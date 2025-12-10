Modular Strategy Engine Pro

Modular Strategy Engine Pro è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 5 progettato per i trader che vogliono controllo totale sulla propria strategia, senza dover scrivere una sola riga di codice.

L’EA è costruito come un vero e proprio motore modulare: puoi attivare o disattivare ogni filtro, selezionare le condizioni di ingresso e di uscita, scegliere i timeframe degli indicatori e combinare più logiche tra loro.

L’obiettivo non è vendere una “strategia magica”, ma darti uno strumento flessibile con cui costruire, testare e perfezionare le tue idee di trading: trend following, reversal su pattern, breakout, range trading, filtri multi-timeframe, challenge mode, ecc.


🔷 Principali caratteristiche

  • Motore di ingresso modulare con decine di filtri attivabili via input (useMACD_xxx, useRSI_xxx, ecc.).
  • Motore di uscita flessibile: chiusura con indicatori, percentuale fissa, ATR dinamico o numero di candele.
  • Ampio set di indicatori integrati: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
  • Motore Japanese Candle Pattern avanzato con riconoscimento dei principali pattern di candele giapponesi.
  • Challenge Mode per simulare regole delle prop firm.
  • Gestione posizione completa: SL/TP percentuali, trailing ATR, trailing dinamico e minimo trailing.
  • Filtro operatività intraday opzionale: chiusura automatica delle posizioni a fine giornata.
  • Filtro sessioni orarie configurabili: fino a due fasce temporali giornaliere per l’apertura delle operazioni.
  • Compatibile con tutti i simboli (Forex, Indici, Crypto, Materie prime, Azioni).
  • EA in costante sviluppo con aggiornamenti continui.


⚙️ Motore di ingresso

Il cuore dell’EA è il motore di ingresso: tramite gli input use_... puoi scegliere quali filtri attivare e come combinarli tra loro.

  • MACD: crossover MACD/Signal, MACD sopra/sotto Signal, conferma con MACD2, MACD2 sopra/sotto lo zero.
  • Moving Average: trend direzionale, incrocio prezzo/media, doppia media allineata.
  • RSI: filtro di trend, OB/OS, divergenze.
  • CCI: break di soglia, OB/OS, divergenze.
  • Stochastic: cross K/D, zone neutre, OB/OS.
  • MFI / Momentum / RVI: flusso, forza, divergenze.
  • ADX: trend forte, breakout dinamici.
  • PSAR: inversioni e trend filter.
  • ATR / OBV / Ichimoku: volatilità, volume, direzione cloud.
  • Bollinger / Williams %R: estremi di volatilità.
  • SuperTrend: cambio trend rapido.

Grazie ai separatori testuali (es. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") la schermata degli input è ordinata e facilmente navigabile.

⚠️ Esecuzione a Candela Chiusa

Il Modular Strategy Engine Pro lavora esclusivamente a candela chiusa:

➡️ nessuna operazione viene eseguita intrabar

➡️ i segnali sono validati solo alla chiusura della candela

➡️ la posizione viene aperta sulla candela successiva

  • ✔ nessun falso segnale da spike
  • ✔ backtest/reale quasi identici
  • ✔ massima stabilità


📉 Motore di uscita

Il motore di uscita gestisce tutte le chiusure non basate sullo Stop Loss / Take Profit iniziale.

  • Uscita tramite indicatori: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
  • Uscita automatica dopo un numero fisso di candele (time-based exit).

Queste logiche agiscono solo dopo l'apertura e lavorano indipendentemente dal metodo di SL/TP scelto.


🧩 Gestione della Posizione

Gestisce in modo avanzato Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop dopo l’apertura della posizione.

