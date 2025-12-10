Modular Strategy Engine Pro
- Experts
- Daniele Conflitti
- Version: 5.50
- Activations: 5
Modular Strategy Engine Pro est un Expert Advisor avancé pour MetaTrader 5 conçu pour les traders qui souhaitent un contrôle total de leur stratégie sans écrire une seule ligne de code.
L’EA est construit comme un véritable moteur modulaire : vous pouvez activer ou désactiver chaque filtre, sélectionner les conditions d’entrée et de sortie, choisir les unités de temps des indicateurs et combiner plusieurs logiques entre elles.
L’objectif n’est pas de vendre une « stratégie magique », mais de vous fournir un outil flexible pour construire, tester et perfectionner vos idées de trading : suivi de tendance, retournements sur pattern, breakouts, range trading, filtres multi-timeframe, challenge mode, etc.
🔷 Principales caractéristiques
- Moteur d’entrée modulaire avec des dizaines de filtres activables via les inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).
- Moteur de sortie flexible : clôture par indicateurs, pourcentage fixe, ATR dynamique ou nombre de bougies.
- Large ensemble d’indicateurs intégrés : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
- Moteur avancé de patterns de chandeliers japonais.
- Challenge Mode pour simuler les règles des prop firms.
- Gestion complète de la position : SL/TP en pourcentage, trailing ATR, trailing dynamique et trailing minimum.
- Filtre intraday optionnel : clôture automatique en fin de journée.
- Filtre de sessions horaires configurable : jusqu’à deux plages horaires quotidiennes.
- Compatible avec tous les symboles (Forex, Indices, Crypto, Matières Premières, Actions).
- EA en évolution constante.
⚙️ Moteur d’Entrée
Le cœur de l’EA est le moteur d’entrée : via les inputs use_..., vous pouvez choisir quels filtres activer et comment les combiner.
- MACD : croisement MACD/Signal, MACD au-dessus/en dessous du Signal, confirmation MACD2.
- Moyenne Mobile : tendance directionnelle, croisement prix/moyenne, double moyenne alignée.
- RSI : filtre de tendance, surachat/survente, divergences.
- CCI : franchissement de seuil, OB/OS, divergences.
- Stochastic : croisement K/D, zones neutres, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI : flux, force, divergences.
- ADX : tendance forte, breakouts dynamiques.
- PSAR : inversions et filtre de tendance.
- ATR / OBV / Ichimoku : volatilité, volume, direction du nuage.
- Bollinger / Williams %R : extrêmes de volatilité.
- SuperTrend : changement rapide de tendance.
Grâce aux séparateurs textuels (ex. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), l’écran des inputs est clair et facile à naviguer.
⚠️ Exécution sur Bougie Clôturée
Le Modular Strategy Engine Pro fonctionne exclusivement sur bougie clôturée :
➡️ aucune exécution intrabar
➡️ les signaux sont validés uniquement à la clôture
➡️ la position est ouverte sur la bougie suivante
- ✔ aucun faux signal dû aux spikes
- ✔ backtest et réel presque identiques
- ✔ stabilité maximale
📉 Moteur de Sortie
Le moteur de sortie gère toutes les clôtures non basées sur le Stop Loss / Take Profit initial.
- Sortie par indicateurs : MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Sortie automatique après un nombre fixe de bougies (time-based exit).
Ces logiques agissent uniquement après l’ouverture et fonctionnent indépendamment de la méthode SL/TP choisie.
🧩 Gestion de la Position
Gestion avancée du Stop Loss, Take Profit et du Trailing Stop.
Modes de Stop Loss
- SL_PATTERN – Stop sur le plus haut/bas du pattern
- SL_SWING – Stop sur le dernier swing
- SL_ATR – Stop ATR × multiplicateur
- SL_PERCENT – Stop en pourcentage
- SL_UNSET – Aucun SL prédéfini
Modes de Take Profit
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
Trailing Stop
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
Paramètres de Base
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 Moteur de Patterns de Chandeliers Japonais
L’EA intègre un moteur avancé de reconnaissance des patterns de chandeliers japonais, avec validation par volatilité, tendance et force directionnelle.
