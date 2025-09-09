Trading System Double Trend MT5
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir.
Olasılıklar
- Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır.
- Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması
- Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz
- Yalnızca mum kapandığında çalışır
- Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır
- Görsel olarak anlaşılması kolaydır, sadece onu grafiğe eklemeniz ve sinyallerin basit önerilerini takip etmeniz yeterlidir.
Giriş parametreleri sistemdeki her trend için yapılandırılır.
- General trend - Genel eğilimi belirler
- Signal trend - girişler ve çıkışlar için sinyaller verir.
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Sinyal okları ve duraklar göründüğünde bildirimleri kullanma.
- Sound for signals - Sinyaller için ses dosyası.
Nasıl kullanılır
General trend - açık yeşil çizgi, fiyatın üzerindeyse trend aşağı yönlüdür, fiyatın altındaysa trend yukarı yönlüdür. Trend değiştiğinde sinyal okları vardır.
Signal trend - fiyatı takip eden mavi çizgi. Düşüş trendini takip eden mavi ok satış sinyalidir. Yükseliş trendindeki kırmızı ok, satın alma sinyalidir. Ok trendin tersi yönündeyse bu bir çıkış sinyalidir.