Modalità Stop Loss

  • SL_PATTERN – Stop su minimo/massimo del pattern
  • SL_SWING – Stop sull’ultimo swing
  • SL_ATR – Stop su ATR × moltiplicatore
  • SL_PERCENT – Stop a percentuale
  • SL_UNSET – Nessuno SL predefinito

Modalità Take Profit

  • TP_SWING – Target su swing opposto
  • TP_PATTERN – Target da pattern
  • TP_RR – Target su rapporto R:R
  • TP_ATR – Target su ATR × moltiplicatore
  • TP_PERCENT – Target a percentuale
  • TP_UNSET – Nessun TP predefinito

Trailing Stop

  • SP_PERCENT – Trailing a percentuale
  • SP_ATR – Trailing su ATR
  • SP_NONE – Nessun trailing

Parametri Base

  • stopLossPercent / takeProfitPercent – Percentuali SL/TP
  • TP_RR_Multiplier – Rapporto R:R
  • swingLookback – Barre per calcolo swing
  • MinTrailingPercent – Trailing minimo (se usata stop profit)

📊 Motore Pattern Candele Giapponesi

L’EA integra un motore avanzato di riconoscimento dei pattern di candele giapponesi, con validazione su volatilità, trend e forza direzionale secondo criteri da manuale.

Pattern riconosciuti automaticamente:

  • Engulfing, Harami
  • Hammer / Hanging Man
  • Inverted Hammer / Shooting Star
  • Doji
  • Piercing Line / Dark Cloud Cover
  • Tweezer Top / Bottom
  • Morning Star / Evening Star
  • Homing Pigeon / Descending Hawk
  • Inside Bar
  • Three Soldiers / Three Crows
  • Belt Hold
  • Kicker Pattern
  • Marubozu

Filtri disponibili:

  • Candela di conferma
  • Filtri su corpo e ombre
  • Lookback trend configurabile
  • Validazione trend con Media Mobile o struttura
  • Filtro ATR sulla volatilità
  • Rilevamento dell’impulso direzionale

I pattern possono operare da soli o combinati con indicatori tecnici. Ad esempio:

  • Conferma tramite RSI
  • Prezzo sulle Bande di Bollinger
  • Allineamento al trend o inversione su impulso
  • Filtro di volatilità ATR
  • Conferma con candela di breakout

Utilizzabili per scalping, intraday e swing trading, su tutti i mercati e timeframe.


🛡️ Modalita' sfida

Simulazione completa delle regole prop-firm:

  • Capitale iniziale
  • Massima perdita giornaliera di protezione
  • Massima perdita giornaliera della sfida
  • Massima perdita della sfida
  • Target percentuale

Se una regola è violata, l’EA blocca le aperture.



📅 Filtro operazioni intraday

  • useTradeOnlyIntraday: chiude le posizioni prima della chiusura mercato.


🕒 Filtro Sessioni di Trading

Il Modular Strategy Engine Pro integra un filtro sulle fasce orarie di trading che consente di decidere quando l’EA può aprire nuove operazioni.

Il filtro è configurabile via input e permette di definire fino a due sessioni giornaliere (es. Europa e USA).

  • useTradingHours – Attiva/disattiva il filtro.
  • Sessione 1 – Fascia principale.
  • Sessione 2 – Fascia secondaria opzionale.
  • ✔ Apre solo negli orari consentiti
  • ✔ Blocca automaticamente i trade fuori fascia
  • ✔ La gestione delle posizioni resta sempre attiva
  • • Riduce operatività in bassa liquidità
  • • Evita spread elevati e falsi segnali
  • • Compatibile con regole prop firm e backtest

🔧 Funzione OnTester

Ottimizzazione avanzata tramite indice composito:

  • profitto
  • drawdown
  • equity stability
  • numero operazioni
  • risk/reward

In modalità Custom Max, MT5 trova configurazioni molto più robuste.



📘 Consigli di utilizzo

  • H1–H4 per trend • M15–M30 per pattern/reversal
  • Inizia con pochi filtri (MACD + MA + RSI)
  • Evita ottimizzazioni con troppi parametri
  • Challenge Mode: usa SL realistici
  • Sperimenta sempre prima in demo o tester


📝 CONCLUSIONE

Il Modular Strategy Engine Pro è un motore modulare professionale in grado di costruire qualsiasi strategia — trend, reversal, breakout, scalping e challenge mode — purché l’utente attivi esplicitamente almeno una logica di ingresso e una di uscita.




