Viop Auto Trader

Viop piyasasında otomatik alım satım yapan bir robot. 

Emir türünde SL-TP girilemediği için program bunu kendi yapabiliyor.

Takip eden SL özelliği  mevcut programda.

Günlük kar marjı yakaladığında işlemleri durdurabiliyor ve sonrasında işlem açmıyor.

Tüm periyodlarda çalışabiliyor. Tavsiye olarak 5m - 1h aralığı iyi performanslar sergiliyor.

Spread-RSİ-EMA-MACD filtreleri ve doji-hummer-bullishengulfing mum formasyonlarına göre alım satım sinyallari oluşturuyor.

İşlem başına yüzdelik risk analizi yapıp işlem hacimlerini kontrol edebiliyor.

Pozisyon kapandıktan sonra bekleme süresi (dk) bitmeden yeni işlem yapmıyor.

Toplam risk yüzdelik olarak hesaplıyor ve riskli durumlarda işlem açmıyor.





