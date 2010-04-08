Modular Strategy Engine Pro

Modular Strategy Engine Pro는 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 트레이딩 전략을 완전히 제어하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 MetaTrader 5용 고급 Expert Advisor(EA)입니다.

이 EA는 진정한 모듈형 엔진 구조로 제작되었습니다. 각 필터를 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 진입 및 청산 조건을 선택하고, 지표의 타임프레임을 설정하고, 여러 로직을 자유롭게 조합할 수 있습니다.

이 제품의 목표는 “마법 같은 전략”을 판매하는 것이 아니라, 유연한 도구를 제공하여 추세 추종, 패턴 반전, 브레이크아웃, 박스권 매매, 멀티 타임프레임 필터, 챌린지 모드 등 다양한 트레이딩 아이디어를 직접 구축하고 테스트하며 개선할 수 있도록 돕는 것입니다.


🔷 주요 기능

  • 모듈형 진입 엔진 – 수십 개의 필터를 입력값(useMACD_xxx, useRSI_xxx 등)으로 활성화 가능
  • 유연한 청산 엔진 – 지표, 고정 퍼센트, 동적 ATR 또는 캔들 개수 기반 청산
  • 풍부한 내장 지표 – MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend
  • 고급 일본식 캔들 패턴 엔진
  • Challenge Mode – Prop Firm 규칙 시뮬레이션
  • 완전한 포지션 관리 – 퍼센트 SL/TP, ATR 트레일링, 동적 트레일링, 최소 트레일링
  • 선택형 인트라데이 필터 – 하루 종료 시 자동 청산
  • 거래 세션 필터 – 하루 최대 2개 세션 설정 가능
  • 모든 종목과 호환 – Forex, 지수, 암호화폐, 원자재, 주식
  • 지속적인 개발 및 업데이트


⚙️ 진입 엔진

EA의 핵심은 진입 엔진입니다. use_... 입력값을 통해 어떤 필터를 활성화할지, 그리고 이들을 어떻게 조합할지 자유롭게 설정할 수 있습니다.

  • MACD – MACD/Signal 교차, Signal 위/아래, MACD2 확인
  • 이동 평균(MA) – 방향성 추세, 가격/MA 교차, 이중 MA 정렬
  • RSI – 추세 필터, 과매수/과매도, 다이버전스
  • CCI – 임계값 돌파, OB/OS, 다이버전스
  • Stochastic – K/D 교차, 중립 구간, OB/OS
  • MFI / Momentum / RVI – 자금 흐름, 강도, 다이버전스
  • ADX – 강한 추세, 동적 브레이크아웃
  • PSAR – 반전 및 추세 필터
  • ATR / OBV / Ichimoku – 변동성, 거래량, 구름 방향
  • Bollinger / Williams %R – 변동성 극단 영역
  • SuperTrend – 빠른 추세 전환

텍스트 구분자(예: sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---")를 통해 입력 화면이 정리되어 있으며 쉽게 탐색할 수 있습니다.

⚠️ 캔들 종료 시에만 실행

Modular Strategy Engine Pro는 오직 캔들이 종료된 이후에만 작동합니다:

➡️ 인트라바(Intrabar) 실행 없음

➡️ 신호는 캔들 종료 시에만 확정

➡️ 포지션은 다음 캔들에서 진입

  • ✔ 스파이크로 인한 오신호 없음
  • ✔ 백테스트와 실거래 결과가 거의 동일
  • ✔ 최대 안정성


📉 청산 엔진

청산 엔진은 초기 Stop Loss / Take Profit에 기반하지 않은 모든 청산을 관리합니다.

  • 지표 기반 청산: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend
  • 고정된 캔들 수 이후 자동 청산 (시간 기반 청산)

이 로직들은 진입 이후에만 작동하며, 선택한 SL/TP 방식과는 독립적으로 동작합니다.


🧩 포지션 관리

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop에 대한 고급 관리 기능을 제공합니다.

Stop Loss 모드

  • SL_PATTERN – 패턴의 고점/저점 기준
  • SL_SWING – 최근 스윙 기준
  • SL_ATR – ATR × 배수
  • SL_PERCENT – 퍼센트 기준
  • SL_UNSET – 기본 SL 없음

Take Profit 모드

  • TP_SWING
  • TP_PATTERN
  • TP_RR
  • TP_ATR
  • TP_PERCENT
  • TP_UNSET

Trailing Stop

  • SP_PERCENT
  • SP_ATR
  • SP_NONE

기본 파라미터

  • stopLossPercent / takeProfitPercent
  • TP_RR_Multiplier
  • swingLookback
  • MinTrailingPercent

📊 일본식 캔들 패턴 엔진

EA에는 고급 일본식 캔들 패턴 인식 엔진이 내장되어 있으며, 변동성, 추세, 방향성 강도를 기준으로 검증됩니다.

