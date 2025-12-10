Modular Strategy Engine Pro, tek bir satır bile kod yazmadan işlem stratejisi üzerinde tam kontrol isteyen yatırımcılar için tasarlanmış, MetaTrader 5 için gelişmiş bir Expert Advisor’dır (EA).

Bu EA gerçek bir modüler motor olarak geliştirilmiştir: her filtreyi ayrı ayrı açıp kapatabilir, giriş ve çıkış koşullarını seçebilir, göstergelerin zaman dilimlerini ayarlayabilir ve birden fazla mantığı birlikte kullanabilirsiniz.

Amaç bir “sihirli strateji” satmak değil, size esnek bir araç sunarak trend takibi, pattern dönüşleri, break-out işlemleri, yatay piyasa işlemleri, çoklu zaman dilimi filtreleri, challenge mode gibi tüm fikirlerinizi inşa etmenizi, test etmenizi ve geliştirmenizi sağlamaktır.

🔷 Temel Özellikler

Modüler giriş motoru – useMACD_xxx, useRSI_xxx vb. parametrelerle onlarca filtre etkinleştirilebilir.

– useMACD_xxx, useRSI_xxx vb. parametrelerle onlarca filtre etkinleştirilebilir. Esnek çıkış motoru – göstergelerle, sabit yüzdeyle, dinamik ATR ile veya mum sayısına göre kapanış.

– göstergelerle, sabit yüzdeyle, dinamik ATR ile veya mum sayısına göre kapanış. Geniş entegre gösterge seti : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend. Gelişmiş Japon mum formasyonu motoru .

. Challenge Mode – prop firm kurallarını simüle eder.

– prop firm kurallarını simüle eder. Eksiksiz pozisyon yönetimi : yüzde bazlı SL/TP, ATR trailing, dinamik trailing ve minimum trailing.

: yüzde bazlı SL/TP, ATR trailing, dinamik trailing ve minimum trailing. Opsiyonel intraday filtresi : gün sonunda otomatik pozisyon kapatma.

: gün sonunda otomatik pozisyon kapatma. Ayarlanabilir seans filtresi : günlük en fazla iki işlem seansı.

: günlük en fazla iki işlem seansı. Tüm enstrümanlarla uyumlu (Forex, Endeksler, Kripto, Emtialar, Hisseler).

(Forex, Endeksler, Kripto, Emtialar, Hisseler). Sürekli geliştirilen EA.

⚙️ Giriş Motoru

EA’nın kalbi giriş motorudur: use_... parametreleri sayesinde hangi filtrelerin aktif olacağını ve nasıl kombinleneceğini belirleyebilirsiniz.

MACD : MACD/Signal kesişimi, MACD’nin Signal’in üstünde/altında olması, MACD2 onayı.

: MACD/Signal kesişimi, MACD’nin Signal’in üstünde/altında olması, MACD2 onayı. Hareketli Ortalama : yönlü trend, fiyat/MA kesişimi, çift MA hizalanması.

: yönlü trend, fiyat/MA kesişimi, çift MA hizalanması. RSI : trend filtresi, aşırı alım/aşırı satım, uyumsuzluk (divergence).

: trend filtresi, aşırı alım/aşırı satım, uyumsuzluk (divergence). CCI : seviye kırılımı, OB/OS, uyumsuzluk.

: seviye kırılımı, OB/OS, uyumsuzluk. Stochastic : K/D kesişimi, nötr bölgeler, OB/OS.

: K/D kesişimi, nötr bölgeler, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : akış, güç, uyumsuzluk.

: akış, güç, uyumsuzluk. ADX : güçlü trend, dinamik breakout.

: güçlü trend, dinamik breakout. PSAR : dönüşler ve trend filtresi.

: dönüşler ve trend filtresi. ATR / OBV / Ichimoku : volatilite, hacim, bulut yönü.

: volatilite, hacim, bulut yönü. Bollinger / Williams %R : volatilite aşırı uçları.

: volatilite aşırı uçları. SuperTrend: hızlı trend değişimi.

Metinsel ayraçlar (ör. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") sayesinde input ekranı düzenli ve kolay gezilebilir yapıdadır.

⚠️ Yalnızca Mum Kapanışında Çalışır

Modular Strategy Engine Pro sadece mum kapanışında çalışır: ➡️ intrabar işlem yapılmaz ➡️ sinyaller yalnızca mum kapanışında onaylanır ➡️ pozisyon bir sonraki mumda açılır ✔ spike kaynaklı sahte sinyaller yok

✔ backtest ve gerçek işlem neredeyse birebir

✔ maksimum stabilite

📉 Çıkış Motoru

Çıkış motoru, ilk Stop Loss / Take Profit dışındaki tüm kapanışları yönetir. Göstergelerle çıkış: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Sabit mum sayısından sonra otomatik çıkış (zaman bazlı çıkış). Bu mantıklar sadece pozisyon açıldıktan sonra devreye girer ve seçilen SL/TP yönteminden bağımsız çalışır.

🧩 Pozisyon Yönetimi

Stop Loss, Take Profit ve Trailing Stop için gelişmiş yönetim sunar. Stop Loss Modları SL_PATTERN – formasyonun minimum/maksimumuna göre stop

– formasyonun minimum/maksimumuna göre stop SL_SWING – son swing noktasına göre stop

– son swing noktasına göre stop SL_ATR – ATR × çarpan stop

– ATR × çarpan stop SL_PERCENT – yüzde bazlı stop

– yüzde bazlı stop SL_UNSET – varsayılan SL yok Take Profit Modları TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE Temel Parametreler stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 Japon Mum Formasyonları Motoru

EA, volatilite, trend ve yönsel güç doğrulamasıyla çalışan gelişmiş bir Japon mum formasyonu tanıma motoru içerir. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Kullanılabilir filtreler: Onay mumu

Gövde ve fitil filtreleri

Ayarlanabilir trend lookback

Hareketli ortalama veya yapı ile trend doğrulama

ATR volatilite filtresi

Yönsel impuls tespiti Formasyonlar tek başına veya teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir.

🛡️ Challenge Mode

Başlangıç sermayesi

Günlük koruma maksimum kaybı

Günlük challenge maksimum kaybı

Toplam challenge maksimum kaybı

Yüzde kâr hedefi Herhangi bir kural ihlal edilirse EA yeni işlemleri otomatik olarak durdurur.

📅 Intraday İşlem Filtresi

useTradeOnlyIntraday – Piyasa kapanışından önce pozisyonları otomatik kapatır.

🕒 Trading Seans Filtresi

Modular Strategy Engine Pro, EA’nın ne zaman yeni pozisyon açabileceğini belirlemenizi sağlayan bir işlem zaman dilimi filtresi içerir. Bu filtre inputlarla yapılandırılabilir ve günlük en fazla iki işlem seansı (ör. Avrupa ve ABD) tanımlamanıza olanak tanır. useTradingHours – Filtreyi açar/kapatır.

– Filtreyi açar/kapatır. Session 1 – Ana seans.

– Ana seans. Session 2 – Opsiyonel ikinci seans. ✔ Yalnızca izin verilen saatlerde işlem açar

✔ Seans dışı işlemleri otomatik engeller

✔ Pozisyon yönetimi her zaman aktif kalır • Düşük likidite dönemlerinde işlem sayısını azaltır

• Yüksek spread ve sahte sinyallerden kaçınır

• Prop firm kuralları ve backtest ile uyumludur

🔧 OnTester Fonksiyonu

Kâr

Drawdown

Equity istikrarı

İşlem sayısı

Risk/Ödül Custom Max modunda MT5 çok daha sağlam konfigürasyonlar bulur.

📘 Kullanım Tavsiyeleri

H1–H4 trend için • M15–M30 formasyon/dönüşler için

Az sayıda filtreyle başlayın (MACD + MA + RSI)

Aşırı optimizasyondan kaçının

Challenge Mode’da gerçekçi SL kullanın

Önce mutlaka demo veya tester’da deneyin

📝 SONUÇ

Modular Strategy Engine Pro; trend, dönüş, breakout, scalping ve challenge mode dahil olmak üzere her türlü trading stratejisini oluşturmanıza olanak tanıyan profesyonel bir modüler motordur. Ancak kullanıcı mutlaka en az bir giriş ve bir çıkış mantığını aktif etmelidir.



🔄 Sürekli Geliştirme

EA sürekli olarak güncellenmektedir. Geri bildirim ve öneriler memnuniyetle karşılanır.

💲 FİYAT

🚀 Lansman fiyatı: 99$ – sınırlı süreli teklif. Ömür boyu lisans • Ücretsiz güncellemeler dahildir

📘 Teknik Dokümantasyon & Giriş Parametre Açıklaması

Modular Strategy Engine Pro, kod yazmadan tamamen özelleştirilebilir stratejiler oluşturmanıza olanak tanır. Tüm filtreler, göstergeler ve modüller use_... bayrakları ve ayarlanabilir parametreler aracılığıyla profesyonel düzeyde hassasiyetle kontrol edilir.

Bu dokümantasyonda şunları bulacaksınız:

her filtre ve göstergenin nasıl çalıştığı,

giriş ve çıkışlar üzerindeki operasyonel etkileri,

trend, dönüş, kırılım, scalping ve challenge modu stratejileri için modüllerin nasıl birleştirileceği,

yüksek kaliteli sinyaller elde etmek için en önemli parametreler.

Motor, çoklu gösterge, çoklu zaman dilimi ve çoklu onay yapısını kullanır.

Operasyonel mantık:

• Giriş = AND → tüm koşulların doğru olması gerekir

• Çıkış = OR → pozisyonu kapatmak için tek bir koşul yeterlidir

• Formasyonlar = OR → birbirine alternatif sinyaller

Bu yaklaşım, seçici girişler ve risk ya da zayıflık durumunda hızlı çıkışlar sağlar.

1. ENTRY ENGINE – Göstergelerin Sentetik Mantığı Giriş bölümü 50’den fazla bağımsız filtreden oluşur. Bunlar göstergelere göre gruplanır ve MT5 terminalinde “--- SETTINGS ---” alanlarıyla görsel olarak ayrılır. 1.1 MACD – Momentumun Çekirdeği useMACD_cross – Ana sinyal: MACD/Signal kesişimi.

– Ana sinyal: MACD/Signal kesişimi. useMACD_signal_filter – Yön filtresi: MACD Signal üzerinde = LONG eğilimi.

– Yön filtresi: MACD Signal üzerinde = LONG eğilimi. useMACD2_confirmation – Farklı zaman diliminde ikinci MACD onayı.

– Farklı zaman diliminde ikinci MACD onayı. useMACD2_zero_momentum – MACD2 sıfırın üstü/altı = geçerli veya zayıf momentum. 1.2 Hareketli Ortalama – Trend Tespiti useMA_trend – Fiyatın MA üzerinde/altında olmasıyla trend belirleme.

– Fiyatın MA üzerinde/altında olmasıyla trend belirleme. useMA_cross – Fiyat MA’yı kırdığında giriş.

– Fiyat MA’yı kırdığında giriş. useMA_2_filter – Trend belirlemek için ikinci hareketli ortalama.

– Trend belirlemek için ikinci hareketli ortalama. useMA1_MA2_cross – MA1/MA2 kesişimi operasyonel tetik olarak kullanılır. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend ve Uyumsuzluklar Dönüş, trend onayı ve momentum için kullanılan göstergelerdir. Hem aşırı alım/aşırı satım bölgelerinde hem de nötr bölgede kullanılabilir ve divergence desteği vardır. RSI: trend filtreleri, OB/OS çıkışları, uyumsuzluklar ve dönüş sinyalleri .

filtreleri, çıkışları, ve . MFI: trend onayı , OB/OS çıkışı, nötr bölge filtresi ve hacim uyumsuzluğu .

, çıkışı, filtresi ve . CCI: trend okuması, ±100 eşiklerinde sinyaller ve momentum uyumsuzlukları. Not: Hepsi için yalnızca üst eşik ayarlanır. Alt eşik otomatik olarak hesaplanır:

Alt = 100 − Üst. Örnek: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Alt = 20. CCI için alt eşik -CCI_THRESHOLD_UPPER’dır. 1.4 Stochastic – Zamanlama Motoru useStoch_cross – K/D klasik kesişim.

– K/D klasik kesişim. useStoch_neutral_zone – Yalnızca nötr bölgede (örn. 20–80) sinyal üretir.

– Yalnızca nötr bölgede (örn. 20–80) sinyal üretir. useStoch_enter_over – OB/OS bölgesine girişte pozisyon açar.

– OB/OS bölgesine girişte pozisyon açar. useStoch_divergence – Güçlü momentum uyumsuzlukları. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – 100 üzerine geçiş = ivmelenme.

– 100 üzerine geçiş = ivmelenme. useRVI_cross – RVI/Signal kesişimi.

– RVI/Signal kesişimi. useRVI_divergence – Yönsel uyumsuzluklar. 1.6 ADX / DI Kesişimi / Dinamik Kırılım useADX_trend – Güçlü trend (ADX eşik üzerinde).

– Güçlü trend (ADX eşik üzerinde). useADX_range – Yatay piyasa (ADX eşik altında).

– Yatay piyasa (ADX eşik altında). useADX_dynamic_breakout – DI + ADX kombinasyonlu kırılım.

– DI + ADX kombinasyonlu kırılım. useADX_DI_cross – +DI/-DI kesişiminde BUY, tersi SELL. 1.7 Bollinger, Re-Entry & Williams %R useBollinger_extremes – Fiyat bantların dışında.

– Fiyat bantların dışında. useBollinger_reentry – Dışarı çıkış + tekrar giriş = net dönüş.

– Dışarı çıkış + tekrar giriş = net dönüş. useWilliams_cross – %R’da OB/OS çıkışı. 1.8 OBV & Hacim useOBV_trend – Yükselen OBV = boğa baskısı.

– Yükselen OBV = boğa baskısı. useVolume_trend – Ortalamanın üzerindeki hacim = trend onayı. 1.9 ATR – Trend & Volatilite Filtresi useATR_trend – Yükselen ATR → volatilite genişlemesi.

– Yükselen ATR → volatilite genişlemesi. useATR_volFilter – Minimum ATR yüzdesi gerektirir. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – Fiyat Kumo’nun üzerinde/altında.

– Fiyat Kumo’nun üzerinde/altında. useIchimoku_signal – Tenkan/Kijun kesişimi.

– Tenkan/Kijun kesişimi. useIchimoku_bias – Buluttan yön eğilimi.

📉 EXIT ENGINE – Göstergeler, ATR ve Zaman Tabanlı Mantık

Çıkış mantığı da giriş gibi modüler yapıyı kullanır: gösterge, sabit yüzde, ATR ya da zamana göre çıkış yapılabilir. Gösterge Tabanlı Çıkışlar use_exit_macd – Ters kesişimde çıkış.

– Ters kesişimde çıkış. use_exit_ma – Fiyat MA’ya karşı hareket ettiğinde çıkış.

– Fiyat MA’ya karşı hareket ettiğinde çıkış. use_exit_cci – Zıt CCI eşiklerinde çıkış.

– Zıt CCI eşiklerinde çıkış. use_exit_rsi – RSI zıt OB/OS bölgesine girdiğinde çıkış.

– RSI zıt OB/OS bölgesine girdiğinde çıkış. use_exit_bollinger_extreme – Bant dışı uç hareketlerde çıkış.

– Bant dışı uç hareketlerde çıkış. use_exit_bollinger_middle – Orta banda dönüş.

– Orta banda dönüş. use_exit_psar – PSAR yön değişimi.

– PSAR yön değişimi. use_exit_supertrend – SuperTrend renk değişimi.

– SuperTrend renk değişimi. use_exit_after_n_candles – X mum sonra otomatik kapanış.

🎯 3. STOP PROFIT AYARLARI – Yüzdelik & ATR Trailing

MSE Pro Stop Profit (trailing) için iki mod sunar: yüzdelik bazlı ve ATR bazlı dinamik. Stop Profit, ilk TP’den bağımsız olarak pozisyon açıldıktan sonra uygulanır. 3.1 ATR Trailing Stop SP_ATR – ATR volatilitesine dayalı dinamik trailing.

– ATR volatilitesine dayalı dinamik trailing. ATR_Mult_Trigger – Aktivasyon eşiği: fiyat ATR × tetik kadar hareket ettiğinde.

– Aktivasyon eşiği: fiyat ATR × tetik kadar hareket ettiğinde. ATR_Mult_Stop – Stop Profit mesafesi: ATR × çarpan.

– Stop Profit mesafesi: ATR × çarpan. minimaStopLossTrail – Minimum güvenlik mesafesi (%). 3.2 Yüzdelik Trailing Stop SP_PERCENT – Yüzde bazlı trailing stop.

– Yüzde bazlı trailing stop. trailingStopPerc – Aktivasyon için gereken fiyat hareketi (%X).

– Aktivasyon için gereken fiyat hareketi (%X). stopLossTrail – Aktivasyondan sonra trailing mesafesi (%).

– Aktivasyondan sonra trailing mesafesi (%). MinTrailingPercent – Minimum garanti edilen mesafe. 3.3 Trailing Yok SP_NONE – Stop Profit uygulanmaz.

🕯️ 4. JAPON MUM FORMASYONLARI MODÜLÜ

Bu modül, ana fiyat aksiyonu formasyonlarını otomatik olarak tanır ve yalnızca trend, volatilite ve hareket gücü ile doğrulandığında sinyal olarak kullanır. Temel mantık:

Fiyat MA üzerinde → yükseliş trendi → yalnızca SELL formasyonları geçerlidir.

Fiyat MA altında → düşüş trendi → yalnızca BUY formasyonları geçerlidir. Genel Ayarlar use_candle_patterns – modülü aktif/pasif yapar.

use_candle_confirmation – formasyon sonrası onay mumu gerektirir. Gelişmiş Ayarlar TFCandle – formasyonların zaman dilimi.

TFMediaApeCandle – bağlamsal MA zaman dilimi.

periodMACandle – hareketli ortalama periyodu.

modeMACandle – MA tipi.

percDiffMedia – fiyat ile MA arasındaki maksimum % fark.

sizeCandleToPricePerc – fiyata göre minimum mum boyutu.

sizeBodyCandle – Doji tanımı için maksimum gövde boyutu.

percDiffStopLoss – formasyon bazlı stop için ek ofset.

Düşük volatilitede sinyalleri engellemek için ATR filtresi .

. impulseLookback – güçlü yönsel impuls tespiti için incelenen geçmiş mum sayısı.

– tespiti için incelenen geçmiş mum sayısı. impulseATRmult – impulsun geçerli sayılması için gereken ATR katı. Formasyonlar özel ATR (zaman dilimi ve periyot ayarlanabilir) ve fiyat–MA % mesafe filtresi kullanarak yalnızca güçlü trend uzamalarında çalışır. Trend, hareketli ortalama ve/veya fiyat yapısı (HL/LH) ile, ayarlanabilir sayıdaki geçmiş mum analiz edilerek doğrulanır. Piyasa bağlamı gerçek bir dönüş mantığıyla uyuşuyorsa formasyon kabul edilir. Operasyonel not: Inside Bar ve Three Soldiers / Three Crows devam formasyonları olarak işlenir, dönüş olarak değil. Tüm dönüş formasyonları ayrıca yönsel impuls, ATR volatilitesi ve trend bağlamı ile filtrelenir.

🧩 5. Birleşik Strateji Örnekleri

Trend Takibi MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Dönüş Formasyon + onay

RSI Dönüş

Stochastic Cross Kırılım ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Prop Firm Tarzı Risk Motoru

Challenge Mode, prop firm kurallarına otomatik olarak uyar: günlük drawdown, toplam drawdown, süre ve hedefi izler. Ana Fonksiyonlar Günlük kaybın gerçek zamanlı takibi.

Yeni işlemlerin otomatik olarak engellenmesi.

Toplam drawdown kontrolü.

Yüzdelik hedef yönetimi.

Challenge zamanlayıcısı.

Opsiyonel grafik paneli.

⚖️ 7. POZİSYON BOYUTLANDIRMA MOTORU – Otomatik Lot Hesaplama

Modular Strategy Engine Pro, yatırım yapmak istediğiniz tutara (kaldıraç dahil nominal pozisyon değeri) göre lot büyüklüğünü otomatik hesaplayan gelişmiş bir sistem içerir. Çalışma Prensipleri Sabit yatırım tutarı – nominal pozisyon değeri (örn. €5.000) belirlenir, EA otomatik lot hesaplar.

Not: €1.000 hesapla bile €5.000 ayarlanabilir, farkı kaldıraç karşılar.

– nominal pozisyon değeri (örn. €5.000) belirlenir, EA otomatik lot hesaplar. Otomatik dönüşüm – sözleşme özellikleri dikkate alınır (tick size, tick value, sözleşme büyüklüğü vb.).

– sözleşme özellikleri dikkate alınır (tick size, tick value, sözleşme büyüklüğü vb.). SL/TP bağımsız – hacim sadece pozisyon değerine bağlıdır.

– hacim sadece pozisyon değerine bağlıdır. Tüm enstrümanlarla uyumlu – Forex, Altın, Endeksler, Kripto, Hisseler vb. Avantajlar Tek tip sermaye yönetimi.

Manuel hesaplama gerektirmez.

Hassas ve tutarlı maruziyet.

Her giriş mantığıyla çalışır. Sonuç:

EA, istenilen maruziyeti (kaldıraç dahil) elde etmek için doğru lot miktarını otomatik olarak açar.

✅ 8. EN İYİ UYGULAMALAR

Aynı anda sadece birkaç filtreyi aktif edin.

6–7’den fazla filtreyi aynı anda kullanmayın.

Trend için MACD/MA/ADX, zamanlama için RSI/Stoch/MFI.

Dönüş: Engulfing + RSI + Stochastic.

Trend: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ EA’nın Çalışması İçin Temel Gereksinimler

Varsayılan olarak tüm filtreler ve tüm mantıklar devre dışıdır (tüm use_... ayarları false). Bu, kullanıcı en az bir giriş mantığını manuel olarak etkinleştirmediği sürece EA’nın hiçbir işlem açmayacağı anlamına gelir. 1) En az BİR ENTRY mantığı aktif olmalıdır

(örn. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross vb.)

(örn. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross vb.) 2) En az BİR EXIT mantığının etkinleştirilmesi şiddetle önerilir

Çıkışlar şunlar olabilir:

Çıkışlar şunlar olabilir: Gösterge tabanlı (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR vb.)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR vb.)

Mum formasyonları



Take Profit / Stop Loss TPSource ve SLSource ile

TPSource ve SLSource ile

Zaman tabanlı çıkış use_exit_after_n_candles ile Not: Sadece giriş mantığını açmak yeterli değildir; aktif bir çıkış mantığı olmadan EA işlemleri kapatmaz.

🛠 9. Debug & Loglar (Opsiyonel)

useDebugPrints parametresi Journal üzerinde teşhis mesajlarının görüntülenmesini sağlar ve ileri düzey analiz ile sorun giderme için kullanılır. Normal kullanımda false olarak bırakılması önerilir. Sadece şu durumlarda etkinleştirin: bir göstergenin veya formasyonun doğru çalışmasını kontrol etmek;

giriş ve çıkış koşullarını detaylı analiz etmek;

pasif filtreleri veya eksik sinyalleri tespit etmek. Devre dışı bırakıldığında EA daha hafif çalışır ve Journal daha temiz kalır. Not: kritik hatalar her durumda görüntülenir.

📘 Pratik Kullanıcı Rehberi Aşağıdaki bölümler EA’nın günlük kullanımı için temel bilgileri içerir: yaygın hatalar, giriş yapılmama nedenleri ve yalnızca üç filtreyle basit ama etkili bir strateji örneği.

⚠️ Yaygın Kullanıcı Hataları

Hiçbir giriş mantığı aktif değil → EA işlem açamaz.

→ EA işlem açamaz. Hiçbir çıkış mantığı aktif değil → EA açar ama kapatmaz.

→ EA açar ama kapatmaz. Gösterge çıkışı çalışmıyor → use_exit_indicator = true + en az bir gösterge gerekir.

→ + en az bir gösterge gerekir. Mum formasyonları çalışmıyor → use_candle_patterns = true olmalıdır.

→ olmalıdır. Aynı anda çok fazla filtre aktif → 6–7 filtre neredeyse tüm sinyalleri bloke edebilir.

→ 6–7 filtre neredeyse tüm sinyalleri bloke edebilir. Yanlış zaman dilimi seçimi

Trend → H1–H4

Dönüş/Formasyon → M15–M30

Scalping → M1–M5

Trend → H1–H4 Dönüş/Formasyon → M15–M30 Scalping → M1–M5 StopLoss ayarlı değil → EA güvenlik nedeniyle işlem açmaz.

→ EA güvenlik nedeniyle işlem açmaz. Challenge Mode aktif → Limit aşımında EA otomatik olarak durur.

❓ EA neden piyasaya girmiyor?

EA şu şart sağlanmadıkça asla işlem açmaz: ➡ En az BİR giriş mantığı aktif olmalıdır 🔍 Hızlı Kontrol Listesi Bir giriş mantığı aktif mi?

Bir çıkış mantığı aktif mi?

Filtreler aşırı kısıtlayıcı mı?

Doğru sembol ve piyasa açık mı?

Minimum hacim broker ile uyumlu mu?

Challenge Mode işlemleri engelliyor mu? İpucu: useDebugPrints = true etkinleştirilerek hangi filtrenin girişleri engellediği görülebilir.

🧠 Sıfırdan Strateji Oluşturma (3 Filtre Örneği)