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Filtres disponibles :
- Bougie de confirmation
- Filtre sur corps et ombres
- Lookback de tendance configurable
- Validation de tendance par Moyenne Mobile ou structure
- Filtre de volatilité ATR
- Détection de l’impulsion directionnelle
Les patterns peuvent agir seuls ou combinés avec des indicateurs techniques.
🛡️ Mode Défi
- Capital initial
- Perte journalière de protection
- Perte journalière du défi
- Perte totale du défi
- Objectif en pourcentage
Si une règle est violée, l’EA bloque les nouvelles ouvertures.
📅 Filtre d’Opérations Intraday
- useTradeOnlyIntraday : ferme les positions avant la clôture du marché.
🕒 Filtre des Sessions de Trading
Modular Strategy Engine Pro intègre un filtre des plages horaires de trading permettant de décider quand l’EA peut ouvrir de nouvelles opérations.
Le filtre est configurable via les inputs et permet de définir jusqu’à deux sessions quotidiennes (ex. Europe et USA).
- useTradingHours – Active/désactive le filtre.
- Session 1 – Plage principale.
- Session 2 – Plage secondaire optionnelle.
- ✔ Ouvre uniquement pendant les horaires autorisés
- ✔ Bloque automatiquement les trades hors plage
- ✔ La gestion des positions reste toujours active
- • Réduit l’activité en période de faible liquidité
- • Évite les spreads élevés et les faux signaux
- • Compatible avec les règles des prop firms et le backtest
🔧 Fonction OnTester
- profit
- drawdown
- stabilité de l’equity
- nombre d’opérations
- risk/reward
En mode Custom Max, MT5 trouve des configurations beaucoup plus robustes.
📘 Conseils d’Utilisation
- H1–H4 pour la tendance • M15–M30 pour les patterns
- Commencez avec peu de filtres (MACD + MA + RSI)
- Évitez les optimisations avec trop de paramètres
- Challenge Mode : utilisez des SL réalistes
- Testez toujours d’abord en démo ou dans le testeur
📝 CONCLUSION
Modular Strategy Engine Pro est un moteur modulaire professionnel capable de construire toute stratégie — tendance, retournement, breakout, scalping et challenge mode — à condition que l’utilisateur active explicitement au moins une logique d’entrée et une de sortie.
🔄 Développement Continu
L’EA est en mise à jour continue. Les commentaires et suggestions sont bienvenus.
💲 PRIX
🚀 Prix de lancement : 99$ – offre limitée.
Licence à vie • Mises à jour gratuites incluses
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📘 Documentation Technique & Explication des Paramètres
Le Modular Strategy Engine Pro permet de créer des stratégies entièrement personnalisables sans écrire une seule ligne de code. Chaque filtre, indicateur et module est contrôlé via les drapeaux use_... et des paramètres ajustables pour une précision de niveau professionnel.
Dans cette documentation, vous trouverez :
- le fonctionnement de chaque filtre et indicateur,
- leur impact opérationnel sur les entrées et les sorties,
- comment combiner les modules pour des stratégies de tendance, de retournement, de breakout, de scalping et de challenge,
- les paramètres les plus importants pour obtenir des signaux de haute qualité.
Le moteur utilise une structure multi-indicateur, multi-timeframe et multi-confirmation.
Logique opérationnelle :
• Entrée = AND → toutes les conditions doivent être vraies
• Sortie = OR → une seule condition suffit pour clôturer
• Patterns = OR → signaux alternatifs entre eux
Cette approche garantit des entrées sélectives et des sorties rapides en présence de risque ou de faiblesse.
1. ENTRY ENGINE – Logique Synthétique des Indicateurs
La section des entrées est composée de plus de 50 filtres indépendants. Ils sont regroupés par indicateurs et séparés visuellement dans le terminal MT5 via les champs “--- SETTINGS ---”.
1.1 MACD – Cœur du Momentum
- useMACD_cross – Signal principal : croisement MACD/Signal.
- useMACD_signal_filter – Filtre directionnel : MACD au-dessus du Signal = biais LONG.
- useMACD2_confirmation – Second MACD pour confirmation sur un autre timeframe.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 au-dessus/en dessous de zéro = momentum valide ou faible.
1.2 Moyenne Mobile – Détection de Tendance
- useMA_trend – Prix au-dessus/en dessous de la MM pour définir la tendance.
- useMA_cross – Entrée lorsque le prix casse la MM.
