelli di volatilità.

Intuitivo:

L'indicatore è facile da installare e utilizzare, con istruzioni chiare e parametri personalizzabili.

Parametri di input
L'indicatore viene fornito con i seguenti parametri di input:

P (Periodo):

Descrizione: Numero di barre utilizzate per calcolare i prezzi massimi e minimi.

Valore predefinito: 128

Utilizzo: Aumentare questo valore per livelli più stabili su timeframe più lunghi o mercati volatili.

StepBack (Passo indietro):

Descrizione: Numero di barre per spostare indietro il periodo di calcolo.

Valore predefinito: 0

Utilizzo: Regolare questo parametro per ottimizzare i livelli in base ai dati storici.

Commenti (Visualizza commenti):

Descrizione: Abilita o disabilita i commenti sul grafico.

Valore predefinito: true

Utilizzo: Impostare su false per nascondere i commenti se si preferisce un grafico più pulito.

Come utilizzare l'indicatore
Installazione:

Scaricare il file .mq4 e posizionarlo nella cartella Indicatori della piattaforma MetaTrader 4.

Riavviare la piattaforma o aggiornare la finestra Navigator per visualizzare l'indicatore.

Allega al grafico:

Trascina e rilascia l'indicatore sul grafico o fai doppio clic su di esso nella finestra Navigatore.

Personalizza parametri:

Regola i parametri P, StepBack e Commenti nella finestra delle impostazioni in base al tuo stile di trading.

Monitora avvisi:

Tieni d'occhio gli avvisi per i livelli chiave e segui i consigli di trading forniti.

Scenari di esempio
Prezzo vicino a 0/8 (Supporto massimo):

Azione: Valuta l'acquisto.

Prendi profitto: Vicino alla linea 4/8 o 8/8.

Stop Loss: Sotto la linea -1/8.

Prezzo vicino a 8/8 (Resistenza massima):

Azione: Valuta l'acquisto.

Prendi profitto: Vicino alla linea 4/8 o 0/8.

Stop Loss: Sopra la linea +1/8.

Prezzo vicino a 4/8 (Supporto/Resistenza principale):

Azione: Verifica l'inversione.

Take Profit: Vicino alla linea 8/8 (se sopra 4/8) o alla linea 0/8 (se sotto 4/8).

Stop Loss: Sotto 4/8 (per acquisti) o sopra 4/8 (per vendite).

Acquista a 3/8 (Fondo del Trading Range)
Azione: Inserisci un ordine di acquisto.

Stop Loss: Sotto la linea 2/8.

Take Profit: Vicino alla linea 5/8 o 6/8.

2/8 (Inversione - Maggiore):

Azione: Acquista (o vai long).

Stop Loss: Sotto la linea 0/8.

Take Profit: Vicino alla linea 4/8 o 6/8.

