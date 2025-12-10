Modular Strategy Engine Pro è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5 progettato per i trader che vogliono controllo totale sulla propria strategia, senza dover scrivere una sola riga di codice.

L’EA è costruito come un vero e proprio motore modulare: puoi attivare o disattivare ogni filtro, selezionare le condizioni di ingresso e di uscita, scegliere i timeframe degli indicatori e combinare più logiche tra loro.

L’obiettivo non è vendere una “strategia magica”, ma darti uno strumento flessibile con cui costruire, testare e perfezionare le tue idee di trading: trend following, reversal su pattern, breakout, range trading, filtri multi-timeframe, challenge mode, ecc.

🔷 Principali caratteristiche

Motore di ingresso modulare con decine di filtri attivabili via input (useMACD_xxx, useRSI_xxx, ecc.).

con decine di filtri attivabili via input (useMACD_xxx, useRSI_xxx, ecc.). Motore di uscita flessibile : chiusura con indicatori, percentuale fissa, ATR dinamico o numero di candele.

: chiusura con indicatori, percentuale fissa, ATR dinamico o numero di candele. Ampio set di indicatori integrati : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend. Motore Japanese Candle Pattern avanzato con riconoscimento dei principali pattern di candele giapponesi.

con riconoscimento dei principali pattern di candele giapponesi. Challenge Mode per simulare regole delle prop firm.

per simulare regole delle prop firm. Gestione posizione completa : SL/TP percentuali, trailing ATR, trailing dinamico e minimo trailing.

: SL/TP percentuali, trailing ATR, trailing dinamico e minimo trailing. Filtro operatività intraday opzionale : chiusura automatica delle posizioni a fine giornata.

: chiusura automatica delle posizioni a fine giornata. Filtro sessioni orarie configurabili : fino a due fasce temporali giornaliere per l’apertura delle operazioni.

: fino a due fasce temporali giornaliere per l’apertura delle operazioni. Compatibile con tutti i simboli (Forex, Indici, Crypto, Materie prime, Azioni).

(Forex, Indici, Crypto, Materie prime, Azioni). EA in costante sviluppo con aggiornamenti continui.

⚙️ Motore di ingresso

Il cuore dell’EA è il motore di ingresso: tramite gli input use_... puoi scegliere quali filtri attivare e come combinarli tra loro.

MACD : crossover MACD/Signal, MACD sopra/sotto Signal, conferma con MACD2, MACD2 sopra/sotto lo zero.

: crossover MACD/Signal, MACD sopra/sotto Signal, conferma con MACD2, MACD2 sopra/sotto lo zero. Moving Average : trend direzionale, incrocio prezzo/media, doppia media allineata.

: trend direzionale, incrocio prezzo/media, doppia media allineata. RSI : filtro di trend, OB/OS, divergenze.

: filtro di trend, OB/OS, divergenze. CCI : break di soglia, OB/OS, divergenze.

: break di soglia, OB/OS, divergenze. Stochastic : cross K/D, zone neutre, OB/OS.

: cross K/D, zone neutre, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : flusso, forza, divergenze.

: flusso, forza, divergenze. ADX : trend forte, breakout dinamici.

: trend forte, breakout dinamici. PSAR : inversioni e trend filter.

: inversioni e trend filter. ATR / OBV / Ichimoku : volatilità, volume, direzione cloud.

: volatilità, volume, direzione cloud. Bollinger / Williams %R : estremi di volatilità.

: estremi di volatilità. SuperTrend: cambio trend rapido.

Grazie ai separatori testuali (es. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") la schermata degli input è ordinata e facilmente navigabile.

⚠️ Esecuzione a Candela Chiusa

Il Modular Strategy Engine Pro lavora esclusivamente a candela chiusa: ➡️ nessuna operazione viene eseguita intrabar ➡️ i segnali sono validati solo alla chiusura della candela ➡️ la posizione viene aperta sulla candela successiva ✔ nessun falso segnale da spike

✔ backtest/reale quasi identici

✔ massima stabilità

📉 Motore di uscita

Il motore di uscita gestisce tutte le chiusure non basate sullo Stop Loss / Take Profit iniziale. Uscita tramite indicatori: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Uscita automatica dopo un numero fisso di candele (time-based exit). Queste logiche agiscono solo dopo l'apertura e lavorano indipendentemente dal metodo di SL/TP scelto.

