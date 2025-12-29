Giriş

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - Altın için Darbeli Ters Dönüş Stratejisi

Gold Kinetic Reversal PRO MT5, yalnızca altın piyasasına (XAUUSD) özel olarak uzmanlaşmış bir danışmandır. Bu değerli metalin benzersiz kalıpları üzerine yıllar süren araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir ve fiyat dinamiği analizi ile muhafazakar risk yönetimini birleştiren ileri bir metodoloji uygular.

Ticaret Felsefesi

Strateji, altın piyasasının kontrollü düzeltme aşamalarından önce önemli darbeli hareketler sergilediği belirli anların tanımlanmasına dayanır. Sistemimiz piyasa faz geçişlerine dayalı olarak çalışır ve arz-talep dinamiğinin geçici dengesizlikler sergilediği fırsatları yakalar.

Teknik Özellikler

Altın volatilitesi için optimize edilmiş darbe tespit algoritması

XAUUSD için özel olarak kalibre edilmiş parametreler

Giriş öncesi koşul doğrulama sistemi

Broker kurallarına göre otomatik stop seviyesi yönetimi

Akıllı pozisyon boyutu normalleştirmesi

Entegre Risk Yönetimi

Önceden tanımlanmış olumlu risk/ödül oranı

Yapılandırılabilir maksimum spread filtresi

İşlem başına minimum hacim doğrulaması

Olumsuz piyasa koşullarına karşı koruma

Martingale, ızgara veya yüksek riskli stratejiler kullanmaz

Altın için Özel Optimizasyon

EA, altın piyasasına özel olarak optimize edilmiş parametreler içerir ve benzersiz volatilite özelliklerini, farklı seanslardaki davranışını ve mevsimsel kalıpları dikkate alır.

Teknik Gereksinimler

Altında rekabetçi spread'ler sunan broker (ECN/RAW önerilir)

Netting türü hesap

Minimum kaldıraç: 1:100 (1:500 önerilir)

Minimum depozito: 1:500 kaldıraç için $500

Sürekli çalışma için VPS şiddetle önerilir

Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Parametreler

Pozisyon boyutu (otomatik olarak normalleştirilir)

İzin verilen maksimum spread

Tanımlama için sihirli numara

Destek ve Güncellemeler

MQL5 sohbet sistemi üzerinden teknik destek

12 ay ücretsiz güncellemeler

Ayrıntılı kurulum ve yapılandırma kılavuzu

Deneyim paylaşımı için kullanıcı topluluğu

Önemli Not

Metallerle ticaret kayıp riski taşır. Bu yazılım bir ticaret yardım aracıdır ve olumlu sonuçlar garanti etmez. Gerçek kullanımdan önce demo hesapta test yapılması önerilir.