Modular Strategy Engine Pro est un Expert Advisor avancé pour MetaTrader 5 conçu pour les traders qui souhaitent un contrôle total de leur stratégie sans écrire une seule ligne de code.

L’EA est construit comme un véritable moteur modulaire : vous pouvez activer ou désactiver chaque filtre, sélectionner les conditions d’entrée et de sortie, choisir les unités de temps des indicateurs et combiner plusieurs logiques entre elles.

L’objectif n’est pas de vendre une « stratégie magique », mais de vous fournir un outil flexible pour construire, tester et perfectionner vos idées de trading : suivi de tendance, retournements sur pattern, breakouts, range trading, filtres multi-timeframe, challenge mode, etc.

🔷 Principales caractéristiques

Moteur d’entrée modulaire avec des dizaines de filtres activables via les inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).

avec des dizaines de filtres activables via les inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.). Moteur de sortie flexible : clôture par indicateurs, pourcentage fixe, ATR dynamique ou nombre de bougies.

: clôture par indicateurs, pourcentage fixe, ATR dynamique ou nombre de bougies. Large ensemble d’indicateurs intégrés : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend. Moteur avancé de patterns de chandeliers japonais .

. Challenge Mode pour simuler les règles des prop firms.

pour simuler les règles des prop firms. Gestion complète de la position : SL/TP en pourcentage, trailing ATR, trailing dynamique et trailing minimum.

: SL/TP en pourcentage, trailing ATR, trailing dynamique et trailing minimum. Filtre intraday optionnel : clôture automatique en fin de journée.

: clôture automatique en fin de journée. Filtre de sessions horaires configurable : jusqu’à deux plages horaires quotidiennes.

: jusqu’à deux plages horaires quotidiennes. Compatible avec tous les symboles (Forex, Indices, Crypto, Matières Premières, Actions).

(Forex, Indices, Crypto, Matières Premières, Actions). EA en évolution constante.

⚙️ Moteur d’Entrée

Le cœur de l’EA est le moteur d’entrée : via les inputs use_..., vous pouvez choisir quels filtres activer et comment les combiner.

MACD : croisement MACD/Signal, MACD au-dessus/en dessous du Signal, confirmation MACD2.

: croisement MACD/Signal, MACD au-dessus/en dessous du Signal, confirmation MACD2. Moyenne Mobile : tendance directionnelle, croisement prix/moyenne, double moyenne alignée.

: tendance directionnelle, croisement prix/moyenne, double moyenne alignée. RSI : filtre de tendance, surachat/survente, divergences.

: filtre de tendance, surachat/survente, divergences. CCI : franchissement de seuil, OB/OS, divergences.

: franchissement de seuil, OB/OS, divergences. Stochastic : croisement K/D, zones neutres, OB/OS.

: croisement K/D, zones neutres, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : flux, force, divergences.

: flux, force, divergences. ADX : tendance forte, breakouts dynamiques.

: tendance forte, breakouts dynamiques. PSAR : inversions et filtre de tendance.

: inversions et filtre de tendance. ATR / OBV / Ichimoku : volatilité, volume, direction du nuage.

: volatilité, volume, direction du nuage. Bollinger / Williams %R : extrêmes de volatilité.

: extrêmes de volatilité. SuperTrend : changement rapide de tendance.

Grâce aux séparateurs textuels (ex. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), l’écran des inputs est clair et facile à naviguer.

⚠️ Exécution sur Bougie Clôturée

Le Modular Strategy Engine Pro fonctionne exclusivement sur bougie clôturée : ➡️ aucune exécution intrabar ➡️ les signaux sont validés uniquement à la clôture ➡️ la position est ouverte sur la bougie suivante ✔ aucun faux signal dû aux spikes

✔ backtest et réel presque identiques

✔ stabilité maximale

📉 Moteur de Sortie

Le moteur de sortie gère toutes les clôtures non basées sur le Stop Loss / Take Profit initial. Sortie par indicateurs : MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Sortie automatique après un nombre fixe de bougies (time-based exit). Ces logiques agissent uniquement après l’ouverture et fonctionnent indépendamment de la méthode SL/TP choisie.