Conclusione
Il Price Grid Navigator è uno strumento essenziale per i trader che si affidano ai livelli di supporto e resistenza per prendere decisioni di trading informate. Grazie ai suoi calcoli dinamici, agli avvisi in tempo reale e ai parametri personalizzabili, questo indicatore è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti. Che tu faccia trading su forex, indici o materie prime, questo indicatore ti aiuterà a identificare facilmente opportunità di trading ad alta probabilità.
Prodotti consigliati
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicatori
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicatori
L'indicatore Griglia VR è progettato per creare una griglia grafica con impostazioni definite dall'utente. A differenza della griglia standard , VR Grid viene utilizzata per costruire livelli circolari . A seconda della scelta dell'utente, il passaggio tra i livelli rotondi può essere arbitrario. Inoltre, a differenza di altri indicatori e utilità, VR Grid mantiene la posizione della griglia anche quando cambia l'intervallo di tempo o si riavvia il terminale. È possibile ottenere impostazioni, f
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indicatori
LotSize Indicator Discover the appropriate lot size to use in your trades based on the available margin. This indicator provides valuable information for risk management. If the indicator shows a value of 0, it means that your balance or available margin is insufficient for trading. It is important to maintain adequate margin levels for safe trading practices. This indicator is exclusively designed for the MT4 platform, a popular and reliable trading platform in the market. With the LotSize Indi
FREE
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicatori
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
2 (1)
Indicatori
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicatori
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicatori
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
SC MTF Mfi for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
Indicatori
Highly configurable MFI indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: MFI Timeframe:  You can set the current or a higher timeframes for MFI. MFI Bar Shift:   you can set the
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Assistenza per le dimensioni del lotto       è un indicatore intuitivo per MetaTrader 4 e 5, progettato per apportare semplicità e precisione al tuo flusso di lavoro di trading. Aggiunge intuitività       ACQUISTARE       E       VENDERE       pulsanti, insieme a un       dimensione del lotto       campo di inserimento direttamente sul grafico, consentendoti di calcolare e visualizzare rapidamente il rapporto della tua operazione (rapporto RR). Quando fai clic su       Acquistare       O      
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Magician Of Custom Index chart window
BaiChun Li
Indicatori
Charles Henry Dow felt that if the industrial average and the railroad average both moved in the same direction, it meant that a meaningful economic shift was occurring. In brief, this indicator bases on the Dow's theory. It can create an index of market symbols, almost anythings index. For example: Index of the Euro, Index of the Great Britain Pound, Index of the Japanese Yen, Index of the Swiss Franc, Index of the Gold, Index of the New Zealand Dollar, Index of the Australian Dollar, Index of
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicatori
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicatori
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indicatori
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
Towers
Yvan Musatov
Indicatori
Towers - Trend indicator, shows signals, can be used with optimal risk ratio. It uses reliable algorithms in its calculations. Shows favorable moments for entering the market with arrows, that is, using the indicator is quite simple. It combines several filters to display market entry arrows on the chart. Given this circumstance, a speculator can study the history of the instrument's signals and evaluate its effectiveness. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an a
VolumeDeltaM1
Stanislav Korotky
3.25 (4)
Indicatori
This indicator provides tick volume delta analysis on M1 timeframe. It monitors up and down ticks and sums them up as separate volumes for buys and sells, as well as their delta volumes, and volume clusters on price scale within a specified number of bars. This indicator complements VolumeDelta , which uses similar algorithms but does not process ticks and therefore cannot work on M1. VolumeDelta can show its signals on entire history because it reads M1 volumes for calculations on higher timefr
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicatori
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicatori
Gold Trend   - è un buon indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento del prezzo di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. I migliori segnali dell'indicatore: - Per VENDERE = istogramma rosso + puntatore SHORT rosso + freccia di segnale gialla nella stessa direzione + freccia rossa di direzione del trend. - Per l'ACQUISTO = istogramma blu + puntatore LONG blu + freccia di segnale acquatica nella stessa direzione + freccia blu di
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies ,  8 copies  left  .                          The next price will be increased to    $150   . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points base
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Indicatori
Apollo Pips Generator è l'indicatore che fornisce segnali nella direzione del trend. L'indicatore fornisce più punti di ingresso in modo da poter sempre trovare un'opportunità di trading su cui trarre profitto. Presta attenzione agli screenshot. Gli screenshot mostrano lo strumento Pips Generator in combinazione con il mio altro strumento che è rappresentato dal canale con i segnali stellari che indicano i massimi e i minimi. Questa combinazione fornisce diversi modi per applicare il sistema. Do