🧩 Gestione della Posizione

Gestisce in modo avanzato Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop dopo l’apertura della posizione. Modalità Stop Loss SL_PATTERN – Stop su minimo/massimo del pattern

– Stop su minimo/massimo del pattern SL_SWING – Stop sull’ultimo swing

– Stop sull’ultimo swing SL_ATR – Stop su ATR × moltiplicatore

– Stop su ATR × moltiplicatore SL_PERCENT – Stop a percentuale

– Stop a percentuale SL_UNSET – Nessuno SL predefinito Modalità Take Profit TP_SWING – Target su swing opposto

– Target su swing opposto TP_PATTERN – Target da pattern

– Target da pattern TP_RR – Target su rapporto R:R

– Target su rapporto R:R TP_ATR – Target su ATR × moltiplicatore

– Target su ATR × moltiplicatore TP_PERCENT – Target a percentuale

– Target a percentuale TP_UNSET – Nessun TP predefinito Trailing Stop SP_PERCENT – Trailing a percentuale

– Trailing a percentuale SP_ATR – Trailing su ATR

– Trailing su ATR SP_NONE – Nessun trailing Parametri Base stopLossPercent / takeProfitPercent – Percentuali SL/TP

/ – Percentuali SL/TP TP_RR_Multiplier – Rapporto R:R

– Rapporto R:R swingLookback – Barre per calcolo swing

– Barre per calcolo swing MinTrailingPercent – Trailing minimo (se usata stop profit)

📊 Motore Pattern Candele Giapponesi

L’EA integra un motore avanzato di riconoscimento dei pattern di candele giapponesi, con validazione su volatilità, trend e forza direzionale secondo criteri da manuale. Pattern riconosciuti automaticamente: Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Filtri disponibili: Candela di conferma

Filtri su corpo e ombre

Lookback trend configurabile

Validazione trend con Media Mobile o struttura

Filtro ATR sulla volatilità

Rilevamento dell’impulso direzionale I pattern possono operare da soli o combinati con indicatori tecnici. Ad esempio: Conferma tramite RSI

Prezzo sulle Bande di Bollinger

Allineamento al trend o inversione su impulso

o inversione su impulso Filtro di volatilità ATR

Conferma con candela di breakout Utilizzabili per scalping, intraday e swing trading, su tutti i mercati e timeframe.

🛡️ Modalita' sfida

Simulazione completa delle regole prop-firm: Capitale iniziale

Massima perdita giornaliera di protezione

Massima perdita giornaliera della sfida

Massima perdita della sfida

Target percentuale Se una regola è violata, l’EA blocca le aperture.

📅 Filtro operazioni intraday

useTradeOnlyIntraday: chiude le posizioni prima della chiusura mercato.

🕒 Filtro Sessioni di Trading

Il Modular Strategy Engine Pro integra un filtro sulle fasce orarie di trading che consente di decidere quando l’EA può aprire nuove operazioni. Il filtro è configurabile via input e permette di definire fino a due sessioni giornaliere (es. Europa e USA). useTradingHours – Attiva/disattiva il filtro.

– Attiva/disattiva il filtro. Sessione 1 – Fascia principale.

– Fascia principale. Sessione 2 – Fascia secondaria opzionale. ✔ Apre solo negli orari consentiti

✔ Blocca automaticamente i trade fuori fascia

✔ La gestione delle posizioni resta sempre attiva • Riduce operatività in bassa liquidità

• Evita spread elevati e falsi segnali

• Compatibile con regole prop firm e backtest

🔧 Funzione OnTester

Ottimizzazione avanzata tramite indice composito: profitto

drawdown

equity stability

numero operazioni

risk/reward In modalità Custom Max, MT5 trova configurazioni molto più robuste.

📘 Consigli di utilizzo

H1–H4 per trend • M15–M30 per pattern/reversal

Inizia con pochi filtri (MACD + MA + RSI)

Evita ottimizzazioni con troppi parametri

Challenge Mode: usa SL realistici

Sperimenta sempre prima in demo o tester

📝 CONCLUSIONE

Il Modular Strategy Engine Pro è un motore modulare professionale in grado di costruire qualsiasi strategia — trend, reversal, breakout, scalping e challenge mode — purché l’utente attivi esplicitamente almeno una logica di ingresso e una di uscita.



🔄 Sviluppo continuo

L’EA è in continuo aggiornamento. Commenti e suggerimenti sono benvenuti.

💲 PREZZO

🚀 Prezzo di lancio: 99$ – offerta limitata. Licenza a vita • Aggiornamenti gratuiti inclusi

📘 Documentazione Tecnica & Spiegazione degli Input

Il Modular Strategy Engine Pro permette di costruire strategie completamente personalizzabili senza scrivere codice. Ogni filtro, indicatore e modulo è controllabile tramite flag use_... e parametri regolabili per una precisione professionale.

