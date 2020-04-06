Modular Strategy Engine Pro

Modular Strategy Engine Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 diseñado para traders que desean control total sobre su estrategia, sin escribir una sola línea de código.

El EA está construido como un verdadero motor modular: puedes activar o desactivar cada filtro, seleccionar las condiciones de entrada y salida, elegir los marcos temporales de los indicadores y combinar múltiples lógicas entre sí.

El objetivo no es vender una “estrategia mágica”, sino ofrecerte una herramienta flexible con la que puedas construir, probar y perfeccionar tus ideas de trading: seguimiento de tendencia, reversiones por patrones, breakouts, trading en rango, filtros multi-timeframe, challenge mode, etc.


🔷 Características principales

  • Motor de entrada modular con decenas de filtros activables mediante inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).
  • Motor de salida flexible: cierre por indicadores, porcentaje fijo, ATR dinámico o número de velas.
  • Amplio conjunto de indicadores integrados: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend.
  • Motor avanzado de patrones de velas japonesas.
  • Challenge Mode para simular reglas de prop firms.
  • Gestión completa de la posición: SL/TP porcentuales, trailing por ATR, trailing dinámico y trailing mínimo.
  • Filtro intradía opcional: cierre automático al final del día.
  • Filtro de sesiones horarias configurable: hasta dos franjas diarias de trading.
  • Compatible con todos los símbolos (Forex, Índices, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones).
  • EA en desarrollo constante.


⚙️ Motor de Entrada

El corazón del EA es el motor de entrada: mediante los inputs use_... puedes elegir qué filtros activar y cómo combinarlos.

  • MACD: cruce MACD/Signal, MACD por encima/debajo de Signal, confirmación con MACD2.
  • Media Móvil: tendencia direccional, cruce precio/media, doble media alineada.
  • RSI: filtro de tendencia, OB/OS, divergencias.
  • CCI: ruptura de umbral, OB/OS, divergencias.
  • Stochastic: cruce K/D, zonas neutras, OB/OS.
  • MFI / Momentum / RVI: flujo, fuerza, divergencias.
  • ADX: tendencia fuerte, breakouts dinámicos.
  • PSAR: inversiones y filtro de tendencia.
  • ATR / OBV / Ichimoku: volatilidad, volumen, dirección de la nube.
  • Bollinger / Williams %R: extremos de volatilidad.
  • SuperTrend: cambio rápido de tendencia.

Gracias a los separadores de texto (por ejemplo sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), la pantalla de inputs es clara y fácilmente navegable.

⚠️ Ejecución a Vela Cerrada

Modular Strategy Engine Pro funciona exclusivamente con velas cerradas:

➡️ ninguna operación se ejecuta intrabar

➡️ las señales se validan solo al cierre de la vela

➡️ la posición se abre en la vela siguiente

  • ✔ sin falsas señales por spikes
  • ✔ backtest y real casi idénticos
  • ✔ máxima estabilidad


📉 Motor de Salida

El motor de salida gestiona todos los cierres no basados en Stop Loss / Take Profit iniciales.

  • Salida mediante indicadores: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
  • Salida automática tras un número fijo de velas (time-based exit).

Estas lógicas actúan solo después de la apertura y funcionan independientemente del método SL/TP elegido.


🧩 Gestión de la Posición

Gestiona de forma avanzada Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop.

Modos de Stop Loss

  • SL_PATTERN – Stop en mínimo/máximo del patrón
  • SL_SWING – Stop en el último swing
  • SL_ATR – Stop ATR × multiplicador
  • SL_PERCENT – Stop porcentual
  • SL_UNSET – Sin SL predefinido

Modos de Take Profit

  • TP_SWING
  • TP_PATTERN
  • TP_RR
  • TP_ATR
  • TP_PERCENT
  • TP_UNSET

Trailing Stop

  • SP_PERCENT
  • SP_ATR
  • SP_NONE

Parámetros Base

  • stopLossPercent / takeProfitPercent
  • TP_RR_Multiplier
  • swingLookback
  • MinTrailingPercent

📊 Motor de Patrones de Velas Japonesas

El EA integra un motor avanzado de reconocimiento de patrones de velas japonesas con validación por volatilidad, tendencia y fuerza direccional.

  • Engulfing, Harami
  • Hammer / Hanging Man
  • Inverted Hammer / Shooting Star
  • Doji
  • Piercing Line / Dark Cloud Cover
  • Tweezer Top / Bottom
  • Morning Star / Evening Star
  • Homing Pigeon / Descending Hawk
  • Inside Bar
  • Three Soldiers / Three Crows
  • Belt Hold
  • Kicker Pattern
  • Marubozu

Filtros disponibles:

  • Vela de confirmación
  • Filtro de cuerpo y sombras
  • Lookback de tendencia configurable
  • Validación por Media Móvil o estructura
  • Filtro de volatilidad ATR
  • Detección de impulso direccional

Los patrones pueden operar solos o combinados con indicadores técnicos.


🛡️ Modo Desafío

  • Capital inicial
  • Pérdida diaria de protección
  • Pérdida diaria del desafío
  • Pérdida total del desafío
  • Objetivo porcentual

Si se viola una regla, el EA bloquea nuevas aperturas.


📅 Filtro de Operaciones Intra-día

  • useTradeOnlyIntraday: cierra posiciones antes del cierre del mercado.

🕒 Filtro de Sesiones de Trading

Modular Strategy Engine Pro integra un filtro de franjas horarias de trading que permite decidir cuándo el EA puede abrir nuevas operaciones.

El filtro es configurable mediante inputs y permite definir hasta dos sesiones diarias (por ejemplo Europa y EE.UU.).

  • useTradingHours – Activa/desactiva el filtro.
  • Sesión 1 – Franja principal.
  • Sesión 2 – Franja secundaria opcional.
  • ✔ Opera solo en los horarios permitidos
  • ✔ Bloquea automáticamente las operaciones fuera de sesión
  • ✔ La gestión de posiciones permanece siempre activa
  • • Reduce la operativa en baja liquidez
  • • Evita spreads elevados y señales falsas
  • • Compatible con reglas de prop firms y backtesting

🔧 Función OnTester

  • beneficio
  • drawdown
  • estabilidad de equity
  • número de operaciones
  • risk/reward

📘 Consejos de Uso

  • H1–H4 para tendencia • M15–M30 para patrones
  • Empieza con pocos filtros
  • Evita la sobre-optimización
  • Usa SL realistas en Challenge Mode
  • Prueba siempre primero en demo

📝 CONCLUSIÓN

Modular Strategy Engine Pro es un motor modular profesional capaz de construir cualquier estrategia de trading.


🔄 Desarrollo Continuo

El EA se actualiza constantemente. Comentarios y sugerencias son bienvenidos.


💲 PRECIO

🚀 Precio de lanzamiento: 99$ – oferta limitada.

Licencia de por vida • Actualizaciones gratuitas incluidas


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



📘 Documentación técnica y explicación de parámetros

Modular Strategy Engine Pro te permite construir estrategias totalmente personalizables sin necesidad de programar. Cada filtro, indicador y módulo se controla mediante las banderas use_... y parámetros ajustables para obtener una precisión de nivel profesional.

En esta documentación encontrarás:

  • cómo funciona cada filtro e indicador,
  • su efecto operativo en las entradas y salidas,
  • cómo combinar módulos para estrategias de tendencia, reversión, ruptura, scalping y modo challenge,
  • los parámetros más importantes para obtener señales de alta calidad.

El motor utiliza una estructura multi-indicador, multi-timeframe y multi-confirmación.

Lógica operativa:
Entrada = AND → todas las condiciones deben ser verdaderas
Salida = OR → basta con que una condición se cumpla para cerrar la operación
Patrones = OR → señales alternativas entre sí

Este enfoque garantiza entradas selectivas y salidas rápidas ante la presencia de riesgo o debilidad.

1. ENTRY ENGINE – Lógica sintética de los indicadores

La sección de entrada está compuesta por más de 50 filtros independientes. Están agrupados por indicadores y separados visualmente en el terminal MT5 mediante los campos "--- SETTINGS ---".

1.1 MACD – Núcleo del momentum

  • useMACD_cross – Señal principal: cruce MACD/Signal.
  • useMACD_signal_filter – Filtro direccional: MACD por encima de Signal = sesgo LONG.
  • useMACD2_confirmation – Segundo MACD para confirmación en otro marco temporal.
  • useMACD2_zero_momentum – MACD2 por encima/debajo de cero = momentum válido o débil.

1.2 Media móvil – Detección de tendencia

  • useMA_trend – Precio por encima/debajo de la MA para definir la tendencia.
  • useMA_cross – Entrada cuando el precio rompe la MA.
  • useMA_2_filter – Segunda media móvil para definir la tendencia.
  • useMA1_MA2_cross – Cruce MA1/MA2 como disparador operativo.

1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, tendencia y divergencias

Indicadores para reversión, confirmación de tendencia y momentum, utilizables tanto en zonas de sobrecompra/sobreventa como en la zona neutral, con soporte para divergencias.

  • RSI: filtros de tendencia, salida de OB/OS, divergencias y reversiones.
  • MFI: confirmación de tendencia, salida de OB/OS, filtro en la zona neutral y divergencias de volumen.
  • CCI: lectura de tendencia, señales en los umbrales ±100 y divergencias de momentum.

Nota: para todos ellos solo se debe establecer el umbral superior. El inferior se calcula automáticamente así:
Inferior = 100 − Superior. Ejemplo: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inferior = 20. Para CCI, el inferior es -CCI_THRESHOLD_UPPER.

1.4 Stochastic – Motor de temporización

  • useStoch_cross – Cruce clásico K/D.
  • useStoch_neutral_zone – Señales solo en la zona neutral (por ejemplo 20–80).
  • useStoch_enter_over – Entrada cuando el estocástico entra en sobrecompra/sobreventa.
  • useStoch_divergence – Fuertes divergencias de momentum.

1.5 Momentum / RVI

  • useMomentum_cross – Cruce por encima de 100 = aceleración.
  • useRVI_cross – Cruce RVI/Signal.
  • useRVI_divergence – Divergencias direccionales.

1.6 ADX / Cruce DI / Ruptura dinámica

  • useADX_trend – Tendencia fuerte (ADX por encima del umbral).
  • useADX_range – Fase lateral (ADX por debajo del umbral).
  • useADX_dynamic_breakout – Ruptura combinada con DI + ADX.
  • useADX_DI_cross – BUY en cruce +DI/-DI, SELL a la inversa.

1.7 Bollinger, re-entrada y Williams %R

  • useBollinger_extremes – Precio fuera de las bandas.
  • useBollinger_reentry – Fuera de banda + re-entrada = reversión limpia.
  • useWilliams_cross – Salida de OB/OS en %R.

1.8 OBV y volumen

  • useOBV_trend – OBV en subida = presión alcista.
  • useVolume_trend – Volumen por encima de la media = confirmación de tendencia.

1.9 ATR – Filtro de tendencia y volatilidad

  • useATR_trend – ATR en aumento → expansión de volatilidad.
  • useATR_volFilter – Requiere un ATR mínimo en %.

1.10 Ichimoku

  • useIchimoku_trend – Precio por encima/debajo del Kumo.
  • useIchimoku_signal – Cruce Tenkan/Kijun.
  • useIchimoku_bias – Sesgo direccional desde la nube.


📉 EXIT ENGINE – Indicadores, ATR y lógica basada en tiempo

La lógica de salida replica el modelo modular de la entrada: puedes salir mediante indicadores, porcentajes fijos, ATR o tiempo.

Salidas mediante indicadores

  • use_exit_macd – Salida en cruce inverso.
  • use_exit_ma – Salida cuando el precio se mueve contra la MA.
  • use_exit_cci – Salida en niveles opuestos del CCI.
  • use_exit_rsi – RSI en zona contraria de OB/OS.
  • use_exit_bollinger_extreme – Salida por spike fuera de banda.
  • use_exit_bollinger_middle – Retorno a la banda media.
  • use_exit_psar – Cambio de PSAR.
  • use_exit_supertrend – Cambio de color del SuperTrend.
  • use_exit_after_n_candles – Cierre tras X velas.


🎯 3. CONFIGURACIÓN STOP PROFIT – Porcentaje y trailing ATR

MSE Pro ofrece dos modos de Stop Profit (trailing): por porcentaje y dinámico basado en ATR. El Stop Profit se aplica después de abrir la orden, independientemente del TP inicial.

3.1 Trailing Stop ATR

  • SP_ATR – Trailing dinámico basado en la volatilidad del ATR.
  • ATR_Mult_Trigger – Umbral de activación: cuando el precio avanza ATR × trigger, se activa el trailing.
  • ATR_Mult_Stop – Distancia del Stop Profit: ATR × multiplicador.
  • minimaStopLossTrail – Distancia mínima de seguridad en %.

3.2 Trailing Stop Porcentual

  • SP_PERCENT – Trailing stop basado en porcentaje.
  • trailingStopPerc – Movimiento necesario para activar el trailing (el precio debe superar X%).
  • stopLossTrail – Distancia del trailing en % tras la activación.
  • MinTrailingPercent – Distancia mínima garantizada.

3.3 Sin trailing

  • SP_NONE – No se aplica Stop Profit.

🕯️ 4. MÓDULO DE PATRONES DE VELAS JAPONESAS

El módulo reconoce automáticamente los principales patrones de price action y los utiliza como señales solo si están validados por tendencia, volatilidad y fuerza del movimiento.

Lógica básica:
Precio por encima de la MA → tendencia alcista → solo son válidos patrones SELL.
Precio por debajo de la MA → tendencia bajista → solo son válidos patrones BUY.

Configuración general

  • use_candle_patterns – activa/desactiva el módulo.
  • use_candle_confirmation – requiere una vela de confirmación tras el patrón.

Configuración avanzada

  • TFCandle – timeframe de los patrones.
  • TFMediaApeCandle – timeframe de la MA contextual.
  • periodMACandle – periodo de la media móvil.
  • modeMACandle – tipo de MA.
  • percDiffMedia – distancia máxima en % entre precio y MA para validar el patrón.
  • sizeCandleToPricePerc – tamaño mínimo de la vela relativo al precio.
  • sizeBodyCandle – tamaño máximo del cuerpo para definir un Doji.
  • percDiffStopLoss – offset adicional para el stop loss basado en patrones.
  • Filtro ATR sobre el tamaño del patrón para evitar señales en baja volatilidad.
  • impulseLookback – Número de velas previas analizadas para detectar un fuerte impulso direccional.
  • impulseATRmult – Tamaño mínimo del impulso requerido, expresado en múltiplos de ATR.

Los patrones utilizan un ATR dedicado (timeframe y periodo configurables) y un filtro opcional sobre la % de distancia entre precio y Media Móvil para operar solo en extensiones de tendencia fuertes.

La tendencia se confirma mediante la media móvil y/o la estructura del precio (HL/LH), analizando un número configurable de velas previas. El patrón solo se acepta si el contexto del mercado es coherente con una lógica de reversión real.

Nota operativa: Inside Bar y Three Soldiers / Three Crows se gestionan como patrones de continuación y no como reversión. Todos los patrones de reversión se filtran mediante impulso direccional, volatilidad ATR y contexto de tendencia.



🧩 5. Ejemplos de estrategias combinadas

Seguimiento de tendencia

  • MACD Cross
  • MA Trend
  • SuperTrend Trend
  • ADX Trend

Reversión

  • Patrón + confirmación
  • RSI reversión
  • Stochastic Cross

Ruptura

  • ADX Dynamic Breakout
  • ATR Trend
  • OBV Trend


🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motor de riesgo estilo Prop Firm

Challenge Mode respeta automáticamente las reglas de las prop firms: controla el drawdown diario, total, duración y objetivo.

Funciones principales

  • Monitoreo en tiempo real de la pérdida diaria.
  • Bloqueo automático de nuevas operaciones.
  • Control del drawdown total.
  • Gestión del objetivo porcentual.
  • Temporizador del challenge.
  • Panel gráfico opcional.


⚖️ 7. MOTOR DE GESTIÓN DE POSICIÓN – CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOTES

Modular Strategy Engine Pro incluye un sistema avanzado que calcula automáticamente el tamaño del lote en función del importe que deseas invertir (valor nominal de la posición, con apalancamiento incluido).

Principios de funcionamiento

  • Importe fijo a invertir – defines el valor nominal de la posición (por ejemplo €5.000) y el EA calcula automáticamente el lote requerido.
    Nota: puedes fijar €5.000 incluso con una cuenta de €1.000, ya que el apalancamiento cubre la diferencia.
  • Conversión automática – el cálculo tiene en cuenta las especificaciones del instrumento (tick size, tick value, tamaño del contrato, etc.).
  • Independiente del SL/TP – el volumen no depende del riesgo sino únicamente del valor de la posición.
  • Compatible con todos los instrumentos – Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones, etc.

Ventajas

  • Gestión uniforme del capital.
  • Sin cálculos manuales.
  • Exposición precisa y consistente.
  • Funciona con cualquier lógica de entrada.

Resultado:
El EA abre automáticamente el volumen correcto en lotes para obtener la exposición deseada (incluyendo apalancamiento).



✅ 8. MEJORES PRÁCTICAS

  • Activa solo unos pocos filtros a la vez.
  • Evita tener más de 6–7 filtros activos simultáneamente.
  • MACD/MA/ADX para estructura de tendencia, RSI/Stoch/MFI para timing.
  • Reversión: Engulfing + RSI + Stochastic.
  • Tendencia: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.


⚠️ Requisitos fundamentales para el funcionamiento del EA

Por defecto, todos los filtros y todas las lógicas están desactivados (todos los parámetros use_... están en false). Esto significa que el Expert Advisor no abrirá ninguna operación hasta que el usuario active manualmente al menos una lógica de entrada.

