Modular Strategy Engine Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 diseñado para traders que desean control total sobre su estrategia, sin escribir una sola línea de código.

El EA está construido como un verdadero motor modular: puedes activar o desactivar cada filtro, seleccionar las condiciones de entrada y salida, elegir los marcos temporales de los indicadores y combinar múltiples lógicas entre sí.

El objetivo no es vender una “estrategia mágica”, sino ofrecerte una herramienta flexible con la que puedas construir, probar y perfeccionar tus ideas de trading: seguimiento de tendencia, reversiones por patrones, breakouts, trading en rango, filtros multi-timeframe, challenge mode, etc.

🔷 Características principales

Motor de entrada modular con decenas de filtros activables mediante inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).

con decenas de filtros activables mediante inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.). Motor de salida flexible : cierre por indicadores, porcentaje fijo, ATR dinámico o número de velas.

: cierre por indicadores, porcentaje fijo, ATR dinámico o número de velas. Amplio conjunto de indicadores integrados : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend. Motor avanzado de patrones de velas japonesas .

. Challenge Mode para simular reglas de prop firms.

para simular reglas de prop firms. Gestión completa de la posición : SL/TP porcentuales, trailing por ATR, trailing dinámico y trailing mínimo.

: SL/TP porcentuales, trailing por ATR, trailing dinámico y trailing mínimo. Filtro intradía opcional : cierre automático al final del día.

: cierre automático al final del día. Filtro de sesiones horarias configurable : hasta dos franjas diarias de trading.

: hasta dos franjas diarias de trading. Compatible con todos los símbolos (Forex, Índices, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones).

(Forex, Índices, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones). EA en desarrollo constante.

⚙️ Motor de Entrada

El corazón del EA es el motor de entrada: mediante los inputs use_... puedes elegir qué filtros activar y cómo combinarlos.

MACD : cruce MACD/Signal, MACD por encima/debajo de Signal, confirmación con MACD2.

: cruce MACD/Signal, MACD por encima/debajo de Signal, confirmación con MACD2. Media Móvil : tendencia direccional, cruce precio/media, doble media alineada.

: tendencia direccional, cruce precio/media, doble media alineada. RSI : filtro de tendencia, OB/OS, divergencias.

: filtro de tendencia, OB/OS, divergencias. CCI : ruptura de umbral, OB/OS, divergencias.

: ruptura de umbral, OB/OS, divergencias. Stochastic : cruce K/D, zonas neutras, OB/OS.

: cruce K/D, zonas neutras, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : flujo, fuerza, divergencias.

: flujo, fuerza, divergencias. ADX : tendencia fuerte, breakouts dinámicos.

: tendencia fuerte, breakouts dinámicos. PSAR : inversiones y filtro de tendencia.

: inversiones y filtro de tendencia. ATR / OBV / Ichimoku : volatilidad, volumen, dirección de la nube.

: volatilidad, volumen, dirección de la nube. Bollinger / Williams %R : extremos de volatilidad.

: extremos de volatilidad. SuperTrend: cambio rápido de tendencia.

Gracias a los separadores de texto (por ejemplo sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), la pantalla de inputs es clara y fácilmente navegable.

⚠️ Ejecución a Vela Cerrada

Modular Strategy Engine Pro funciona exclusivamente con velas cerradas: ➡️ ninguna operación se ejecuta intrabar ➡️ las señales se validan solo al cierre de la vela ➡️ la posición se abre en la vela siguiente ✔ sin falsas señales por spikes

✔ backtest y real casi idénticos

✔ máxima estabilidad

📉 Motor de Salida

El motor de salida gestiona todos los cierres no basados en Stop Loss / Take Profit iniciales. Salida mediante indicadores: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Salida automática tras un número fijo de velas (time-based exit). Estas lógicas actúan solo después de la apertura y funcionan independientemente del método SL/TP elegido.

🧩 Gestión de la Posición

Gestiona de forma avanzada Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop. Modos de Stop Loss SL_PATTERN – Stop en mínimo/máximo del patrón

– Stop en mínimo/máximo del patrón SL_SWING – Stop en el último swing

– Stop en el último swing SL_ATR – Stop ATR × multiplicador

– Stop ATR × multiplicador SL_PERCENT – Stop porcentual

– Stop porcentual SL_UNSET – Sin SL predefinido Modos de Take Profit TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE Parámetros Base stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 Motor de Patrones de Velas Japonesas

El EA integra un motor avanzado de reconocimiento de patrones de velas japonesas con validación por volatilidad, tendencia y fuerza direccional. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Filtros disponibles: Vela de confirmación

Filtro de cuerpo y sombras

Lookback de tendencia configurable

Validación por Media Móvil o estructura

Filtro de volatilidad ATR

Detección de impulso direccional Los patrones pueden operar solos o combinados con indicadores técnicos.

🛡️ Modo Desafío

Capital inicial

Pérdida diaria de protección

Pérdida diaria del desafío

Pérdida total del desafío

Objetivo porcentual Si se viola una regla, el EA bloquea nuevas aperturas.

📅 Filtro de Operaciones Intra-día

useTradeOnlyIntraday: cierra posiciones antes del cierre del mercado.

🕒 Filtro de Sesiones de Trading

Modular Strategy Engine Pro integra un filtro de franjas horarias de trading que permite decidir cuándo el EA puede abrir nuevas operaciones. El filtro es configurable mediante inputs y permite definir hasta dos sesiones diarias (por ejemplo Europa y EE.UU.). useTradingHours – Activa/desactiva el filtro.

– Activa/desactiva el filtro. Sesión 1 – Franja principal.

– Franja principal. Sesión 2 – Franja secundaria opcional. ✔ Opera solo en los horarios permitidos

✔ Bloquea automáticamente las operaciones fuera de sesión

✔ La gestión de posiciones permanece siempre activa • Reduce la operativa en baja liquidez

• Evita spreads elevados y señales falsas

• Compatible con reglas de prop firms y backtesting

🔧 Función OnTester

beneficio

drawdown

estabilidad de equity

número de operaciones

risk/reward

📘 Consejos de Uso

H1–H4 para tendencia • M15–M30 para patrones

Empieza con pocos filtros

Evita la sobre-optimización

Usa SL realistas en Challenge Mode

Prueba siempre primero en demo

📝 CONCLUSIÓN

Modular Strategy Engine Pro es un motor modular profesional capaz de construir cualquier estrategia de trading.

🔄 Desarrollo Continuo

El EA se actualiza constantemente. Comentarios y sugerencias son bienvenidos.

💲 PRECIO

🚀 Precio de lanzamiento: 99$ – oferta limitada. Licencia de por vida • Actualizaciones gratuitas incluidas

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📘 Documentación técnica y explicación de parámetros

Modular Strategy Engine Pro te permite construir estrategias totalmente personalizables sin necesidad de programar. Cada filtro, indicador y módulo se controla mediante las banderas use_... y parámetros ajustables para obtener una precisión de nivel profesional.

En esta documentación encontrarás:

cómo funciona cada filtro e indicador,

su efecto operativo en las entradas y salidas,

cómo combinar módulos para estrategias de tendencia, reversión, ruptura, scalping y modo challenge,

los parámetros más importantes para obtener señales de alta calidad.

El motor utiliza una estructura multi-indicador, multi-timeframe y multi-confirmación.

Lógica operativa:

• Entrada = AND → todas las condiciones deben ser verdaderas

• Salida = OR → basta con que una condición se cumpla para cerrar la operación

• Patrones = OR → señales alternativas entre sí

Este enfoque garantiza entradas selectivas y salidas rápidas ante la presencia de riesgo o debilidad.

1. ENTRY ENGINE – Lógica sintética de los indicadores La sección de entrada está compuesta por más de 50 filtros independientes. Están agrupados por indicadores y separados visualmente en el terminal MT5 mediante los campos "--- SETTINGS ---". 1.1 MACD – Núcleo del momentum useMACD_cross – Señal principal: cruce MACD/Signal.

– Señal principal: cruce MACD/Signal. useMACD_signal_filter – Filtro direccional: MACD por encima de Signal = sesgo LONG.

– Filtro direccional: MACD por encima de Signal = sesgo LONG. useMACD2_confirmation – Segundo MACD para confirmación en otro marco temporal.

– Segundo MACD para confirmación en otro marco temporal. useMACD2_zero_momentum – MACD2 por encima/debajo de cero = momentum válido o débil. 1.2 Media móvil – Detección de tendencia useMA_trend – Precio por encima/debajo de la MA para definir la tendencia.

– Precio por encima/debajo de la MA para definir la tendencia. useMA_cross – Entrada cuando el precio rompe la MA.

– Entrada cuando el precio rompe la MA. useMA_2_filter – Segunda media móvil para definir la tendencia.

– Segunda media móvil para definir la tendencia. useMA1_MA2_cross – Cruce MA1/MA2 como disparador operativo. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, tendencia y divergencias Indicadores para reversión, confirmación de tendencia y momentum, utilizables tanto en zonas de sobrecompra/sobreventa como en la zona neutral, con soporte para divergencias. RSI: filtros de tendencia , salida de OB/OS , divergencias y reversiones .

, salida de , y . MFI: confirmación de tendencia , salida de OB/OS , filtro en la zona neutral y divergencias de volumen .

, salida de , filtro en la y . CCI: lectura de tendencia, señales en los umbrales ±100 y divergencias de momentum. Nota: para todos ellos solo se debe establecer el umbral superior. El inferior se calcula automáticamente así:

Inferior = 100 − Superior. Ejemplo: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inferior = 20. Para CCI, el inferior es -CCI_THRESHOLD_UPPER. 1.4 Stochastic – Motor de temporización useStoch_cross – Cruce clásico K/D.

– Cruce clásico K/D. useStoch_neutral_zone – Señales solo en la zona neutral (por ejemplo 20–80).

– Señales solo en la zona neutral (por ejemplo 20–80). useStoch_enter_over – Entrada cuando el estocástico entra en sobrecompra/sobreventa.

– Entrada cuando el estocástico entra en sobrecompra/sobreventa. useStoch_divergence – Fuertes divergencias de momentum. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – Cruce por encima de 100 = aceleración.

– Cruce por encima de 100 = aceleración. useRVI_cross – Cruce RVI/Signal.

– Cruce RVI/Signal. useRVI_divergence – Divergencias direccionales. 1.6 ADX / Cruce DI / Ruptura dinámica useADX_trend – Tendencia fuerte (ADX por encima del umbral).

– Tendencia fuerte (ADX por encima del umbral). useADX_range – Fase lateral (ADX por debajo del umbral).

– Fase lateral (ADX por debajo del umbral). useADX_dynamic_breakout – Ruptura combinada con DI + ADX.

– Ruptura combinada con DI + ADX. useADX_DI_cross – BUY en cruce +DI/-DI, SELL a la inversa. 1.7 Bollinger, re-entrada y Williams %R useBollinger_extremes – Precio fuera de las bandas.

– Precio fuera de las bandas. useBollinger_reentry – Fuera de banda + re-entrada = reversión limpia.

– Fuera de banda + re-entrada = reversión limpia. useWilliams_cross – Salida de OB/OS en %R. 1.8 OBV y volumen useOBV_trend – OBV en subida = presión alcista.

– OBV en subida = presión alcista. useVolume_trend – Volumen por encima de la media = confirmación de tendencia. 1.9 ATR – Filtro de tendencia y volatilidad useATR_trend – ATR en aumento → expansión de volatilidad.

– ATR en aumento → expansión de volatilidad. useATR_volFilter – Requiere un ATR mínimo en %. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – Precio por encima/debajo del Kumo.

– Precio por encima/debajo del Kumo. useIchimoku_signal – Cruce Tenkan/Kijun.

– Cruce Tenkan/Kijun. useIchimoku_bias – Sesgo direccional desde la nube.

📉 EXIT ENGINE – Indicadores, ATR y lógica basada en tiempo

La lógica de salida replica el modelo modular de la entrada: puedes salir mediante indicadores, porcentajes fijos, ATR o tiempo. Salidas mediante indicadores use_exit_macd – Salida en cruce inverso.

– Salida en cruce inverso. use_exit_ma – Salida cuando el precio se mueve contra la MA.

– Salida cuando el precio se mueve contra la MA. use_exit_cci – Salida en niveles opuestos del CCI.

– Salida en niveles opuestos del CCI. use_exit_rsi – RSI en zona contraria de OB/OS.

– RSI en zona contraria de OB/OS. use_exit_bollinger_extreme – Salida por spike fuera de banda.

– Salida por spike fuera de banda. use_exit_bollinger_middle – Retorno a la banda media.

– Retorno a la banda media. use_exit_psar – Cambio de PSAR.

– Cambio de PSAR. use_exit_supertrend – Cambio de color del SuperTrend.

– Cambio de color del SuperTrend. use_exit_after_n_candles – Cierre tras X velas.

🎯 3. CONFIGURACIÓN STOP PROFIT – Porcentaje y trailing ATR

MSE Pro ofrece dos modos de Stop Profit (trailing): por porcentaje y dinámico basado en ATR. El Stop Profit se aplica después de abrir la orden, independientemente del TP inicial. 3.1 Trailing Stop ATR SP_ATR – Trailing dinámico basado en la volatilidad del ATR.

– Trailing dinámico basado en la volatilidad del ATR. ATR_Mult_Trigger – Umbral de activación: cuando el precio avanza ATR × trigger, se activa el trailing.

– Umbral de activación: cuando el precio avanza ATR × trigger, se activa el trailing. ATR_Mult_Stop – Distancia del Stop Profit: ATR × multiplicador.

– Distancia del Stop Profit: ATR × multiplicador. minimaStopLossTrail – Distancia mínima de seguridad en %. 3.2 Trailing Stop Porcentual SP_PERCENT – Trailing stop basado en porcentaje.

– Trailing stop basado en porcentaje. trailingStopPerc – Movimiento necesario para activar el trailing (el precio debe superar X%).

– Movimiento necesario para activar el trailing (el precio debe superar X%). stopLossTrail – Distancia del trailing en % tras la activación.

– Distancia del trailing en % tras la activación. MinTrailingPercent – Distancia mínima garantizada. 3.3 Sin trailing SP_NONE – No se aplica Stop Profit.

🕯️ 4. MÓDULO DE PATRONES DE VELAS JAPONESAS

El módulo reconoce automáticamente los principales patrones de price action y los utiliza como señales solo si están validados por tendencia, volatilidad y fuerza del movimiento. Lógica básica:

Precio por encima de la MA → tendencia alcista → solo son válidos patrones SELL.

Precio por debajo de la MA → tendencia bajista → solo son válidos patrones BUY. Configuración general use_candle_patterns – activa/desactiva el módulo.

use_candle_confirmation – requiere una vela de confirmación tras el patrón. Configuración avanzada TFCandle – timeframe de los patrones.

TFMediaApeCandle – timeframe de la MA contextual.

periodMACandle – periodo de la media móvil.

modeMACandle – tipo de MA.

percDiffMedia – distancia máxima en % entre precio y MA para validar el patrón.

sizeCandleToPricePerc – tamaño mínimo de la vela relativo al precio.

sizeBodyCandle – tamaño máximo del cuerpo para definir un Doji.

percDiffStopLoss – offset adicional para el stop loss basado en patrones.

Filtro ATR sobre el tamaño del patrón para evitar señales en baja volatilidad.

para evitar señales en baja volatilidad. impulseLookback – Número de velas previas analizadas para detectar un fuerte impulso direccional .

– Número de velas previas analizadas para detectar un . impulseATRmult – Tamaño mínimo del impulso requerido, expresado en múltiplos de ATR. Los patrones utilizan un ATR dedicado (timeframe y periodo configurables) y un filtro opcional sobre la % de distancia entre precio y Media Móvil para operar solo en extensiones de tendencia fuertes. La tendencia se confirma mediante la media móvil y/o la estructura del precio (HL/LH), analizando un número configurable de velas previas. El patrón solo se acepta si el contexto del mercado es coherente con una lógica de reversión real. Nota operativa: Inside Bar y Three Soldiers / Three Crows se gestionan como patrones de continuación y no como reversión. Todos los patrones de reversión se filtran mediante impulso direccional, volatilidad ATR y contexto de tendencia.

🧩 5. Ejemplos de estrategias combinadas

Seguimiento de tendencia MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Reversión Patrón + confirmación

RSI reversión

Stochastic Cross Ruptura ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motor de riesgo estilo Prop Firm

Challenge Mode respeta automáticamente las reglas de las prop firms: controla el drawdown diario, total, duración y objetivo. Funciones principales Monitoreo en tiempo real de la pérdida diaria.

Bloqueo automático de nuevas operaciones.

Control del drawdown total.

Gestión del objetivo porcentual.

Temporizador del challenge.

Panel gráfico opcional.

⚖️ 7. MOTOR DE GESTIÓN DE POSICIÓN – CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOTES

Modular Strategy Engine Pro incluye un sistema avanzado que calcula automáticamente el tamaño del lote en función del importe que deseas invertir (valor nominal de la posición, con apalancamiento incluido). Principios de funcionamiento Importe fijo a invertir – defines el valor nominal de la posición (por ejemplo €5.000) y el EA calcula automáticamente el lote requerido.

Nota: puedes fijar €5.000 incluso con una cuenta de €1.000, ya que el apalancamiento cubre la diferencia.

– defines el valor nominal de la posición (por ejemplo €5.000) y el EA calcula automáticamente el lote requerido. Conversión automática – el cálculo tiene en cuenta las especificaciones del instrumento (tick size, tick value, tamaño del contrato, etc.).

– el cálculo tiene en cuenta las especificaciones del instrumento (tick size, tick value, tamaño del contrato, etc.). Independiente del SL/TP – el volumen no depende del riesgo sino únicamente del valor de la posición.

– el volumen no depende del riesgo sino únicamente del valor de la posición. Compatible con todos los instrumentos – Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones, etc. Ventajas Gestión uniforme del capital.

Sin cálculos manuales.

Exposición precisa y consistente.

Funciona con cualquier lógica de entrada. Resultado:

El EA abre automáticamente el volumen correcto en lotes para obtener la exposición deseada (incluyendo apalancamiento).

✅ 8. MEJORES PRÁCTICAS

Activa solo unos pocos filtros a la vez.

Evita tener más de 6–7 filtros activos simultáneamente.

MACD/MA/ADX para estructura de tendencia, RSI/Stoch/MFI para timing.

Reversión: Engulfing + RSI + Stochastic.

Tendencia: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ Requisitos fundamentales para el funcionamiento del EA

Por defecto, todos los filtros y todas las lógicas están desactivados (todos los parámetros use_... están en false). Esto significa que el Expert Advisor no abrirá ninguna operación hasta que el usuario active manualmente al menos una lógica de entrada. 1) Debe estar activada al menos UNA lógica de ENTRADA

(por ejemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)

(por ejemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.) 2) Se recomienda encarecidamente habilitar al menos UNA lógica de SALIDA

Las salidas pueden ser:

Las salidas pueden ser: Basadas en indicadores (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)

Basadas en patrones de velas



Take Profit / Stop Loss mediante TPSource y SLSource

mediante TPSource y SLSource

Salida temporal mediante use_exit_after_n_candles Nota: no basta con activar una lógica de entrada; sin una lógica de salida activa el EA no cerrará las operaciones.

🛠 9. Debug & Logs (Opcional)

El parámetro useDebugPrints permite mostrar mensajes de diagnóstico en el Journal, útiles para análisis avanzados y resolución de problemas. Se recomienda mantenerlo en false durante el uso normal. Actívalo solo si necesitas: verificar el correcto funcionamiento de un indicador o patrón;

analizar en detalle las condiciones de entrada y salida;

diagnosticar filtros inactivos o señales faltantes. Con esta opción desactivada, el EA es más ligero y el Journal permanece limpio. Nota: los errores bloqueantes se mostrarán siempre.

📘 Guía práctica del usuario Las siguientes secciones recogen información esencial para el uso diario del EA: errores comunes, razones por las que el EA puede no abrir posiciones y un ejemplo práctico de una estrategia simple pero eficaz con solo tres filtros.

⚠️ Errores comunes del usuario

No hay lógica de entrada activada → el EA no puede abrir posiciones.

→ el EA no puede abrir posiciones. No hay lógica de salida activada → el EA abre posiciones pero no las cierra.

→ el EA abre posiciones pero no las cierra. La salida por indicador no funciona → debes activar use_exit_indicator = true y al menos un indicador.

→ debes activar y al menos un indicador. Los patrones de velas no funcionan → debes activar use_candle_patterns = true .

→ debes activar . Demasiados filtros activos → 6–7 filtros juntos pueden bloquear casi todas las señales.

→ 6–7 filtros juntos pueden bloquear casi todas las señales. Timeframe incorrecto según la lógica elegida

Tendencia → H1–H4

Reversión/Patrones → M15–M30

Scalping → M1–M5

Tendencia → H1–H4 Reversión/Patrones → M15–M30 Scalping → M1–M5 StopLoss no configurado → el EA no abrirá la posición (protección).

→ el EA no abrirá la posición (protección). Challenge Mode activo → si se superan los límites, el EA se bloquea automáticamente.

❓ ¿Por qué el EA no entra al mercado?

El EA nunca abrirá posiciones hasta que se cumpla este requisito: ➡ Debes habilitar al menos UNA lógica de entrada 🔍 Lista de comprobación rápida ¿Hay alguna lógica de entrada activada?

¿Hay alguna lógica de salida activada?

¿Los filtros no son demasiado restrictivos?

¿Símbolo correcto y mercado abierto?

¿Volumen mínimo compatible con el bróker?

¿Challenge Mode no está bloqueando? Consejo: activa useDebugPrints = true para ver qué filtros están bloqueando las entradas.

🧠 Cómo construir una estrategia desde cero (ejemplo de 3 filtros)