- useMA_2_filter – Deuxième moyenne mobile pour définir la tendance.
- useMA1_MA2_cross – Croisement MA1/MA2 comme déclencheur opérationnel.
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Tendance et Divergences
Indicateurs pour le retournement, la confirmation de tendance et le momentum, utilisables aussi bien en zone de surachat/survente que dans la zone neutre, avec prise en charge des divergences.
- RSI : filtres de tendance, sortie de surachat/survente, divergences et signaux de retournement.
- MFI : confirmation de tendance, sortie de OB/OS, filtre en zone neutre et divergences de volume.
- CCI : lecture de tendance, signaux sur les seuils ±100 et divergences de momentum.
Note : pour tous, seul le seuil supérieur doit être défini. Le seuil inférieur est calculé automatiquement :
Inférieur = 100 − Supérieur. Exemple : MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inférieur = 20. Pour le CCI, le seuil inférieur est -CCI_THRESHOLD_UPPER.
1.4 Stochastic – Moteur de Timing
- useStoch_cross – Croisement classique K/D.
- useStoch_neutral_zone – Signaux uniquement dans la zone neutre (ex. 20–80).
- useStoch_enter_over – Entrée lors de l’entrée en OB/OS.
- useStoch_divergence – Divergences de momentum fortes.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – Franchissement de 100 = accélération.
- useRVI_cross – Croisement RVI/Signal.
- useRVI_divergence – Divergences directionnelles.
1.6 ADX / Croisement DI / Breakout Dynamique
- useADX_trend – Tendance forte (ADX au-dessus du seuil).
- useADX_range – Phase de range (ADX en dessous du seuil).
- useADX_dynamic_breakout – Breakout combiné avec DI + ADX.
- useADX_DI_cross – BUY sur croisement +DI/-DI, SELL à l’inverse.
1.7 Bollinger, Re-Entry & Williams %R
- useBollinger_extremes – Prix en dehors des bandes.
- useBollinger_reentry – Sortie + réintégration = retournement propre.
- useWilliams_cross – Sortie de OB/OS sur %R.
1.8 OBV & Volume
- useOBV_trend – OBV en hausse = pression haussière.
- useVolume_trend – Volume au-dessus de la moyenne = confirmation de tendance.
1.9 ATR – Filtre de Tendance & Volatilité
- useATR_trend – ATR en hausse → expansion de la volatilité.
- useATR_volFilter – Exige un ATR minimum en %.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – Prix au-dessus/en dessous du Kumo.
- useIchimoku_signal – Croisement Tenkan/Kijun.
- useIchimoku_bias – Biais directionnel via le nuage.
📉 EXIT ENGINE – Indicateurs, ATR & Logique Temporelle
La logique de sortie reproduit le modèle modulaire de l’entrée : vous pouvez sortir via indicateurs, pourcentages fixes, ATR ou le temps.
Sorties via indicateurs
- use_exit_macd – Sortie sur croisement inverse.
- use_exit_ma – Sortie lorsque le prix va contre la MM.
- use_exit_cci – Sortie sur seuils CCI opposés.
- use_exit_rsi – RSI en zone OB/OS opposée.
- use_exit_bollinger_extreme – Sortie sur spike hors bande.
- use_exit_bollinger_middle – Retour vers la bande médiane.
- use_exit_psar – Inversion du PSAR.
- use_exit_supertrend – Changement de couleur du SuperTrend.
- use_exit_after_n_candles – Clôture après X bougies.
🎯 3. PARAMÈTRES STOP PROFIT – Pourcentage & Trailing ATR
MSE Pro propose deux modes de Stop Profit (trailing) : basé sur le pourcentage et dynamique basé sur l’ATR. Le Stop Profit est appliqué après l’ouverture de la position, indépendamment du TP initial.
3.1 Trailing Stop ATR
- SP_ATR – Trailing dynamique basé sur la volatilité ATR.
- ATR_Mult_Trigger – Seuil d’activation : lorsque le prix évolue de ATR × trigger.
- ATR_Mult_Stop – Distance du Stop Profit : ATR × multiplicateur.
- minimaStopLossTrail – Distance de sécurité minimale en %.
3.2 Trailing Stop en Pourcentage
- SP_PERCENT – Trailing stop basé sur un pourcentage.
