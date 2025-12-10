Modular Strategy Engine Pro
Modular Strategy Engine Pro è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5 progettato per i trader che vogliono controllo totale sulla propria strategia, senza dover scrivere una sola riga di codice.
L’EA è costruito come un vero e proprio motore modulare: puoi attivare o disattivare ogni filtro, selezionare le condizioni di ingresso e di uscita, scegliere i timeframe degli indicatori e combinare più logiche tra loro.
L’obiettivo non è vendere una “strategia magica”, ma darti uno strumento flessibile con cui costruire, testare e perfezionare le tue idee di trading: trend following, reversal su pattern, breakout, range trading, filtri multi-timeframe, challenge mode, ecc.
🔷 Principali caratteristiche
- Motore di ingresso modulare con decine di filtri attivabili via input (useMACD_xxx, useRSI_xxx, ecc.).
- Motore di uscita flessibile: chiusura con indicatori, percentuale fissa, ATR dinamico o numero di candele.
- Ampio set di indicatori integrati: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
- Motore Japanese Candle Pattern avanzato con riconoscimento dei principali pattern di candele giapponesi.
- Challenge Mode per simulare regole delle prop firm.
- Gestione posizione completa: SL/TP percentuali, trailing ATR, trailing dinamico e minimo trailing.
- Filtro operatività intraday opzionale: chiusura automatica delle posizioni a fine giornata.
- Filtro sessioni orarie configurabili: fino a due fasce temporali giornaliere per l’apertura delle operazioni.
- Compatibile con tutti i simboli (Forex, Indici, Crypto, Materie prime, Azioni).
- EA in costante sviluppo con aggiornamenti continui.
⚙️ Motore di ingresso
Il cuore dell’EA è il motore di ingresso: tramite gli input use_... puoi scegliere quali filtri attivare e come combinarli tra loro.
- MACD: crossover MACD/Signal, MACD sopra/sotto Signal, conferma con MACD2, MACD2 sopra/sotto lo zero.
- Moving Average: trend direzionale, incrocio prezzo/media, doppia media allineata.
- RSI: filtro di trend, OB/OS, divergenze.
- CCI: break di soglia, OB/OS, divergenze.
- Stochastic: cross K/D, zone neutre, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI: flusso, forza, divergenze.
- ADX: trend forte, breakout dinamici.
- PSAR: inversioni e trend filter.
- ATR / OBV / Ichimoku: volatilità, volume, direzione cloud.
- Bollinger / Williams %R: estremi di volatilità.
- SuperTrend: cambio trend rapido.
Grazie ai separatori testuali (es. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") la schermata degli input è ordinata e facilmente navigabile.
⚠️ Esecuzione a Candela Chiusa
Il Modular Strategy Engine Pro lavora esclusivamente a candela chiusa:
➡️ nessuna operazione viene eseguita intrabar
➡️ i segnali sono validati solo alla chiusura della candela
➡️ la posizione viene aperta sulla candela successiva
- ✔ nessun falso segnale da spike
- ✔ backtest/reale quasi identici
- ✔ massima stabilità
📉 Motore di uscita
Il motore di uscita gestisce tutte le chiusure non basate sullo Stop Loss / Take Profit iniziale.
- Uscita tramite indicatori: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Uscita automatica dopo un numero fisso di candele (time-based exit).
Queste logiche agiscono solo dopo l'apertura e lavorano indipendentemente dal metodo di SL/TP scelto.
🧩 Gestione della Posizione
Gestisce in modo avanzato Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop dopo l’apertura della posizione.
Modalità Stop Loss
- SL_PATTERN – Stop su minimo/massimo del pattern
- SL_SWING – Stop sull’ultimo swing
- SL_ATR – Stop su ATR × moltiplicatore
- SL_PERCENT – Stop a percentuale
- SL_UNSET – Nessuno SL predefinito
Modalità Take Profit
- TP_SWING – Target su swing opposto
- TP_PATTERN – Target da pattern
- TP_RR – Target su rapporto R:R
- TP_ATR – Target su ATR × moltiplicatore
- TP_PERCENT – Target a percentuale
- TP_UNSET – Nessun TP predefinito
Trailing Stop
- SP_PERCENT – Trailing a percentuale
- SP_ATR – Trailing su ATR
- SP_NONE – Nessun trailing
Parametri Base
- stopLossPercent / takeProfitPercent – Percentuali SL/TP
- TP_RR_Multiplier – Rapporto R:R
- swingLookback – Barre per calcolo swing
- MinTrailingPercent – Trailing minimo (se usata stop profit)
📊 Motore Pattern Candele Giapponesi
L’EA integra un motore avanzato di riconoscimento dei pattern di candele giapponesi, con validazione su volatilità, trend e forza direzionale secondo criteri da manuale.
