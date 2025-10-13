MadMax

MaDMaX

Bu güçlü Scalping EA ile ticaretinizi devrimleştirin!

Bu Expert Advisor (EA), DE40, US30 ve diğer ana endeks piyasaları için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek volatiliteye sahip piyasalarda istikrarlı bir performans arayan traderlar için mükemmel bir araçtır.

💡 Temel Özellikler:

  • Trend Takip Stratejisi: Piyasa trendlerini hassas bir şekilde tanımlamak ve takip etmek için tasarlanmıştır.
  • Ultra hızlı yürütme için minimalist kod: Gereksiz grafik veya paneller olmadan optimize edilmiştir, yüksek volatilite dönemlerinde bile gecikme yaşanmaz.
  • Son derece özelleştirilebilir ayarlar: EA'yı ticaret tarzınıza ve risk toleransınıza göre uyarlayın.
  • Kanıtlanmış backtest sonuçları: Kısa bir süre içerisindeki performansını gösteren kısa bir backtest eklenmiştir.

📈 Önemli piyasalarda işlem yapın:
En iyi sonuçlar için, minimum spread sunan brokerları kullanarak verimliliğinizi ve kârlılığınızı maksimize edin.

🚀 Neden bu EA'yı seçmelisiniz?
Bu araç, endeks scalping ticaretinde size rekabet avantajı sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır.