In questa documentazione trovi:

il funzionamento di ogni filtro e indicatore,

l’effetto operativo su entrate e uscite,

come combinare i moduli per strategie di trend, reversal, breakout, scalping e challenge mode,

gli input più importanti per ottenere segnali di qualità.

Il motore utilizza una struttura multi-indicatore, multi-timeframe e multi-conferma.

Logica operativa:

• Entrata = AND → tutte le condizioni devono essere vere

• Uscita = OR → basta una condizione per chiudere

• Pattern = OR → segnali alternativi tra loro

Questo approccio garantisce ingressi selettivi e uscite rapide in presenza di rischio o debolezza.

1. MOTORE DI INGRESSO – Logica Sintetica degli Indicatori La sezione d’ingresso è composta da oltre 50 filtri indipendenti. Sono raggruppati per indicatori e ogni sezione è visivamente separata nel terminale MT5 tramite campi "--- SETTINGS ---". 1.1 MACD – Nucleo Momentum useMACD_cross – Segnale principale: incrocio MACD/Signal.

– Segnale principale: incrocio MACD/Signal. useMACD_signal_filter – Filtro direzionale: MACD sopra Signal = bias LONG.

– Filtro direzionale: MACD sopra Signal = bias LONG. useMACD2_confirmation – Secondo MACD per conferma su timeframe diverso.

– Secondo MACD per conferma su timeframe diverso. useMACD2_zero_momentum – MACD2 sopra/sotto zero = momentum valido o debole. 1.2 Media Mobile – Rilevazione Tendenza useMA_trend – prezzo sopra/sotto MA per definire trend.

– prezzo sopra/sotto MA per definire trend. useMA_cross – ingresso quando il prezzo rompe la MA.

– ingresso quando il prezzo rompe la MA. useMA_2_filter – seconda media utilizzabile per definire trend.

– seconda media utilizzabile per definire trend. useMA1_MA2_cross – incrocio MA1/MA2 come trigger operativo. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend e Divergenze Indicatori per reversal, conferma di trend e momentum, utilizzabili sia in ipercomprato/iper-venduto che in zona neutrale, con supporto alle divergenze. RSI: filtri di trend , uscita da ipercomprato/iper-venduto , divergenze e reversal .

, uscita da , e . MFI: conferma di trend , uscita da OB/OS , filtro in zona neutrale e divergenze su volume .

, uscita da , filtro in e . CCI: lettura di trend, segnali su soglie ±100 e divergenze di momentum. Nota: per tutte va impostata la soglia superiore . La soglia inferiore è calcolata automaticamente come:

Lower = 100 − Upper. Es: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80, LOWER = 20. Per CCI invece la lower e' - CCI_THRESHOLD_UPPER 1.4 Stochastic – Motore di Timing useStoch_cross – incrocio classico K/D.

– incrocio classico K/D. useStoch_neutral_zone – segnali solo nella zona neutrale (es: 20–80).

– segnali solo nella zona neutrale (es: 20–80). useStoch_enter_over – ingresso quando entra in Overbought/Oversold.

– ingresso quando entra in Overbought/Oversold. useStoch_divergence – divergenze forti di momentum. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – supera 100 = accelerazione.

– supera 100 = accelerazione. useRVI_cross – incrocio RVI/Signal.

– incrocio RVI/Signal. useRVI_divergence – divergenze direzionali. 1.6 ADX / DI Cross / Breakout dinamico useADX_trend – trend forte (ADX sopra soglia).

– trend forte (ADX sopra soglia). useADX_range – fase laterale (ADX sotto soglia).

– fase laterale (ADX sotto soglia). useADX_dynamic_breakout – breakout combinato DI + ADX.

– breakout combinato DI + ADX. useADX_DI_cross – BUY su incrocio +DI/-DI, SELL viceversa. 1.7 Bollinger, Rientro & Williams %R useBollinger_extremes – prezzo fuori dalle bande.

– prezzo fuori dalle bande. useBollinger_reentry – fuori banda + rientro = reversal pulito.

– fuori banda + rientro = reversal pulito. useWilliams_cross – uscita da Overbought/Oversoldsu %R. 1.8 OBV & Volume useOBV_trend – OBV crescente = pressione rialzista.

– OBV crescente = pressione rialzista. useVolume_trend – volume sopra media = conferma del trend. 1.9 ATR – Trend & Filtro Volatilita' useATR_trend – ATR crescente → espansione di volatilità.

