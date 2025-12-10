Modular Strategy Engine Pro
- Uzman Danışmanlar
- Daniele Conflitti
- Sürüm: 5.50
- Etkinleştirmeler: 5
Modular Strategy Engine Pro, tek bir satır bile kod yazmadan işlem stratejisi üzerinde tam kontrol isteyen yatırımcılar için tasarlanmış, MetaTrader 5 için gelişmiş bir Expert Advisor’dır (EA).
Bu EA gerçek bir modüler motor olarak geliştirilmiştir: her filtreyi ayrı ayrı açıp kapatabilir, giriş ve çıkış koşullarını seçebilir, göstergelerin zaman dilimlerini ayarlayabilir ve birden fazla mantığı birlikte kullanabilirsiniz.
Amaç bir “sihirli strateji” satmak değil, size esnek bir araç sunarak trend takibi, pattern dönüşleri, break-out işlemleri, yatay piyasa işlemleri, çoklu zaman dilimi filtreleri, challenge mode gibi tüm fikirlerinizi inşa etmenizi, test etmenizi ve geliştirmenizi sağlamaktır.
🔷 Temel Özellikler
- Modüler giriş motoru – useMACD_xxx, useRSI_xxx vb. parametrelerle onlarca filtre etkinleştirilebilir.
- Esnek çıkış motoru – göstergelerle, sabit yüzdeyle, dinamik ATR ile veya mum sayısına göre kapanış.
- Geniş entegre gösterge seti: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
- Gelişmiş Japon mum formasyonu motoru.
- Challenge Mode – prop firm kurallarını simüle eder.
- Eksiksiz pozisyon yönetimi: yüzde bazlı SL/TP, ATR trailing, dinamik trailing ve minimum trailing.
- Opsiyonel intraday filtresi: gün sonunda otomatik pozisyon kapatma.
- Ayarlanabilir seans filtresi: günlük en fazla iki işlem seansı.
- Tüm enstrümanlarla uyumlu (Forex, Endeksler, Kripto, Emtialar, Hisseler).
- Sürekli geliştirilen EA.
⚙️ Giriş Motoru
EA’nın kalbi giriş motorudur: use_... parametreleri sayesinde hangi filtrelerin aktif olacağını ve nasıl kombinleneceğini belirleyebilirsiniz.
- MACD: MACD/Signal kesişimi, MACD’nin Signal’in üstünde/altında olması, MACD2 onayı.
- Hareketli Ortalama: yönlü trend, fiyat/MA kesişimi, çift MA hizalanması.
- RSI: trend filtresi, aşırı alım/aşırı satım, uyumsuzluk (divergence).
- CCI: seviye kırılımı, OB/OS, uyumsuzluk.
- Stochastic: K/D kesişimi, nötr bölgeler, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI: akış, güç, uyumsuzluk.
- ADX: güçlü trend, dinamik breakout.
- PSAR: dönüşler ve trend filtresi.
- ATR / OBV / Ichimoku: volatilite, hacim, bulut yönü.
- Bollinger / Williams %R: volatilite aşırı uçları.
- SuperTrend: hızlı trend değişimi.
Metinsel ayraçlar (ör. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") sayesinde input ekranı düzenli ve kolay gezilebilir yapıdadır.
⚠️ Yalnızca Mum Kapanışında Çalışır
Modular Strategy Engine Pro sadece mum kapanışında çalışır:
➡️ intrabar işlem yapılmaz
➡️ sinyaller yalnızca mum kapanışında onaylanır
➡️ pozisyon bir sonraki mumda açılır
- ✔ spike kaynaklı sahte sinyaller yok
- ✔ backtest ve gerçek işlem neredeyse birebir
- ✔ maksimum stabilite
📉 Çıkış Motoru
Çıkış motoru, ilk Stop Loss / Take Profit dışındaki tüm kapanışları yönetir.
- Göstergelerle çıkış: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Sabit mum sayısından sonra otomatik çıkış (zaman bazlı çıkış).