🔄 Sviluppo continuo

L’EA è in continuo aggiornamento. Commenti e suggerimenti sono benvenuti.



PREZZO

Prezzo di lancio: 99$ – offerta limitata.

Licenza a vita • Aggiornamenti gratuiti inclusi


📘 Documentazione Tecnica & Spiegazione degli Input

Il Modular Strategy Engine Pro permette di costruire strategie completamente personalizzabili senza scrivere codice. Ogni filtro, indicatore e modulo è controllabile tramite flag use_... e parametri regolabili per una precisione professionale.

In questa documentazione trovi:

  • il funzionamento di ogni filtro e indicatore,
  • l’effetto operativo su entrate e uscite,
  • come combinare i moduli per strategie di trend, reversal, breakout, scalping e challenge mode,
  • gli input più importanti per ottenere segnali di qualità.

Il motore utilizza una struttura multi-indicatore, multi-timeframe e multi-conferma.

Logica operativa:
Entrata = AND → tutte le condizioni devono essere vere
Uscita = OR → basta una condizione per chiudere
Pattern = OR → segnali alternativi tra loro

Questo approccio garantisce ingressi selettivi e uscite rapide in presenza di rischio o debolezza.

1. MOTORE DI INGRESSO – Logica Sintetica degli Indicatori

La sezione d’ingresso è composta da oltre 50 filtri indipendenti. Sono raggruppati per indicatori e ogni sezione è visivamente separata nel terminale MT5 tramite campi "--- SETTINGS ---".

1.1 MACD – Nucleo Momentum

  • useMACD_cross – Segnale principale: incrocio MACD/Signal.
  • useMACD_signal_filter – Filtro direzionale: MACD sopra Signal = bias LONG.
  • useMACD2_confirmation – Secondo MACD per conferma su timeframe diverso.
  • useMACD2_zero_momentum – MACD2 sopra/sotto zero = momentum valido o debole.

1.2 Media Mobile – Rilevazione Tendenza

  • useMA_trend – prezzo sopra/sotto MA per definire trend.
  • useMA_cross – ingresso quando il prezzo rompe la MA.
  • useMA_2_filter – seconda media utilizzabile per definire trend.
  • useMA1_MA2_cross – incrocio MA1/MA2 come trigger operativo.

1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend e Divergenze

Indicatori per reversal, conferma di trend e momentum, utilizzabili sia in ipercomprato/iper-venduto che in zona neutrale, con supporto alle divergenze.

  • RSI: filtri di trend, uscita da ipercomprato/iper-venduto, divergenze e reversal.
  • MFI: conferma di trend, uscita da OB/OS, filtro in zona neutrale e divergenze su volume.
  • CCI: lettura di trend, segnali su soglie ±100 e divergenze di momentum.

Nota: per tutte va impostata la soglia superiore . La soglia inferiore è calcolata automaticamente come:
Lower = 100 − Upper. Es: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80, LOWER = 20. Per CCI invece la lower e' - CCI_THRESHOLD_UPPER

1.4 Stochastic – Motore di Timing

  • useStoch_cross – incrocio classico K/D.
  • useStoch_neutral_zone – segnali solo nella zona neutrale (es: 20–80).
  • useStoch_enter_over – ingresso quando entra in Overbought/Oversold.
  • useStoch_divergence – divergenze forti di momentum.

1.5 Momentum / RVI

  • useMomentum_cross – supera 100 = accelerazione.
  • useRVI_cross – incrocio RVI/Signal.
  • useRVI_divergence – divergenze direzionali.

1.6 ADX / DI Cross / Breakout dinamico

  • useADX_trend – trend forte (ADX sopra soglia).
  • useADX_range – fase laterale (ADX sotto soglia).
  • useADX_dynamic_breakout – breakout combinato DI + ADX.
  • useADX_DI_cross – BUY su incrocio +DI/-DI, SELL viceversa.