– ATR crescente → espansione di volatilità. useATR_volFilter – richiede ATR minimo in %. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – prezzo sopra/sotto la Kumo.

– prezzo sopra/sotto la Kumo. useIchimoku_signal – incrocio Tenkan/Kijun.

– incrocio Tenkan/Kijun. useIchimoku_bias – bias direzionale dalla nuvola.

📉 MOTORE DI USCITA – Indicatori, ATR e Logiche Temporali

La logica di uscita replica il modello modulare dell’ingresso: puoi scegliere se uscire tramite indicatori, percentuali fisse, ATR o tempo. Uscite tramite indicatori use_exit_macd – uscita su crossover inverso.

– uscita su crossover inverso. use_exit_ma – uscita quando il prezzo va contro MA.

– uscita quando il prezzo va contro MA. use_exit_cci – uscita su soglie opposte CCI.

– uscita su soglie opposte CCI. use_exit_rsi – RSI in OB/OS contrario.

– RSI in OB/OS contrario. use_exit_bollinger_extreme – uscita su spike fuori banda.

– uscita su spike fuori banda. use_exit_bollinger_middle – ritorno alla banda centrale.

– ritorno alla banda centrale. use_exit_psar – PSAR flip.

– PSAR flip. use_exit_supertrend – cambio colore SuperTrend.

– cambio colore SuperTrend. use_exit_after_n_candles – chiusura dopo X candele.

🎯 3. STOP PROFIT SETTINGS – Trailing Percentuale & ATR

Il MSE Pro offre due modalità di Stop Profit (trailing): percentuale e ATR dinamico. Lo Stop Profit viene applicato dopo l'apertura dell’ordine, indipendentemente dal TP iniziale. 3.1 Trailing Stop ATR SP_ATR – trailing dinamico basato sulla volatilità ATR.

– trailing dinamico basato sulla volatilità ATR. ATR_Mult_Trigger – soglia di attivazione: quando il prezzo si muove di ATR × trigger, il trailing si attiva.

– soglia di attivazione: quando il prezzo si muove di ATR × trigger, il trailing si attiva. ATR_Mult_Stop – distanza dello Stop Profit: ATR × moltiplicatore.

– distanza dello Stop Profit: ATR × moltiplicatore. minimaStopLossTrail – distanza minima di sicurezza in %. 3.2 Trailing Stop Percentuale SP_PERCENT – trailing stop basato su percentuale.

– trailing stop basato su percentuale. trailingStopPerc – movimento richiesto per attivare il trailing (prezzo deve superare l'X%).

– movimento richiesto per attivare il trailing (prezzo deve superare l'X%). stopLossTrail – distanza del trailing in % una volta attivato.

– distanza del trailing in % una volta attivato. MinTrailingPercent – distanza minima garantita. 3.3 Nessun Trailing SP_NONE – lo Stop Profit non viene applicato.

🕯️ 4. MODULO PATTERN CANDELE GIAPPONESI

Il modulo riconosce automaticamente i principali pattern di price action e li utilizza come segnali operativi solo se validati da trend, volatilità e forza del movimento. Logica di base:

Prezzo sopra la MA → trend rialzista → validi solo pattern SELL.

Prezzo sotto la MA → trend ribassista → validi solo pattern BUY. Impostazioni generali use_candle_patterns – abilita/disabilita il modulo.

use_candle_confirmation – richiede una candela di conferma dopo il pattern. Impostazioni avanzate TFCandle – timeframe dei pattern.

TFMediaApeCandle – timeframe della MA di contesto.

periodMACandle – periodo della media mobile.

modeMACandle – tipologia di MA.

percDiffMedia – distanza massima % tra prezzo e MA per validare il pattern.

sizeCandleToPricePerc – dimensione minima della candela rispetto al prezzo.

sizeBodyCandle – corpo massimo per la definizione di Doji.

percDiffStopLoss – offset aggiuntivo per lo stop loss da pattern.

Filtro ATR sulla dimensione del pattern per evitare segnali in bassa volatilità.

per evitare segnali in bassa volatilità. impulseLookback – Numero di candele precedenti analizzate per rilevare un impulso direzionale forte .