- trailingStopPerc – Mouvement requis pour activer le trailing (prix > X %).
- stopLossTrail – Distance du trailing en % une fois activé.
- MinTrailingPercent – Distance minimale garantie.
3.3 Sans Trailing
- SP_NONE – Le Stop Profit n’est pas appliqué.
🕯️ 4. MODULE DES PATTERNS DE BOUGIES JAPONAISES
Le module reconnaît automatiquement les principaux patterns de price action et les utilise comme signaux uniquement s’ils sont validés par la tendance, la volatilité et la force du mouvement.
Logique de base :
Prix au-dessus de la MM → tendance haussière → seuls les patterns SELL sont valides.
Prix en dessous de la MM → tendance baissière → seuls les patterns BUY sont valides.
Paramètres généraux
- use_candle_patterns – active/désactive le module.
- use_candle_confirmation – exige une bougie de confirmation après le pattern.
Paramètres avancés
- TFCandle – timeframe des patterns.
- TFMediaApeCandle – timeframe de la MM contextuelle.
- periodMACandle – période de la moyenne mobile.
- modeMACandle – type de MM.
- percDiffMedia – distance % maximale prix/MM pour valider le pattern.
- sizeCandleToPricePerc – taille minimale de la bougie par rapport au prix.
- sizeBodyCandle – taille maximale du corps pour définir un Doji.
- percDiffStopLoss – offset supplémentaire pour le stop loss basé sur les patterns.
- Filtre ATR sur la taille du pattern afin d’éviter les signaux en faible volatilité.
- impulseLookback – nombre de bougies analysées pour détecter un impulsion directionnelle forte.
- impulseATRmult – taille minimale de l’impulsion exprimée en multiples d’ATR.
Les patterns utilisent un ATR dédié (timeframe et période configurables) ainsi qu’un filtre optionnel sur la distance % entre le prix et la moyenne mobile afin d’opérer uniquement sur des extensions de tendance fortes.
La tendance est confirmée via la moyenne mobile et/ou la structure de prix (HL/LH), en analysant un nombre configurable de bougies précédentes. Le pattern n’est validé que si le contexte du marché correspond à une véritable logique de retournement.
Note opérationnelle : Inside Bar et Three Soldiers / Three Crows sont gérés comme des patterns de continuation et non de retournement. Tous les patterns de retournement sont filtrés par impulsion directionnelle, volatilité ATR et contexte de tendance.
🧩 5. Exemples de Stratégies Combinées
Suivi de Tendance
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Retournement
- Pattern + confirmation
- RSI Retournement
- Stochastic Cross
Breakout
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Moteur de Risque Style Prop Firm
Le Challenge Mode respecte automatiquement les règles des prop firms : il surveille le drawdown journalier, le drawdown total, la durée et l’objectif.
Fonctions principales
- Surveillance en temps réel de la perte journalière.
- Blocage automatique des nouvelles positions.
- Contrôle du drawdown global.
- Gestion de l’objectif en pourcentage.
- Minuteur de challenge.
- Panneau graphique optionnel.
⚖️ 7. POSITION SIZING ENGINE – Calcul Automatique des Lots
Le Modular Strategy Engine Pro inclut un système avancé qui calcule automatiquement la taille du lot en fonction du montant que vous souhaitez investir (valeur nominale de la position, levier inclus).
Principes de fonctionnement
- Montant fixe à investir – vous définissez la valeur nominale de la position (ex. €5 000) et l’EA calcule automatiquement le lot.
Note : vous pouvez définir €5 000 même avec un compte de €1 000, le levier couvre la différence.
- Conversion automatique – prend en compte les spécifications de l’instrument (tick size, tick value, taille de contrat, etc.).
- Indépendant du SL/TP – le volume dépend uniquement de la valeur de la position.
- Compatible avec tous les instruments – Forex, Or, Indices, Crypto, Actions, etc.
Avantages
- Gestion du capital uniforme.
- Aucun calcul manuel requis.
- Exposition précise et cohérente.
- Fonctionne avec toute logique de stratégie.
Résultat :
L’EA ouvre automatiquement le volume correct en lots pour obtenir l’exposition souhaitée (levier inclus).
✅ 8. BONNES PRATIQUES
- Activer seulement quelques filtres à la fois.