1.7 Bollinger, Rientro & Williams %R

  • useBollinger_extremes – prezzo fuori dalle bande.
  • useBollinger_reentry – fuori banda + rientro = reversal pulito.
  • useWilliams_cross – uscita da Overbought/Oversoldsu %R.

1.8 OBV & Volume

  • useOBV_trend – OBV crescente = pressione rialzista.
  • useVolume_trend – volume sopra media = conferma del trend.

1.9 ATR – Trend & Filtro Volatilita'

  • useATR_trend – ATR crescente → espansione di volatilità.
  • useATR_volFilter – richiede ATR minimo in %.

1.10 Ichimoku

  • useIchimoku_trend – prezzo sopra/sotto la Kumo.
  • useIchimoku_signal – incrocio Tenkan/Kijun.
  • useIchimoku_bias – bias direzionale dalla nuvola.


📉 MOTORE DI USCITA – Indicatori, ATR e Logiche Temporali

La logica di uscita replica il modello modulare dell’ingresso: puoi scegliere se uscire tramite indicatori, percentuali fisse, ATR o tempo.

Uscite tramite indicatori

  • use_exit_macd – uscita su crossover inverso.
  • use_exit_ma – uscita quando il prezzo va contro MA.
  • use_exit_cci – uscita su soglie opposte CCI.
  • use_exit_rsi – RSI in OB/OS contrario.
  • use_exit_bollinger_extreme – uscita su spike fuori banda.
  • use_exit_bollinger_middle – ritorno alla banda centrale.
  • use_exit_psar – PSAR flip.
  • use_exit_supertrend – cambio colore SuperTrend.
  • use_exit_after_n_candles – chiusura dopo X candele.


🎯 3. STOP PROFIT SETTINGS – Trailing Percentuale & ATR

Il MSE Pro offre due modalità di Stop Profit (trailing): percentuale e ATR dinamico. Lo Stop Profit viene applicato dopo l'apertura dell’ordine, indipendentemente dal TP iniziale.

3.1 Trailing Stop ATR

  • SP_ATR – trailing dinamico basato sulla volatilità ATR.
  • ATR_Mult_Trigger – soglia di attivazione: quando il prezzo si muove di ATR × trigger, il trailing si attiva.
  • ATR_Mult_Stop – distanza dello Stop Profit: ATR × moltiplicatore.
  • minimaStopLossTrail – distanza minima di sicurezza in %.

3.2 Trailing Stop Percentuale

  • SP_PERCENT – trailing stop basato su percentuale.
  • trailingStopPerc – movimento richiesto per attivare il trailing (prezzo deve superare l'X%).
  • stopLossTrail – distanza del trailing in % una volta attivato.
  • MinTrailingPercent – distanza minima garantita.

3.3 Nessun Trailing

  • SP_NONE – lo Stop Profit non viene applicato.

🕯️ 4. MODULO PATTERN CANDELE GIAPPONESI 

Il modulo riconosce automaticamente i principali pattern di price action e li utilizza come segnali operativi solo se validati da trend, volatilità e forza del movimento.

Logica di base:
Prezzo sopra la MA → trend rialzista → validi solo pattern SELL.
Prezzo sotto la MA → trend ribassista → validi solo pattern BUY.

Impostazioni generali

  • use_candle_patterns – abilita/disabilita il modulo.
  • use_candle_confirmation – richiede una candela di conferma dopo il pattern.

Impostazioni avanzate

  • TFCandle – timeframe dei pattern.
  • TFMediaApeCandle – timeframe della MA di contesto.
  • periodMACandle – periodo della media mobile.
  • modeMACandle – tipologia di MA.
  • percDiffMedia – distanza massima % tra prezzo e MA per validare il pattern.
  • sizeCandleToPricePerc – dimensione minima della candela rispetto al prezzo.
  • sizeBodyCandle – corpo massimo per la definizione di Doji.
  • percDiffStopLoss – offset aggiuntivo per lo stop loss da pattern.
  • Filtro ATR sulla dimensione del pattern per evitare segnali in bassa volatilità.
  • impulseLookback – Numero di candele precedenti analizzate per rilevare un impulso direzionale forte.
  • impulseATRmult – Dimensione minima dell’impulso richiesta, espressa in multipli di ATR, per validare un movimento come significativo.

I pattern utilizzano un ATR dedicato (timeframe e periodo configurabili) e un filtro opzionale sulla distanza % tra prezzo e Media Mobile per operare solo su forti estensioni del trend.

Il trend viene confermato tramite media mobile e/o struttura del prezzo (HL/LH), analizzando un numero configurabile di barre precedenti. Il pattern viene accettato solo se il contesto di mercato è coerente con una reale logica di inversione.

Nota operativa: I pattern di Inside Bar e Three Soldiers / Three Crows sono gestiti come pattern di continuazione e non di inversione. Tutti i pattern di inversione vengono invece filtrati con impulso direzionale, volatilità ATR e contesto di trend.



🧩 5. Esempi Strategie Combinate

Trend Following

  • MACD cross
  • MA Trend
  • SuperTrend Trend
  • ADX Trend

Reversal

  • Pattern + conferma
  • RSI reversal
  • Stochastic cross

Breakout

  • ADX Dynamic Breakout
  • ATR Trend
  • OBV Trend


🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motore di Rischio in Stile Prop Firm

Il Challenge Mode rispetta automaticamente le regole delle prop firm: controlla drawdown giornaliero, drawdown totale, durata e target.

Funzioni principali

  • Monitoraggio daily loss in tempo reale.
  • Blocco automatico delle nuove operazioni.
  • Controllo drawdown complessivo.
  • Gestione target percentuale.
  • Timer challenge.
  • Pannello grafico opzionale.


⚖️ 7. MOTORE DI POSITION SIZING – Calcolo Automatico dei Lotti

Il Modular Strategy Engine Pro include un sistema avanzato che calcola automaticamente i lotti da aprire in base all’importo che vuoi investire (valore nominale della posizione, leva inclusa).

Principi di Funzionamento

  • Importo fisso da investire – imposti il valore nominale della posizione (es. 5.000€) e l’EA calcola automaticamente i lotti.
    Nota: puoi impostare 5.000€ anche se hai un conto da 1.000€, perché la leva copre la differenza.
  • Conversione automatica – il calcolo dei lotti tiene conto delle specifiche dello strumento (tick size, valore punto, contratto, ecc.).
  • Indipendente da SL/TP – il volume non dipende dal rischio impostato, ma solo dal valore della posizione.
  • Compatibile con tutti gli strumenti – Forex, Oro, Indici, Crypto, Azioni, ecc.

Vantaggi

  • Gestione uniforme del capitale.
  • Nessun calcolo manuale richiesto.
  • Esposizione precisa e costante.
  • Funziona con qualsiasi strategia o logica di ingresso.

Risultato:
L’EA apre automaticamente il volume corretto in lotti per ottenere l’esposizione desiderata (leva inclusa).



✅ 8. BEST PRACTICES

  • Attiva pochi filtri per volta.
  • Evita più di 6–7 filtri attivi simultaneamente.
  • MACD/MA/ADX per la struttura del trend, RSI/Stoch/MFI per il timing.
  • Reversal: Engulfing + RSI + Stochastic.
  • Trend: MACD cross + MA Trend + SuperTrend.


⚠️ Requisiti fondamentali per il funzionamento dell’EA

Per impostazione predefinita tutti i filtri e tutte le logiche sono disattivate (tutti gli input use_... sono su false). Ciò significa che l’Expert Advisor non aprirà alcuna operazione finché l’utente non abilita manualmente almeno una logica di entrata.

  • 1) Deve essere attivata almeno una logica di ENTRATA
    (es. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, ecc.)
  • 2) E' fortemente consigliabile attivare almeno una logica di USCITA
    Le uscite possono essere:
    • Indicator-based (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, ecc.)
    • Candle-pattern
    • Take Profit/Stop Loss tramite TPSource e SLSource
    • Time-based exit tramite use_exit_after_n_candles

Nota: non basta attivare una strategia di entrata; senza una logica di uscita attiva l’EA non chiuderà le operazioni.