Önerilen ürünler
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygu
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Stochastic Forex EA
Steve Zoeger
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Stochastic Forex EA Forex Robot ️Little advice to increase the profit. ️You can also run the robot on multiple charts at the same time. Try the following example: EUR/USD Chart 4H EUR/USD Chart 1H ️EUR/USD Chart 30min EUR/USD Chart 15min Keep the Magic Number the same in all Time Frames ️  Check the Video for set ups https://www.mql5.com/go?link=https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 Stochastic as Main Indicator     Is an fully automated Forex Robot for MT4 Terminal
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
The EA of Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by traders and investors to analyze price volatility and potential price reversal points in financial markets, such as stocks, forex, or cryptocurrencies. They consist of three lines: The middle band: This is typically a simple moving average (SMA) of the price over a specific period. The most common period used is 20. The upper band: This is the sum of the middle band and twice the standard deviation of the price over the same
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Day Trade King EA
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
OPTIMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE.   TEST SET FILE IN COMMENTS Day Trade King is an EA based on the indicator Day Trade King found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/73020 The EA is equipped with money management inputs to manage risk for the EA.  The EA is based on bulls and bears.  Find the best optimization for the asset and time frame.  Or if you prefer use the indicator for manual trading.   
Oil XTrender
Tatarudin
Uzman Danışmanlar
Oil XTrender Oil XTrender is a powerful Expert Advisor (EA) specifically developed for trading crude oil instruments , such as XTIUSD or WTICOUSD . It features strict signal confirmation using candlestick behavior , combined with an adaptive averaging and take profit system tailored for trending and volatile conditions. Although optimized for crude oil with 2-digit pricing , Oil XTrender can be used on other instruments after proper backtesting and parameter tuning . The price of this EA will b
Grey Wolf MT4
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
now acquires Gray Wolf, this incredible EA made and meticulously tested for the USD / CAD market, AUD / USD exclusively in the 5m timeframe. The purpose of this EA is that you get more than 25% per month in profit and your account never reaches $ 0. You can use this EA with little capital for $ 100 and work perfectly, I did tests with $ 50 and it worked perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a greater capital you just have to
AFM Trade
Vladimir Pavlov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Compatible with the rules of the NFA, CFTC and FCA regulators. Principle of operation The EA's algorithms are based on the method of amplitude-phase modulation of signals of different timeframes. The EA has a block structure and the ability to add an unlimited number of algorithms for open and close. Main advantages Attention! Before starting, be sure to download the preset files - given at the end of the description.   Advisor Launch it works in the mode of opening minute candles, which allo
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System Pro is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Capital System
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The presented expert system works with the GBPUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of seven orders - that is, a maximum of seven orders can be made in one direction, after which the total position of the series should be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all types
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Richy Premium
Hien Hoang
Uzman Danışmanlar
This strategy is based on Bollinger Band to open the first position, if the position moves to the opposite side out of the Hedging Range, then a locking position is opened with an increased volume to help get out of the opposite trend. Real monitoring signal will be published soon. Recommended 0.01 Lot for each 3000$ Balance. Input Parameters Starting lot size - First open position size Use autolot - Use auto calculation of starting lot size based on balance Balance - Use to calculate auto star
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
FREE
Great Hunter
Pavel Malyshko
Uzman Danışmanlar
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Candle Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4 (1)
Uzman Danışmanlar
The Candle Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on price action. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I can concentrate on Custom E
FREE
Intensive
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Impact Hyper Scalper
Johannes Jurie Smit
Uzman Danışmanlar
A unique low risk scalper for the US30 index with a high success rate and low drawdown, utilising trailing stops to protect your gains. Works best on the  US30 index on the 15min. time frame with the standard settings, ideally you want a spread of 200points or less. The standard settings are for a broker with 2 decimals on the value,(eg. Eightcap) if your broker works with no decimals,(eg. FXTM) change the stop and step to 35 and 7 respectively. The time settings are for GMT+1, please adjust acc
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
GoldStar MT4
Marek Kvarda
Uzman Danışmanlar
GoldStar EA is a fully automated trading program (Expert Advisor) designed exclusively for trading gold (XAU/USD). It analyzes multiple timeframes to detect high-probability trading opportunities and integrates advanced trade management tools — all while remaining easy to set up and operate . Key Advantages of GoldStar EA Advanced algorithm scanning multiple timeframes for optimal entry signals. Built-in money management and capital protection to minimize risk. Stable and consistent results ba
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Uzman Danışmanlar
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
EA Calmed Lull
Jennifer Afi Azasoo
Uzman Danışmanlar
EA Calmed Lull   We have tried to optimise  EA  Calmed-Lull Expert Advisor  for Gold but works with any other forex pairs and stocks. This expert uses  martingale (optionally) for recovery. Please, backtest for at least 10 years and run a demo for at least one whole month before going live; that way, you will know how the Calmed Lull Expert Advisor behaves across the various markets. Please do not just purchase and start using the EA, as past performance cannot guarantee future results. Backt
Reef Scalper
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Alize EA
Viktor Barilko
Uzman Danışmanlar
Alize EA   is an advanced trading advisor specifically designed for Forex market trading. It uses complex mathematical algorithms to analyze the market and make trading decisions based on modified standard indicators and price action analysis. This robot is easy to use and fully automated: simply install it on the AUDCAD chart and set the desired risk level. One of the key features of Alize EA is its advanced averaging system, which adapts to current market conditions. The robot uses virtual f
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $225 Tomorrow price ---> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.92 (26)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1058)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (35)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
Squid X – XAUUSD için Hassas Scalper Canlı Sinyal: Buraya tıklayın MT5 Sürümü: Buradan edinin Özel Lansman Teklifi: MT4 sürümünün yayınlanmasından sonraki ilk 3 gün boyunca Squid X, indirimli fiyat olan 399 $’dan satışta olacak, ardından MT5 sürümüyle aynı olan normal fiyatı 777 $’a geri dönecektir. Merhaba traderlar! Ben Squid X, özellikle altın (XAU/USD) işlemleri için tasarlanmış tamamen otomatik bir uzman danışmanım (EA). Temelim, saf fiyat hareketi, zamanla test edilmiş teknik prensipler v
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.93 (15)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Uzman Danışmanlar
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Uzman Danışmanlar
OpenScalp GXT, en son GPT modellerinin ortak görüşüne dayanan basit bir scalping sistemidir. Giriş ayarlarında yer alan açılır menüden tercih ettiğiniz modeli seçebilir veya EA'nin otomatik olarak seçmesine izin verebilirsiniz. Her emir tek tek, birer birer girilir; martingale veya grid gibi hileli stratejiler kullanılmaz. Ayrıca her pozisyon, tamamen özelleştirilebilir sabit bir stop loss seçeneği ile sanal bir dinamik stop loss sistemi tarafından korunur. Yapay zekâ görüş birliği ve dinamik oy
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Yazarın diğer ürünleri
CoreHFT
Vasile Verdes
Uzman Danışmanlar
___________________________        /   QUANTUM CORE SYSTEM v1.0   \       /==============================\      ||     ||     ||     ||      ||      ||     ||      ||+==Q1==Q2====Q3===Q4==Q5==+||       \     ||  ||   ||  ||    ||    ||   ||    /       \------------------------------------------/        |    |    |    |    |    |   |    |    |    |        |____|____|____|____|____|___|       /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\      /      Superposition Matrix Online     \     |       Entan
ThraeX
Vasile Verdes
Uzman Danışmanlar
ThraeX – XAU için M1 Hassas Scalping EA’si Roma döneminin disiplini ve stratejisinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır. XAU/USD üzerinde 1 dakikalık zaman diliminde hızlı ve sık işlem yapacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa değişimlerine anında yanıt verir ve kendi algoritmasıyla koşullara otomatik olarak uyum sağlar. Temel Özellikler: ️ XAU için scalping mantığı – Altın (XAU/USD) işlemleri için hızlı kararlar alır, gerçek zamanlı veri kullanı
VanquishGT
Vasile Verdes
Uzman Danışmanlar
VanquishGT – Pullback-Based Trading EA for DAX(German Index) VanquishGT is a MetaTrader 4 Expert Advisor developed for instruments like DAX(German Index) , designed to assist in identifying and responding to market pullbacks. It operates entirely within the platform, does not rely on external connections or files, and adapts its behavior using internal logic in response to price movement dynamics. Key Features: Pullback Recognition – Responds to price retracements by using built-in logic to h
HeikenAshi
Vasile Verdes
Göstergeler
Heiken Ashi Pro – Customizable Trend Visualization Tool Heiken Ashi Pro is an indicator for MetaTrader 4 that generates modified Heiken Ashi candles using a wide range of customizable parameters. It offers alternative smoothing options based on various moving average types and price calculation formulas, making it suitable for traders who prefer to adjust visual trend representation to fit their trading strategy. Main Features: Includes 34 types of moving averages such as SMA, EMA, HMA, KAMA, JM
FREE
MyBand
Vasile Verdes
Uzman Danışmanlar
MyBand EA Overview MyBand is an advanced Expert Advisor (EA) designed for automated trading on the MetaTrader 5 platform, leveraging the proprietary MyMA indicator—a versatile moving average tool supporting 90 types of moving averages (from classic SMA/EMA to advanced adaptive and kernel-based methods) and 55 price types (including OHLC, weighted, and custom derivations).  22 bands Types (0-21). By analyzing price deviations from MyMA's upper and lower bands, MyBand detects bullish/bearish and e
QuantumZIgZag
Vasile Verdes
Göstergeler
Quantum ZigZag — Ultra-Fast & Precise Swing Detection Quantum ZigZag is a next-generation swing detection indicator designed for traders who need speed, precision, and clarity in identifying true market reversals. Unlike traditional ZigZag indicators that rely on repainting or delayed confirmation, Quantum ZigZag uses a unique quantum-deviation logic to pinpoint bullish and bearish pivots in real time — with ultra-fast calculation and minimal lag. Core Concept Quantum ZigZag dynamically evalu
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt