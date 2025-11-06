Dream Reactor MT5

canlı sonuç:

Oyun Değiştirici İle Tanışın: Dream Reactor

Yalnızca işlemler gerçekleştiren bir EA düşünün—her emri daha iyi risk kontrolü için stratejik olarak yönetiyor. Dream Reactor, dalgalı piyasalarda mükemmel performans gösterecek şekilde tasarlandı ve fiyat hareketlerine hızlı bir şekilde adapte oluyor. Her pozisyonu özelleştirilmiş take-profit seviyeleri ile çok sayıda daha küçük emre bölen benzersiz bir yaklaşıma sahiptir ve bu, hem karların hem de risklerin hassas yönetimini sağlar.

Onu Özel Kılan Nedir?

Özelleştirilebilir Bölme Sistemi: Siparişlerin nasıl bölüneceğini kontrol edin ve özel risk yönetimi için uyarlayın. Her segment farklı piyasa koşullarına göre ayarlanabilir.

Siparişlerin nasıl bölüneceğini kontrol edin ve özel risk yönetimi için uyarlayın. Her segment farklı piyasa koşullarına göre ayarlanabilir. Momentum Nabzı Girişleri: Fiyat momentumundaki hızlı değişimlerini takip eden benzersiz bir yaklaşım kullanarak, ani alım veya satım faaliyetlerini tespit eder.

Uyarlanabilir Pozisyonlama: Piyasa momentumundaki değişikliklere yanıt olarak işlem boyutunu otomatik olarak ayarlayarak, hem güçlü trendlerde hem de konsolidasyon dönemlerinde performansı optimize etmeyi hedefler.

Nasıl Çalışır?

Dream Reactor, momentum patlamalarını—piyasa yönündeki potansiyel değişiklikler için sinyal veren keskin hareketleri—belirlemek için tasarlanmıştır. Bir momentum nabzı tespit edildiğinde, EA işlemler yapar ve emirleri daha küçük parçalara böler. Bu, fiyat tespit edilen yönde devam ettikçe esnek çıkışlar sağlamaya olanak tanır ve nabız zayıflarsa riski azaltır. Bu yöntem, kısa vadeli piyasa hareketlerinden yararlanmak isteyen ve sağlam bir risk yönetimi yapısını korumak isteyen yatırımcılar için idealdir.

Kanıtlanmış Sonuçlar

Geri test verileri, özellikle artan piyasa aktivitesi dönemlerinde tutarlı bir performans göstermektedir. Emir bölme özelliği, kullanıcıların EA’nın stratejisini tercih ettikleri risk parametreleriyle hizalamalarına olanak tanır ve kontrol altında bir risk maruziyeti ve istikrarlı bir büyüme sağlar.

Kurulum Kolaylığı

No complicated settings—just load Dream Reactor on your EURUSD chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like M30 for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc



Get precise backtests — message me to receive the required instructions and configuration file.

Önemli İpuçları: Tek Grafik Sadece: Çakışan işlemleri önlemek için Dream Reactor 'in yalnızca bir grafiğe ekli olduğundan emin olun.

Çakışan işlemleri önlemek için 'in yalnızca bir grafiğe ekli olduğundan emin olun. Destek ile İletişim: Yardıma mı ihtiyacınız var? EA’nızı ticaret stilinize uyacak şekilde optimize etme konusunda rehberlik alın.

Beklemeyin—fiyat 990$’a yükselmeden önce kopyanızı alın! Gelişmiş emir yönetiminin gücünü açığa çıkarın ve ticaret yolculuğunuzun kontrolünü elinize alın.