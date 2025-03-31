Sky Hit MT5
- Uzman Danışmanlar
- Salavat Yulamanov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
- Ticaret robotu: her işlemde doğruluk ve disiplin
- Danışman, trend seviyesini kırma ve trendi takip etme stratejisine göre çalışır, maksimum doğruluk için daha yüksek zaman dilimlerini analiz eder.
- XAUUSD'de 2 ondalık basamağa sahip Brokerlar için varsayılan ayarlar 3 ondalık basamağa sahip brokerlar için ayarlara 0 eklemeniz gerekir
- SL 45200;
- TP 45200;
- Kayıpsız 3600;11000'in gerisinde;Lot'un 0.1 Lot'a çıkarılması gerekiyorsa; daha sonra değeri TotalProfitToClose 100'e çıkarmak gerekir;
- Avantajları:
- Sabit zarar durdur - her işlemde sıkı risk kontrolü.
- Trailing stop - Piyasa lehinize hareket ettiğinde otomatik kar alma.
- Toplam kârla kapanış - mevduat birimlerinde hedef kâra ulaşılması.
- Basitlik, güvenilirlik ve istikrar, güvenli ticaretin anahtarlarıdır
- Zaman dilimi M30
- XAUUSD ticaret çifti
- Ayarlar
- Parti 0,01; Çok sayıda
- SL 4520; Zararı Durdur
- TP 4520; Kar Al
- Kayıpsız 360; Başa baş
- 1100'ün gerisinde; Takip eden
- Maksimum Yayılım 550; Maksimum yayılma
- Kapatılacak ToplamKâr 10; Kapatılacak Toplam Kar
- Faktörü Artır 1.5; Faktörü Artırma
- MA_Dönem 230; Yüksek Lisans