🧩 Gestion de la Position

Gestion avancée du Stop Loss, Take Profit et du Trailing Stop. Modes de Stop Loss SL_PATTERN – Stop sur le plus haut/bas du pattern

– Stop sur le plus haut/bas du pattern SL_SWING – Stop sur le dernier swing

– Stop sur le dernier swing SL_ATR – Stop ATR × multiplicateur

– Stop ATR × multiplicateur SL_PERCENT – Stop en pourcentage

– Stop en pourcentage SL_UNSET – Aucun SL prédéfini Modes de Take Profit TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE Paramètres de Base stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 Moteur de Patterns de Chandeliers Japonais

L’EA intègre un moteur avancé de reconnaissance des patterns de chandeliers japonais, avec validation par volatilité, tendance et force directionnelle. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Filtres disponibles : Bougie de confirmation

Filtre sur corps et ombres

Lookback de tendance configurable

Validation de tendance par Moyenne Mobile ou structure

Filtre de volatilité ATR

Détection de l’impulsion directionnelle Les patterns peuvent agir seuls ou combinés avec des indicateurs techniques.

🛡️ Mode Défi

Capital initial

Perte journalière de protection

Perte journalière du défi

Perte totale du défi

Objectif en pourcentage Si une règle est violée, l’EA bloque les nouvelles ouvertures.

📅 Filtre d’Opérations Intraday

useTradeOnlyIntraday : ferme les positions avant la clôture du marché.

🕒 Filtre des Sessions de Trading

Modular Strategy Engine Pro intègre un filtre des plages horaires de trading permettant de décider quand l’EA peut ouvrir de nouvelles opérations. Le filtre est configurable via les inputs et permet de définir jusqu’à deux sessions quotidiennes (ex. Europe et USA). useTradingHours – Active/désactive le filtre.

– Active/désactive le filtre. Session 1 – Plage principale.

– Plage principale. Session 2 – Plage secondaire optionnelle. ✔ Ouvre uniquement pendant les horaires autorisés

✔ Bloque automatiquement les trades hors plage

✔ La gestion des positions reste toujours active • Réduit l’activité en période de faible liquidité

• Évite les spreads élevés et les faux signaux

• Compatible avec les règles des prop firms et le backtest

🔧 Fonction OnTester

profit

drawdown

stabilité de l’equity

nombre d’opérations

risk/reward En mode Custom Max, MT5 trouve des configurations beaucoup plus robustes.

📘 Conseils d’Utilisation

H1–H4 pour la tendance • M15–M30 pour les patterns

Commencez avec peu de filtres (MACD + MA + RSI)

Évitez les optimisations avec trop de paramètres

Challenge Mode : utilisez des SL réalistes

Testez toujours d’abord en démo ou dans le testeur

📝 CONCLUSION

Modular Strategy Engine Pro est un moteur modulaire professionnel capable de construire toute stratégie — tendance, retournement, breakout, scalping et challenge mode — à condition que l’utilisateur active explicitement au moins une logique d’entrée et une de sortie.



🔄 Développement Continu

L’EA est en mise à jour continue. Les commentaires et suggestions sont bienvenus.

📘 Documentation Technique & Explication des Paramètres

Le Modular Strategy Engine Pro permet de créer des stratégies entièrement personnalisables sans écrire une seule ligne de code. Chaque filtre, indicateur et module est contrôlé via les drapeaux use_... et des paramètres ajustables pour une précision de niveau professionnel.

Dans cette documentation, vous trouverez :

le fonctionnement de chaque filtre et indicateur,

leur impact opérationnel sur les entrées et les sorties,

comment combiner les modules pour des stratégies de tendance, de retournement, de breakout, de scalping et de challenge,

les paramètres les plus importants pour obtenir des signaux de haute qualité.

Le moteur utilise une structure multi-indicateur, multi-timeframe et multi-confirmation.

Logique opérationnelle :

• Entrée = AND → toutes les conditions doivent être vraies

• Sortie = OR → une seule condition suffit pour clôturer

• Patterns = OR → signaux alternatifs entre eux

Cette approche garantit des entrées sélectives et des sorties rapides en présence de risque ou de faiblesse.

1. ENTRY ENGINE – Logique Synthétique des Indicateurs La section des entrées est composée de plus de 50 filtres indépendants. Ils sont regroupés par indicateurs et séparés visuellement dans le terminal MT5 via les champs “--- SETTINGS ---”. 1.1 MACD – Cœur du Momentum useMACD_cross – Signal principal : croisement MACD/Signal.

– Signal principal : croisement MACD/Signal. useMACD_signal_filter – Filtre directionnel : MACD au-dessus du Signal = biais LONG.

– Filtre directionnel : MACD au-dessus du Signal = biais LONG. useMACD2_confirmation – Second MACD pour confirmation sur un autre timeframe.

– Second MACD pour confirmation sur un autre timeframe. useMACD2_zero_momentum – MACD2 au-dessus/en dessous de zéro = momentum valide ou faible. 1.2 Moyenne Mobile – Détection de Tendance useMA_trend – Prix au-dessus/en dessous de la MM pour définir la tendance.

– Prix au-dessus/en dessous de la MM pour définir la tendance. useMA_cross – Entrée lorsque le prix casse la MM.

– Entrée lorsque le prix casse la MM. useMA_2_filter – Deuxième moyenne mobile pour définir la tendance.

– Deuxième moyenne mobile pour définir la tendance. useMA1_MA2_cross – Croisement MA1/MA2 comme déclencheur opérationnel. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Tendance et Divergences Indicateurs pour le retournement, la confirmation de tendance et le momentum, utilisables aussi bien en zone de surachat/survente que dans la zone neutre, avec prise en charge des divergences. RSI : filtres de tendance , sortie de surachat/survente , divergences et signaux de retournement .

, sortie de , et . MFI : confirmation de tendance , sortie de OB/OS , filtre en zone neutre et divergences de volume .

, sortie de , filtre en et . CCI : lecture de tendance, signaux sur les seuils ±100 et divergences de momentum. Note : pour tous, seul le seuil supérieur doit être défini. Le seuil inférieur est calculé automatiquement :

Inférieur = 100 − Supérieur. Exemple : MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inférieur = 20. Pour le CCI, le seuil inférieur est -CCI_THRESHOLD_UPPER. 1.4 Stochastic – Moteur de Timing useStoch_cross – Croisement classique K/D.

– Croisement classique K/D. useStoch_neutral_zone – Signaux uniquement dans la zone neutre (ex. 20–80).

– Signaux uniquement dans la zone neutre (ex. 20–80). useStoch_enter_over – Entrée lors de l’entrée en OB/OS.

– Entrée lors de l’entrée en OB/OS. useStoch_divergence – Divergences de momentum fortes. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – Franchissement de 100 = accélération.

– Franchissement de 100 = accélération. useRVI_cross – Croisement RVI/Signal.

– Croisement RVI/Signal. useRVI_divergence – Divergences directionnelles. 1.6 ADX / Croisement DI / Breakout Dynamique useADX_trend – Tendance forte (ADX au-dessus du seuil).

– Tendance forte (ADX au-dessus du seuil). useADX_range – Phase de range (ADX en dessous du seuil).

– Phase de range (ADX en dessous du seuil). useADX_dynamic_breakout – Breakout combiné avec DI + ADX.

– Breakout combiné avec DI + ADX. useADX_DI_cross – BUY sur croisement +DI/-DI, SELL à l’inverse. 1.7 Bollinger, Re-Entry & Williams %R useBollinger_extremes – Prix en dehors des bandes.

– Prix en dehors des bandes. useBollinger_reentry – Sortie + réintégration = retournement propre.

– Sortie + réintégration = retournement propre. useWilliams_cross – Sortie de OB/OS sur %R. 1.8 OBV & Volume useOBV_trend – OBV en hausse = pression haussière.

– OBV en hausse = pression haussière. useVolume_trend – Volume au-dessus de la moyenne = confirmation de tendance. 1.9 ATR – Filtre de Tendance & Volatilité useATR_trend – ATR en hausse → expansion de la volatilité.

– ATR en hausse → expansion de la volatilité. useATR_volFilter – Exige un ATR minimum en %. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – Prix au-dessus/en dessous du Kumo.

– Prix au-dessus/en dessous du Kumo. useIchimoku_signal – Croisement Tenkan/Kijun.

– Croisement Tenkan/Kijun. useIchimoku_bias – Biais directionnel via le nuage.

📉 EXIT ENGINE – Indicateurs, ATR & Logique Temporelle

La logique de sortie reproduit le modèle modulaire de l’entrée : vous pouvez sortir via indicateurs, pourcentages fixes, ATR ou le temps. Sorties via indicateurs use_exit_macd – Sortie sur croisement inverse.

– Sortie sur croisement inverse. use_exit_ma – Sortie lorsque le prix va contre la MM.

– Sortie lorsque le prix va contre la MM. use_exit_cci – Sortie sur seuils CCI opposés.

– Sortie sur seuils CCI opposés. use_exit_rsi – RSI en zone OB/OS opposée.

– RSI en zone OB/OS opposée. use_exit_bollinger_extreme – Sortie sur spike hors bande.

– Sortie sur spike hors bande. use_exit_bollinger_middle – Retour vers la bande médiane.

– Retour vers la bande médiane. use_exit_psar – Inversion du PSAR.

– Inversion du PSAR. use_exit_supertrend – Changement de couleur du SuperTrend.

– Changement de couleur du SuperTrend. use_exit_after_n_candles – Clôture après X bougies.

🎯 3. PARAMÈTRES STOP PROFIT – Pourcentage & Trailing ATR

MSE Pro propose deux modes de Stop Profit (trailing) : basé sur le pourcentage et dynamique basé sur l’ATR. Le Stop Profit est appliqué après l’ouverture de la position, indépendamment du TP initial. 3.1 Trailing Stop ATR SP_ATR – Trailing dynamique basé sur la volatilité ATR.

– Trailing dynamique basé sur la volatilité ATR. ATR_Mult_Trigger – Seuil d’activation : lorsque le prix évolue de ATR × trigger.

– Seuil d’activation : lorsque le prix évolue de ATR × trigger. ATR_Mult_Stop – Distance du Stop Profit : ATR × multiplicateur.

– Distance du Stop Profit : ATR × multiplicateur. minimaStopLossTrail – Distance de sécurité minimale en %. 3.2 Trailing Stop en Pourcentage SP_PERCENT – Trailing stop basé sur un pourcentage.

– Trailing stop basé sur un pourcentage. trailingStopPerc – Mouvement requis pour activer le trailing (prix > X %).

– Mouvement requis pour activer le trailing (prix > X %). stopLossTrail – Distance du trailing en % une fois activé.

– Distance du trailing en % une fois activé. MinTrailingPercent – Distance minimale garantie. 3.3 Sans Trailing SP_NONE – Le Stop Profit n’est pas appliqué.

🕯️ 4. MODULE DES PATTERNS DE BOUGIES JAPONAISES

Le module reconnaît automatiquement les principaux patterns de price action et les utilise comme signaux uniquement s’ils sont validés par la tendance, la volatilité et la force du mouvement. Logique de base :

Prix au-dessus de la MM → tendance haussière → seuls les patterns SELL sont valides.

Prix en dessous de la MM → tendance baissière → seuls les patterns BUY sont valides. Paramètres généraux use_candle_patterns – active/désactive le module.

use_candle_confirmation – exige une bougie de confirmation après le pattern. Paramètres avancés TFCandle – timeframe des patterns.

TFMediaApeCandle – timeframe de la MM contextuelle.

periodMACandle – période de la moyenne mobile.

modeMACandle – type de MM.

percDiffMedia – distance % maximale prix/MM pour valider le pattern.

sizeCandleToPricePerc – taille minimale de la bougie par rapport au prix.

sizeBodyCandle – taille maximale du corps pour définir un Doji.

percDiffStopLoss – offset supplémentaire pour le stop loss basé sur les patterns.

Filtre ATR sur la taille du pattern afin d’éviter les signaux en faible volatilité.

afin d’éviter les signaux en faible volatilité. impulseLookback – nombre de bougies analysées pour détecter un impulsion directionnelle forte .

– nombre de bougies analysées pour détecter un . impulseATRmult – taille minimale de l’impulsion exprimée en multiples d’ATR. Les patterns utilisent un ATR dédié (timeframe et période configurables) ainsi qu’un filtre optionnel sur la distance % entre le prix et la moyenne mobile afin d’opérer uniquement sur des extensions de tendance fortes. La tendance est confirmée via la moyenne mobile et/ou la structure de prix (HL/LH), en analysant un nombre configurable de bougies précédentes. Le pattern n’est validé que si le contexte du marché correspond à une véritable logique de retournement. Note opérationnelle : Inside Bar et Three Soldiers / Three Crows sont gérés comme des patterns de continuation et non de retournement. Tous les patterns de retournement sont filtrés par impulsion directionnelle, volatilité ATR et contexte de tendance.

🧩 5. Exemples de Stratégies Combinées

Suivi de Tendance MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Retournement Pattern + confirmation

RSI Retournement

Stochastic Cross Breakout ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Moteur de Risque Style Prop Firm

Le Challenge Mode respecte automatiquement les règles des prop firms : il surveille le drawdown journalier, le drawdown total, la durée et l’objectif. Fonctions principales Surveillance en temps réel de la perte journalière.

Blocage automatique des nouvelles positions.

Contrôle du drawdown global.

Gestion de l’objectif en pourcentage.

Minuteur de challenge.

Panneau graphique optionnel.

⚖️ 7. POSITION SIZING ENGINE – Calcul Automatique des Lots

Le Modular Strategy Engine Pro inclut un système avancé qui calcule automatiquement la taille du lot en fonction du montant que vous souhaitez investir (valeur nominale de la position, levier inclus). Principes de fonctionnement Montant fixe à investir – vous définissez la valeur nominale de la position (ex. €5 000) et l’EA calcule automatiquement le lot.

Note : vous pouvez définir €5 000 même avec un compte de €1 000, le levier couvre la différence.

– vous définissez la valeur nominale de la position (ex. €5 000) et l’EA calcule automatiquement le lot. Conversion automatique – prend en compte les spécifications de l’instrument (tick size, tick value, taille de contrat, etc.).

– prend en compte les spécifications de l’instrument (tick size, tick value, taille de contrat, etc.). Indépendant du SL/TP – le volume dépend uniquement de la valeur de la position.

– le volume dépend uniquement de la valeur de la position. Compatible avec tous les instruments – Forex, Or, Indices, Crypto, Actions, etc. Avantages Gestion du capital uniforme.

Aucun calcul manuel requis.

Exposition précise et cohérente.

Fonctionne avec toute logique de stratégie. Résultat :

L’EA ouvre automatiquement le volume correct en lots pour obtenir l’exposition souhaitée (levier inclus).

✅ 8. BONNES PRATIQUES

Activer seulement quelques filtres à la fois.

Éviter d’avoir plus de 6–7 filtres actifs simultanément.

MACD/MA/ADX pour la structure de tendance, RSI/Stoch/MFI pour le timing.

Retournement : Engulfing + RSI + Stochastic.

Tendance : MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ Conditions Fondamentales pour le Fonctionnement de l’EA

Par défaut, tous les filtres et toutes les logiques sont désactivés (toutes les entrées use_... sont définies sur false). Cela signifie que l’Expert Advisor n’ouvrira aucune position tant que l’utilisateur n’aura pas activé manuellement au moins une logique d’entrée. 1) Au moins UNE logique d’ENTRY doit être activée

(ex. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)

(ex. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.) 2) Il est fortement recommandé d’activer au moins UNE logique d’EXIT

Les sorties peuvent être :

Les sorties peuvent être : Basées sur indicateurs (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)

Basées sur patterns de bougies



Take Profit / Stop Loss via TPSource et SLSource

via TPSource et SLSource

Sortie temporelle via use_exit_after_n_candles Note : il ne suffit pas d’activer une stratégie d’entrée ; sans logique de sortie active, l’EA ne clôturera pas les positions.

🛠 9. Debug & Logs (Optionnel)

Le paramètre useDebugPrints permet d’afficher des messages de diagnostic dans le Journal, utiles pour l’analyse avancée et le dépannage. Il est recommandé de le laisser sur false en utilisation normale. Activez-le uniquement si vous devez : vérifier le bon fonctionnement d’un indicateur ou d’un pattern ;

analyser en détail les conditions d’entrée et de sortie ;

diagnostiquer des filtres inactifs ou des signaux manquants. En le gardant désactivé, l’EA reste plus léger et le Journal plus lisible. Note : les erreurs bloquantes seront affichées quoi qu’il arrive.

📘 Guide Pratique Utilisateur Les sections suivantes regroupent les informations essentielles pour l’utilisation quotidienne de l’EA : erreurs courantes, raisons pour lesquelles l’EA n’ouvre pas de positions, et exemple pratique d’une stratégie simple mais efficace avec seulement trois filtres.

⚠️ Erreurs Courantes des Utilisateurs

Aucune logique d’entrée activée → l’EA ne peut pas ouvrir de positions.

→ l’EA ne peut pas ouvrir de positions. Aucune logique de sortie activée → l’EA ouvre des positions mais ne les ferme pas.

→ l’EA ouvre des positions mais ne les ferme pas. La sortie par indicateur ne fonctionne pas → activer use_exit_indicator = true + au moins un indicateur.

→ activer + au moins un indicateur. Les patterns de bougies ne fonctionnent pas → activer use_candle_patterns = true .

→ activer . Trop de filtres actifs en même temps → 6–7 filtres peuvent bloquer presque tous les signaux.

→ 6–7 filtres peuvent bloquer presque tous les signaux. Mauvais timeframe par rapport à la logique choisie

Tendance → H1–H4

Retournement/Patterns → M15–M30

Scalping → M1–M5

Tendance → H1–H4 Retournement/Patterns → M15–M30 Scalping → M1–M5 StopLoss non configuré → l’EA n’ouvrira pas la position (protection).

→ l’EA n’ouvrira pas la position (protection). Challenge Mode activé → en cas de dépassement des limites, l’EA se bloque automatiquement.

❓ Pourquoi l’EA ne rentre-t-il pas sur le marché ?

L’EA n’ouvrira jamais de positions tant que cette condition n’est pas remplie : ➡ Vous devez activer au moins UNE logique d’entrée 🔍 Check-list rapide Une logique d’entrée est-elle activée ?

Une logique de sortie est-elle activée ?

Les filtres ne sont-ils pas trop restrictifs ?

Le bon symbole et le marché sont-ils ouverts ?

Le volume minimum est-il compatible avec le broker ?

Le Challenge Mode ne bloque-t-il pas l’EA ? Astuce : activez useDebugPrints = true pour voir quels filtres bloquent les entrées.

🧠 Comment Construire une Stratégie à Partir de Zéro (Exemple à 3 Filtres)