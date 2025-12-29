Gold Kinetic Reversal PRO MT5

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - Altın için Darbeli Ters Dönüş Stratejisi

Giriş

Gold Kinetic Reversal PRO MT5, yalnızca altın piyasasına (XAUUSD) özel olarak uzmanlaşmış bir danışmandır. Bu değerli metalin benzersiz kalıpları üzerine yıllar süren araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir ve fiyat dinamiği analizi ile muhafazakar risk yönetimini birleştiren ileri bir metodoloji uygular.

Ticaret Felsefesi

Strateji, altın piyasasının kontrollü düzeltme aşamalarından önce önemli darbeli hareketler sergilediği belirli anların tanımlanmasına dayanır. Sistemimiz piyasa faz geçişlerine dayalı olarak çalışır ve arz-talep dinamiğinin geçici dengesizlikler sergilediği fırsatları yakalar.

Teknik Özellikler

  • Altın volatilitesi için optimize edilmiş darbe tespit algoritması
  • XAUUSD için özel olarak kalibre edilmiş parametreler
  • Giriş öncesi koşul doğrulama sistemi
  • Broker kurallarına göre otomatik stop seviyesi yönetimi
  • Akıllı pozisyon boyutu normalleştirmesi

Entegre Risk Yönetimi

  • Önceden tanımlanmış olumlu risk/ödül oranı
  • Yapılandırılabilir maksimum spread filtresi
  • İşlem başına minimum hacim doğrulaması
  • Olumsuz piyasa koşullarına karşı koruma
  • Martingale, ızgara veya yüksek riskli stratejiler kullanmaz

Altın için Özel Optimizasyon

EA, altın piyasasına özel olarak optimize edilmiş parametreler içerir ve benzersiz volatilite özelliklerini, farklı seanslardaki davranışını ve mevsimsel kalıpları dikkate alır.

Teknik Gereksinimler

  • Altında rekabetçi spread'ler sunan broker (ECN/RAW önerilir)
  • Netting türü hesap
  • Minimum kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir)
  • Minimum depozito: 1:500 kaldıraç için $500
  • Sürekli çalışma için VPS şiddetle önerilir

Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Parametreler

  • Pozisyon boyutu (otomatik olarak normalleştirilir)
  • İzin verilen maksimum spread
  • Tanımlama için sihirli numara

Destek ve Güncellemeler

  • MQL5 sohbet sistemi üzerinden teknik destek
  • 12 ay ücretsiz güncellemeler
  • Ayrıntılı kurulum ve yapılandırma kılavuzu
  • Deneyim paylaşımı için kullanıcı topluluğu

Önemli Not

Metallerle ticaret kayıp riski taşır. Bu yazılım bir ticaret yardım aracıdır ve olumlu sonuçlar garanti etmez. Gerçek kullanımdan önce demo hesapta test yapılması önerilir.

Yazarın diğer ürünleri
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Uzman Danışmanlar
Price Impulse Reversal EA , göstergeler olmadan fiyat hareketi ile çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Otomatik ticaret için tasarlanmıştır. Özellikler: Fiyat hareketi tabanlı strateji Otomatik 24/5 sistemi Stop Loss ve Take Profit ile risk yönetimi Belirli koşullar için spread filtresi 4 döviz çifti için geliştirilmiştir Ayarlanabilir parametreler: Lot büyüklüğü Maksimum izin verilen spread Tanımlama numarası Uyumlu çiftler: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Test süresi notu: Bu EA, tam değ
Gold Kinetic Reversal PRO MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Uzman Danışmanlar
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Altın için Darbeli Ters Dönüş Stratejisi Giriş Gold Kinetic Reversal PRO MT4, altın piyasasına (XAUUSD) özel olarak uzmanlaşmış danışmanın MetaTrader 4 versiyonudur. MT5 versiyonuyla aynı gelişmiş metodolojiyle geliştirilmiş olup, MT4 platformu için optimize edilmiş darbeli ters dönüş stratejilerini uygular. Ticaret Felsefesi Strateji, altın fiyatlarında düzeltme aşamalarından önce gelen önemli darbeli hareketleri tanımlayarak çalışır. Sistem bu darbeleri tespit e
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Uzman Danışmanlar
Price Impulse Reversal EA , göstergeler olmadan fiyat hareketi ile çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Otomatik ticaret için tasarlanmıştır. Özellikler: Fiyat hareketi tabanlı strateji Otomatik 24/5 sistemi Stop Loss ve Take Profit ile risk yönetimi Belirli koşullar için spread filtresi 4 döviz çifti için geliştirilmiştir Ayarlanabilir parametreler: Lot büyüklüğü Maksimum izin verilen spread Tanımlama numarası Uyumlu çiftler: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY Test süresi notu: Bu EA, tam değ
