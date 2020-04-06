Modular Strategy Engine Pro
- Asesores Expertos
- Daniele Conflitti
- Versión: 5.51
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Modular Strategy Engine Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 diseñado para traders que desean control total sobre su estrategia, sin escribir una sola línea de código.
El EA está construido como un verdadero motor modular: puedes activar o desactivar cada filtro, seleccionar las condiciones de entrada y salida, elegir los marcos temporales de los indicadores y combinar múltiples lógicas entre sí.
El objetivo no es vender una “estrategia mágica”, sino ofrecerte una herramienta flexible con la que puedas construir, probar y perfeccionar tus ideas de trading: seguimiento de tendencia, reversiones por patrones, breakouts, trading en rango, filtros multi-timeframe, challenge mode, etc.
🔷 Características principales
- Motor de entrada modular con decenas de filtros activables mediante inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).
- Motor de salida flexible: cierre por indicadores, porcentaje fijo, ATR dinámico o número de velas.
- Amplio conjunto de indicadores integrados: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend.
- Motor avanzado de patrones de velas japonesas.
- Challenge Mode para simular reglas de prop firms.
- Gestión completa de la posición: SL/TP porcentuales, trailing por ATR, trailing dinámico y trailing mínimo.
- Filtro intradía opcional: cierre automático al final del día.
- Filtro de sesiones horarias configurable: hasta dos franjas diarias de trading.
- Compatible con todos los símbolos (Forex, Índices, Criptomonedas, Materias Primas, Acciones).
- EA en desarrollo constante.
⚙️ Motor de Entrada
El corazón del EA es el motor de entrada: mediante los inputs use_... puedes elegir qué filtros activar y cómo combinarlos.
- MACD: cruce MACD/Signal, MACD por encima/debajo de Signal, confirmación con MACD2.
- Media Móvil: tendencia direccional, cruce precio/media, doble media alineada.
- RSI: filtro de tendencia, OB/OS, divergencias.
- CCI: ruptura de umbral, OB/OS, divergencias.
- Stochastic: cruce K/D, zonas neutras, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI: flujo, fuerza, divergencias.
- ADX: tendencia fuerte, breakouts dinámicos.
- PSAR: inversiones y filtro de tendencia.
- ATR / OBV / Ichimoku: volatilidad, volumen, dirección de la nube.
- Bollinger / Williams %R: extremos de volatilidad.
- SuperTrend: cambio rápido de tendencia.
Gracias a los separadores de texto (por ejemplo sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), la pantalla de inputs es clara y fácilmente navegable.
⚠️ Ejecución a Vela Cerrada
Modular Strategy Engine Pro funciona exclusivamente con velas cerradas:
➡️ ninguna operación se ejecuta intrabar
➡️ las señales se validan solo al cierre de la vela
➡️ la posición se abre en la vela siguiente
- ✔ sin falsas señales por spikes
- ✔ backtest y real casi idénticos
- ✔ máxima estabilidad
📉 Motor de Salida
El motor de salida gestiona todos los cierres no basados en Stop Loss / Take Profit iniciales.
- Salida mediante indicadores: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Salida automática tras un número fijo de velas (time-based exit).
Estas lógicas actúan solo después de la apertura y funcionan independientemente del método SL/TP elegido.
🧩 Gestión de la Posición
Gestiona de forma avanzada Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop.
Modos de Stop Loss
- SL_PATTERN – Stop en mínimo/máximo del patrón
- SL_SWING – Stop en el último swing
- SL_ATR – Stop ATR × multiplicador
- SL_PERCENT – Stop porcentual
- SL_UNSET – Sin SL predefinido
Modos de Take Profit
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
Trailing Stop
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
Parámetros Base
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 Motor de Patrones de Velas Japonesas
El EA integra un motor avanzado de reconocimiento de patrones de velas japonesas con validación por volatilidad, tendencia y fuerza direccional.
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Filtros disponibles:
- Vela de confirmación
- Filtro de cuerpo y sombras
- Lookback de tendencia configurable
- Validación por Media Móvil o estructura
- Filtro de volatilidad ATR
- Detección de impulso direccional
Los patrones pueden operar solos o combinados con indicadores técnicos.
🛡️ Modo Desafío
- Capital inicial
- Pérdida diaria de protección
- Pérdida diaria del desafío
- Pérdida total del desafío
- Objetivo porcentual
Si se viola una regla, el EA bloquea nuevas aperturas.
📅 Filtro de Operaciones Intra-día
- useTradeOnlyIntraday: cierra posiciones antes del cierre del mercado.
🕒 Filtro de Sesiones de Trading
Modular Strategy Engine Pro integra un filtro de franjas horarias de trading que permite decidir cuándo el EA puede abrir nuevas operaciones.
El filtro es configurable mediante inputs y permite definir hasta dos sesiones diarias (por ejemplo Europa y EE.UU.).
- useTradingHours – Activa/desactiva el filtro.
- Sesión 1 – Franja principal.
- Sesión 2 – Franja secundaria opcional.
- ✔ Opera solo en los horarios permitidos
- ✔ Bloquea automáticamente las operaciones fuera de sesión
- ✔ La gestión de posiciones permanece siempre activa
- • Reduce la operativa en baja liquidez
- • Evita spreads elevados y señales falsas
- • Compatible con reglas de prop firms y backtesting
🔧 Función OnTester
- beneficio
- drawdown
- estabilidad de equity
- número de operaciones
- risk/reward
📘 Consejos de Uso
- H1–H4 para tendencia • M15–M30 para patrones
- Empieza con pocos filtros
- Evita la sobre-optimización
- Usa SL realistas en Challenge Mode
- Prueba siempre primero en demo
📝 CONCLUSIÓN
Modular Strategy Engine Pro es un motor modular profesional capaz de construir cualquier estrategia de trading.
🔄 Desarrollo Continuo
El EA se actualiza constantemente. Comentarios y sugerencias son bienvenidos.
💲 PRECIO
🚀 Precio de lanzamiento: 99$ – oferta limitada.
Licencia de por vida • Actualizaciones gratuitas incluidas
📘 Documentación técnica y explicación de parámetros
Modular Strategy Engine Pro te permite construir estrategias totalmente personalizables sin necesidad de programar. Cada filtro, indicador y módulo se controla mediante las banderas use_... y parámetros ajustables para obtener una precisión de nivel profesional.
En esta documentación encontrarás:
- cómo funciona cada filtro e indicador,
- su efecto operativo en las entradas y salidas,
- cómo combinar módulos para estrategias de tendencia, reversión, ruptura, scalping y modo challenge,
- los parámetros más importantes para obtener señales de alta calidad.
El motor utiliza una estructura multi-indicador, multi-timeframe y multi-confirmación.
Lógica operativa:
• Entrada = AND → todas las condiciones deben ser verdaderas
• Salida = OR → basta con que una condición se cumpla para cerrar la operación
• Patrones = OR → señales alternativas entre sí
Este enfoque garantiza entradas selectivas y salidas rápidas ante la presencia de riesgo o debilidad.
1. ENTRY ENGINE – Lógica sintética de los indicadores
La sección de entrada está compuesta por más de 50 filtros independientes. Están agrupados por indicadores y separados visualmente en el terminal MT5 mediante los campos "--- SETTINGS ---".
1.1 MACD – Núcleo del momentum
- useMACD_cross – Señal principal: cruce MACD/Signal.
- useMACD_signal_filter – Filtro direccional: MACD por encima de Signal = sesgo LONG.
- useMACD2_confirmation – Segundo MACD para confirmación en otro marco temporal.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 por encima/debajo de cero = momentum válido o débil.
1.2 Media móvil – Detección de tendencia
- useMA_trend – Precio por encima/debajo de la MA para definir la tendencia.
- useMA_cross – Entrada cuando el precio rompe la MA.
- useMA_2_filter – Segunda media móvil para definir la tendencia.
- useMA1_MA2_cross – Cruce MA1/MA2 como disparador operativo.
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, tendencia y divergencias
Indicadores para reversión, confirmación de tendencia y momentum, utilizables tanto en zonas de sobrecompra/sobreventa como en la zona neutral, con soporte para divergencias.
- RSI: filtros de tendencia, salida de OB/OS, divergencias y reversiones.
- MFI: confirmación de tendencia, salida de OB/OS, filtro en la zona neutral y divergencias de volumen.
- CCI: lectura de tendencia, señales en los umbrales ±100 y divergencias de momentum.
Nota: para todos ellos solo se debe establecer el umbral superior. El inferior se calcula automáticamente así:
Inferior = 100 − Superior. Ejemplo: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inferior = 20. Para CCI, el inferior es -CCI_THRESHOLD_UPPER.
1.4 Stochastic – Motor de temporización
- useStoch_cross – Cruce clásico K/D.
- useStoch_neutral_zone – Señales solo en la zona neutral (por ejemplo 20–80).
- useStoch_enter_over – Entrada cuando el estocástico entra en sobrecompra/sobreventa.
- useStoch_divergence – Fuertes divergencias de momentum.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – Cruce por encima de 100 = aceleración.
- useRVI_cross – Cruce RVI/Signal.
- useRVI_divergence – Divergencias direccionales.
1.6 ADX / Cruce DI / Ruptura dinámica
- useADX_trend – Tendencia fuerte (ADX por encima del umbral).
- useADX_range – Fase lateral (ADX por debajo del umbral).
- useADX_dynamic_breakout – Ruptura combinada con DI + ADX.
- useADX_DI_cross – BUY en cruce +DI/-DI, SELL a la inversa.
1.7 Bollinger, re-entrada y Williams %R
- useBollinger_extremes – Precio fuera de las bandas.
- useBollinger_reentry – Fuera de banda + re-entrada = reversión limpia.
- useWilliams_cross – Salida de OB/OS en %R.
1.8 OBV y volumen
- useOBV_trend – OBV en subida = presión alcista.
- useVolume_trend – Volumen por encima de la media = confirmación de tendencia.
1.9 ATR – Filtro de tendencia y volatilidad
- useATR_trend – ATR en aumento → expansión de volatilidad.
- useATR_volFilter – Requiere un ATR mínimo en %.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – Precio por encima/debajo del Kumo.
- useIchimoku_signal – Cruce Tenkan/Kijun.
- useIchimoku_bias – Sesgo direccional desde la nube.
📉 EXIT ENGINE – Indicadores, ATR y lógica basada en tiempo
La lógica de salida replica el modelo modular de la entrada: puedes salir mediante indicadores, porcentajes fijos, ATR o tiempo.
Salidas mediante indicadores
- use_exit_macd – Salida en cruce inverso.
- use_exit_ma – Salida cuando el precio se mueve contra la MA.
- use_exit_cci – Salida en niveles opuestos del CCI.
- use_exit_rsi – RSI en zona contraria de OB/OS.
- use_exit_bollinger_extreme – Salida por spike fuera de banda.
- use_exit_bollinger_middle – Retorno a la banda media.
- use_exit_psar – Cambio de PSAR.
- use_exit_supertrend – Cambio de color del SuperTrend.
- use_exit_after_n_candles – Cierre tras X velas.
🎯 3. CONFIGURACIÓN STOP PROFIT – Porcentaje y trailing ATR
MSE Pro ofrece dos modos de Stop Profit (trailing): por porcentaje y dinámico basado en ATR. El Stop Profit se aplica después de abrir la orden, independientemente del TP inicial.
3.1 Trailing Stop ATR
- SP_ATR – Trailing dinámico basado en la volatilidad del ATR.
- ATR_Mult_Trigger – Umbral de activación: cuando el precio avanza ATR × trigger, se activa el trailing.
- ATR_Mult_Stop – Distancia del Stop Profit: ATR × multiplicador.
- minimaStopLossTrail – Distancia mínima de seguridad en %.
3.2 Trailing Stop Porcentual
- SP_PERCENT – Trailing stop basado en porcentaje.
- trailingStopPerc – Movimiento necesario para activar el trailing (el precio debe superar X%).
- stopLossTrail – Distancia del trailing en % tras la activación.
- MinTrailingPercent – Distancia mínima garantizada.
3.3 Sin trailing
- SP_NONE – No se aplica Stop Profit.
🕯️ 4. MÓDULO DE PATRONES DE VELAS JAPONESAS
El módulo reconoce automáticamente los principales patrones de price action y los utiliza como señales solo si están validados por tendencia, volatilidad y fuerza del movimiento.
Lógica básica:
Precio por encima de la MA → tendencia alcista → solo son válidos patrones SELL.
Precio por debajo de la MA → tendencia bajista → solo son válidos patrones BUY.
Configuración general
- use_candle_patterns – activa/desactiva el módulo.
- use_candle_confirmation – requiere una vela de confirmación tras el patrón.
Configuración avanzada
- TFCandle – timeframe de los patrones.
- TFMediaApeCandle – timeframe de la MA contextual.
- periodMACandle – periodo de la media móvil.
- modeMACandle – tipo de MA.
- percDiffMedia – distancia máxima en % entre precio y MA para validar el patrón.
- sizeCandleToPricePerc – tamaño mínimo de la vela relativo al precio.
- sizeBodyCandle – tamaño máximo del cuerpo para definir un Doji.
- percDiffStopLoss – offset adicional para el stop loss basado en patrones.
- Filtro ATR sobre el tamaño del patrón para evitar señales en baja volatilidad.
- impulseLookback – Número de velas previas analizadas para detectar un fuerte impulso direccional.
- impulseATRmult – Tamaño mínimo del impulso requerido, expresado en múltiplos de ATR.
Los patrones utilizan un ATR dedicado (timeframe y periodo configurables) y un filtro opcional sobre la % de distancia entre precio y Media Móvil para operar solo en extensiones de tendencia fuertes.
La tendencia se confirma mediante la media móvil y/o la estructura del precio (HL/LH), analizando un número configurable de velas previas. El patrón solo se acepta si el contexto del mercado es coherente con una lógica de reversión real.
Nota operativa: Inside Bar y Three Soldiers / Three Crows se gestionan como patrones de continuación y no como reversión. Todos los patrones de reversión se filtran mediante impulso direccional, volatilidad ATR y contexto de tendencia.
🧩 5. Ejemplos de estrategias combinadas
Seguimiento de tendencia
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Reversión
- Patrón + confirmación
- RSI reversión
- Stochastic Cross
Ruptura
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motor de riesgo estilo Prop Firm
Challenge Mode respeta automáticamente las reglas de las prop firms: controla el drawdown diario, total, duración y objetivo.
Funciones principales
- Monitoreo en tiempo real de la pérdida diaria.
- Bloqueo automático de nuevas operaciones.
- Control del drawdown total.
- Gestión del objetivo porcentual.
- Temporizador del challenge.
- Panel gráfico opcional.
⚖️ 7. MOTOR DE GESTIÓN DE POSICIÓN – CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOTES
Modular Strategy Engine Pro incluye un sistema avanzado que calcula automáticamente el tamaño del lote en función del importe que deseas invertir (valor nominal de la posición, con apalancamiento incluido).
Principios de funcionamiento
- Importe fijo a invertir – defines el valor nominal de la posición (por ejemplo €5.000) y el EA calcula automáticamente el lote requerido.
Nota: puedes fijar €5.000 incluso con una cuenta de €1.000, ya que el apalancamiento cubre la diferencia.
- Conversión automática – el cálculo tiene en cuenta las especificaciones del instrumento (tick size, tick value, tamaño del contrato, etc.).
- Independiente del SL/TP – el volumen no depende del riesgo sino únicamente del valor de la posición.
- Compatible con todos los instrumentos – Forex, Oro, Índices, Cripto, Acciones, etc.
Ventajas
- Gestión uniforme del capital.
- Sin cálculos manuales.
- Exposición precisa y consistente.
- Funciona con cualquier lógica de entrada.
Resultado:
El EA abre automáticamente el volumen correcto en lotes para obtener la exposición deseada (incluyendo apalancamiento).
✅ 8. MEJORES PRÁCTICAS
- Activa solo unos pocos filtros a la vez.
- Evita tener más de 6–7 filtros activos simultáneamente.
- MACD/MA/ADX para estructura de tendencia, RSI/Stoch/MFI para timing.
- Reversión: Engulfing + RSI + Stochastic.
- Tendencia: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ Requisitos fundamentales para el funcionamiento del EA
Por defecto, todos los filtros y todas las lógicas están desactivados (todos los parámetros use_... están en false). Esto significa que el Expert Advisor no abrirá ninguna operación hasta que el usuario active manualmente al menos una lógica de entrada.
- 1) Debe estar activada al menos UNA lógica de ENTRADA
(por ejemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)
- 2) Se recomienda encarecidamente habilitar al menos UNA lógica de SALIDA
Las salidas pueden ser:
- Basadas en indicadores (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)
- Basadas en patrones de velas
- Take Profit / Stop Loss mediante TPSource y SLSource
- Salida temporal mediante use_exit_after_n_candles
Nota: no basta con activar una lógica de entrada; sin una lógica de salida activa el EA no cerrará las operaciones.
🛠 9. Debug & Logs (Opcional)
El parámetro useDebugPrints permite mostrar mensajes de diagnóstico en el Journal, útiles para análisis avanzados y resolución de problemas. Se recomienda mantenerlo en false durante el uso normal.
Actívalo solo si necesitas:
- verificar el correcto funcionamiento de un indicador o patrón;
- analizar en detalle las condiciones de entrada y salida;
- diagnosticar filtros inactivos o señales faltantes.
Con esta opción desactivada, el EA es más ligero y el Journal permanece limpio.
Nota: los errores bloqueantes se mostrarán siempre.
📘 Guía práctica del usuario
Las siguientes secciones recogen información esencial para el uso diario del EA: errores comunes, razones por las que el EA puede no abrir posiciones y un ejemplo práctico de una estrategia simple pero eficaz con solo tres filtros.
⚠️ Errores comunes del usuario
- No hay lógica de entrada activada → el EA no puede abrir posiciones.
- No hay lógica de salida activada → el EA abre posiciones pero no las cierra.
- La salida por indicador no funciona → debes activar use_exit_indicator = true y al menos un indicador.
- Los patrones de velas no funcionan → debes activar use_candle_patterns = true.
- Demasiados filtros activos → 6–7 filtros juntos pueden bloquear casi todas las señales.
- Timeframe incorrecto según la lógica elegida
Tendencia → H1–H4
Reversión/Patrones → M15–M30
Scalping → M1–M5
- StopLoss no configurado → el EA no abrirá la posición (protección).
- Challenge Mode activo → si se superan los límites, el EA se bloquea automáticamente.
❓ ¿Por qué el EA no entra al mercado?
El EA nunca abrirá posiciones hasta que se cumpla este requisito:
➡ Debes habilitar al menos UNA lógica de entrada
🔍 Lista de comprobación rápida
- ¿Hay alguna lógica de entrada activada?
- ¿Hay alguna lógica de salida activada?
- ¿Los filtros no son demasiado restrictivos?
- ¿Símbolo correcto y mercado abierto?
- ¿Volumen mínimo compatible con el bróker?
- ¿Challenge Mode no está bloqueando?
Consejo: activa useDebugPrints = true para ver qué filtros están bloqueando las entradas.
🧠 Cómo construir una estrategia desde cero (ejemplo de 3 filtros)
1️⃣ Dirección de tendencia – MACD Cross
Activar: useMACD_cross
2️⃣ Filtro de tendencia – Media móvil
Activar: useMA_trend
3️⃣ Filtro de momentum – MFI por encima de 50
Activar: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 Ejemplo de configuración
- Tendencia: MACD Cross
- Filtro: MA Trend
- Momentum: MFI por encima de 50
🚪 Ejemplo de salida
- Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
- tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)