- Éviter d’avoir plus de 6–7 filtres actifs simultanément.
- MACD/MA/ADX pour la structure de tendance, RSI/Stoch/MFI pour le timing.
- Retournement : Engulfing + RSI + Stochastic.
- Tendance : MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ Conditions Fondamentales pour le Fonctionnement de l’EA
Par défaut, tous les filtres et toutes les logiques sont désactivés (toutes les entrées use_... sont définies sur false). Cela signifie que l’Expert Advisor n’ouvrira aucune position tant que l’utilisateur n’aura pas activé manuellement au moins une logique d’entrée.
- 1) Au moins UNE logique d’ENTRY doit être activée
(ex. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)
- 2) Il est fortement recommandé d’activer au moins UNE logique d’EXIT
Les sorties peuvent être :
- Basées sur indicateurs (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)
- Basées sur patterns de bougies
- Take Profit / Stop Loss via TPSource et SLSource
- Sortie temporelle via use_exit_after_n_candles
Note : il ne suffit pas d’activer une stratégie d’entrée ; sans logique de sortie active, l’EA ne clôturera pas les positions.
🛠 9. Debug & Logs (Optionnel)
Le paramètre useDebugPrints permet d’afficher des messages de diagnostic dans le Journal, utiles pour l’analyse avancée et le dépannage. Il est recommandé de le laisser sur false en utilisation normale.
Activez-le uniquement si vous devez :
- vérifier le bon fonctionnement d’un indicateur ou d’un pattern ;
- analyser en détail les conditions d’entrée et de sortie ;
- diagnostiquer des filtres inactifs ou des signaux manquants.
En le gardant désactivé, l’EA reste plus léger et le Journal plus lisible.
Note : les erreurs bloquantes seront affichées quoi qu’il arrive.
📘 Guide Pratique Utilisateur
Les sections suivantes regroupent les informations essentielles pour l’utilisation quotidienne de l’EA : erreurs courantes, raisons pour lesquelles l’EA n’ouvre pas de positions, et exemple pratique d’une stratégie simple mais efficace avec seulement trois filtres.
⚠️ Erreurs Courantes des Utilisateurs
- Aucune logique d’entrée activée → l’EA ne peut pas ouvrir de positions.
- Aucune logique de sortie activée → l’EA ouvre des positions mais ne les ferme pas.
- La sortie par indicateur ne fonctionne pas → activer use_exit_indicator = true + au moins un indicateur.
- Les patterns de bougies ne fonctionnent pas → activer use_candle_patterns = true.
- Trop de filtres actifs en même temps → 6–7 filtres peuvent bloquer presque tous les signaux.
- Mauvais timeframe par rapport à la logique choisie
Tendance → H1–H4
Retournement/Patterns → M15–M30
Scalping → M1–M5
- StopLoss non configuré → l’EA n’ouvrira pas la position (protection).
- Challenge Mode activé → en cas de dépassement des limites, l’EA se bloque automatiquement.
❓ Pourquoi l’EA ne rentre-t-il pas sur le marché ?
L’EA n’ouvrira jamais de positions tant que cette condition n’est pas remplie :
➡ Vous devez activer au moins UNE logique d’entrée
🔍 Check-list rapide
- Une logique d’entrée est-elle activée ?
- Une logique de sortie est-elle activée ?
- Les filtres ne sont-ils pas trop restrictifs ?
- Le bon symbole et le marché sont-ils ouverts ?
- Le volume minimum est-il compatible avec le broker ?
- Le Challenge Mode ne bloque-t-il pas l’EA ?
Astuce : activez useDebugPrints = true pour voir quels filtres bloquent les entrées.
🧠 Comment Construire une Stratégie à Partir de Zéro (Exemple à 3 Filtres)
1️⃣ Direction de la Tendance – MACD Cross
Activer : useMACD_cross
2️⃣ Filtre de Tendance – Moyenne Mobile
Activer : useMA_trend
3️⃣ Filtre de Momentum – MFI au-dessus de 50
Activer : useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 Exemple de configuration
- Tendance : MACD Cross
- Filtre : MA Trend
- Momentum : MFI au-dessus de 50
🚪 Exemple de sortie
- Bollinger Exit : useBollinger_exitExtreme
- tpSource : TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)