Pattern riconosciuti automaticamente:
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Filtri disponibili:
- Candela di conferma
- Filtri su corpo e ombre
- Lookback trend configurabile
- Validazione trend con Media Mobile o struttura
- Filtro ATR sulla volatilità
- Rilevamento dell’impulso direzionale
I pattern possono operare da soli o combinati con indicatori tecnici. Ad esempio:
- Conferma tramite RSI
- Prezzo sulle Bande di Bollinger
- Allineamento al trend o inversione su impulso
- Filtro di volatilità ATR
- Conferma con candela di breakout
Utilizzabili per scalping, intraday e swing trading, su tutti i mercati e timeframe.
🛡️ Modalita' sfida
Simulazione completa delle regole prop-firm:
- Capitale iniziale
- Massima perdita giornaliera di protezione
- Massima perdita giornaliera della sfida
- Massima perdita della sfida
- Target percentuale
Se una regola è violata, l’EA blocca le aperture.
📅 Filtro operazioni intraday
- useTradeOnlyIntraday: chiude le posizioni prima della chiusura mercato.
🕒 Filtro Sessioni di Trading
Il Modular Strategy Engine Pro integra un filtro sulle fasce orarie di trading che consente di decidere quando l’EA può aprire nuove operazioni.
Il filtro è configurabile via input e permette di definire fino a due sessioni giornaliere (es. Europa e USA).
- useTradingHours – Attiva/disattiva il filtro.
- Sessione 1 – Fascia principale.
- Sessione 2 – Fascia secondaria opzionale.
- ✔ Apre solo negli orari consentiti
- ✔ Blocca automaticamente i trade fuori fascia
- ✔ La gestione delle posizioni resta sempre attiva
- • Riduce operatività in bassa liquidità
- • Evita spread elevati e falsi segnali
- • Compatibile con regole prop firm e backtest
🔧 Funzione OnTester
Ottimizzazione avanzata tramite indice composito:
- profitto
- drawdown
- equity stability
- numero operazioni
- risk/reward
In modalità Custom Max, MT5 trova configurazioni molto più robuste.
📘 Consigli di utilizzo
- H1–H4 per trend • M15–M30 per pattern/reversal
- Inizia con pochi filtri (MACD + MA + RSI)
- Evita ottimizzazioni con troppi parametri
- Challenge Mode: usa SL realistici
- Sperimenta sempre prima in demo o tester
📝 CONCLUSIONE
Il Modular Strategy Engine Pro è un motore modulare professionale in grado di costruire qualsiasi strategia — trend, reversal, breakout, scalping e challenge mode — purché l’utente attivi esplicitamente almeno una logica di ingresso e una di uscita.
🔄 Sviluppo continuo
L’EA è in continuo aggiornamento. Commenti e suggerimenti sono benvenuti.
📘 Documentazione Tecnica & Spiegazione degli Input
Il Modular Strategy Engine Pro permette di costruire strategie completamente personalizzabili senza scrivere codice. Ogni filtro, indicatore e modulo è controllabile tramite flag use_... e parametri regolabili per una precisione professionale.
In questa documentazione trovi:
- il funzionamento di ogni filtro e indicatore,
- l’effetto operativo su entrate e uscite,
- come combinare i moduli per strategie di trend, reversal, breakout, scalping e challenge mode,
- gli input più importanti per ottenere segnali di qualità.
Il motore utilizza una struttura multi-indicatore, multi-timeframe e multi-conferma.
Logica operativa:
• Entrata = AND → tutte le condizioni devono essere vere
• Uscita = OR → basta una condizione per chiudere
• Pattern = OR → segnali alternativi tra loro
Questo approccio garantisce ingressi selettivi e uscite rapide in presenza di rischio o debolezza.
1. MOTORE DI INGRESSO – Logica Sintetica degli Indicatori
La sezione d’ingresso è composta da oltre 50 filtri indipendenti. Sono raggruppati per indicatori e ogni sezione è visivamente separata nel terminale MT5 tramite campi "--- SETTINGS ---".
1.1 MACD – Nucleo Momentum
- useMACD_cross – Segnale principale: incrocio MACD/Signal.
- useMACD_signal_filter – Filtro direzionale: MACD sopra Signal = bias LONG.
- useMACD2_confirmation – Secondo MACD per conferma su timeframe diverso.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 sopra/sotto zero = momentum valido o debole.
1.2 Media Mobile – Rilevazione Tendenza
- useMA_trend – prezzo sopra/sotto MA per definire trend.
- useMA_cross – ingresso quando il prezzo rompe la MA.
- useMA_2_filter – seconda media utilizzabile per definire trend.
- useMA1_MA2_cross – incrocio MA1/MA2 come trigger operativo.
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend e Divergenze
Indicatori per reversal, conferma di trend e momentum, utilizzabili sia in ipercomprato/iper-venduto che in zona neutrale, con supporto alle divergenze.
- RSI: filtri di trend, uscita da ipercomprato/iper-venduto, divergenze e reversal.
- MFI: conferma di trend, uscita da OB/OS, filtro in zona neutrale e divergenze su volume.
- CCI: lettura di trend, segnali su soglie ±100 e divergenze di momentum.
Nota: per tutte va impostata la soglia superiore . La soglia inferiore è calcolata automaticamente come:
Lower = 100 − Upper. Es: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80, LOWER = 20. Per CCI invece la lower e' - CCI_THRESHOLD_UPPER
1.4 Stochastic – Motore di Timing
- useStoch_cross – incrocio classico K/D.
- useStoch_neutral_zone – segnali solo nella zona neutrale (es: 20–80).
- useStoch_enter_over – ingresso quando entra in Overbought/Oversold.
- useStoch_divergence – divergenze forti di momentum.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – supera 100 = accelerazione.
- useRVI_cross – incrocio RVI/Signal.
- useRVI_divergence – divergenze direzionali.
1.6 ADX / DI Cross / Breakout dinamico
- useADX_trend – trend forte (ADX sopra soglia).
- useADX_range – fase laterale (ADX sotto soglia).
- useADX_dynamic_breakout – breakout combinato DI + ADX.
- useADX_DI_cross – BUY su incrocio +DI/-DI, SELL viceversa.
1.7 Bollinger, Rientro & Williams %R
- useBollinger_extremes – prezzo fuori dalle bande.
- useBollinger_reentry – fuori banda + rientro = reversal pulito.
- useWilliams_cross – uscita da Overbought/Oversoldsu %R.
1.8 OBV & Volume
- useOBV_trend – OBV crescente = pressione rialzista.
- useVolume_trend – volume sopra media = conferma del trend.
1.9 ATR – Trend & Filtro Volatilita'
- useATR_trend – ATR crescente → espansione di volatilità.
- useATR_volFilter – richiede ATR minimo in %.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – prezzo sopra/sotto la Kumo.
- useIchimoku_signal – incrocio Tenkan/Kijun.
- useIchimoku_bias – bias direzionale dalla nuvola.
📉 MOTORE DI USCITA – Indicatori, ATR e Logiche Temporali
La logica di uscita replica il modello modulare dell’ingresso: puoi scegliere se uscire tramite indicatori, percentuali fisse, ATR o tempo.
Uscite tramite indicatori
- use_exit_macd – uscita su crossover inverso.
- use_exit_ma – uscita quando il prezzo va contro MA.
- use_exit_cci – uscita su soglie opposte CCI.
- use_exit_rsi – RSI in OB/OS contrario.
- use_exit_bollinger_extreme – uscita su spike fuori banda.
- use_exit_bollinger_middle – ritorno alla banda centrale.
- use_exit_psar – PSAR flip.
- use_exit_supertrend – cambio colore SuperTrend.
- use_exit_after_n_candles – chiusura dopo X candele.
🎯 3. STOP PROFIT SETTINGS – Trailing Percentuale & ATR
Il MSE Pro offre due modalità di Stop Profit (trailing): percentuale e ATR dinamico. Lo Stop Profit viene applicato dopo l'apertura dell’ordine, indipendentemente dal TP iniziale.
3.1 Trailing Stop ATR
- SP_ATR – trailing dinamico basato sulla volatilità ATR.
- ATR_Mult_Trigger – soglia di attivazione: quando il prezzo si muove di ATR × trigger, il trailing si attiva.
- ATR_Mult_Stop – distanza dello Stop Profit: ATR × moltiplicatore.
- minimaStopLossTrail – distanza minima di sicurezza in %.
3.2 Trailing Stop Percentuale
- SP_PERCENT – trailing stop basato su percentuale.
- trailingStopPerc – movimento richiesto per attivare il trailing (prezzo deve superare l'X%).
- stopLossTrail – distanza del trailing in % una volta attivato.
- MinTrailingPercent – distanza minima garantita.
3.3 Nessun Trailing
- SP_NONE – lo Stop Profit non viene applicato.
🕯️ 4. MODULO PATTERN CANDELE GIAPPONESI
Il modulo riconosce automaticamente i principali pattern di price action e li utilizza come segnali operativi solo se validati da trend, volatilità e forza del movimento.
Logica di base:
Prezzo sopra la MA → trend rialzista → validi solo pattern SELL.
Prezzo sotto la MA → trend ribassista → validi solo pattern BUY.
Impostazioni generali
- use_candle_patterns – abilita/disabilita il modulo.
- use_candle_confirmation – richiede una candela di conferma dopo il pattern.
Impostazioni avanzate
- TFCandle – timeframe dei pattern.
- TFMediaApeCandle – timeframe della MA di contesto.
- periodMACandle – periodo della media mobile.
- modeMACandle – tipologia di MA.
- percDiffMedia – distanza massima % tra prezzo e MA per validare il pattern.
- sizeCandleToPricePerc – dimensione minima della candela rispetto al prezzo.
- sizeBodyCandle – corpo massimo per la definizione di Doji.
- percDiffStopLoss – offset aggiuntivo per lo stop loss da pattern.
- Filtro ATR sulla dimensione del pattern per evitare segnali in bassa volatilità.
- impulseLookback – Numero di candele precedenti analizzate per rilevare un impulso direzionale forte.
- impulseATRmult – Dimensione minima dell’impulso richiesta, espressa in multipli di ATR, per validare un movimento come significativo.
I pattern utilizzano un ATR dedicato (timeframe e periodo configurabili) e un filtro opzionale sulla distanza % tra prezzo e Media Mobile per operare solo su forti estensioni del trend.
Il trend viene confermato tramite media mobile e/o struttura del prezzo (HL/LH), analizzando un numero configurabile di barre precedenti. Il pattern viene accettato solo se il contesto di mercato è coerente con una reale logica di inversione.
Nota operativa: I pattern di Inside Bar e Three Soldiers / Three Crows sono gestiti come pattern di continuazione e non di inversione. Tutti i pattern di inversione vengono invece filtrati con impulso direzionale, volatilità ATR e contesto di trend.
🧩 5. Esempi Strategie Combinate
Trend Following
- MACD cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Reversal
- Pattern + conferma
- RSI reversal
- Stochastic cross
Breakout
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motore di Rischio in Stile Prop Firm
Il Challenge Mode rispetta automaticamente le regole delle prop firm: controlla drawdown giornaliero, drawdown totale, durata e target.
Funzioni principali
- Monitoraggio daily loss in tempo reale.
- Blocco automatico delle nuove operazioni.
- Controllo drawdown complessivo.
- Gestione target percentuale.
- Timer challenge.
- Pannello grafico opzionale.
⚖️ 7. MOTORE DI POSITION SIZING – Calcolo Automatico dei Lotti
Il Modular Strategy Engine Pro include un sistema avanzato che calcola automaticamente i lotti da aprire in base all’importo che vuoi investire (valore nominale della posizione, leva inclusa).
Principi di Funzionamento
- Importo fisso da investire – imposti il valore nominale della posizione (es. 5.000€) e l’EA calcola automaticamente i lotti.
Nota: puoi impostare 5.000€ anche se hai un conto da 1.000€, perché la leva copre la differenza.
- Conversione automatica – il calcolo dei lotti tiene conto delle specifiche dello strumento (tick size, valore punto, contratto, ecc.).
- Indipendente da SL/TP – il volume non dipende dal rischio impostato, ma solo dal valore della posizione.
- Compatibile con tutti gli strumenti – Forex, Oro, Indici, Crypto, Azioni, ecc.
Vantaggi
- Gestione uniforme del capitale.
- Nessun calcolo manuale richiesto.
- Esposizione precisa e costante.
- Funziona con qualsiasi strategia o logica di ingresso.
Risultato:
L’EA apre automaticamente il volume corretto in lotti per ottenere l’esposizione desiderata (leva inclusa).
✅ 8. BEST PRACTICES
- Attiva pochi filtri per volta.
- Evita più di 6–7 filtri attivi simultaneamente.
- MACD/MA/ADX per la struttura del trend, RSI/Stoch/MFI per il timing.
- Reversal: Engulfing + RSI + Stochastic.
- Trend: MACD cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ Requisiti fondamentali per il funzionamento dell’EA
Per impostazione predefinita tutti i filtri e tutte le logiche sono disattivate (tutti gli input use_... sono su false). Ciò significa che l’Expert Advisor non aprirà alcuna operazione finché l’utente non abilita manualmente almeno una logica di entrata.
- 1) Deve essere attivata almeno una logica di ENTRATA
(es. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, ecc.)
- 2) E' fortemente consigliabile attivare almeno una logica di USCITA
Le uscite possono essere:
- Indicator-based (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, ecc.)
- Candle-pattern
- Take Profit/Stop Loss tramite TPSource e SLSource
- Time-based exit tramite use_exit_after_n_candles
Nota: non basta attivare una strategia di entrata; senza una logica di uscita attiva l’EA non chiuderà le operazioni.
🛠 9. Debug & Log (Opzionale)
Il parametro useDebugPrints permette di visualizzare nel Journal messaggi di diagnostica utili per analisi avanzate e troubleshooting. È consigliato lasciare questa opzione su false durante l’utilizzo normale, poiché genera log dettagliati.
Attivalo solo se devi:
- verificare il corretto funzionamento di un indicatore o di un pattern;
- analizzare in dettaglio le condizioni di entrata e di uscita;
- diagnosticare eventuali filtri non attivi o segnali mancanti.
Lasciando l’opzione disattivata, l’EA rimane più leggero e il Journal rimane pulito, rendendo più semplice individuare messaggi importanti.
Nota: gli errori bloccanti saranno visualizzati a prescindere
📘 Guida Pratica per l'Utente
Le sezioni seguenti raccolgono informazioni essenziali per l’uso quotidiano dell’EA: errori comuni, motivi per cui l’EA potrebbe non aprire posizioni e un esempio pratico di strategia semplice ma efficace con soli tre filtri.
⚠️ Errori Comuni dell’Utente
- Nessuna logica di entrata attivata → l’EA non può aprire posizioni se tutti gli input use_... sono su false.
- Nessuna logica di uscita attivata → l’EA apre posizioni ma non le chiude in profitto, la stop loss e' obbligatoria.
- Indicator Exit non funziona → per usare una uscita basata su indicatori devi attivare:
use_exit_indicator = true
e almeno uno degli indicatori di uscita (es. useMACD_exit, useMA_exit, useRSI_exit).
- Pattern Candele Giapponesi non funziona → per utilizzare i pattern di candela devi attivare:
use_candle_patterns = true
e selezionare uno o più pattern di uscita.
- Troppi filtri attivi contemporaneamente → 6–7 filtri insieme possono bloccare quasi tutti i segnali.
- Timeframe sbagliato rispetto alla logica scelta
Trend → H1–H4
Reversal/Pattern → M15–M30
Scalping → M1–M5
- StopLoss non configurato → se tutte le logiche SL sono disattivate, l’EA non apre la posizione, protezione.
- Challenge Mode attivo → se superi i limiti giornalieri/totali, l’EA si blocca volontariamente.
❓ Perché l’EA non entra a mercato?
L’EA non aprirà mai posizioni finché non viene soddisfatto questo requisito:
➡ Devi attivare almeno UNA logica di entrata
🔍 Checklist rapida
- Logica di entrata attiva?
(es. useMACD_cross, useMA_trend, useMFI_trend, useStoch_cross)
- Logica di uscita attiva?
- Per uscita tramite indicatori → use_exit_indicator = true + indicatori scelti
- Oppure TP o SL
- Filtri non troppo restrittivi?
- Simbolo corretto e mercato aperto?
- Volume minimo compatibile con il broker?
- Challenge Mode non in blocco?
Suggerimento: attiva useDebugPrints=true per vedere quali filtri bloccano l’ingresso.
🧠 Come costruire una strategia da zero (esempio 3 filtri)
Ecco un metodo semplice e professionale per creare una strategia efficace senza attivare decine di filtri.
1️⃣ Trend Direction – MACD Cross
Attiva: useMACD_cross
MACD fornisce la direzione principale del trend.
2️⃣ Trend Filter – Moving Average
Attiva: useMA_trend
Conferma che il prezzo sia sopra/sotto la media mobile scelta.
3️⃣ Momentum Filter – MFI sopra soglia
Attiva: useMFI_trend
Il valore MFI deve superare la soglia scelta, ad esempio:
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
Questo evita ingressi deboli senza momentum.
📌 Configurazione di esempio
- Trend: MACD Cross
- Trend Filter: MA Trend
- Momentum: MFI sopra 50
🚪 Esempio Exit
- Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
- tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)