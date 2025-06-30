Hedge and Grid

Hedge and Grid EA – Un trading intelligent et sécurisé basé sur les tendances

Le robot Hedge and Grid EA ne se limite pas aux ordres de marché : il utilise également des ordres en attente intelligents de type hedge et grid, permettant de réagir avec souplesse aux mouvements du marché tout en contrôlant le risque.

🔎 1. Détection de tendance avec MA, RSI et ATR

Le robot combine plusieurs indicateurs pour détecter la tendance avec précision :

  • Deux moyennes mobiles (MA)

  • RSI pour identifier les zones de surachat/survente

  • Comparaison de l’ATR actuel avec la moyenne ATR des 50 dernières bougies

Lorsque toutes les conditions sont réunies, un signal d'entrée de haute qualité est généré.

⚙️ 2. Structure d’ordre avec stratégie Hedge et Grid

Selon la direction de la tendance détectée :

  • Si tendance haussière → Buy (achat)

  • Si tendance baissière → Sell (vente)

  • En parallèle, des ordres en attente (limit ou stop) sont placés à distance selon la grille définie

Cela permet au robot de réagir efficacement dans les deux sens du marché et de tirer parti d’éventuels retournements.

🧹 3. Suppression automatique des ordres en attente

Dès qu’une position principale est clôturée, les ordres en attente associés sont automatiquement supprimés.
Le graphique reste clair et le système peut s’adapter rapidement à de nouvelles conditions de marché.

📉 4. Trailing Stop Dynamique : sécuriser les gains

Le robot utilise l’Average True Range (ATR) pour appliquer un trailing stop dynamique, qui s’ajuste automatiquement selon la volatilité du marché.

Coefficients recommandés :

  • 🔹 1.2 – Pour des marchés stables

  • 🔹 1.5 – Pour des marchés modérément volatils

  • 🔹 2.0 ou plus – Pour des marchés très volatils

Cette fonctionnalité protège les gains tout en évitant des sorties prématurées dans des tendances fortes.

🔐 5. Break-Even : sécuriser le capital

Lorsque le profit atteint un seuil défini, le stop-loss est déplacé au niveau du prix d'entrée :

  • La position devient alors sans risque

  • Les retournements n’annulent plus les gains

  • Le capital est préservé tout en assurant les bénéfices

Un outil essentiel pour naviguer dans les marchés volatils.

💰 6. Objectifs de profit flexibles (TP/SL)

Le Take-Profit (TP) et le Stop-Loss (SL) peuvent être :

  • Définis manuellement en points

  • Ou calculés dynamiquement via un coefficient ATR

Il est également possible de clôturer une position automatiquement lorsqu’un objectif de gain en pourcentage est atteint.

📐 7. Grille ajustable et gestion du lot

  • La distance entre les ordres de grille est configurable

  • Une taille maximale de lot peut être définie

  • Une fois ce plafond atteint, la taille du lot est réinitialisée automatiquement

Une approche pensée pour maintenir un contrôle strict du risque sur le long terme.

🖥️ 8. Affichage visuel en temps réel

Un panneau d'information sur le graphique affiche :

  • La paire de devises active

  • La direction de la tendance (↑ ou ↓)

  • L’état du profit (Vert = gain, Rouge = perte, Orange = break-even)

Couleurs et position sont entièrement personnalisables, et le panneau peut être activé ou masqué à volonté.

💼 Supported Trade Structures:

“Open Trade with Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Trade with Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

INFORMATIONS :

"Ce robot fonctionne avec les paramètres par défaut. Veuillez ajuster votre gestion des risques et votre stratégie de transaction.

Vous pouvez observer vos performances en testant dans le compte de démonstration."

Si vous l'aimez, je serais très heureux que vous lui donniez 5 étoiles.

Bonne chance...