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicatori
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal
Ziggy Janssen
4.71 (150)
Indicatori
Versione MT5 disponibile qui: https://www.mql5.com/en/market/product/50255 Canale e gruppo Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Accesso al gruppo VIP: Invia prova di pagamento nella nostra inbox Broker consigliato: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal — Potente Oscillatore Composito per una Rilevazione Precisa dei Ribalzi di Mercato BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal è un oscillatore composito che combina più segnali di indicatori per aiutarti a prev
Altri dall’autore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Indicatore Ticks - Il tuo strumento definitivo per il market timing Sblocca la potenza del trading di precisione con l'indicatore Ticks! Questo potente strumento per MetaTrader 4 ti aiuta a identificare opportunità di trading ad alta probabilità analizzando orari e giorni specifici in cui il mercato mostra pattern costanti. Vantaggi principali dell'indicatore Ticks 1. Analisi intelligente basata sul tempo Indica orari di mercato specifici (ad esempio, "11:00") e visualizza immediatamente il co
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Scopri un indicatore di media mobile semplice ma potente per MT4! Questo indicatore personalizzato è costruito attorno a una combinazione intelligente di medie mobili semplici, perfetto per identificare configurazioni di trading ad alta probabilità con il minimo sforzo.  Anche se sei un principiante nel trading, individuerai rapidamente segnali di trading chiari e redditizi grazie alla logica semplice di questo indicatore. Il riconoscimento dei pattern è così intuitivo che sia i principianti c
FREE
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Descrizione del prodotto: MA Crossover EA MA Crossover EA con filtro RSI è un robot di trading robusto e completamente automatizzato progettato per MetaTrader 4 (MT4). Questo EA è ideale per i trader che cercano un approccio sistematico e disciplinato al trading, poiché elimina le decisioni emotive e garantisce un'esecuzione coerente delle strategie di trading. Caratteristiche principali Trailing Stop per la gestione del rischio: L'EA include una funzione di trailing stop che blocca i profitti
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Descrizione del prodotto Questo Expert Advisor (EA) è ideale per i trader che desiderano un approccio sistematico e disciplinato al trading, eliminando le decisioni emotive e garantendo un'esecuzione coerente delle operazioni. Vantaggi Trading automatizzato: l'EA elimina la necessità di interventi manuali, consentendo di operare 24 ore su 24, 5 giorni su 7, senza monitorare i mercati. Gestione del rischio: livelli fissi di stop loss e take profit garantiscono il controllo del rischio, mentre
Price Grid NavigatorEA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
EA Price Grid Navigator Sblocca la potenza di Murrey Math per un trading di precisione L'EA Price Grid Navigator è un Expert Advisor all'avanguardia progettato per automatizzare le strategie di trading basate sul rinomato sistema di trading Murrey Math. Questo EA è perfetto per i trader che desiderano sfruttare la precisione dei livelli di Murrey Math per identificare le zone di supporto e resistenza chiave, eseguire operazioni e gestire il rischio in modo efficace. Caratteristiche principali
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti permette di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per un periodo di tempo prestabilito, direttamente sul tuo terminale MT4 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader ver
Schemes
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Schemes 2.0 – Trasforma i tuoi grafici MT4 all'istante Migliora la tua esperienza di trading con Schemes 2.0, lo strumento di miglioramento visivo definitivo per Meta Trader 4. Con 9 temi colore dal design professionale e un'interfaccia intelligente, puoi cambiare lo stile dei grafici all'istante, da un minimalismo pulito a vivaci configurazioni ad alto contrasto, il tutto con un solo clic. Perché i trader amano Schemes 2.0 1. 9 temi premium: da chiari a scuri, da classici a moderni, su misura
TradeHistoryMapper EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Visualizza il tuo vantaggio di trading con TradeHistoryMapper Ogni trader di successo lo sa: la tua cronologia è la chiave dei tuoi profitti futuri. TradeHistoryMapper trasforma la cronologia del tuo conto in una potente mappa visiva, che mostra esattamente dove vinci, dove perdi e come migliorare. Perché faticare tra infinite schede della cronologia del conto quando puoi vedere ogni operazione direttamente sul tuo grafico? 1. Visualizza istantaneamente le operazioni vincenti e quelle perden
Schemes MT5
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
Schemes 2.0 - Trasforma i tuoi grafici MT5 all'istante Migliora la tua esperienza di trading con Schemes 2.0, lo strumento di miglioramento visivo definitivo per Meta Trader 5. Con 9 temi colore dal design professionale e un'interfaccia intelligente, puoi cambiare lo stile dei grafici all'istante, da un minimalismo pulito a vivaci configurazioni ad alto contrasto, il tutto con un solo clic. Quando i trader amano Schemes 2.0 1. 9 temi premium: da chiari a scuri, da classici a moderni, su misur
HighLow Swing MT5
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di Rilevamento di Tendenza e Swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di tendenza e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi.
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti consente di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per una durata prestabilita, direttamente sul tuo terminale MT5 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader veri, in me
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione