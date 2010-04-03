Serial Signal Indicator MT5

Forex için manuel ticaret ve teknik analiz göstergesi.
İşlem gününün açılış seviyesini gösteren bir trend göstergesi ve giriş noktalarını belirlemek için bir ok göstergesinden oluşur.

Gösterge yeniden renklenmez; mum kapandığında çalışır.
Sinyal okları için çeşitli uyarı türleri içerir.
Herhangi bir grafikte, alım satım aracında veya zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırılabilir.

Çalışma stratejisi trend boyunca fiyat hareketlerini aramaya dayanmaktadır.

  •  " Buy " işlemleri yapabilmek için: Trend çizgisinde mavi oklar bulunmalıdır. Fiyat çizginin üzerindeyse sinyal daha güvenli olacaktır. İlk sinyal oku kırmızı, sonrakiler mavidir.
  •  “ Sell ” işlemleri yapabilmek için: Trend çizgisinin yeşil okları olmalıdır. Fiyat çizginin altındaysa, potansiyel sinyal daha güvenli olacaktır. İlk sinyal oku kırmızı, sonraki oklar açık yeşildir.



Birkaç mum için işlemleri açık tutun.
Gösterge, trend boyunca hızlı hareketleri kısa sürede yakalamanıza olanak tanır.

Ana giriş parametreleri

Trend smoothing parameter - trend uzunluğunu ayarlamak için
Signal arrow sensitivity parameter - okların hızını ve süresini ayarlamak için

Sinyal okları yoksa (esas olarak M1-M5 TF için), hesaplama için yeterli mum olacak şekilde " Signal arrow sensitivity parameter " artırmak gerekir.