  • 1) Debe estar activada al menos UNA lógica de ENTRADA
    (por ejemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)
  • 2) Se recomienda encarecidamente habilitar al menos UNA lógica de SALIDA
    Las salidas pueden ser:
    • Basadas en indicadores (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)
    • Basadas en patrones de velas
    • Take Profit / Stop Loss mediante TPSource y SLSource
    • Salida temporal mediante use_exit_after_n_candles

Nota: no basta con activar una lógica de entrada; sin una lógica de salida activa el EA no cerrará las operaciones.


🛠 9. Debug & Logs (Opcional)

El parámetro useDebugPrints permite mostrar mensajes de diagnóstico en el Journal, útiles para análisis avanzados y resolución de problemas. Se recomienda mantenerlo en false durante el uso normal.

Actívalo solo si necesitas:

  • verificar el correcto funcionamiento de un indicador o patrón;
  • analizar en detalle las condiciones de entrada y salida;
  • diagnosticar filtros inactivos o señales faltantes.

Con esta opción desactivada, el EA es más ligero y el Journal permanece limpio.

Nota: los errores bloqueantes se mostrarán siempre.




📘 Guía práctica del usuario

Las siguientes secciones recogen información esencial para el uso diario del EA: errores comunes, razones por las que el EA puede no abrir posiciones y un ejemplo práctico de una estrategia simple pero eficaz con solo tres filtros.


⚠️ Errores comunes del usuario

  • No hay lógica de entrada activada → el EA no puede abrir posiciones.
  • No hay lógica de salida activada → el EA abre posiciones pero no las cierra.
  • La salida por indicador no funciona → debes activar use_exit_indicator = true y al menos un indicador.
  • Los patrones de velas no funcionan → debes activar use_candle_patterns = true.
  • Demasiados filtros activos → 6–7 filtros juntos pueden bloquear casi todas las señales.
  • Timeframe incorrecto según la lógica elegida
    Tendencia → H1–H4
    Reversión/Patrones → M15–M30
    Scalping → M1–M5
  • StopLoss no configurado → el EA no abrirá la posición (protección).
  • Challenge Mode activo → si se superan los límites, el EA se bloquea automáticamente.

❓ ¿Por qué el EA no entra al mercado?

El EA nunca abrirá posiciones hasta que se cumpla este requisito:

➡ Debes habilitar al menos UNA lógica de entrada

🔍 Lista de comprobación rápida

  • ¿Hay alguna lógica de entrada activada?
  • ¿Hay alguna lógica de salida activada?
  • ¿Los filtros no son demasiado restrictivos?
  • ¿Símbolo correcto y mercado abierto?
  • ¿Volumen mínimo compatible con el bróker?
  • ¿Challenge Mode no está bloqueando?

Consejo: activa useDebugPrints = true para ver qué filtros están bloqueando las entradas.


🧠 Cómo construir una estrategia desde cero (ejemplo de 3 filtros)

