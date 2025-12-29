Gold Kinetic Reversal PRO MT5
Giriş
Gold Kinetic Reversal PRO MT5, yalnızca altın piyasasına (XAUUSD) özel olarak uzmanlaşmış bir danışmandır. Bu değerli metalin benzersiz kalıpları üzerine yıllar süren araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir ve fiyat dinamiği analizi ile muhafazakar risk yönetimini birleştiren ileri bir metodoloji uygular.
Ticaret Felsefesi
Strateji, altın piyasasının kontrollü düzeltme aşamalarından önce önemli darbeli hareketler sergilediği belirli anların tanımlanmasına dayanır. Sistemimiz piyasa faz geçişlerine dayalı olarak çalışır ve arz-talep dinamiğinin geçici dengesizlikler sergilediği fırsatları yakalar.
Teknik Özellikler
- Altın volatilitesi için optimize edilmiş darbe tespit algoritması
- XAUUSD için özel olarak kalibre edilmiş parametreler
- Giriş öncesi koşul doğrulama sistemi
- Broker kurallarına göre otomatik stop seviyesi yönetimi
- Akıllı pozisyon boyutu normalleştirmesi
Entegre Risk Yönetimi
- Önceden tanımlanmış olumlu risk/ödül oranı
- Yapılandırılabilir maksimum spread filtresi
- İşlem başına minimum hacim doğrulaması
- Olumsuz piyasa koşullarına karşı koruma
- Martingale, ızgara veya yüksek riskli stratejiler kullanmaz
Altın için Özel Optimizasyon
EA, altın piyasasına özel olarak optimize edilmiş parametreler içerir ve benzersiz volatilite özelliklerini, farklı seanslardaki davranışını ve mevsimsel kalıpları dikkate alır.
Teknik Gereksinimler
- Altında rekabetçi spread'ler sunan broker (ECN/RAW önerilir)
- Netting türü hesap
- Minimum kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir)
- Minimum depozito: 1:500 kaldıraç için $500
- Sürekli çalışma için VPS şiddetle önerilir
Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Parametreler
- Pozisyon boyutu (otomatik olarak normalleştirilir)
- İzin verilen maksimum spread
- Tanımlama için sihirli numara
Destek ve Güncellemeler
- MQL5 sohbet sistemi üzerinden teknik destek
- 12 ay ücretsiz güncellemeler
- Ayrıntılı kurulum ve yapılandırma kılavuzu
- Deneyim paylaşımı için kullanıcı topluluğu
Önemli Not
Metallerle ticaret kayıp riski taşır. Bu yazılım bir ticaret yardım aracıdır ve olumlu sonuçlar garanti etmez. Gerçek kullanımdan önce demo hesapta test yapılması önerilir.