  • Engulfing, Harami
  • Hammer / Hanging Man
  • Inverted Hammer / Shooting Star
  • Doji
  • Piercing Line / Dark Cloud Cover
  • Tweezer Top / Bottom
  • Morning Star / Evening Star
  • Homing Pigeon / Descending Hawk
  • Inside Bar
  • Three Soldiers / Three Crows
  • Belt Hold
  • Kicker Pattern
  • Marubozu

사용 가능한 필터:

  • 확인 캔들
  • 몸통 및 꼬리 필터
  • 설정 가능한 추세 Lookback
  • 이동평균 또는 구조 기반 추세 검증
  • ATR 변동성 필터
  • 방향성 모멘텀 감지

패턴은 단독으로 사용하거나 기술적 지표와 결합하여 사용할 수 있습니다.


🛡️ 챌린지 모드 (Challenge Mode)

  • 초기 자본
  • 일일 보호 손실 한도
  • 일일 챌린지 손실 한도
  • 총 챌린지 손실 한도
  • 퍼센트 수익 목표

어느 하나라도 규칙이 위반되면 EA는 신규 진입을 자동으로 차단합니다.


📅 인트라데이 트레이딩 필터

  • useTradeOnlyIntraday – 시장 종료 전에 포지션을 자동으로 청산

🕒 트레이딩 세션 필터

Modular Strategy Engine Pro에는 트레이딩 시간대 필터가 포함되어 있어 EA가 언제 새로운 포지션을 열 수 있는지를 제어할 수 있습니다.

이 필터는 입력값으로 설정 가능하며, 하루 최대 2개의 세션(예: 유럽, 미국)을 설정할 수 있습니다.

  • useTradingHours – 필터 활성화/비활성화
  • Session 1 – 메인 세션
  • Session 2 – 보조 세션(선택)
  • ✔ 허용된 시간에만 진입
  • ✔ 세션 외 자동 거래 차단
  • ✔ 포지션 관리는 항상 유지됨
  • • 저유동성 시간대 거래 감소
  • • 높은 스프레드 및 오신호 회피
  • • Prop Firm 규칙 및 백테스트와 완전 호환

🔧 OnTester 기능

  • 수익
  • 드로우다운
  • 에퀴티 안정성
  • 거래 횟수
  • Risk/Reward

Custom Max 모드에서 MT5는 훨씬 더 견고한 설정을 찾아냅니다.


📘 사용 팁

  • H1–H4: 추세 • M15–M30: 패턴/반전
  • 소수의 필터로 시작 (MACD + MA + RSI)
  • 과도한 최적화는 피할 것
  • Challenge Mode에서는 현실적인 SL 사용
  • 항상 데모 또는 테스터에서 먼저 테스트

📝 결론

Modular Strategy Engine Pro는 추세, 반전, 브레이크아웃, 스캘핑 및 챌린지 모드를 포함한 모든 거래 전략을 구축할 수 있는 профессиональная(전문적인) 모듈형 트레이딩 엔진이며, 최소 하나의 진입 로직과 하나의 청산 로직을 반드시 활성화해야 합니다.



🔄 지속적인 개발

EA는 지속적으로 업데이트되고 있으며, 모든 의견과 제안은 환영합니다.


💲 가격

🚀 출시가: 99$ – 한정 할인.

평생 라이선스 • 무료 업데이트 포함


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



📘 기술 문서 및 입력 파라미터 설명

Modular Strategy Engine Pro는 코드를 작성하지 않고도 완전히 사용자 정의된 전략을 구축할 수 있도록 해줍니다. 모든 필터, 지표 및 모듈은 use_... 플래그와 조정 가능한 파라미터를 통해 제어되며, 전문가 수준의 정밀도를 제공합니다.

이 문서에서는 다음 내용을 확인할 수 있습니다:

  • 각 필터와 지표의 작동 방식,
  • 진입 및 청산에 미치는 실제 효과,
  • 추세, 반전, 돌파, 스캘핑, 챌린지 모드 전략을 위한 모듈 조합 방법,
  • 고품질 신호를 얻기 위한 가장 중요한 설정 값.

본 엔진은 멀티 지표, 멀티 타임프레임, 멀티 확인 구조를 사용합니다.

운용 로직:
진입 = AND → 모든 조건이 참이어야 합니다
청산 = OR → 하나의 조건만 충족되어도 포지션을 종료합니다
캔들 패턴 = OR → 패턴들은 서로 대체 신호로 작동합니다

이 접근 방식은 선택적인 진입과 위험 또는 약세 발생 시 빠른 청산을 보장합니다.

1. ENTRY ENGINE – 지표의 통합 논리

진입 섹션은 50개 이상의 독립적인 필터로 구성됩니다. 이들은 지표별로 그룹화되며 MT5 터미널에서 "--- SETTINGS ---" 항목을 통해 시각적으로 구분됩니다.

1.1 MACD – 모멘텀의 핵심

  • useMACD_cross – 주요 신호: MACD/Signal 교차.
  • useMACD_signal_filter – 방향 필터: MACD가 Signal 위에 있으면 LONG 바이어스.
  • useMACD2_confirmation – 다른 타임프레임에서 두 번째 MACD 확인.
  • useMACD2_zero_momentum – MACD2가 0선 위/아래 = 유효 또는 약한 모멘텀.

1.2 이동평균 – 추세 감지

  • useMA_trend – 가격이 MA 위/아래인지로 추세 판단.
  • useMA_cross – 가격이 MA를 돌파할 때 진입.
  • useMA_2_filter – 추세 정의용 두 번째 이동평균.
  • useMA1_MA2_cross – MA1/MA2 교차를 트리거로 사용.

1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, 추세 및 다이버전스

반전, 추세 확인, 모멘텀을 위한 지표로, 과매수/과매도 구간과 중립 구간 모두에서 사용 가능하며 다이버전스를 지원합니다.

  • RSI: 추세 필터, OB/OS 이탈, 다이버전스, 반전 신호.
  • MFI: 추세 확인, OB/OS 이탈, 중립 구간 필터, 거래량 다이버전스.
  • CCI: 추세 해석, ±100 임계값 신호, 모멘텀 다이버전스.

참고: 모든 지표는 상단 임계값만 설정하면 하단 값은 자동 계산됩니다:
하단 = 100 − 상단. 예: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → 하단 = 20. CCI의 경우 하단은 -CCI_THRESHOLD_UPPER입니다.

1.4 스토캐스틱 – 타이밍 엔진

  • useStoch_cross – K/D 클래식 교차.
  • useStoch_neutral_zone – 중립 구간(예: 20–80)에서만 신호.
  • useStoch_enter_over – OB/OS 진입 시 거래.
  • useStoch_divergence – 강한 모멘텀 다이버전스.

1.5 Momentum / RVI

  • useMomentum_cross – 100 돌파 시 가속.
  • useRVI_cross – RVI/Signal 교차.
  • useRVI_divergence – 방향성 다이버전스.

1.6 ADX / DI 교차 / 다이내믹 돌파

  • useADX_trend – 강한 추세(ADX가 임계값 이상).
  • useADX_range – 횡보 구간(ADX가 임계값 이하).
  • useADX_dynamic_breakout – DI + ADX 결합 돌파.
  • useADX_DI_cross – +DI/-DI 교차 시 BUY, 반대는 SELL.

1.7 볼린저 밴드, 재진입 & Williams %R

  • useBollinger_extremes – 가격이 밴드 밖에 위치.
  • useBollinger_reentry – 밴드 이탈 후 재진입 = 깔끔한 반전.
  • useWilliams_cross – %R의 OB/OS 이탈.

1.8 OBV & 거래량

  • useOBV_trend – OBV 상승 = 매수 압력.
  • useVolume_trend – 평균 이상 거래량 = 추세 확인.

1.9 ATR – 추세 및 변동성 필터

  • useATR_trend – ATR 상승 → 변동성 확대.
  • useATR_volFilter – 최소 ATR(%) 요구.

1.10 Ichimoku

  • useIchimoku_trend – 가격이 구름(Kumo) 위/아래에 위치.
  • useIchimoku_signal – 전환선/기준선 교차.
  • useIchimoku_bias – 구름 기반 방향 바이어스.


📉 EXIT ENGINE – 지표, ATR 및 시간 기반 로직

청산 로직 또한 진입과 동일한 모듈 구조를 따릅니다. 지표, 고정 비율, ATR 또는 시간 기반으로 청산할 수 있습니다.

지표 기반 청산

  • use_exit_macd – 반대 교차 시 청산.
  • use_exit_ma – 가격이 MA에 역행할 때 청산.
  • use_exit_cci – 반대 CCI 레벨 도달 시 청산.
  • use_exit_rsi – RSI가 반대 OB/OS 영역 진입 시 청산.
  • use_exit_bollinger_extreme – 밴드 외 스파이크 발생 시 청산.
  • use_exit_bollinger_middle – 중앙 밴드 복귀 시 청산.
  • use_exit_psar – PSAR 전환.
  • use_exit_supertrend – SuperTrend 색상 전환.
  • use_exit_after_n_candles – X개 캔들 후 강제 청산.


🎯 3. STOP PROFIT 설정 – 퍼센트 & ATR 트레일링

MSE Pro는 Stop Profit(트레일링)을 두 가지 방식으로 제공합니다: 퍼센트 기반 방식과 ATR 기반 동적 방식입니다. Stop Profit은 초기 TP와 관계없이 포지션 오픈 후 적용됩니다.

3.1 ATR 트레일링 스탑

  • SP_ATR – ATR 변동성 기반 동적 트레일링.
  • ATR_Mult_Trigger – 활성화 조건: 가격이 ATR × 트리거만큼 이동 시 트레일링 활성화.
  • ATR_Mult_Stop – Stop Profit 거리: ATR × 배수.
  • minimaStopLossTrail – 최소 안전 거리(%).

3.2 퍼센트 트레일링 스탑

  • SP_PERCENT – 퍼센트 기반 트레일링 스탑.
  • trailingStopPerc – 활성화를 위한 가격 이동폭(X% 초과).
  • stopLossTrail – 활성화 이후 트레일링 거리(%).
  • MinTrailingPercent – 최소 보장 거리.

3.3 트레일링 없음

  • SP_NONE – Stop Profit 미적용.

🕯️ 4. 일본 캔들 패턴 모듈

본 모듈은 주요 프라이스 액션 패턴을 자동 인식하며, 추세, 변동성, 움직임의 강도가 확인된 경우에만 거래 신호로 사용됩니다.

기본 로직:
가격이 MA 위 → 강세 추세 → SELL 패턴만 유효.
가격이 MA 아래 → 약세 추세 → BUY 패턴만 유효.

일반 설정

  • use_candle_patterns – 모듈 활성/비활성.
  • use_candle_confirmation – 패턴 이후 확인 캔들 필수.

고급 설정

  • TFCandle – 패턴에 사용되는 타임프레임.
  • TFMediaApeCandle – 기준 MA 타임프레임.
  • periodMACandle – 이동평균 기간.
  • modeMACandle – MA 유형.
  • percDiffMedia – 가격과 MA 간 최대 % 거리.
  • sizeCandleToPricePerc – 가격 대비 최소 캔들 크기.
  • sizeBodyCandle – 도지 정의를 위한 최대 몸통 크기.
  • percDiffStopLoss – 패턴 기반 SL 보정값.
  • 저변동성 필터링을 위한 ATR 기반 패턴 크기 필터.
  • impulseLookback강한 방향성 임펄스 확인용 이전 캔들 수.
  • impulseATRmult – 유효한 임펄스로 판단하기 위한 ATR 배수 기준.

패턴은 전용 ATR(타임프레임 및 기간 설정 가능)가격 대비 MA 거리(%) 필터를 사용하여 강한 추세 확장 구간에서만 작동합니다.

추세는 이동평균 및/또는 가격 구조(HL/LH)를 통해 확인되며, 설정된 개수의 이전 캔들을 분석합니다. 시장 환경이 실제 반전 조건과 일치하는 경우에만 패턴이 유효합니다.

운용 참고: Inside BarThree Soldiers / Three Crows추세 지속 패턴으로 처리되며 반전 패턴이 아닙니다. 모든 반전 패턴은 방향성 임펄스, ATR 변동성, 추세 환경을 통해 필터링됩니다.



🧩 5. 조합 전략 예시

추세 추종

  • MACD Cross
  • MA Trend
  • SuperTrend Trend
  • ADX Trend

반전

  • 패턴 + 확인
  • RSI 반전
  • Stochastic Cross

돌파

  • ADX Dynamic Breakout
  • ATR Trend
  • OBV Trend


🛡️ 6. CHALLENGE MODE – 프랍펌 스타일 리스크 엔진

Challenge Mode는 프랍펌 규칙을 자동으로 준수합니다: 일일 드로우다운, 총 드로우다운, 기간 및 목표를 모니터링합니다.

주요 기능

  • 일일 손실 실시간 모니터링.
  • 신규 거래 자동 차단.
  • 총 드로우다운 관리.
  • 퍼센트 목표 관리.
  • 챌린지 타이머.
  • 선택적 그래픽 패널.


⚖️ 7. 포지션 사이징 엔진 – 자동 랏 계산

Modular Strategy Engine Pro에는 투자 금액 (레버리지 포함 명목 포지션 가치)을 기준으로 랏 크기를 자동 계산하는 고급 시스템이 포함되어 있습니다.

작동 원리

  • 고정 투자 금액 – 명목 포지션 금액(예: €5,000)을 설정하면 EA가 자동으로 랏을 계산합니다.
    참고: 계좌 잔액이 €1,000이어도 레버리지를 통해 €5,000 설정이 가능합니다.
  • 자동 환산 – 계약 사양(틱 사이즈, 틱 가치, 계약 크기 등)을 반영합니다.
  • SL/TP 비의존 – 거래량은 리스크가 아닌 포지션 가치에만 의존합니다.
  • 전 종목 지원 – 외환, 금, 지수, 암호화폐, 주식 등.

장점

  • 일관된 자금 관리.
  • 수동 계산 불필요.
  • 정확하고 안정적인 노출.
  • 모든 전략 로직과 호환.

결과:
EA는 원하는 노출(레버리지 포함)을 얻기 위한 정확한 랏 수를 자동으로 오픈합니다.



✅ 8. 모범 사례

  • 한 번에 소수의 필터만 활성화.
  • 6–7개 이상의 필터 동시 사용 지양.
  • MACD/MA/ADX는 추세 구조, RSI/Stoch/MFI는 타이밍용.
  • 반전: Engulfing + RSI + Stochastic.
  • 추세: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.


⚠️ EA 작동을 위한 필수 요건

기본적으로 모든 필터와 로직은 비활성화되어 있으며(모든 use_... 값이 false), 최소 하나의 진입 로직을 사용자가 수동으로 활성화하기 전까지 EA는 어떠한 거래도 실행하지 않습니다.

  • 1) 최소 하나의 진입(ENTRY) 로직이 활성화되어야 합니다
    (예: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross 등)
  • 2) 최소 하나의 청산(EXIT) 로직 활성화를 강력히 권장합니다
    청산 방식은 다음과 같습니다:
    • 지표 기반 (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR 등)
    • 캔들 패턴 기반
    • Take Profit / Stop Loss (TPSource, SLSource 이용)
    • 시간 기반 청산 (use_exit_after_n_candles)

주의: 진입만 활성화하고 청산 로직이 없으면 EA는 포지션을 종료하지 않습니다.


🛠 9. 디버그 & 로그 (선택 사항)

useDebugPrints를 활성화하면 저널에 진단 메시지가 표시되어 고급 분석과 문제 해결에 도움이 됩니다. 일반 사용 시에는 false를 추천합니다.

다음 경우에만 활성화하세요:

  • 지표 또는 패턴의 정상 작동 확인;
  • 진입 및 청산 조건 상세 분석;
  • 비활성 필터 또는 누락된 신호 진단.

디버그를 끄면 EA는 더 가볍게 동작하며 저널도 깔끔하게 유지됩니다.

참고: 치명적인 오류는 항상 표시됩니다.




📘 실전 사용자 가이드

다음 섹션에서는 EA 일상 사용에 필요한 핵심 정보(일반적인 오류, 진입하지 않는 이유, 3개 필터 전략 예시)를 제공합니다.


⚠️ 일반적인 사용자 실수

  • 진입 로직 미활성화 → EA는 포지션을 열 수 없습니다.
  • 청산 로직 미활성화 → EA는 진입만 하고 종료하지 않습니다.
  • 지표 청산이 작동하지 않음use_exit_indicator = true 및 최소 하나의 지표 필요.
  • 캔들 패턴이 작동하지 않음use_candle_patterns = true 필요.
  • 과도한 필터 사용 → 6–7개 필터만으로도 신호가 거의 차단됩니다.
  • 잘못된 타임프레임 선택
    추세 → H1–H4
    반전/패턴 → M15–M30
    스캘핑 → M1–M5
  • StopLoss 미설정 → 보호 기능에 의해 거래 불가.
  • Challenge Mode 활성화 → 제한 초과 시 EA 자동 중단.

❓ EA가 시장에 진입하지 않는 이유는?

EA는 다음 조건이 충족되기 전까지 절대로 포지션을 오픈하지 않습니다:

➡ 최소 하나의 진입 로직이 활성화되어야 합니다

🔍 빠른 체크리스트

  • 진입 로직이 활성화되어 있는가?
  • 청산 로직이 활성화되어 있는가?
  • 필터가 너무 엄격하지 않은가?
  • 올바른 종목이며 시장이 열려 있는가?
  • 최소 거래량이 브로커 조건에 맞는가?
  • Challenge Mode가 거래를 차단하고 있지 않은가?

팁: useDebugPrints = true를 활성화하면 어떤 필터가 진입을 차단하는지 확인할 수 있습니다.


🧠 전략을 처음부터 만드는 방법 (3개 필터 예시)

1️⃣ 추세 방향 – MACD Cross

활성화: useMACD_cross

2️⃣ 추세 필터 – 이동평균

활성화: useMA_trend

3️⃣ 모멘텀 필터 – MFI 50 이상

활성화: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50

📌 설정 예시

  • 추세: MACD Cross
  • 필터: MA Trend
  • 모멘텀: MFI 50 이상

🚪 청산 예시

  • Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
  • tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)
추천 제품
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Experts
FOZ One Shot Sessions — One Trade. One Opportunity. Every Day. Discipline beats noise. Simplicity beats complexity. The FOZ One Shot Sessions EA is built for traders who want clarity, robustness, and long-term discipline. Instead of chasing signals all day, it takes just one precise trade per session — clean, controlled, and fully transparent. Key Highlights One trade per day per enabled session (default = London) Safe by design — No Grid, No Martingale, No Arbitrage, No tricks
FREE
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.72 (131)
Experts
Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the   Ichimoku Kinko Hyo   indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! D o you want a   powerful
FREE
MACD Cross EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal MACD. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Buy Settings : Buy Fast EMA Period Buy Slow EMA Period Buy Signal Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : Sell Fast EMA Period Sell Slow EMA Period Sell Signal Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
Scalper Mars MT5
Igor Bulgakov
Experts
The Scalper Mars MT5 Expert Advisor uses an intraday scalping strategy and is a modified version of the MT4 Expert Advisor. The EA uses standard MACD, RSI, EMA indicators in its trading, does not use martingale and order grid. A stop order is placed next to local extrema if it does not exceed the maximum value specified by the MaxStopLoss parameter. The EA uses a take profit equal to the stop. The Expert Advisor is affected by news releases. Requirements Recommended for working on timeframes
ScriptBot Global
Fabio Luis Pretti
4.5 (4)
Experts
ScriptBot is a multi-strategy robot developed to be practical and robust, with ScriptBot you are able to create different strategies of your own, install up to 51 indicators of your liking and build your own trigger using simple logic expressions. AVISO:   This Expert Advisor is outdated , a new ScriptBot is being rewritten from scratch. Below we will tell you a little about the structure: Indicators:   ScriptBot does not have indicators in its coding, this means that you have full control of
FREE
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Jurgen
Dragan Drenjanin
Experts
The Jurgen Expert Advisor is part of my advanced series of trading robots published on MQL5 and represents a sophisticated algorithmic solution fully integrated into the system. Depending on the chosen timeframe—for example, H1 or H4—the EA generates different trade frequencies. If you opt for XAUUSD on H1 , the robot is capable of closing over 500 total trades (more than 1,000 individual deals) within a single year. On the H4 timeframe, the frequency is naturally lower. This version of the rob
Extert Adviser 2TF
Yury Smagin
Experts
The adviser was developed according to the 2TF strategy for EURUSD and GBPUSD. Indicators used: EMA (5), EMA (10), ADX (28), MACD (5; 10; 4). Rules for Buy Orders EMA (Fast) crossed EMA (Slow) from the bottom up. ADX + DI (blue) above –DI (red). MACD is above zero. Rules for Sell Orders EMA (Fast) crossed EMA (Slow) from top to bottom. ADX + DI (blue) below –DI (red). MACD is below zero. In the parameters of the adviser, you can change various strategy settings, indicator periods, size and met
FREE
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Experts
Moving Averages Bot with ATR – A Comprehensive Trading Tool .     Very RARE POWERFUL AND UNIQUE moving averages BOT that incorporates ATR with Stop Loss, Take Profit Multiplier. Multiple Time Frames and a lot more.     This Bot is an impressive automated trading system that combines the simplicity of moving averages with the dynamic adaptability of the Average True Range (ATR).     Designed to enhance trading strategies by offering a balanced mix of trend-following techniques and risk manag
