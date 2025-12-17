Modular Strategy Engine Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die volle Kontrolle über ihre Strategie wünschen – ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Der EA ist als echter modularer Motor aufgebaut: Sie können jeden Filter aktivieren oder deaktivieren, Ein- und Ausstiegsbedingungen auswählen, die Zeitrahmen der Indikatoren bestimmen und mehrere Logiken miteinander kombinieren.

Das Ziel ist nicht, eine „magische Strategie“ zu verkaufen, sondern Ihnen ein flexibles Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit dem Sie Ihre Trading-Ideen aufbauen, testen und perfektionieren können.

🔷 Hauptmerkmale

Modularer Einstiegs-Motor mit Dutzenden von Filtern über Inputs aktivierbar.

mit Dutzenden von Filtern über Inputs aktivierbar. Flexibler Ausstiegs-Motor : Ausstieg über Indikatoren, festen Prozentsatz, dynamischen ATR oder Kerzenanzahl.

: Ausstieg über Indikatoren, festen Prozentsatz, dynamischen ATR oder Kerzenanzahl. Umfangreiches Set integrierter Indikatoren : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend. Erweiterter Engine für japanische Kerzenmuster .

. Challenge Mode zur Simulation von Prop-Firm-Regeln.

zur Simulation von Prop-Firm-Regeln. Vollständiges Positionsmanagement : SL/TP in Prozent, ATR-Trailing, dynamisches Trailing und Mindest-Trailing.

: SL/TP in Prozent, ATR-Trailing, dynamisches Trailing und Mindest-Trailing. Optionaler Intraday-Filter : automatisches Schließen am Tagesende.

: automatisches Schließen am Tagesende. Konfigurierbarer Session-Filter : bis zu zwei tägliche Handelszeiten.

: bis zu zwei tägliche Handelszeiten. Kompatibel mit allen Symbolen (Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien).

(Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien). EA in ständiger Weiterentwicklung.

⚙️ Einstiegs-Engine

Das Herzstück des EA ist die Einstiegs-Engine: Über die use_...-Inputs können Sie auswählen, welche Filter aktiviert werden und wie sie kombiniert werden.

MACD : MACD/Signal-Kreuzung, MACD über/unter dem Signal, MACD2-Bestätigung.

: MACD/Signal-Kreuzung, MACD über/unter dem Signal, MACD2-Bestätigung. Moving Average : Richtungstrend, Preis/MA-Kreuzung, doppelte MA-Ausrichtung.

: Richtungstrend, Preis/MA-Kreuzung, doppelte MA-Ausrichtung. RSI : Trendfilter, OB/OS, Divergenzen.

: Trendfilter, OB/OS, Divergenzen. CCI : Schwellenbruch, OB/OS, Divergenzen.

: Schwellenbruch, OB/OS, Divergenzen. Stochastic : K/D-Kreuzung, neutrale Zonen, OB/OS.

: K/D-Kreuzung, neutrale Zonen, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : Fluss, Stärke, Divergenzen.

: Fluss, Stärke, Divergenzen. ADX : starker Trend, dynamische Breakouts.

: starker Trend, dynamische Breakouts. PSAR : Umkehrungen und Trendfilter.

: Umkehrungen und Trendfilter. ATR / OBV / Ichimoku : Volatilität, Volumen, Wolkenrichtung.

: Volatilität, Volumen, Wolkenrichtung. Bollinger / Williams %R : Volatilitäts-Extreme.

: Volatilitäts-Extreme. SuperTrend: schneller Trendwechsel.

Dank textueller Trenner (z. B. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") ist der Input-Bereich übersichtlich und leicht navigierbar.

⚠️ Ausführung Nur bei Geschlossener Kerze

Der Modular Strategy Engine Pro arbeitet ausschließlich mit geschlossenen Kerzen: ➡️ keine Intrabar-Ausführungen ➡️ Signale werden nur beim Kerzenschluss bestätigt ➡️ Positionen werden auf der nächsten Kerze eröffnet ✔ keine falschen Signale durch Spikes

✔ Backtest und Live-Handel nahezu identisch

✔ maximale Stabilität

📉 Ausstiegs-Engine

Die Ausstiegs-Engine verwaltet alle Nicht-SL/TP-Schließungen. Ausstieg über Indikatoren: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Automatischer Ausstieg nach fester Kerzenanzahl (time-based exit). Diese Logiken wirken nur nach der Positionseröffnung und unabhängig von der gewählten SL/TP-Methode.

🧩 Positionsmanagement

Erweiterte Verwaltung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop. Stop-Loss-Modi SL_PATTERN – Stopp am Hoch/Tief des Patterns

– Stopp am Hoch/Tief des Patterns SL_SWING – Stopp am letzten Swing

– Stopp am letzten Swing SL_ATR – Stopp ATR × Multiplikator

– Stopp ATR × Multiplikator SL_PERCENT – Prozentualer Stopp

– Prozentualer Stopp SL_UNSET – Kein vordefinierter SL Take-Profit-Modi TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE Basisparameter stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 Engine für Japanische Kerzenmuster

Der EA integriert eine erweiterte Engine zur Erkennung japanischer Kerzenmuster mit Validierung über Volatilität, Trend und Richtungsstärke. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Verfügbare Filter: Bestätigungs-Kerze

Körper- und Schattenfilter

Konfigurierbarer Trend-Lookback

Trendvalidierung über MA oder Struktur

ATR-Volatilitätsfilter

Erkennung des Richtungsimpulses Die Patterns können allein oder in Kombination mit technischen Indikatoren arbeiten.

🛡️ Challenge-Modus

Startkapital

Täglicher Schutzverlust

Täglicher Challenge-Verlust

Gesamt-Challenge-Verlust

Prozentuales Ziel Bei Regelverstoß blockiert der EA neue Trades.

📅 Intraday-Handelsfilter

useTradeOnlyIntraday: schließt Positionen vor Marktschluss.

🕒 Handelszeit-Session-Filter

Der Modular Strategy Engine Pro integriert einen Filter für Handelszeitfenster, mit dem bestimmt werden kann, wann der EA neue Trades öffnen darf. Der Filter ist per Input konfigurierbar und erlaubt die Definition von bis zu zwei täglichen Sessions (z. B. Europa und USA). useTradingHours – Aktiviert/deaktiviert den Filter.

– Aktiviert/deaktiviert den Filter. Session 1 – Haupt-Handelszeit.

– Haupt-Handelszeit. Session 2 – Optionale zweite Handelszeit. ✔ Öffnet Trades nur innerhalb der erlaubten Zeiten

✔ Blockiert automatisch Trades außerhalb der Session

✔ Positionsmanagement bleibt immer aktiv • Reduziert Handel in Phasen geringer Liquidität

• Vermeidet hohe Spreads und falsche Signale

• Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln und Backtests

🔧 OnTester-Funktion

Profit

Drawdown

Equity-Stabilität

Anzahl der Trades

Risk/Reward Im Custom-Max-Modus findet MT5 deutlich robustere Konfigurationen.

📘 Anwendungstipps

H1–H4 für Trend • M15–M30 für Patterns

Beginnen Sie mit wenigen Filtern (MACD + MA + RSI)

Vermeiden Sie Über-Optimierung

Challenge-Modus: Verwenden Sie realistische SL-Werte

Testen Sie immer zuerst im Demo-Konto oder Tester

📝 FAZIT

Der Modular Strategy Engine Pro ist ein professioneller modularer Motor, mit dem jede Trading-Strategie aufgebaut werden kann – Trend, Reversal, Breakout, Scalping und Challenge-Mode – sofern mindestens eine Einstiegs- und eine Ausstiegslogik aktiviert wird.



🔄 Kontinuierliche Entwicklung

Der EA wird kontinuierlich aktualisiert. Feedback und Vorschläge sind willkommen.

💲 PREIS

🚀 Einführungspreis: 99$ – zeitlich begrenztes Angebot. Lebenslange Lizenz • Kostenlose Updates inklusive

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📘 Technische Dokumentation & Parametereinstellungen

Der Modular Strategy Engine Pro ermöglicht es dir, vollständig anpassbare Strategien zu erstellen, ohne Code zu schreiben. Jeder Filter, Indikator und jedes Modul wird über use_...-Flags und einstellbare Parameter gesteuert – für professionelle Präzision.

In dieser Dokumentation findest du:

wie jeder Filter und Indikator funktioniert,

seine operative Wirkung auf Ein- und Ausstiege,

wie man Module für Trend-, Reversal-, Breakout-, Scalping- und Challenge-Strategien kombiniert,

die wichtigsten Parameter für hochwertige Signale.

Die Engine verwendet eine Multi-Indikator-, Multi-Timeframe- und Multi-Bestätigungs-Struktur.

Operative Logik:

• Einstieg = AND → alle Bedingungen müssen erfüllt sein

• Ausstieg = OR → eine einzige Bedingung reicht zum Schließen der Position

• Pattern = OR → alternative Signale zueinander

Dieser Ansatz garantiert selektive Einstiege und schnelle Ausstiege bei Risiko oder Schwäche.

1. ENTRY ENGINE – Synthetische Logik der Indikatoren Der Entry-Bereich besteht aus mehr als 50 unabhängigen Filtern. Sie sind nach Indikatoren gruppiert und im MT5-Terminal visuell durch die Felder "--- SETTINGS ---" getrennt. 1.1 MACD – Momentum-Kern useMACD_cross – Hauptsignal: MACD/Signal-Kreuzung.

– Hauptsignal: MACD/Signal-Kreuzung. useMACD_signal_filter – Richtungsfilter: MACD über Signal = LONG-Bias.

– Richtungsfilter: MACD über Signal = LONG-Bias. useMACD2_confirmation – Zweiter MACD zur Bestätigung auf einem anderen Timeframe.

– Zweiter MACD zur Bestätigung auf einem anderen Timeframe. useMACD2_zero_momentum – MACD2 über/unter Null = gültiges oder schwaches Momentum. 1.2 Gleitender Durchschnitt – Trend-Erkennung useMA_trend – Preis über/unter MA zur Definition des Trends.

– Preis über/unter MA zur Definition des Trends. useMA_cross – Einstieg, wenn der Preis die MA durchbricht.

– Einstieg, wenn der Preis die MA durchbricht. useMA_2_filter – Zweiter gleitender Durchschnitt zur Trenddefinition.

– Zweiter gleitender Durchschnitt zur Trenddefinition. useMA1_MA2_cross – MA1/MA2-Kreuzung als operativer Trigger. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend & Divergenzen Indikatoren für Reversals, Trendbestätigung und Momentum, nutzbar sowohl in Überkauft-/Überverkauft-Zonen als auch in der Neutralzone, mit Unterstützung für Divergenzen. RSI: Trend -Filter, OB/OS -Ausstieg, Divergenzen und Reversal-Signale .

-Filter, -Ausstieg, und . MFI: Trendbestätigung , OB/OS -Ausstieg, Filter in der Neutralzone und Volumen-Divergenzen .

, -Ausstieg, Filter in der und . CCI: Trend-Lesung, Signale bei ±100-Schwellen und Momentum-Divergenzen. Hinweis: Für alle muss nur die obere Schwelle gesetzt werden. Die untere wird automatisch berechnet:

Untere = 100 − Obere. Beispiel: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Untere = 20. Beim CCI ist die untere -CCI_THRESHOLD_UPPER. 1.4 Stochastic – Timing-Engine useStoch_cross – Klassische K/D-Kreuzung.

– Klassische K/D-Kreuzung. useStoch_neutral_zone – Signale nur in der Neutralzone (z. B. 20–80).

– Signale nur in der Neutralzone (z. B. 20–80). useStoch_enter_over – Einstieg beim Eintritt in OB/OS.

– Einstieg beim Eintritt in OB/OS. useStoch_divergence – Starke Momentum-Divergenzen. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – Überschreiten von 100 = Beschleunigung.

– Überschreiten von 100 = Beschleunigung. useRVI_cross – RVI/Signal-Kreuzung.

– RVI/Signal-Kreuzung. useRVI_divergence – Richtungs-Divergenzen. 1.6 ADX / DI-Kreuzung / Dynamischer Breakout useADX_trend – Starker Trend (ADX über Schwelle).

– Starker Trend (ADX über Schwelle). useADX_range – Seitwärtsphase (ADX unter Schwelle).

– Seitwärtsphase (ADX unter Schwelle). useADX_dynamic_breakout – Breakout kombiniert mit DI + ADX.

– Breakout kombiniert mit DI + ADX. useADX_DI_cross – BUY bei +DI/-DI-Kreuzung, SELL umgekehrt. 1.7 Bollinger, Re-Entry & Williams %R useBollinger_extremes – Preis außerhalb der Bänder.

– Preis außerhalb der Bänder. useBollinger_reentry – Außerhalb + Wieder-Eintritt = saubere Reversal.

– Außerhalb + Wieder-Eintritt = saubere Reversal. useWilliams_cross – Ausstieg aus OB/OS bei %R. 1.8 OBV & Volumen useOBV_trend – Steigender OBV = bullischer Druck.

– Steigender OBV = bullischer Druck. useVolume_trend – Volumen über Durchschnitt = Trendbestätigung. 1.9 ATR – Trend- & Volatilitätsfilter useATR_trend – Steigender ATR → Volatilitätsausdehnung.

– Steigender ATR → Volatilitätsausdehnung. useATR_volFilter – Erfordert einen minimalen ATR in %. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – Preis über/unter der Kumo-Wolke.

– Preis über/unter der Kumo-Wolke. useIchimoku_signal – Tenkan/Kijun-Kreuzung.

– Tenkan/Kijun-Kreuzung. useIchimoku_bias – Richtungs-Bias aus der Wolke.

📉 EXIT ENGINE – Indikatoren, ATR & Zeitlogik

Die Exit-Logik repliziert das modulare Modell des Einstiegs: Der Ausstieg kann über Indikatoren, feste Prozentsätze, ATR oder Zeit erfolgen. Exits über Indikatoren use_exit_macd – Ausstieg bei umgekehrter Kreuzung.

– Ausstieg bei umgekehrter Kreuzung. use_exit_ma – Ausstieg, wenn sich der Preis gegen die MA bewegt.

– Ausstieg, wenn sich der Preis gegen die MA bewegt. use_exit_cci – Ausstieg bei entgegengesetzten CCI-Schwellen.

– Ausstieg bei entgegengesetzten CCI-Schwellen. use_exit_rsi – RSI in entgegengesetzter OB/OS-Zone.

– RSI in entgegengesetzter OB/OS-Zone. use_exit_bollinger_extreme – Ausstieg bei Spike außerhalb des Bandes.

– Ausstieg bei Spike außerhalb des Bandes. use_exit_bollinger_middle – Rückkehr zur Mittellinie.

– Rückkehr zur Mittellinie. use_exit_psar – PSAR-Umschaltung.

– PSAR-Umschaltung. use_exit_supertrend – Farbwechsel des SuperTrend.

– Farbwechsel des SuperTrend. use_exit_after_n_candles – Schließen nach X Kerzen.

🎯 3. STOP-PROFIT-EINSTELLUNGEN – Prozentualer & ATR-Trailing

MSE Pro bietet zwei Stop-Profit (Trailing)-Modi: prozentbasiert und dynamisch auf ATR-Basis. Der Stop Profit wird nach dem Öffnen der Position angewendet – unabhängig vom initialen TP. 3.1 ATR-Trailing-Stop SP_ATR – Dynamisches Trailing basierend auf der ATR-Volatilität.

– Dynamisches Trailing basierend auf der ATR-Volatilität. ATR_Mult_Trigger – Aktivierungsschwelle: Wenn sich der Preis um ATR × Trigger bewegt.

– Aktivierungsschwelle: Wenn sich der Preis um ATR × Trigger bewegt. ATR_Mult_Stop – Stop-Profit-Distanz: ATR × Multiplikator.

– Stop-Profit-Distanz: ATR × Multiplikator. minimaStopLossTrail – Minimaler Sicherheitsabstand in %. 3.2 Prozentualer Trailing-Stop SP_PERCENT – Prozentbasierter Trailing-Stop.

– Prozentbasierter Trailing-Stop. trailingStopPerc – Bewegung zur Aktivierung (Preis muss X % überschreiten).

– Bewegung zur Aktivierung (Preis muss X % überschreiten). stopLossTrail – Trailing-Distanz in % nach Aktivierung.

– Trailing-Distanz in % nach Aktivierung. MinTrailingPercent – Garantierter Mindestabstand. 3.3 Kein Trailing SP_NONE – Stop Profit wird nicht angewendet.

🕯️ 4. MODUL FÜR JAPANISCHE KERZENPATTERNS

Das Modul erkennt automatisch die wichtigsten Price-Action-Pattern und nutzt sie nur dann als operative Signale, wenn sie durch Trend, Volatilität und Stärke der Bewegung bestätigt werden. Grundlogik:

Preis über der MA → bullischer Trend → nur SELL-Pattern sind gültig.

Preis unter der MA → bärischer Trend → nur BUY-Pattern sind gültig. Allgemeine Einstellungen use_candle_patterns – aktiviert/deaktiviert das Modul.

use_candle_confirmation – erfordert eine Bestätigungskerze nach dem Pattern. Erweiterte Einstellungen TFCandle – Timeframe der Pattern.

TFMediaApeCandle – Timeframe der kontextbezogenen MA.

periodMACandle – Periode der gleitenden Durchschnittslinie.

modeMACandle – Typ der MA.

percDiffMedia – Maximaler %-Abstand zwischen Preis und MA zur Pattern-Bestätigung.

sizeCandleToPricePerc – Mindestgröße der Kerze relativ zum Preis.

sizeBodyCandle – Maximale Körpergröße zur Doji-Definition.

percDiffStopLoss – Zusätzlicher Offset für patternbasierten Stop Loss.

ATR-Filter auf die Pattern-Größe zur Vermeidung von Signalen bei niedriger Volatilität.

zur Vermeidung von Signalen bei niedriger Volatilität. impulseLookback – Anzahl der vorherigen Kerzen zur Erkennung eines starken Richtungsimpulses .

– Anzahl der vorherigen Kerzen zur Erkennung eines . impulseATRmult – Mindestgröße des Impulses in ATR-Multiplikatoren. Die Pattern verwenden einen dedizierten ATR (konfigurierbarer Timeframe und Periode) sowie einen optionalen Filter auf den %-Abstand zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt, um nur bei starken Trendfortsetzungen zu handeln. Der Trend wird über den gleitenden Durchschnitt und/oder die Preisstruktur (HL/LH) bestätigt, basierend auf einer konfigurierbaren Anzahl vorheriger Kerzen. Das Pattern wird nur akzeptiert, wenn der Marktkontext einer echten Reversal-Logik entspricht. Operativer Hinweis: Inside Bar und Three Soldiers / Three Crows werden als Fortsetzungspattern behandelt und nicht als Reversal. Alle Reversal-Pattern werden zusätzlich durch Richtungsimpuls, ATR-Volatilität und Trendkontext gefiltert.

🧩 5. Kombinierte Strategiebeispiele

Trendfolge MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Reversal Pattern + Bestätigung

RSI Reversal

Stochastic Cross Breakout ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Risiko-Engine im Prop-Firm-Stil

Der Challenge Mode hält automatisch die Regeln von Prop-Firms ein: Überwachung von Tages-Drawdown, Gesamt-Drawdown, Dauer und Ziel. Hauptfunktionen Echtzeit-Überwachung des Tagesverlusts.

Automatische Blockierung neuer Trades.

Kontrolle des Gesamt-Drawdowns.

Verwaltung des prozentualen Ziels.

Challenge-Timer.

Optionales grafisches Panel.

⚖️ 7. POSITION-SIZING-ENGINE – Automatische Lot-Berechnung

Der Modular Strategy Engine Pro enthält ein fortschrittliches System zur automatischen Berechnung der Lotgröße auf Basis des gewünschten Investitionsbetrags (nominaler Positionswert inkl. Hebel). Funktionsprinzip Fester Investitionsbetrag – du legst den nominalen Positionswert fest (z. B. €5.000) und der EA berechnet automatisch die Lotgröße.

Hinweis: Du kannst €5.000 auch mit einem €1.000-Konto einstellen – der Hebel deckt die Differenz ab.

– du legst den nominalen Positionswert fest (z. B. €5.000) und der EA berechnet automatisch die Lotgröße. Automatische Umrechnung – berücksichtigt Tick Size, Tick Value, Kontraktgröße usw.

– berücksichtigt Tick Size, Tick Value, Kontraktgröße usw. Unabhängig von SL/TP – das Volumen hängt nur vom Positionswert ab.

– das Volumen hängt nur vom Positionswert ab. Für alle Instrumente geeignet – Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien usw. Vorteile Einheitliches Kapitalmanagement.

Keine manuellen Berechnungen.

Präzise und konsistente Exposition.

Funktioniert mit jeder Einstiegslogik. Ergebnis:

Der EA eröffnet automatisch das korrekte Volumen in Lots, um die gewünschte Exposition (inkl. Hebel) zu erreichen.

✅ 8. BESTE PRAKTIKEN

Immer nur wenige Filter gleichzeitig aktivieren.

Nicht mehr als 6–7 Filter parallel verwenden.

MACD/MA/ADX für Trendstruktur, RSI/Stoch/MFI für Timing.

Reversal: Engulfing + RSI + Stochastic.

Trend: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ Grundvoraussetzungen für den Betrieb des EA

Standardmäßig sind alle Filter und Logiken deaktiviert (alle use_...-Parameter stehen auf false). Das bedeutet, dass der Expert Advisor keine Trades eröffnet, bis der Nutzer manuell mindestens eine Einstieg-Logik aktiviert. 1) Mindestens EINE ENTRY-Logik muss aktiviert sein

(z. B. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross usw.)

(z. B. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross usw.) 2) Es wird dringend empfohlen, mindestens EINE EXIT-Logik zu aktivieren

Mögliche Exits sind:

Mögliche Exits sind: Indikatorbasiert (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR usw.)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR usw.)

Kerzen-Pattern



Take Profit / Stop Loss über TPSource und SLSource

über TPSource und SLSource

Zeitbasierter Exit über use_exit_after_n_candles Hinweis: Es reicht nicht, nur einen Einstieg zu aktivieren – ohne aktiven Exit schließt der EA die Trades nicht.

🛠 9. Debug & Logs (Optional)

Der Parameter useDebugPrints zeigt Diagnosemeldungen im Journal an und ist nützlich für erweiterte Analysen und Fehlerbehebung. Für den normalen Betrieb wird false empfohlen. Nur aktivieren, wenn du: die korrekte Funktion eines Indikators oder Patterns prüfen willst;

Ein- und Ausstiegsbedingungen detailliert analysieren möchtest;

inaktive Filter oder fehlende Signale diagnostizieren musst. Mit deaktiviertem Debug bleibt der EA schlank und das Journal übersichtlich. Hinweis: Blockierende Fehler werden immer angezeigt.

📘 Praktischer Benutzerleitfaden Die folgenden Abschnitte enthalten wesentliche Informationen für den täglichen Einsatz des EA: typische Fehler, Gründe für ausbleibende Einstiege sowie ein praktisches Beispiel einer einfachen, aber effektiven 3-Filter-Strategie.

⚠️ Häufige Benutzerfehler

Keine Einstieg-Logik aktiviert → Der EA kann keine Positionen eröffnen.

→ Der EA kann keine Positionen eröffnen. Keine Exit-Logik aktiviert → Der EA eröffnet Positionen, schließt sie aber nicht.

→ Der EA eröffnet Positionen, schließt sie aber nicht. Indikator-Exit funktioniert nicht → use_exit_indicator = true + mindestens ein Indikator erforderlich.

→ + mindestens ein Indikator erforderlich. Kerzen-Pattern funktionieren nicht → use_candle_patterns = true erforderlich.

→ erforderlich. Zu viele Filter gleichzeitig aktiv → 6–7 Filter können nahezu alle Signale blockieren.

→ 6–7 Filter können nahezu alle Signale blockieren. Falscher Timeframe zur gewählten Logik

Trend → H1–H4

Reversal/Pattern → M15–M30

Scalping → M1–M5

Trend → H1–H4 Reversal/Pattern → M15–M30 Scalping → M1–M5 StopLoss nicht konfiguriert → Der EA eröffnet aus Sicherheitsgründen keine Position.

→ Der EA eröffnet aus Sicherheitsgründen keine Position. Challenge Mode aktiv → Bei Überschreitung der Limits blockiert sich der EA automatisch.

❓ Warum steigt der EA nicht in den Markt ein?

Der EA wird niemals Positionen eröffnen, solange folgende Voraussetzung nicht erfüllt ist: ➡ Mindestens EINE Einstieg-Logik muss aktiviert sein 🔍 Schnelle Checkliste Ist eine Einstieg-Logik aktiv?

Ist eine Exit-Logik aktiv?

Sind die Filter nicht zu restriktiv?

Richtiges Symbol und Markt geöffnet?

Minimales Volumen brokerkonform?

Blockiert der Challenge Mode? Tipp: Aktiviere useDebugPrints = true, um zu sehen, welche Filter die Einstiege blockieren.

🧠 Strategie von Grund auf erstellen (3-Filter-Beispiel)