– Numero di candele precedenti analizzate per rilevare un . impulseATRmult – Dimensione minima dell’impulso richiesta, espressa in multipli di ATR, per validare un movimento come significativo. I pattern utilizzano un ATR dedicato (timeframe e periodo configurabili) e un filtro opzionale sulla distanza % tra prezzo e Media Mobile per operare solo su forti estensioni del trend. Il trend viene confermato tramite media mobile e/o struttura del prezzo (HL/LH), analizzando un numero configurabile di barre precedenti. Il pattern viene accettato solo se il contesto di mercato è coerente con una reale logica di inversione. Nota operativa: I pattern di Inside Bar e Three Soldiers / Three Crows sono gestiti come pattern di continuazione e non di inversione. Tutti i pattern di inversione vengono invece filtrati con impulso direzionale, volatilità ATR e contesto di trend.

🧩 5. Esempi Strategie Combinate

Trend Following MACD cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Reversal Pattern + conferma

RSI reversal

Stochastic cross Breakout ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motore di Rischio in Stile Prop Firm

Il Challenge Mode rispetta automaticamente le regole delle prop firm: controlla drawdown giornaliero, drawdown totale, durata e target. Funzioni principali Monitoraggio daily loss in tempo reale.

Blocco automatico delle nuove operazioni.

Controllo drawdown complessivo.

Gestione target percentuale.

Timer challenge.

Pannello grafico opzionale.

⚖️ 7. MOTORE DI POSITION SIZING – Calcolo Automatico dei Lotti

Il Modular Strategy Engine Pro include un sistema avanzato che calcola automaticamente i lotti da aprire in base all’importo che vuoi investire (valore nominale della posizione, leva inclusa). Principi di Funzionamento Importo fisso da investire – imposti il valore nominale della posizione (es. 5.000€) e l’EA calcola automaticamente i lotti.

Nota: puoi impostare 5.000€ anche se hai un conto da 1.000€, perché la leva copre la differenza.

– imposti il valore nominale della posizione (es. 5.000€) e l’EA calcola automaticamente i lotti. Conversione automatica – il calcolo dei lotti tiene conto delle specifiche dello strumento (tick size, valore punto, contratto, ecc.).

– il calcolo dei lotti tiene conto delle specifiche dello strumento (tick size, valore punto, contratto, ecc.). Indipendente da SL/TP – il volume non dipende dal rischio impostato, ma solo dal valore della posizione.

– il volume non dipende dal rischio impostato, ma solo dal valore della posizione. Compatibile con tutti gli strumenti – Forex, Oro, Indici, Crypto, Azioni, ecc. Vantaggi Gestione uniforme del capitale.

Nessun calcolo manuale richiesto.

Esposizione precisa e costante.

Funziona con qualsiasi strategia o logica di ingresso. Risultato:

L’EA apre automaticamente il volume corretto in lotti per ottenere l’esposizione desiderata (leva inclusa).

✅ 8. BEST PRACTICES

Attiva pochi filtri per volta.

Evita più di 6–7 filtri attivi simultaneamente.

MACD/MA/ADX per la struttura del trend, RSI/Stoch/MFI per il timing.

Reversal: Engulfing + RSI + Stochastic.

Trend: MACD cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ Requisiti fondamentali per il funzionamento dell’EA

Per impostazione predefinita tutti i filtri e tutte le logiche sono disattivate (tutti gli input use_... sono su false). Ciò significa che l’Expert Advisor non aprirà alcuna operazione finché l’utente non abilita manualmente almeno una logica di entrata. 1) Deve essere attivata almeno una logica di ENTRATA

(es. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, ecc.)

(es. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, ecc.) 2) E' fortemente consigliabile attivare almeno una logica di USCITA

Le uscite possono essere: Indicator-based (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, ecc.) Candle-pattern Take Profit/Stop Loss tramite TPSource e SLSource Time-based exit tramite use_exit_after_n_candles

Le uscite possono essere: Nota: non basta attivare una strategia di entrata; senza una logica di uscita attiva l’EA non chiuderà le operazioni.

🛠 9. Debug & Log (Opzionale)

Il parametro useDebugPrints permette di visualizzare nel Journal messaggi di diagnostica utili per analisi avanzate e troubleshooting. È consigliato lasciare questa opzione su false durante l’utilizzo normale, poiché genera log dettagliati. Attivalo solo se devi: verificare il corretto funzionamento di un indicatore o di un pattern;

analizzare in dettaglio le condizioni di entrata e di uscita;

diagnosticare eventuali filtri non attivi o segnali mancanti. Lasciando l’opzione disattivata, l’EA rimane più leggero e il Journal rimane pulito, rendendo più semplice individuare messaggi importanti. Nota: gli errori bloccanti saranno visualizzati a prescindere