🛠 9. Debug & Log (Opzionale)

Il parametro useDebugPrints permette di visualizzare nel Journal messaggi di diagnostica utili per analisi avanzate e troubleshooting. È consigliato lasciare questa opzione su false durante l’utilizzo normale, poiché genera log dettagliati.

Attivalo solo se devi:

  • verificare il corretto funzionamento di un indicatore o di un pattern;
  • analizzare in dettaglio le condizioni di entrata e di uscita;
  • diagnosticare eventuali filtri non attivi o segnali mancanti.

Lasciando l’opzione disattivata, l’EA rimane più leggero e il Journal rimane pulito, rendendo più semplice individuare messaggi importanti.

Nota: gli errori bloccanti saranno visualizzati a prescindere




📘 Guida Pratica per l'Utente

Le sezioni seguenti raccolgono informazioni essenziali per l’uso quotidiano dell’EA: errori comuni, motivi per cui l’EA potrebbe non aprire posizioni e un esempio pratico di strategia semplice ma efficace con soli tre filtri.


⚠️ Errori Comuni dell’Utente

  • Nessuna logica di entrata attivata → l’EA non può aprire posizioni se tutti gli input use_... sono su false.
  • Nessuna logica di uscita attivata → l’EA apre posizioni ma non le chiude in profitto, la stop loss e' obbligatoria.
  • Indicator Exit non funziona → per usare una uscita basata su indicatori devi attivare:
    use_exit_indicator = true
    e almeno uno degli indicatori di uscita (es. useMACD_exit, useMA_exit, useRSI_exit).
  • Pattern Candele Giapponesi non funziona → per utilizzare i pattern di candela devi attivare:
    use_candle_patterns = true
    e selezionare uno o più pattern di uscita.
  • Troppi filtri attivi contemporaneamente → 6–7 filtri insieme possono bloccare quasi tutti i segnali.
  • Timeframe sbagliato rispetto alla logica scelta
    Trend → H1–H4
    Reversal/Pattern → M15–M30
    Scalping → M1–M5
  • StopLoss non configurato → se tutte le logiche SL sono disattivate, l’EA non apre la posizione, protezione.
  • Challenge Mode attivo → se superi i limiti giornalieri/totali, l’EA si blocca volontariamente.

❓ Perché l’EA non entra a mercato?

L’EA non aprirà mai posizioni finché non viene soddisfatto questo requisito:

➡ Devi attivare almeno UNA logica di entrata

🔍 Checklist rapida

  • Logica di entrata attiva?
    (es. useMACD_cross, useMA_trend, useMFI_trend, useStoch_cross)
  • Logica di uscita attiva?
    - Per uscita tramite indicatori → use_exit_indicator = true + indicatori scelti
    - Oppure TP o SL
  • Filtri non troppo restrittivi?
  • Simbolo corretto e mercato aperto?
  • Volume minimo compatibile con il broker?
  • Challenge Mode non in blocco?

Suggerimento: attiva useDebugPrints=true per vedere quali filtri bloccano l’ingresso.


🧠 Come costruire una strategia da zero (esempio 3 filtri)

Ecco un metodo semplice e professionale per creare una strategia efficace senza attivare decine di filtri.

1️⃣ Trend Direction – MACD Cross

Attiva: useMACD_cross
MACD fornisce la direzione principale del trend.

2️⃣ Trend Filter – Moving Average

Attiva: useMA_trend
Conferma che il prezzo sia sopra/sotto la media mobile scelta.

3️⃣ Momentum Filter – MFI sopra soglia

Attiva: useMFI_trend
Il valore MFI deve superare la soglia scelta, ad esempio:
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
Questo evita ingressi deboli senza momentum.

📌 Configurazione di esempio

  • Trend: MACD Cross
  • Trend Filter: MA Trend
  • Momentum: MFI sopra 50

🚪 Esempio Exit

  • Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
  • tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)

Filtro:
