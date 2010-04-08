Modular Strategy Engine Pro

Modular Strategy Engine Pro는 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 트레이딩 전략을 완전히 제어하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 MetaTrader 5용 고급 Expert Advisor(EA)입니다.

이 EA는 진정한 모듈형 엔진 구조로 제작되었습니다. 각 필터를 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 진입 및 청산 조건을 선택하고, 지표의 타임프레임을 설정하고, 여러 로직을 자유롭게 조합할 수 있습니다.

이 제품의 목표는 “마법 같은 전략”을 판매하는 것이 아니라, 유연한 도구를 제공하여 추세 추종, 패턴 반전, 브레이크아웃, 박스권 매매, 멀티 타임프레임 필터, 챌린지 모드 등 다양한 트레이딩 아이디어를 직접 구축하고 테스트하며 개선할 수 있도록 돕는 것입니다.

🔷 주요 기능

모듈형 진입 엔진 – 수십 개의 필터를 입력값(useMACD_xxx, useRSI_xxx 등)으로 활성화 가능

– 수십 개의 필터를 입력값(useMACD_xxx, useRSI_xxx 등)으로 활성화 가능 유연한 청산 엔진 – 지표, 고정 퍼센트, 동적 ATR 또는 캔들 개수 기반 청산

– 지표, 고정 퍼센트, 동적 ATR 또는 캔들 개수 기반 청산 풍부한 내장 지표 – MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend

– MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend 고급 일본식 캔들 패턴 엔진

Challenge Mode – Prop Firm 규칙 시뮬레이션

– Prop Firm 규칙 시뮬레이션 완전한 포지션 관리 – 퍼센트 SL/TP, ATR 트레일링, 동적 트레일링, 최소 트레일링

– 퍼센트 SL/TP, ATR 트레일링, 동적 트레일링, 최소 트레일링 선택형 인트라데이 필터 – 하루 종료 시 자동 청산

– 하루 종료 시 자동 청산 거래 세션 필터 – 하루 최대 2개 세션 설정 가능

– 하루 최대 2개 세션 설정 가능 모든 종목과 호환 – Forex, 지수, 암호화폐, 원자재, 주식

– Forex, 지수, 암호화폐, 원자재, 주식 지속적인 개발 및 업데이트

⚙️ 진입 엔진

EA의 핵심은 진입 엔진입니다. use_... 입력값을 통해 어떤 필터를 활성화할지, 그리고 이들을 어떻게 조합할지 자유롭게 설정할 수 있습니다.

MACD – MACD/Signal 교차, Signal 위/아래, MACD2 확인

– MACD/Signal 교차, Signal 위/아래, MACD2 확인 이동 평균(MA) – 방향성 추세, 가격/MA 교차, 이중 MA 정렬

– 방향성 추세, 가격/MA 교차, 이중 MA 정렬 RSI – 추세 필터, 과매수/과매도, 다이버전스

– 추세 필터, 과매수/과매도, 다이버전스 CCI – 임계값 돌파, OB/OS, 다이버전스

– 임계값 돌파, OB/OS, 다이버전스 Stochastic – K/D 교차, 중립 구간, OB/OS

– K/D 교차, 중립 구간, OB/OS MFI / Momentum / RVI – 자금 흐름, 강도, 다이버전스

– 자금 흐름, 강도, 다이버전스 ADX – 강한 추세, 동적 브레이크아웃

– 강한 추세, 동적 브레이크아웃 PSAR – 반전 및 추세 필터

– 반전 및 추세 필터 ATR / OBV / Ichimoku – 변동성, 거래량, 구름 방향

– 변동성, 거래량, 구름 방향 Bollinger / Williams %R – 변동성 극단 영역

– 변동성 극단 영역 SuperTrend – 빠른 추세 전환

텍스트 구분자(예: sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---")를 통해 입력 화면이 정리되어 있으며 쉽게 탐색할 수 있습니다.

⚠️ 캔들 종료 시에만 실행

Modular Strategy Engine Pro는 오직 캔들이 종료된 이후에만 작동합니다: ➡️ 인트라바(Intrabar) 실행 없음 ➡️ 신호는 캔들 종료 시에만 확정 ➡️ 포지션은 다음 캔들에서 진입 ✔ 스파이크로 인한 오신호 없음

✔ 백테스트와 실거래 결과가 거의 동일

✔ 최대 안정성

📉 청산 엔진

청산 엔진은 초기 Stop Loss / Take Profit에 기반하지 않은 모든 청산을 관리합니다. 지표 기반 청산: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend

고정된 캔들 수 이후 자동 청산 (시간 기반 청산) 이 로직들은 진입 이후에만 작동하며, 선택한 SL/TP 방식과는 독립적으로 동작합니다.

🧩 포지션 관리

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop에 대한 고급 관리 기능을 제공합니다. Stop Loss 모드 SL_PATTERN – 패턴의 고점/저점 기준

– 패턴의 고점/저점 기준 SL_SWING – 최근 스윙 기준

– 최근 스윙 기준 SL_ATR – ATR × 배수

– ATR × 배수 SL_PERCENT – 퍼센트 기준

– 퍼센트 기준 SL_UNSET – 기본 SL 없음 Take Profit 모드 TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE 기본 파라미터 stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 일본식 캔들 패턴 엔진

EA에는 고급 일본식 캔들 패턴 인식 엔진이 내장되어 있으며, 변동성, 추세, 방향성 강도를 기준으로 검증됩니다. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu 사용 가능한 필터: 확인 캔들

몸통 및 꼬리 필터

설정 가능한 추세 Lookback

이동평균 또는 구조 기반 추세 검증

ATR 변동성 필터

방향성 모멘텀 감지 패턴은 단독으로 사용하거나 기술적 지표와 결합하여 사용할 수 있습니다.

🛡️ 챌린지 모드 (Challenge Mode)

초기 자본

일일 보호 손실 한도

일일 챌린지 손실 한도

총 챌린지 손실 한도

퍼센트 수익 목표 어느 하나라도 규칙이 위반되면 EA는 신규 진입을 자동으로 차단합니다.

📅 인트라데이 트레이딩 필터

useTradeOnlyIntraday – 시장 종료 전에 포지션을 자동으로 청산

🕒 트레이딩 세션 필터

Modular Strategy Engine Pro에는 트레이딩 시간대 필터가 포함되어 있어 EA가 언제 새로운 포지션을 열 수 있는지를 제어할 수 있습니다. 이 필터는 입력값으로 설정 가능하며, 하루 최대 2개의 세션(예: 유럽, 미국)을 설정할 수 있습니다. useTradingHours – 필터 활성화/비활성화

– 필터 활성화/비활성화 Session 1 – 메인 세션

– 메인 세션 Session 2 – 보조 세션(선택) ✔ 허용된 시간에만 진입

✔ 세션 외 자동 거래 차단

✔ 포지션 관리는 항상 유지됨 • 저유동성 시간대 거래 감소

• 높은 스프레드 및 오신호 회피

• Prop Firm 규칙 및 백테스트와 완전 호환

🔧 OnTester 기능

수익

드로우다운

에퀴티 안정성

거래 횟수

Risk/Reward Custom Max 모드에서 MT5는 훨씬 더 견고한 설정을 찾아냅니다.

📘 사용 팁

H1–H4: 추세 • M15–M30: 패턴/반전

소수의 필터로 시작 (MACD + MA + RSI)

과도한 최적화는 피할 것

Challenge Mode에서는 현실적인 SL 사용

항상 데모 또는 테스터에서 먼저 테스트

📝 결론

Modular Strategy Engine Pro는 추세, 반전, 브레이크아웃, 스캘핑 및 챌린지 모드를 포함한 모든 거래 전략을 구축할 수 있는 профессиональная(전문적인) 모듈형 트레이딩 엔진이며, 최소 하나의 진입 로직과 하나의 청산 로직을 반드시 활성화해야 합니다.



🔄 지속적인 개발

EA는 지속적으로 업데이트되고 있으며, 모든 의견과 제안은 환영합니다.

💲 가격

🚀 출시가: 99$ – 한정 할인. 평생 라이선스 • 무료 업데이트 포함

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📘 기술 문서 및 입력 파라미터 설명

Modular Strategy Engine Pro는 코드를 작성하지 않고도 완전히 사용자 정의된 전략을 구축할 수 있도록 해줍니다. 모든 필터, 지표 및 모듈은 use_... 플래그와 조정 가능한 파라미터를 통해 제어되며, 전문가 수준의 정밀도를 제공합니다.

이 문서에서는 다음 내용을 확인할 수 있습니다:

각 필터와 지표의 작동 방식,

진입 및 청산에 미치는 실제 효과,

추세, 반전, 돌파, 스캘핑, 챌린지 모드 전략을 위한 모듈 조합 방법,

고품질 신호를 얻기 위한 가장 중요한 설정 값.

본 엔진은 멀티 지표, 멀티 타임프레임, 멀티 확인 구조를 사용합니다.

운용 로직:

• 진입 = AND → 모든 조건이 참이어야 합니다

• 청산 = OR → 하나의 조건만 충족되어도 포지션을 종료합니다

• 캔들 패턴 = OR → 패턴들은 서로 대체 신호로 작동합니다

이 접근 방식은 선택적인 진입과 위험 또는 약세 발생 시 빠른 청산을 보장합니다.

1. ENTRY ENGINE – 지표의 통합 논리 진입 섹션은 50개 이상의 독립적인 필터로 구성됩니다. 이들은 지표별로 그룹화되며 MT5 터미널에서 "--- SETTINGS ---" 항목을 통해 시각적으로 구분됩니다. 1.1 MACD – 모멘텀의 핵심 useMACD_cross – 주요 신호: MACD/Signal 교차.

– 주요 신호: MACD/Signal 교차. useMACD_signal_filter – 방향 필터: MACD가 Signal 위에 있으면 LONG 바이어스.

– 방향 필터: MACD가 Signal 위에 있으면 LONG 바이어스. useMACD2_confirmation – 다른 타임프레임에서 두 번째 MACD 확인.

– 다른 타임프레임에서 두 번째 MACD 확인. useMACD2_zero_momentum – MACD2가 0선 위/아래 = 유효 또는 약한 모멘텀. 1.2 이동평균 – 추세 감지 useMA_trend – 가격이 MA 위/아래인지로 추세 판단.

– 가격이 MA 위/아래인지로 추세 판단. useMA_cross – 가격이 MA를 돌파할 때 진입.

– 가격이 MA를 돌파할 때 진입. useMA_2_filter – 추세 정의용 두 번째 이동평균.

– 추세 정의용 두 번째 이동평균. useMA1_MA2_cross – MA1/MA2 교차를 트리거로 사용. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, 추세 및 다이버전스 반전, 추세 확인, 모멘텀을 위한 지표로, 과매수/과매도 구간과 중립 구간 모두에서 사용 가능하며 다이버전스를 지원합니다. RSI: 추세 필터, OB/OS 이탈, 다이버전스 , 반전 신호 .

필터, 이탈, , . MFI: 추세 확인 , OB/OS 이탈, 중립 구간 필터, 거래량 다이버전스 .

, 이탈, 필터, . CCI: 추세 해석, ±100 임계값 신호, 모멘텀 다이버전스. 참고: 모든 지표는 상단 임계값만 설정하면 하단 값은 자동 계산됩니다:

하단 = 100 − 상단. 예: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → 하단 = 20. CCI의 경우 하단은 -CCI_THRESHOLD_UPPER입니다. 1.4 스토캐스틱 – 타이밍 엔진 useStoch_cross – K/D 클래식 교차.

– K/D 클래식 교차. useStoch_neutral_zone – 중립 구간(예: 20–80)에서만 신호.

– 중립 구간(예: 20–80)에서만 신호. useStoch_enter_over – OB/OS 진입 시 거래.

– OB/OS 진입 시 거래. useStoch_divergence – 강한 모멘텀 다이버전스. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – 100 돌파 시 가속.

– 100 돌파 시 가속. useRVI_cross – RVI/Signal 교차.

– RVI/Signal 교차. useRVI_divergence – 방향성 다이버전스. 1.6 ADX / DI 교차 / 다이내믹 돌파 useADX_trend – 강한 추세(ADX가 임계값 이상).

– 강한 추세(ADX가 임계값 이상). useADX_range – 횡보 구간(ADX가 임계값 이하).

– 횡보 구간(ADX가 임계값 이하). useADX_dynamic_breakout – DI + ADX 결합 돌파.

– DI + ADX 결합 돌파. useADX_DI_cross – +DI/-DI 교차 시 BUY, 반대는 SELL. 1.7 볼린저 밴드, 재진입 & Williams %R useBollinger_extremes – 가격이 밴드 밖에 위치.

– 가격이 밴드 밖에 위치. useBollinger_reentry – 밴드 이탈 후 재진입 = 깔끔한 반전.

– 밴드 이탈 후 재진입 = 깔끔한 반전. useWilliams_cross – %R의 OB/OS 이탈. 1.8 OBV & 거래량 useOBV_trend – OBV 상승 = 매수 압력.

– OBV 상승 = 매수 압력. useVolume_trend – 평균 이상 거래량 = 추세 확인. 1.9 ATR – 추세 및 변동성 필터 useATR_trend – ATR 상승 → 변동성 확대.

– ATR 상승 → 변동성 확대. useATR_volFilter – 최소 ATR(%) 요구. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – 가격이 구름(Kumo) 위/아래에 위치.

– 가격이 구름(Kumo) 위/아래에 위치. useIchimoku_signal – 전환선/기준선 교차.

– 전환선/기준선 교차. useIchimoku_bias – 구름 기반 방향 바이어스.

📉 EXIT ENGINE – 지표, ATR 및 시간 기반 로직

청산 로직 또한 진입과 동일한 모듈 구조를 따릅니다. 지표, 고정 비율, ATR 또는 시간 기반으로 청산할 수 있습니다. 지표 기반 청산 use_exit_macd – 반대 교차 시 청산.

– 반대 교차 시 청산. use_exit_ma – 가격이 MA에 역행할 때 청산.

– 가격이 MA에 역행할 때 청산. use_exit_cci – 반대 CCI 레벨 도달 시 청산.

– 반대 CCI 레벨 도달 시 청산. use_exit_rsi – RSI가 반대 OB/OS 영역 진입 시 청산.

– RSI가 반대 OB/OS 영역 진입 시 청산. use_exit_bollinger_extreme – 밴드 외 스파이크 발생 시 청산.

– 밴드 외 스파이크 발생 시 청산. use_exit_bollinger_middle – 중앙 밴드 복귀 시 청산.

– 중앙 밴드 복귀 시 청산. use_exit_psar – PSAR 전환.

– PSAR 전환. use_exit_supertrend – SuperTrend 색상 전환.

– SuperTrend 색상 전환. use_exit_after_n_candles – X개 캔들 후 강제 청산.

🎯 3. STOP PROFIT 설정 – 퍼센트 & ATR 트레일링

MSE Pro는 Stop Profit(트레일링)을 두 가지 방식으로 제공합니다: 퍼센트 기반 방식과 ATR 기반 동적 방식입니다. Stop Profit은 초기 TP와 관계없이 포지션 오픈 후 적용됩니다. 3.1 ATR 트레일링 스탑 SP_ATR – ATR 변동성 기반 동적 트레일링.

– ATR 변동성 기반 동적 트레일링. ATR_Mult_Trigger – 활성화 조건: 가격이 ATR × 트리거만큼 이동 시 트레일링 활성화.

– 활성화 조건: 가격이 ATR × 트리거만큼 이동 시 트레일링 활성화. ATR_Mult_Stop – Stop Profit 거리: ATR × 배수.

– Stop Profit 거리: ATR × 배수. minimaStopLossTrail – 최소 안전 거리(%). 3.2 퍼센트 트레일링 스탑 SP_PERCENT – 퍼센트 기반 트레일링 스탑.

– 퍼센트 기반 트레일링 스탑. trailingStopPerc – 활성화를 위한 가격 이동폭(X% 초과).

– 활성화를 위한 가격 이동폭(X% 초과). stopLossTrail – 활성화 이후 트레일링 거리(%).

– 활성화 이후 트레일링 거리(%). MinTrailingPercent – 최소 보장 거리. 3.3 트레일링 없음 SP_NONE – Stop Profit 미적용.

🕯️ 4. 일본 캔들 패턴 모듈

본 모듈은 주요 프라이스 액션 패턴을 자동 인식하며, 추세, 변동성, 움직임의 강도가 확인된 경우에만 거래 신호로 사용됩니다. 기본 로직:

가격이 MA 위 → 강세 추세 → SELL 패턴만 유효.

가격이 MA 아래 → 약세 추세 → BUY 패턴만 유효. 일반 설정 use_candle_patterns – 모듈 활성/비활성.

use_candle_confirmation – 패턴 이후 확인 캔들 필수. 고급 설정 TFCandle – 패턴에 사용되는 타임프레임.

TFMediaApeCandle – 기준 MA 타임프레임.

periodMACandle – 이동평균 기간.

modeMACandle – MA 유형.

percDiffMedia – 가격과 MA 간 최대 % 거리.

sizeCandleToPricePerc – 가격 대비 최소 캔들 크기.

sizeBodyCandle – 도지 정의를 위한 최대 몸통 크기.

percDiffStopLoss – 패턴 기반 SL 보정값.

저변동성 필터링을 위한 ATR 기반 패턴 크기 필터 .

. impulseLookback – 강한 방향성 임펄스 확인용 이전 캔들 수.

– 확인용 이전 캔들 수. impulseATRmult – 유효한 임펄스로 판단하기 위한 ATR 배수 기준. 패턴은 전용 ATR(타임프레임 및 기간 설정 가능)과 가격 대비 MA 거리(%) 필터를 사용하여 강한 추세 확장 구간에서만 작동합니다. 추세는 이동평균 및/또는 가격 구조(HL/LH)를 통해 확인되며, 설정된 개수의 이전 캔들을 분석합니다. 시장 환경이 실제 반전 조건과 일치하는 경우에만 패턴이 유효합니다. 운용 참고: Inside Bar 및 Three Soldiers / Three Crows는 추세 지속 패턴으로 처리되며 반전 패턴이 아닙니다. 모든 반전 패턴은 방향성 임펄스, ATR 변동성, 추세 환경을 통해 필터링됩니다.

🧩 5. 조합 전략 예시

추세 추종 MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend 반전 패턴 + 확인

RSI 반전

Stochastic Cross 돌파 ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – 프랍펌 스타일 리스크 엔진

Challenge Mode는 프랍펌 규칙을 자동으로 준수합니다: 일일 드로우다운, 총 드로우다운, 기간 및 목표를 모니터링합니다. 주요 기능 일일 손실 실시간 모니터링.

신규 거래 자동 차단.

총 드로우다운 관리.

퍼센트 목표 관리.

챌린지 타이머.

선택적 그래픽 패널.

⚖️ 7. 포지션 사이징 엔진 – 자동 랏 계산

Modular Strategy Engine Pro에는 투자 금액 (레버리지 포함 명목 포지션 가치)을 기준으로 랏 크기를 자동 계산하는 고급 시스템이 포함되어 있습니다. 작동 원리 고정 투자 금액 – 명목 포지션 금액(예: €5,000)을 설정하면 EA가 자동으로 랏을 계산합니다.

참고: 계좌 잔액이 €1,000이어도 레버리지를 통해 €5,000 설정이 가능합니다.

– 명목 포지션 금액(예: €5,000)을 설정하면 EA가 자동으로 랏을 계산합니다. 자동 환산 – 계약 사양(틱 사이즈, 틱 가치, 계약 크기 등)을 반영합니다.

– 계약 사양(틱 사이즈, 틱 가치, 계약 크기 등)을 반영합니다. SL/TP 비의존 – 거래량은 리스크가 아닌 포지션 가치에만 의존합니다.

– 거래량은 리스크가 아닌 포지션 가치에만 의존합니다. 전 종목 지원 – 외환, 금, 지수, 암호화폐, 주식 등. 장점 일관된 자금 관리.

수동 계산 불필요.

정확하고 안정적인 노출.

모든 전략 로직과 호환. 결과:

EA는 원하는 노출(레버리지 포함)을 얻기 위한 정확한 랏 수를 자동으로 오픈합니다.

✅ 8. 모범 사례

한 번에 소수의 필터만 활성화.

6–7개 이상의 필터 동시 사용 지양.

MACD/MA/ADX는 추세 구조, RSI/Stoch/MFI는 타이밍용.

반전: Engulfing + RSI + Stochastic.

추세: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ EA 작동을 위한 필수 요건

기본적으로 모든 필터와 로직은 비활성화되어 있으며(모든 use_... 값이 false), 최소 하나의 진입 로직을 사용자가 수동으로 활성화하기 전까지 EA는 어떠한 거래도 실행하지 않습니다. 1) 최소 하나의 진입(ENTRY) 로직이 활성화되어야 합니다

(예: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross 등)

(예: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross 등) 2) 최소 하나의 청산(EXIT) 로직 활성화를 강력히 권장합니다

청산 방식은 다음과 같습니다:

청산 방식은 다음과 같습니다: 지표 기반 (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR 등)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR 등)

캔들 패턴 기반



Take Profit / Stop Loss (TPSource, SLSource 이용)

(TPSource, SLSource 이용)

시간 기반 청산 (use_exit_after_n_candles) 주의: 진입만 활성화하고 청산 로직이 없으면 EA는 포지션을 종료하지 않습니다.

🛠 9. 디버그 & 로그 (선택 사항)

useDebugPrints를 활성화하면 저널에 진단 메시지가 표시되어 고급 분석과 문제 해결에 도움이 됩니다. 일반 사용 시에는 false를 추천합니다. 다음 경우에만 활성화하세요: 지표 또는 패턴의 정상 작동 확인;

진입 및 청산 조건 상세 분석;

비활성 필터 또는 누락된 신호 진단. 디버그를 끄면 EA는 더 가볍게 동작하며 저널도 깔끔하게 유지됩니다. 참고: 치명적인 오류는 항상 표시됩니다.

📘 실전 사용자 가이드 다음 섹션에서는 EA 일상 사용에 필요한 핵심 정보(일반적인 오류, 진입하지 않는 이유, 3개 필터 전략 예시)를 제공합니다.

⚠️ 일반적인 사용자 실수

진입 로직 미활성화 → EA는 포지션을 열 수 없습니다.

→ EA는 포지션을 열 수 없습니다. 청산 로직 미활성화 → EA는 진입만 하고 종료하지 않습니다.

→ EA는 진입만 하고 종료하지 않습니다. 지표 청산이 작동하지 않음 → use_exit_indicator = true 및 최소 하나의 지표 필요.

→ 및 최소 하나의 지표 필요. 캔들 패턴이 작동하지 않음 → use_candle_patterns = true 필요.

→ 필요. 과도한 필터 사용 → 6–7개 필터만으로도 신호가 거의 차단됩니다.

→ 6–7개 필터만으로도 신호가 거의 차단됩니다. 잘못된 타임프레임 선택

추세 → H1–H4

반전/패턴 → M15–M30

스캘핑 → M1–M5

추세 → H1–H4 반전/패턴 → M15–M30 스캘핑 → M1–M5 StopLoss 미설정 → 보호 기능에 의해 거래 불가.

→ 보호 기능에 의해 거래 불가. Challenge Mode 활성화 → 제한 초과 시 EA 자동 중단.

❓ EA가 시장에 진입하지 않는 이유는?

EA는 다음 조건이 충족되기 전까지 절대로 포지션을 오픈하지 않습니다: ➡ 최소 하나의 진입 로직이 활성화되어야 합니다 🔍 빠른 체크리스트 진입 로직이 활성화되어 있는가?

청산 로직이 활성화되어 있는가?

필터가 너무 엄격하지 않은가?

올바른 종목이며 시장이 열려 있는가?

최소 거래량이 브로커 조건에 맞는가?

Challenge Mode가 거래를 차단하고 있지 않은가? 팁: useDebugPrints = true를 활성화하면 어떤 필터가 진입을 차단하는지 확인할 수 있습니다.

🧠 전략을 처음부터 만드는 방법 (3개 필터 예시)