Bu mantıklar sadece pozisyon açıldıktan sonra devreye girer ve seçilen SL/TP yönteminden bağımsız çalışır.
🧩 Pozisyon Yönetimi
Stop Loss, Take Profit ve Trailing Stop için gelişmiş yönetim sunar.
Stop Loss Modları
- SL_PATTERN – formasyonun minimum/maksimumuna göre stop
- SL_SWING – son swing noktasına göre stop
- SL_ATR – ATR × çarpan stop
- SL_PERCENT – yüzde bazlı stop
- SL_UNSET – varsayılan SL yok
Take Profit Modları
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
Trailing Stop
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
Temel Parametreler
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 Japon Mum Formasyonları Motoru
EA, volatilite, trend ve yönsel güç doğrulamasıyla çalışan gelişmiş bir Japon mum formasyonu tanıma motoru içerir.
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Kullanılabilir filtreler:
- Onay mumu
- Gövde ve fitil filtreleri
- Ayarlanabilir trend lookback
- Hareketli ortalama veya yapı ile trend doğrulama
- ATR volatilite filtresi
- Yönsel impuls tespiti
Formasyonlar tek başına veya teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir.
🛡️ Challenge Mode
- Başlangıç sermayesi
- Günlük koruma maksimum kaybı
- Günlük challenge maksimum kaybı
- Toplam challenge maksimum kaybı
- Yüzde kâr hedefi
Herhangi bir kural ihlal edilirse EA yeni işlemleri otomatik olarak durdurur.
📅 Intraday İşlem Filtresi
- useTradeOnlyIntraday – Piyasa kapanışından önce pozisyonları otomatik kapatır.
🕒 Trading Seans Filtresi
Modular Strategy Engine Pro, EA’nın ne zaman yeni pozisyon açabileceğini belirlemenizi sağlayan bir işlem zaman dilimi filtresi içerir.
Bu filtre inputlarla yapılandırılabilir ve günlük en fazla iki işlem seansı (ör. Avrupa ve ABD) tanımlamanıza olanak tanır.
- useTradingHours – Filtreyi açar/kapatır.
- Session 1 – Ana seans.
- Session 2 – Opsiyonel ikinci seans.
- ✔ Yalnızca izin verilen saatlerde işlem açar
- ✔ Seans dışı işlemleri otomatik engeller
- ✔ Pozisyon yönetimi her zaman aktif kalır
- • Düşük likidite dönemlerinde işlem sayısını azaltır
- • Yüksek spread ve sahte sinyallerden kaçınır
- • Prop firm kuralları ve backtest ile uyumludur
🔧 OnTester Fonksiyonu
- Kâr
- Drawdown
- Equity istikrarı
- İşlem sayısı
- Risk/Ödül
Custom Max modunda MT5 çok daha sağlam konfigürasyonlar bulur.
📘 Kullanım Tavsiyeleri
- H1–H4 trend için • M15–M30 formasyon/dönüşler için
- Az sayıda filtreyle başlayın (MACD + MA + RSI)
- Aşırı optimizasyondan kaçının
- Challenge Mode’da gerçekçi SL kullanın
- Önce mutlaka demo veya tester’da deneyin
📝 SONUÇ
Modular Strategy Engine Pro; trend, dönüş, breakout, scalping ve challenge mode dahil olmak üzere her türlü trading stratejisini oluşturmanıza olanak tanıyan profesyonel bir modüler motordur. Ancak kullanıcı mutlaka en az bir giriş ve bir çıkış mantığını aktif etmelidir.
🔄 Sürekli Geliştirme
EA sürekli olarak güncellenmektedir. Geri bildirim ve öneriler memnuniyetle karşılanır.
💲 FİYAT
🚀 Lansman fiyatı: 99$ – sınırlı süreli teklif.
Ömür boyu lisans • Ücretsiz güncellemeler dahildir
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📘 Teknik Dokümantasyon & Giriş Parametre Açıklaması
Modular Strategy Engine Pro, kod yazmadan tamamen özelleştirilebilir stratejiler oluşturmanıza olanak tanır. Tüm filtreler, göstergeler ve modüller use_... bayrakları ve ayarlanabilir parametreler aracılığıyla profesyonel düzeyde hassasiyetle kontrol edilir.
Bu dokümantasyonda şunları bulacaksınız:
- her filtre ve göstergenin nasıl çalıştığı,
- giriş ve çıkışlar üzerindeki operasyonel etkileri,
- trend, dönüş, kırılım, scalping ve challenge modu stratejileri için modüllerin nasıl birleştirileceği,
- yüksek kaliteli sinyaller elde etmek için en önemli parametreler.
Motor, çoklu gösterge, çoklu zaman dilimi ve çoklu onay yapısını kullanır.
Operasyonel mantık:
• Giriş = AND → tüm koşulların doğru olması gerekir
• Çıkış = OR → pozisyonu kapatmak için tek bir koşul yeterlidir
• Formasyonlar = OR → birbirine alternatif sinyaller
Bu yaklaşım, seçici girişler ve risk ya da zayıflık durumunda hızlı çıkışlar sağlar.
1. ENTRY ENGINE – Göstergelerin Sentetik Mantığı
Giriş bölümü 50’den fazla bağımsız filtreden oluşur. Bunlar göstergelere göre gruplanır ve MT5 terminalinde “--- SETTINGS ---” alanlarıyla görsel olarak ayrılır.
1.1 MACD – Momentumun Çekirdeği
- useMACD_cross – Ana sinyal: MACD/Signal kesişimi.
- useMACD_signal_filter – Yön filtresi: MACD Signal üzerinde = LONG eğilimi.
- useMACD2_confirmation – Farklı zaman diliminde ikinci MACD onayı.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 sıfırın üstü/altı = geçerli veya zayıf momentum.
1.2 Hareketli Ortalama – Trend Tespiti
- useMA_trend – Fiyatın MA üzerinde/altında olmasıyla trend belirleme.
- useMA_cross – Fiyat MA’yı kırdığında giriş.
- useMA_2_filter – Trend belirlemek için ikinci hareketli ortalama.
- useMA1_MA2_cross – MA1/MA2 kesişimi operasyonel tetik olarak kullanılır.
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend ve Uyumsuzluklar
Dönüş, trend onayı ve momentum için kullanılan göstergelerdir. Hem aşırı alım/aşırı satım bölgelerinde hem de nötr bölgede kullanılabilir ve divergence desteği vardır.
- RSI: trend filtreleri, OB/OS çıkışları, uyumsuzluklar ve dönüş sinyalleri.
- MFI: trend onayı, OB/OS çıkışı, nötr bölge filtresi ve hacim uyumsuzluğu.
- CCI: trend okuması, ±100 eşiklerinde sinyaller ve momentum uyumsuzlukları.
Not: Hepsi için yalnızca üst eşik ayarlanır. Alt eşik otomatik olarak hesaplanır:
Alt = 100 − Üst. Örnek: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Alt = 20. CCI için alt eşik -CCI_THRESHOLD_UPPER’dır.
1.4 Stochastic – Zamanlama Motoru
- useStoch_cross – K/D klasik kesişim.
- useStoch_neutral_zone – Yalnızca nötr bölgede (örn. 20–80) sinyal üretir.
- useStoch_enter_over – OB/OS bölgesine girişte pozisyon açar.
- useStoch_divergence – Güçlü momentum uyumsuzlukları.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – 100 üzerine geçiş = ivmelenme.
- useRVI_cross – RVI/Signal kesişimi.
- useRVI_divergence – Yönsel uyumsuzluklar.
1.6 ADX / DI Kesişimi / Dinamik Kırılım
- useADX_trend – Güçlü trend (ADX eşik üzerinde).
- useADX_range – Yatay piyasa (ADX eşik altında).
- useADX_dynamic_breakout – DI + ADX kombinasyonlu kırılım.
- useADX_DI_cross – +DI/-DI kesişiminde BUY, tersi SELL.
1.7 Bollinger, Re-Entry & Williams %R
- useBollinger_extremes – Fiyat bantların dışında.
- useBollinger_reentry – Dışarı çıkış + tekrar giriş = net dönüş.
- useWilliams_cross – %R’da OB/OS çıkışı.
1.8 OBV & Hacim
- useOBV_trend – Yükselen OBV = boğa baskısı.
- useVolume_trend – Ortalamanın üzerindeki hacim = trend onayı.
1.9 ATR – Trend & Volatilite Filtresi
- useATR_trend – Yükselen ATR → volatilite genişlemesi.
- useATR_volFilter – Minimum ATR yüzdesi gerektirir.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – Fiyat Kumo’nun üzerinde/altında.
- useIchimoku_signal – Tenkan/Kijun kesişimi.
- useIchimoku_bias – Buluttan yön eğilimi.
📉 EXIT ENGINE – Göstergeler, ATR ve Zaman Tabanlı Mantık
Çıkış mantığı da giriş gibi modüler yapıyı kullanır: gösterge, sabit yüzde, ATR ya da zamana göre çıkış yapılabilir.
Gösterge Tabanlı Çıkışlar
- use_exit_macd – Ters kesişimde çıkış.
- use_exit_ma – Fiyat MA’ya karşı hareket ettiğinde çıkış.
- use_exit_cci – Zıt CCI eşiklerinde çıkış.
- use_exit_rsi – RSI zıt OB/OS bölgesine girdiğinde çıkış.
- use_exit_bollinger_extreme – Bant dışı uç hareketlerde çıkış.
- use_exit_bollinger_middle – Orta banda dönüş.
- use_exit_psar – PSAR yön değişimi.
- use_exit_supertrend – SuperTrend renk değişimi.
- use_exit_after_n_candles – X mum sonra otomatik kapanış.
🎯 3. STOP PROFIT AYARLARI – Yüzdelik & ATR Trailing
MSE Pro Stop Profit (trailing) için iki mod sunar: yüzdelik bazlı ve ATR bazlı dinamik. Stop Profit, ilk TP’den bağımsız olarak pozisyon açıldıktan sonra uygulanır.
3.1 ATR Trailing Stop
- SP_ATR – ATR volatilitesine dayalı dinamik trailing.
- ATR_Mult_Trigger – Aktivasyon eşiği: fiyat ATR × tetik kadar hareket ettiğinde.
- ATR_Mult_Stop – Stop Profit mesafesi: ATR × çarpan.
- minimaStopLossTrail – Minimum güvenlik mesafesi (%).
3.2 Yüzdelik Trailing Stop
- SP_PERCENT – Yüzde bazlı trailing stop.
- trailingStopPerc – Aktivasyon için gereken fiyat hareketi (%X).
- stopLossTrail – Aktivasyondan sonra trailing mesafesi (%).
- MinTrailingPercent – Minimum garanti edilen mesafe.
3.3 Trailing Yok
- SP_NONE – Stop Profit uygulanmaz.
🕯️ 4. JAPON MUM FORMASYONLARI MODÜLÜ
Bu modül, ana fiyat aksiyonu formasyonlarını otomatik olarak tanır ve yalnızca trend, volatilite ve hareket gücü ile doğrulandığında sinyal olarak kullanır.
Temel mantık:
Fiyat MA üzerinde → yükseliş trendi → yalnızca SELL formasyonları geçerlidir.
Fiyat MA altında → düşüş trendi → yalnızca BUY formasyonları geçerlidir.
Genel Ayarlar
- use_candle_patterns – modülü aktif/pasif yapar.
- use_candle_confirmation – formasyon sonrası onay mumu gerektirir.
Gelişmiş Ayarlar
- TFCandle – formasyonların zaman dilimi.
- TFMediaApeCandle – bağlamsal MA zaman dilimi.
- periodMACandle – hareketli ortalama periyodu.
- modeMACandle – MA tipi.
- percDiffMedia – fiyat ile MA arasındaki maksimum % fark.
- sizeCandleToPricePerc – fiyata göre minimum mum boyutu.
- sizeBodyCandle – Doji tanımı için maksimum gövde boyutu.
- percDiffStopLoss – formasyon bazlı stop için ek ofset.
- Düşük volatilitede sinyalleri engellemek için ATR filtresi.
- impulseLookback – güçlü yönsel impuls tespiti için incelenen geçmiş mum sayısı.
- impulseATRmult – impulsun geçerli sayılması için gereken ATR katı.
Formasyonlar özel ATR (zaman dilimi ve periyot ayarlanabilir) ve fiyat–MA % mesafe filtresi kullanarak yalnızca güçlü trend uzamalarında çalışır.
Trend, hareketli ortalama ve/veya fiyat yapısı (HL/LH) ile, ayarlanabilir sayıdaki geçmiş mum analiz edilerek doğrulanır. Piyasa bağlamı gerçek bir dönüş mantığıyla uyuşuyorsa formasyon kabul edilir.
Operasyonel not: Inside Bar ve Three Soldiers / Three Crows devam formasyonları olarak işlenir, dönüş olarak değil. Tüm dönüş formasyonları ayrıca yönsel impuls, ATR volatilitesi ve trend bağlamı ile filtrelenir.
🧩 5. Birleşik Strateji Örnekleri
Trend Takibi
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Dönüş
- Formasyon + onay
- RSI Dönüş
- Stochastic Cross
Kırılım
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Prop Firm Tarzı Risk Motoru
Challenge Mode, prop firm kurallarına otomatik olarak uyar: günlük drawdown, toplam drawdown, süre ve hedefi izler.
Ana Fonksiyonlar
- Günlük kaybın gerçek zamanlı takibi.
- Yeni işlemlerin otomatik olarak engellenmesi.
- Toplam drawdown kontrolü.
- Yüzdelik hedef yönetimi.
- Challenge zamanlayıcısı.
- Opsiyonel grafik paneli.
⚖️ 7. POZİSYON BOYUTLANDIRMA MOTORU – Otomatik Lot Hesaplama
Modular Strategy Engine Pro, yatırım yapmak istediğiniz tutara (kaldıraç dahil nominal pozisyon değeri) göre lot büyüklüğünü otomatik hesaplayan gelişmiş bir sistem içerir.
Çalışma Prensipleri
- Sabit yatırım tutarı – nominal pozisyon değeri (örn. €5.000) belirlenir, EA otomatik lot hesaplar.
Not: €1.000 hesapla bile €5.000 ayarlanabilir, farkı kaldıraç karşılar.
- Otomatik dönüşüm – sözleşme özellikleri dikkate alınır (tick size, tick value, sözleşme büyüklüğü vb.).
- SL/TP bağımsız – hacim sadece pozisyon değerine bağlıdır.
- Tüm enstrümanlarla uyumlu – Forex, Altın, Endeksler, Kripto, Hisseler vb.
Avantajlar
- Tek tip sermaye yönetimi.
- Manuel hesaplama gerektirmez.
- Hassas ve tutarlı maruziyet.
- Her giriş mantığıyla çalışır.
Sonuç:
EA, istenilen maruziyeti (kaldıraç dahil) elde etmek için doğru lot miktarını otomatik olarak açar.
✅ 8. EN İYİ UYGULAMALAR
- Aynı anda sadece birkaç filtreyi aktif edin.
- 6–7’den fazla filtreyi aynı anda kullanmayın.
- Trend için MACD/MA/ADX, zamanlama için RSI/Stoch/MFI.
- Dönüş: Engulfing + RSI + Stochastic.
- Trend: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ EA’nın Çalışması İçin Temel Gereksinimler
Varsayılan olarak tüm filtreler ve tüm mantıklar devre dışıdır (tüm use_... ayarları false). Bu, kullanıcı en az bir giriş mantığını manuel olarak etkinleştirmediği sürece EA’nın hiçbir işlem açmayacağı anlamına gelir.
- 1) En az BİR ENTRY mantığı aktif olmalıdır
(örn. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross vb.)
- 2) En az BİR EXIT mantığının etkinleştirilmesi şiddetle önerilir
Çıkışlar şunlar olabilir:
- Gösterge tabanlı (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR vb.)
- Mum formasyonları
- Take Profit / Stop Loss TPSource ve SLSource ile
- Zaman tabanlı çıkış use_exit_after_n_candles ile
Not: Sadece giriş mantığını açmak yeterli değildir; aktif bir çıkış mantığı olmadan EA işlemleri kapatmaz.
🛠 9. Debug & Loglar (Opsiyonel)
useDebugPrints parametresi Journal üzerinde teşhis mesajlarının görüntülenmesini sağlar ve ileri düzey analiz ile sorun giderme için kullanılır. Normal kullanımda false olarak bırakılması önerilir.
Sadece şu durumlarda etkinleştirin:
- bir göstergenin veya formasyonun doğru çalışmasını kontrol etmek;
- giriş ve çıkış koşullarını detaylı analiz etmek;
- pasif filtreleri veya eksik sinyalleri tespit etmek.
Devre dışı bırakıldığında EA daha hafif çalışır ve Journal daha temiz kalır.
Not: kritik hatalar her durumda görüntülenir.
📘 Pratik Kullanıcı Rehberi
Aşağıdaki bölümler EA’nın günlük kullanımı için temel bilgileri içerir: yaygın hatalar, giriş yapılmama nedenleri ve yalnızca üç filtreyle basit ama etkili bir strateji örneği.
⚠️ Yaygın Kullanıcı Hataları
- Hiçbir giriş mantığı aktif değil → EA işlem açamaz.
- Hiçbir çıkış mantığı aktif değil → EA açar ama kapatmaz.
- Gösterge çıkışı çalışmıyor → use_exit_indicator = true + en az bir gösterge gerekir.
- Mum formasyonları çalışmıyor → use_candle_patterns = true olmalıdır.
- Aynı anda çok fazla filtre aktif → 6–7 filtre neredeyse tüm sinyalleri bloke edebilir.
- Yanlış zaman dilimi seçimi
Trend → H1–H4
Dönüş/Formasyon → M15–M30
Scalping → M1–M5
- StopLoss ayarlı değil → EA güvenlik nedeniyle işlem açmaz.
- Challenge Mode aktif → Limit aşımında EA otomatik olarak durur.
❓ EA neden piyasaya girmiyor?
EA şu şart sağlanmadıkça asla işlem açmaz:
➡ En az BİR giriş mantığı aktif olmalıdır
🔍 Hızlı Kontrol Listesi
- Bir giriş mantığı aktif mi?
- Bir çıkış mantığı aktif mi?
- Filtreler aşırı kısıtlayıcı mı?
- Doğru sembol ve piyasa açık mı?
- Minimum hacim broker ile uyumlu mu?
- Challenge Mode işlemleri engelliyor mu?
İpucu: useDebugPrints = true etkinleştirilerek hangi filtrenin girişleri engellediği görülebilir.
🧠 Sıfırdan Strateji Oluşturma (3 Filtre Örneği)
1️⃣ Trend Yönü – MACD Cross
Etkinleştir: useMACD_cross
2️⃣ Trend Filtresi – Hareketli Ortalama
Etkinleştir: useMA_trend
3️⃣ Momentum Filtresi – MFI 50 Üzeri
Etkinleştir: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 Örnek Konfigürasyon
- Trend: MACD Cross
- Filtre: MA Trend
- Momentum: MFI 50 Üzeri
🚪 Örnek Çıkış
- Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
- tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)