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Experts
Adaptive Trend System (ATS) is an advanced algorithmic trading system designed to operate following market trends. It executes positions when it detects clear signals of favorable movement and uses an intelligent averaging system to manage trades that initially go against you, waiting for market recovery. Key Features Three integrated strategies: Choose the one that best fits your risk profile and trading style. Advanced filter system: Customizable settings to increase entry precision and avoid
Deer Ma
Esteban Thevenon
5 (1)
Experts
Deer Ma 은 금융 시장에서 효율적인 거래를 위해 개발된 고도로 발전된 거래 로봇입니다. 이 완전 자동화 된 소프트웨어는 두 개의 이동 평균선과 다른 고급 지표를 활용하여 시장을 분석하고 스캘핑 또는 추세 거래 전략에 따라 거래 결정을 내립니다. 이 소프트웨어의 첨단 알고리즘은 빠르고 정확하게 거래를 식별할 수 있도록 보장하며, 고급 자금 관리 기능은 위험을 최소화하고 결과를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 초보 트레이더든 전문가든, Deer Ma는 어떤 트레이더에게든 가치 있는 추가가 됩니다. 가격은 처음 5개에 대해서는 $79입니다. 다음 가격은 $99입니다. 응용 : USDJPY 1H MEAN_MOVING 전략 : Deer Ma가 사용하는 전략은 단순 이동 평균 교차 시스템을 기반으로 하며, 짧은 기간의 이동 평균이 긴 기간의 이동 평균 위 또는 아래로 교차할 때 포지션을 취합니다. 그러나 Deer Ma는 기본 전략을 개선하기 위해 여러 가지 맞춤 가능한 매개 변수를 제
DanT Trading Panel
Daniel Musango Nthale
Experts
DanT Trading Panel EA Smart. Fast. Clean. Built for disciplined traders. The DanT Trading Panel EA is a powerful yet lightweight trade-management tool designed to make manual trading on MetaTrader 5 faster, safer, and more organized. It provides a clean, intuitive interface that allows you to execute and manage trades directly from the chart — without distractions or unnecessary complexity. Built for traders who value precision and structure, this panel helps turn every trade into a well-doc
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Experts
Gold Trend Guard 는 XAUUSD M15 전용 트렌드 EA입니다. EMA 빠름/느림으로 방향을 잡고, ATR 기반 SL/TP 및 ATR 트레일링 으로 모든 포지션을 보호합니다. 그리드 없음, 마틴게일 없음. 캔들당 최대 1 주문. 특징 트렌드: EMA fast vs slow 리스크: ATR SL/TP/Trailing One-order-per-bar(네팅), 스프레드 필터, 빠른 EMA 반전 시 조기 청산 프리셋: Conservative / Balanced / Aggressive 코드가 깔끔하고 최적화 용이 권장 설정 종목: XAUUSD • 주기: M15 • 최대 스프레드: 40pt 이하 안정적 실행을 위해 VPS 권장 리스크 고지 뉴스/유동성 부족 시 금은 급변할 수 있습니다. 항상 이기는 EA는 없습니다. 먼저 데모로 테스트하세요. 변경 내역 v1.0 — EMA 트렌드 + ATR SL/TP/Trailing, 스프레드 필터, 캔들당 1주문.
DailyBox2
Lee Han Su
Experts
DailyBox2 is an advanced automated trading system designed based on trend-following and hedging strategies. This EA executes up to two trades per day and utilizes a smart recovery feature to minimize losses and maximize profits. Its risk management feature ensures safe trading by aligning with the user’s specified risk levels. When used in conjunction with IAMFX-Agent , it can achieve both risk management and profit maximization. Additionally, when used alongside our BandPulse , it can lead to
FREE
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
Experts
볼린저 밴드 및 스토캐스틱 오실레이터와의 전략 거래 볼린저 밴드는 주로 추세를 따르는 데 사용됩니다. 미결 주문 매수 또는 매도를 위한 확률적 본선 및 신호선 사용 Advisor Auto3M Lite MT4는 VPS에서 작동할 수 있습니다. Pro version MT4 Pro version MT5 특징 마틴게일 없음 하드 손절매 및 각 위치에 대한 이익 실현 후행 정지 간격 시간에 따라 자동으로 보류 주문 삭제 보류 중인 주문에 대해 매수 정지 및 매도 정지 기능 사용 거래 전략 AUTO3M Lite MT4는 EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY 9개 통화 쌍에서 거래합니다. 보류 중인 주문 매수 정지 또는 매도 정지만 사용합니다. 스토캐스틱 오실레이터는 시세 분석 및 뉴바 분석에만 사용됩니다. 스토캐스틱 메인 라인이 90 이상이고 입찰가가 상위 밴드보다 작을 때 매도 중
FREE
Cross MA EA
Cumhur Yugnuk
Experts
Expert advisor based on your own personal moving average strategy. Whatever your strategy is, it's him. You can use it on all parities. No restrictions. Settings  Buy Settings : 1.Moving Average Period 1.Moving Average Method 2.Moving Average Period 2.Moving Average Period Buy Lot Size Buy Stop Loss Level Buy Take Profit Level Sell Settings : 3.Moving Average Period 3.Moving Average Method 4.Moving Average Period 4.Moving Average Period Sell Lot Size Sell Stop Loss Level Sell Take Profit Level
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Experts
Expert using Moving Average (Configurable), RSI entry points and Bollinger Bands (not configurable [yet]). You can decide if you want to use the Moving Average with or without Bollinger Bands and you can turn on/off the RSI also for entry/exit points. You can also turn on/off the Double Hand Feature where every entry/exit the trade will be in double, which means, selling and buying at the same time.
FREE
Gold Matrix Pending Pro
Handy Ban
Experts
Gold Matrix Pending Pro v1.1 – Advanced XAUUSD Pending Order EA Smart. Precise. Profitable. Gold Matrix Pending Pro v1.1 is a powerful and intelligent Expert Advisor for XAUUSD (Gold) , designed to trade using smart pending order logic with built-in floating profit management and controlled martingale strategy. The EA focuses on safety, consistency, and automation , making it ideal for both beginner and experienced traders. Key Features Pending Order Strategy Places either Buy Stop
FREE
Aether Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Aether Algo: The Smart Scalper for EURUSD H1 Aether Algo is an intelligent automated trading system meticulously crafted for the EURUSD H1 chart. Designed to capitalize on market momentum and volatility, this Expert Advisor (EA) leverages a sophisticated combination of multiple indicators to identify high-probability entry and exit points. Key Features Advanced Multi-Indicator Strategy: Aether Algo doesn't rely on just one signal. It uses a robust strategy that analyzes data from Heiken Ashi,
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Grid Following Robot MT5
Songkiet Manoharn
Experts
Grid-Trading Buy and Sell Options:  You can set the system to place buy orders below the market price and sell orders above it. This ensures profits during price movements in either direction.   Adjustable Parameter: Maximum and Minimum Price Levels:  Define the range within which the grid operates. Grid Distance:  Set the spacing between each buy and sell order, allowing you to control the frequency of trades. Volume (Lot Sizes):  Adjust the trading volume for each order to manage risk and pote
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experts
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
EAtlas
Martin Slacka
Experts
Symbol: EURUSD Timeframe:M15 Recomended: M15 No dangerous strategies  Fixed  Stop loss Recomended settings: deafult Multiple strategies Recomended lot size: Deposit    Lot size 1000€.       0.01 2000€.       0.02 5000€.       0.05 10000€.     0.1 Backtest 2020-2024 till now  Please use good risk and money manegement Possible to set money and account protections If you need help or other recomendations please ask me More info:   https://www.mql5.com/en/users/martin6223 Check my other products: Ki
FREE
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: The Future of Algorithmic Trading Revolutionary Technology for Consistent and Intelligent Trading RESET PRO is the most advanced automated trading solution, combining cutting-edge market analysis with a dynamic position management system. Our exclusive reset-and-recover methodology ensures consistent performance, even in the most challenging market conditions. Key Technical Features PROPRIETARY RESET MECHANISM Never lose trade direction again! When the market moves against yo
FREE
Dual Signal Scalper
Davut Ozcan
Experts
최적 시간대 및 종목: EURUSD M1 본 EA는 EURUSD 1분 차트에서 가장 적합합니다. 다른 종목/시간대도 가능하지만 우선 권장은 EURUSD M1입니다. 개요 두 가지 확인을 사용하는 자동매매: ADX로 추세 강도/방향을 판단하고, RSI가 과매도/과매수 레벨을 종가 기준으로 교차할 때 진입을 확인합니다. 신호는 종가 기준 확정봉만 사용합니다. 동작 방식 추세 필터(ADX): 매수: ADX ≥ MinADX 이고 +DI > −DI 매도: ADX ≥ MinADX 이고 −DI > +DI RSI 확인(봉 마감 시): 매수: RSI가 Oversold를 상향 돌파 매도: RSI가 Overbought를 하향 돌파 조건 충족 후 다음 봉 시가에 주문합니다. 리스크 및 보호 시장가 주문(Buy=Ask, Sell=Bid) 고정 랏 또는 SL 거리 기반 위험% 랏 SL/TP는 핍 단위 심볼당 최대 포지션 수 선택적 스프레드 필터 마틴, 그리드, 뉴스 트레이딩, 재정거래 없음 Inputs (
FREE
SwS Mt5
Marta Gonzalez
Experts
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turnin g points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing . This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as re
Quantum GBPJPY
Alexander Loreto Cordero
Experts
펀딩 계좌를 위한 이상적인 전략 분석: 입력 변수: 이 코드는 많은 입력 변수를 가지고 있어 EA를 높은 수준으로 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 변수는 다음을 제어합니다: 지표 매개변수 (일목균형표, ADX, RSI). 이익 목표 (ProfitTarget) 및 최대 손실 (StopLoss). 자금 관리. 거래 옵션 (시간, 요일 등). 슬리피지. 기타. 이로 인해 EA는 매우 유연합니다. 거래 논리: EA는 여러 기술 지표 (일목균형표, ADX, RSI)를 조합하여 진입 및 청신호를 생성합니다. 진입 규칙은 지표 교차 및 특정 조건에 기반합니다. 청신호 규칙에는 이익 목표, 최대 손실 및 지표 신호 기반 청산이 포함될 수 있습니다. EA는 특정 시간대나 요일에 거래를 제한하는 옵션을 가지고 있습니다. 포지션 관리: EA는 포지션 개시 및 청산, 스탑로스와 테이크프로핏 관리를 위한 기능을 포함합니다. 트레일링 스탑 및 특정 수의 봉 이후 포지션 청산도 처리합니다. 보조 기능:
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변