1️⃣ Dirección de tendencia – MACD Cross

Activar: useMACD_cross

2️⃣ Filtro de tendencia – Media móvil

Activar: useMA_trend

3️⃣ Filtro de momentum – MFI por encima de 50

Activar: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50

📌 Ejemplo de configuración

  • Tendencia: MACD Cross
  • Filtro: MA Trend
  • Momentum: MFI por encima de 50

🚪 Ejemplo de salida

  • Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
  • tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)
Productos recomendados
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.71 (129)
Asesores Expertos
Stratos Bora es un robot de trading para operar en Forex. Diseñado para aprovechar el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo , ofrece 12 estrategias para adaptarse al estilo de cada trader. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Stratos Bora te proporciona una experiencia de trading sin fisuras, asegurando que siempre estés a la vanguardia de las oportunidades del mercado. Información importante revelada Deja un comentario y ponte en contacto conmigo a través de un men
FREE
MACD Cross EA
Cumhur Yugnuk
Asesores Expertos
Asesor experto basado en su MACD personal. Sea cual sea tu estrategia, es él. Puede utilizarlo en todas las paridades. Sin restricciones. Configuración de compra : Comprar Periodo EMA Rápido Comprar Periodo EMA Lento Periodo de señal de compra Tamaño del Lote de Compra Comprar Nivel Stop Loss Comprar Nivel Take Profit Configuración de venta : Vender Periodo EMA Rápido Vender Periodo EMA Lento Periodo de señal de venta Tamaño del Lote de Venta Vender Nivel Stop Loss Vender Nivel Take Profit
ScriptBot Global
Fabio Luis Pretti
4.5 (4)
Asesores Expertos
ScriptBot es un robot multi-estrategia desarrollado para ser práctico y robusto, con ScriptBot usted es capaz de crear diferentes estrategias propias, instalar hasta 51 indicadores de su agrado y construir su propio disparador utilizando expresiones lógicas simples. AVISO: Este Asesor Experto está obsoleto , se está reescribiendo un nuevo ScriptBot desde cero. A continuación te contamos un poco sobre su estructura: Indicadores: ScriptBot no tiene indicadores en su codificación, esto significa
FREE
Allgain100
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
Características principales Núcleo de la estrategia Sistema de cruce de EMA : EMA rápida (por defecto: 20) y EMA lenta (por defecto: 50) Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Genera señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta. Filtro Fibonacci : Calcula los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) basándose en las oscilaciones recientes de los precios. Requiere que el precio esté cerca de un nivel Fi
Extert Adviser 2TF
Yury Smagin
Asesores Expertos
El asesor se desarrolló de acuerdo con la estrategia 2TF para EURUSD y GBPUSD. Indicadores utilizados: EMA (5), EMA (10), ADX (28), MACD (5; 10; 4). Reglas para órdenes de compra EMA (Rápido) cruzó EMA (Lento) de abajo hacia arriba. ADX + DI (azul) arriba –DI (rojo). MACD está por encima de cero. Reglas para órdenes de venta EMA (Rápido) cruzó EMA (Lento) de arriba a abajo. ADX + DI (azul) debajo de –DI (rojo). MACD está por debajo de cero. En los parámetros del asesor, puede camb
FREE
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Asesores Expertos
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] ¿Buscas un scalper de bitcoin seguro? Implementar este bot y el comercio de la mayor criptomoneda en el mundo sin esfuerzo. Nota: La última actualización ya es plug and play para las empresas de apoyo y cuentas reales. Si desea dejar que la EA, hacer más operaciones para cuentas reales, simplemente desactivar la configuración de protección Drawdown. NO utilice nakedbitcoinscalper2.0.set de la sección de comentarios. Esto ya no es válido. Enví
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Asesores Expertos
Las medias móviles Bot con ATR - Una herramienta completa de comercio . Muy RARO POTENTE Y ÚNICO promedios móviles BOT que incorpora ATR con Stop Loss, Take Profit Multiplier. Múltiples marcos de tiempo y mucho más. Este Bot es un impresionante sistema de trading automatizado que combina la simplicidad de las medias móviles con la adaptabilidad dinámica del Average True Range (ATR). Diseñado para mejorar las estrategias de trading ofreciendo una mezcla equilibrada de técnicas de seguimiento de
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Asesores Expertos
Adaptive Trend System (ATS) - Grid Inteligente con Control por Telegram Adaptive Trend System (ATS) es una evolución sofisticada de los sistemas de grid tradicionales. A diferencia de los robots que abren operaciones "a ciegas," ATS utiliza un motor de tendencia basado en Medias Móviles y ATR para filtrar las entradas, combinado con una gestión de riesgo avanzada que incluye un modo de "Capital Virtual" y un panel de control remoto total vía Telegram. Este EA ha sido diseñado pensando en la se
Deer Ma
Esteban Thevenon
5 (1)
Asesores Expertos
Deer Ma es un robot de trading altamente avanzado diseñado para operar eficientemente en los mercados financieros. Este software completamente automatizado utiliza dos medias móviles y otros indicadores avanzados para analizar los mercados y tomar decisiones comerciales basadas en estrategias de scalping o tendencia . El algoritmo de vanguardia del software asegura que pueda identificar rápidamente y con precisión operaciones, mientras que sus características avanzadas de gestión de dinero le pe
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Asesores Expertos
Custom Range Breakout EA (CRB) es un sistema de negociación de ruptura altamente configurable que le permite definir cualquier rango de precios y automatizar las operaciones basadas en su estrategia. Tanto si tiene como objetivo la apertura de Londres, la sesión de Nueva York o un nivel intradía personalizado, CRB le ofrece un control total sobre cómo y cuándo entrar en las operaciones, con herramientas de riesgo avanzadas y filtros de sincronización precisos. El EA incluye trailing stop, lógic
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Asesores Expertos
Gold Trend Guard es un EA claro y moderno para XAUUSD en M15 . Sigue la tendencia con EMA rápida/lenta y protege cada operación con SL/TP basados en ATR y trailing ATR . Sin Grid. Sin Martingale. Máx. un orden por vela. Características Motor de tendencia: EMA rápida vs lenta Gestión del riesgo: SL/TP/Trailing por ATR Un orden por vela (netting), filtro de spread, salida temprana por giro de EMA rápida Presets: Conservative / Balanced / Aggressive Código limpio y fácil de optimizar Ajustes recome
DailyBox2
Lee Han Su
Asesores Expertos
DailyBox2 es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado en base a estrategias de seguimiento de tendencias y cobertura. Este EA ejecuta hasta dos operaciones al día y utiliza una función de recuperación inteligente para minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Su función de gestión del riesgo garantiza la seguridad de las operaciones al ajustarse a los niveles de riesgo especificados por el usuario. Cuando se utiliza junto con IAMFX-Agent , puede lograr tanto la gestión de r
FREE
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
EA Heiken Ashi Smoothed - Trading suave y preciso Optimice sus operaciones con el poder de Heiken Ashi Smoothed. Este asesor experto (EA) está diseñado para operadores que buscan tendencias claras y señales fiables. Basado en velas Heiken Ashi con suavizado, filtra el ruido del mercado y maximiza las oportunidades de entrada y salida. ¿Qué ofrece este EA? Operaciones precisas: Identifica las tendencias con mayor claridad a la vez que evita las señales falsas. Gestión avanzada del riesgo: Confi
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
Asesores Expertos
Comercio de estrategia con bandas de Bollinger y oscilador estocástico Las bandas de Bollinger se utilizan principalmente para seguir las tendencias. Uso de la línea principal estocástica y la línea de señal para la compra o venta de órdenes pendientes abiertas El asesor Auto3M Lite MT4 puede trabajar en un VPS. Pro version MT4 Pro version MT5 Característica Sin martingala Stop loss duro y take profit para cada posición Parada final Eliminar orden pendiente automáticamente por intervalo
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
Asesores Expertos
Asesor experto basado en su propia estrategia personal de medias móviles. Sea cual sea tu estrategia, es él. Puede utilizarlo en todas las paridades. Sin restricciones. Ajustes Ajustes de compra : 1.Periodo de Media Móvil 1.Método de media móvil 2.Periodo de media móvil 2.Periodo de Media Móvil Tamaño del Lote de Compra Comprar Nivel Stop Loss Comprar Nivel Take Profit Configuración de venta : 3.Periodo de Media Móvil 3.Método de media móvil 4.Periodo de Media Móvil 4.Periodo de Media Móvil Tam
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Asesores Expertos
Experto utilizando Media Móvil (configurable), puntos de entrada RSI y Bandas de Bollinger (no configurable [todavía]). Puede decidir si desea utilizar la Media Móvil con o sin Bandas de Bollinger y puede activar/desactivar el RSI también para los puntos de entrada/salida. También puede activar/desactivar la función de doble mano donde cada entrada/salida de la operación será doble, lo que significa, vender y comprar al mismo tiempo.
FREE
Aether Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
Aether Algo: El Scalper Inteligente para EURUSD H1 Aether Algo es un sistema inteligente de trading automatizado meticulosamente diseñado para el gráfico EURUSD H1 . Diseñado para capitalizar el impulso del mercado y la volatilidad, este Asesor Experto (EA) aprovecha una sofisticada combinación de múltiples indicadores para identificar puntos de entrada y salida de alta probabilidad. Características principales Estrategia Multi-Indicador Avanzada: Aether Algo no se basa en una sola señal. Util
Nova ALG Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ALG Trader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado en torno al concepto del indicador Alligator introducido por Bill Williams. El sistema se centra en identificar fases de tendencia estructuradas utilizando medias móviles suavizadas y condiciones de alineación predefinidas. La lógica de negociación se basa en la interacción entre las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator, que se utilizan para evaluar la dirección del mercado y el estado del impulso. Las operacione
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Asesores Expertos
Grid-Trading Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección. Parámetro ajustable: Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla. Distancia de la parrilla: Establezca el espacio entre cada orden de compra y de venta, lo que le permite cont
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
Revivalist - EA de Ruptura de Oro Visión general Revivalist es un Asesor Experto de nueva generación diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Creado para operadores que buscan precisión y concentración, Revivalist ejecuta estrategias basadas en rupturas con una lógica avanzada de gestión de riesgos y posiciones. Datos clave (compatible con MQL5) Totalmente alineado con las reglas del Mercado MQL5 - sin promesas de ganancias o resultados garantizados. Advertencia de alto riesgo: este EA
EAtlas
Martin Slacka
Asesores Expertos
Símbolo: EURUSD Marco temporal:M15 Recomendado: M15 Sin estrategias peligrosas Stop loss fijo Ajustes recomendados: deafult Múltiples estrategias Tamaño de lote recomendado: Depósito Tamaño del lote 1000€. 0.01 2000€. 0.02 5000€. 0.05 10000€. 0.1 Backtest 2020-2024 hasta ahora Por favor, use buen riesgo y dinero manegement Posibilidad de establecer protecciones de dinero y cuenta Si necesita ayuda u otras recomendaciones por favor pregúnteme Más información: https: //www.mql5.com/en/users/martin
FREE
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Asesores Expertos
RESET PRO: El futuro del trading algorítmico Tecnología revolucionaria para un trading coherente e inteligente RESET PRO es la solución de trading automatizado más avanzada, que combina un análisis de mercado de vanguardia con un sistema dinámico de gestión de posiciones. Nuestra exclusiva metodología de reajuste y recuperación garantiza un rendimiento constante, incluso en las condiciones de mercado más difíciles. Principales características técnicas MECANISMO DE RESTABLECIMIENTO PROPIO ¡Nu
FREE
Dual Signal Scalper
Davut Ozcan
Asesores Expertos
Marco temporal e instrumento óptimos: M1 en EURUSD Este EA está diseñado para funcionar mejor en gráficos de 1 minuto de EURUSD. También funciona en otros símbolos/marcos, pero la primera opción es EURUSD M1. Descripción Sistema automático con dos confirmaciones: ADX para fuerza/dirección de tendencia y RSI para cruces de sobreventa/sobrecompra al cierre de la vela. Señales solo con velas cerradas. Cómo funciona Filtro de tendencia (ADX): Largo: ADX ≥ MinADX y +DI > −DI. Corto: ADX ≥ MinADX y −
FREE
SwS Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
SwS Scalping con Stocastic: Es un sistema de scalping que utiliza la señal de stocastic como referencia para entrar en el mercado. Es un sistema muy agresivo por lo que necesita pares volátiles con poco spread. El sistema detecta puntos de inflexión y opera pequeñas correcciones del mercado. Todas las órdenes tienen un stoploss. Y tiene un trailing virtual . Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo $ 100 . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo .
Quantum GBPJPY
Alexander Loreto Cordero
Asesores Expertos
Estrategia ideal para cuentas de fondeos: Variables de Entrada: El código tiene una gran cantidad de variables de entrada, lo que permite una alta personalización del EA. Estas variables controlan: Parámetros de los indicadores (Ichimoku, ADX, RSI). Objetivos de beneficio (ProfitTarget) y pérdidas máximas (StopLoss). Gestión de dinero (Money Management). Opciones de trading (horarios, días de la semana, etc.). Slippage. Y mas. Esto hace que el EA sea muy flexible. Lógica de Trading: El EA utiliz
Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que hace sus entradas en las operaciones con el cruce de medias apoyándose en un indicador rsi favorable en el sentido de la operación. Establece stoploss a una distancia del ATR y un take profit a un multiplicador de esa distancia. Cuenta con un control de riesgo global de la cuenta y un horario para optimizar las operaciones intradía. Se pueden optimizar varios símbolos y timeframes de forma simultanea con él en el probador de estrategias.
LoneWolf Mt5
Dmitriy Prigodich
4.5 (6)
Asesores Expertos
Asesor Experto basado en las señales del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el indicador estocástico en la zona de sobrecompra - vender, en sobreventa - comprar. Recomiendo el uso de este Asesor Experto sólo en VPS. Añadir como amigo, enviar sus estrategias interesantes. Tal vez después de discutir todos los matices voy a escribir un EA de forma gratuita. Parámetros: "_Slippage" - Deslizamiento ; "_ Magic " - ID de la orden; "_ Lot " - Volumen; " _ StopLoss " - Stop; "_ DynLos " - Cierre por sald
FREE
MA RiskShield Pro EA
Rostislav Marek
Asesores Expertos
RosMaFin MA RiskShield Pro - Operativa profesional con medias móviles y gestión superior del riesgo Introducción MA RiskShieldPro es un sofisticado Asesor Experto diseñado para MetaTrader 5, que utiliza una estrategia de cruce de medias móviles con una gestión avanzada del riesgo y una gestión flexible del dinero. Este EA ha sido creado para operadores que valoran un sistema de trading fiable con un fuerte énfasis en la protección del capital. Características principales Estrategia de negoc
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario