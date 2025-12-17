Modular Strategy Engine Pro
- Experten
- Daniele Conflitti
- Version: 5.51
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Modular Strategy Engine Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die volle Kontrolle über ihre Strategie wünschen – ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Der EA ist als echter modularer Motor aufgebaut: Sie können jeden Filter aktivieren oder deaktivieren, Ein- und Ausstiegsbedingungen auswählen, die Zeitrahmen der Indikatoren bestimmen und mehrere Logiken miteinander kombinieren.
Das Ziel ist nicht, eine „magische Strategie“ zu verkaufen, sondern Ihnen ein flexibles Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit dem Sie Ihre Trading-Ideen aufbauen, testen und perfektionieren können.
🔷 Hauptmerkmale
- Modularer Einstiegs-Motor mit Dutzenden von Filtern über Inputs aktivierbar.
- Flexibler Ausstiegs-Motor: Ausstieg über Indikatoren, festen Prozentsatz, dynamischen ATR oder Kerzenanzahl.
- Umfangreiches Set integrierter Indikatoren: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volumen, StrengthLength, SuperTrend.
- Erweiterter Engine für japanische Kerzenmuster.
- Challenge Mode zur Simulation von Prop-Firm-Regeln.
- Vollständiges Positionsmanagement: SL/TP in Prozent, ATR-Trailing, dynamisches Trailing und Mindest-Trailing.
- Optionaler Intraday-Filter: automatisches Schließen am Tagesende.
- Konfigurierbarer Session-Filter: bis zu zwei tägliche Handelszeiten.
- Kompatibel mit allen Symbolen (Forex, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien).
- EA in ständiger Weiterentwicklung.
⚙️ Einstiegs-Engine
Das Herzstück des EA ist die Einstiegs-Engine: Über die use_...-Inputs können Sie auswählen, welche Filter aktiviert werden und wie sie kombiniert werden.
- MACD: MACD/Signal-Kreuzung, MACD über/unter dem Signal, MACD2-Bestätigung.
- Moving Average: Richtungstrend, Preis/MA-Kreuzung, doppelte MA-Ausrichtung.
- RSI: Trendfilter, OB/OS, Divergenzen.
- CCI: Schwellenbruch, OB/OS, Divergenzen.
- Stochastic: K/D-Kreuzung, neutrale Zonen, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI: Fluss, Stärke, Divergenzen.
- ADX: starker Trend, dynamische Breakouts.
- PSAR: Umkehrungen und Trendfilter.
- ATR / OBV / Ichimoku: Volatilität, Volumen, Wolkenrichtung.
- Bollinger / Williams %R: Volatilitäts-Extreme.
- SuperTrend: schneller Trendwechsel.
Dank textueller Trenner (z. B. sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") ist der Input-Bereich übersichtlich und leicht navigierbar.
⚠️ Ausführung Nur bei Geschlossener Kerze
Der Modular Strategy Engine Pro arbeitet ausschließlich mit geschlossenen Kerzen:
➡️ keine Intrabar-Ausführungen
➡️ Signale werden nur beim Kerzenschluss bestätigt
➡️ Positionen werden auf der nächsten Kerze eröffnet
- ✔ keine falschen Signale durch Spikes
- ✔ Backtest und Live-Handel nahezu identisch
- ✔ maximale Stabilität
📉 Ausstiegs-Engine
Die Ausstiegs-Engine verwaltet alle Nicht-SL/TP-Schließungen.
- Ausstieg über Indikatoren: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Automatischer Ausstieg nach fester Kerzenanzahl (time-based exit).
Diese Logiken wirken nur nach der Positionseröffnung und unabhängig von der gewählten SL/TP-Methode.
🧩 Positionsmanagement
Erweiterte Verwaltung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop.
Stop-Loss-Modi
- SL_PATTERN – Stopp am Hoch/Tief des Patterns
- SL_SWING – Stopp am letzten Swing
- SL_ATR – Stopp ATR × Multiplikator
- SL_PERCENT – Prozentualer Stopp
- SL_UNSET – Kein vordefinierter SL
Take-Profit-Modi
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
Trailing Stop
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
Basisparameter
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 Engine für Japanische Kerzenmuster
Der EA integriert eine erweiterte Engine zur Erkennung japanischer Kerzenmuster mit Validierung über Volatilität, Trend und Richtungsstärke.
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Verfügbare Filter:
- Bestätigungs-Kerze
- Körper- und Schattenfilter
- Konfigurierbarer Trend-Lookback
- Trendvalidierung über MA oder Struktur
- ATR-Volatilitätsfilter
- Erkennung des Richtungsimpulses
Die Patterns können allein oder in Kombination mit technischen Indikatoren arbeiten.
🛡️ Challenge-Modus
- Startkapital
- Täglicher Schutzverlust
- Täglicher Challenge-Verlust
- Gesamt-Challenge-Verlust
- Prozentuales Ziel
Bei Regelverstoß blockiert der EA neue Trades.
📅 Intraday-Handelsfilter
- useTradeOnlyIntraday: schließt Positionen vor Marktschluss.
🕒 Handelszeit-Session-Filter
Der Modular Strategy Engine Pro integriert einen Filter für Handelszeitfenster, mit dem bestimmt werden kann, wann der EA neue Trades öffnen darf.
Der Filter ist per Input konfigurierbar und erlaubt die Definition von bis zu zwei täglichen Sessions (z. B. Europa und USA).
- useTradingHours – Aktiviert/deaktiviert den Filter.
- Session 1 – Haupt-Handelszeit.
- Session 2 – Optionale zweite Handelszeit.
- ✔ Öffnet Trades nur innerhalb der erlaubten Zeiten
- ✔ Blockiert automatisch Trades außerhalb der Session
- ✔ Positionsmanagement bleibt immer aktiv
- • Reduziert Handel in Phasen geringer Liquidität
- • Vermeidet hohe Spreads und falsche Signale
- • Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln und Backtests
🔧 OnTester-Funktion
- Profit
- Drawdown
- Equity-Stabilität
- Anzahl der Trades
- Risk/Reward
Im Custom-Max-Modus findet MT5 deutlich robustere Konfigurationen.
📘 Anwendungstipps
- H1–H4 für Trend • M15–M30 für Patterns
- Beginnen Sie mit wenigen Filtern (MACD + MA + RSI)
- Vermeiden Sie Über-Optimierung
- Challenge-Modus: Verwenden Sie realistische SL-Werte
- Testen Sie immer zuerst im Demo-Konto oder Tester
📝 FAZIT
Der Modular Strategy Engine Pro ist ein professioneller modularer Motor, mit dem jede Trading-Strategie aufgebaut werden kann – Trend, Reversal, Breakout, Scalping und Challenge-Mode – sofern mindestens eine Einstiegs- und eine Ausstiegslogik aktiviert wird.
🔄 Kontinuierliche Entwicklung
Der EA wird kontinuierlich aktualisiert. Feedback und Vorschläge sind willkommen.
💲 PREIS
🚀 Einführungspreis: 99$ – zeitlich begrenztes Angebot.
Lebenslange Lizenz • Kostenlose Updates inklusive
📘 Technische Dokumentation & Parametereinstellungen
Der Modular Strategy Engine Pro ermöglicht es dir, vollständig anpassbare Strategien zu erstellen, ohne Code zu schreiben. Jeder Filter, Indikator und jedes Modul wird über use_...-Flags und einstellbare Parameter gesteuert – für professionelle Präzision.
In dieser Dokumentation findest du:
- wie jeder Filter und Indikator funktioniert,
- seine operative Wirkung auf Ein- und Ausstiege,
- wie man Module für Trend-, Reversal-, Breakout-, Scalping- und Challenge-Strategien kombiniert,
- die wichtigsten Parameter für hochwertige Signale.
Die Engine verwendet eine Multi-Indikator-, Multi-Timeframe- und Multi-Bestätigungs-Struktur.
Operative Logik:
• Einstieg = AND → alle Bedingungen müssen erfüllt sein
• Ausstieg = OR → eine einzige Bedingung reicht zum Schließen der Position
• Pattern = OR → alternative Signale zueinander
Dieser Ansatz garantiert selektive Einstiege und schnelle Ausstiege bei Risiko oder Schwäche.
1. ENTRY ENGINE – Synthetische Logik der Indikatoren
Der Entry-Bereich besteht aus mehr als 50 unabhängigen Filtern. Sie sind nach Indikatoren gruppiert und im MT5-Terminal visuell durch die Felder "--- SETTINGS ---" getrennt.
1.1 MACD – Momentum-Kern
- useMACD_cross – Hauptsignal: MACD/Signal-Kreuzung.
- useMACD_signal_filter – Richtungsfilter: MACD über Signal = LONG-Bias.
- useMACD2_confirmation – Zweiter MACD zur Bestätigung auf einem anderen Timeframe.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 über/unter Null = gültiges oder schwaches Momentum.
1.2 Gleitender Durchschnitt – Trend-Erkennung
- useMA_trend – Preis über/unter MA zur Definition des Trends.
- useMA_cross – Einstieg, wenn der Preis die MA durchbricht.
- useMA_2_filter – Zweiter gleitender Durchschnitt zur Trenddefinition.
- useMA1_MA2_cross – MA1/MA2-Kreuzung als operativer Trigger.
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Trend & Divergenzen
Indikatoren für Reversals, Trendbestätigung und Momentum, nutzbar sowohl in Überkauft-/Überverkauft-Zonen als auch in der Neutralzone, mit Unterstützung für Divergenzen.
- RSI: Trend-Filter, OB/OS-Ausstieg, Divergenzen und Reversal-Signale.
- MFI: Trendbestätigung, OB/OS-Ausstieg, Filter in der Neutralzone und Volumen-Divergenzen.
- CCI: Trend-Lesung, Signale bei ±100-Schwellen und Momentum-Divergenzen.
Hinweis: Für alle muss nur die obere Schwelle gesetzt werden. Die untere wird automatisch berechnet:
Untere = 100 − Obere. Beispiel: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Untere = 20. Beim CCI ist die untere -CCI_THRESHOLD_UPPER.
1.4 Stochastic – Timing-Engine
- useStoch_cross – Klassische K/D-Kreuzung.
- useStoch_neutral_zone – Signale nur in der Neutralzone (z. B. 20–80).
- useStoch_enter_over – Einstieg beim Eintritt in OB/OS.
- useStoch_divergence – Starke Momentum-Divergenzen.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – Überschreiten von 100 = Beschleunigung.
- useRVI_cross – RVI/Signal-Kreuzung.
- useRVI_divergence – Richtungs-Divergenzen.
1.6 ADX / DI-Kreuzung / Dynamischer Breakout
- useADX_trend – Starker Trend (ADX über Schwelle).
- useADX_range – Seitwärtsphase (ADX unter Schwelle).
- useADX_dynamic_breakout – Breakout kombiniert mit DI + ADX.
- useADX_DI_cross – BUY bei +DI/-DI-Kreuzung, SELL umgekehrt.
1.7 Bollinger, Re-Entry & Williams %R
- useBollinger_extremes – Preis außerhalb der Bänder.
- useBollinger_reentry – Außerhalb + Wieder-Eintritt = saubere Reversal.
- useWilliams_cross – Ausstieg aus OB/OS bei %R.
1.8 OBV & Volumen
- useOBV_trend – Steigender OBV = bullischer Druck.
- useVolume_trend – Volumen über Durchschnitt = Trendbestätigung.
1.9 ATR – Trend- & Volatilitätsfilter
- useATR_trend – Steigender ATR → Volatilitätsausdehnung.
- useATR_volFilter – Erfordert einen minimalen ATR in %.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – Preis über/unter der Kumo-Wolke.
- useIchimoku_signal – Tenkan/Kijun-Kreuzung.
- useIchimoku_bias – Richtungs-Bias aus der Wolke.
📉 EXIT ENGINE – Indikatoren, ATR & Zeitlogik
Die Exit-Logik repliziert das modulare Modell des Einstiegs: Der Ausstieg kann über Indikatoren, feste Prozentsätze, ATR oder Zeit erfolgen.
Exits über Indikatoren
- use_exit_macd – Ausstieg bei umgekehrter Kreuzung.
- use_exit_ma – Ausstieg, wenn sich der Preis gegen die MA bewegt.
- use_exit_cci – Ausstieg bei entgegengesetzten CCI-Schwellen.
- use_exit_rsi – RSI in entgegengesetzter OB/OS-Zone.
- use_exit_bollinger_extreme – Ausstieg bei Spike außerhalb des Bandes.
- use_exit_bollinger_middle – Rückkehr zur Mittellinie.
- use_exit_psar – PSAR-Umschaltung.
- use_exit_supertrend – Farbwechsel des SuperTrend.
- use_exit_after_n_candles – Schließen nach X Kerzen.
🎯 3. STOP-PROFIT-EINSTELLUNGEN – Prozentualer & ATR-Trailing
MSE Pro bietet zwei Stop-Profit (Trailing)-Modi: prozentbasiert und dynamisch auf ATR-Basis. Der Stop Profit wird nach dem Öffnen der Position angewendet – unabhängig vom initialen TP.
3.1 ATR-Trailing-Stop
- SP_ATR – Dynamisches Trailing basierend auf der ATR-Volatilität.
- ATR_Mult_Trigger – Aktivierungsschwelle: Wenn sich der Preis um ATR × Trigger bewegt.
- ATR_Mult_Stop – Stop-Profit-Distanz: ATR × Multiplikator.
- minimaStopLossTrail – Minimaler Sicherheitsabstand in %.
3.2 Prozentualer Trailing-Stop
- SP_PERCENT – Prozentbasierter Trailing-Stop.
- trailingStopPerc – Bewegung zur Aktivierung (Preis muss X % überschreiten).
- stopLossTrail – Trailing-Distanz in % nach Aktivierung.
- MinTrailingPercent – Garantierter Mindestabstand.
3.3 Kein Trailing
- SP_NONE – Stop Profit wird nicht angewendet.
🕯️ 4. MODUL FÜR JAPANISCHE KERZENPATTERNS
Das Modul erkennt automatisch die wichtigsten Price-Action-Pattern und nutzt sie nur dann als operative Signale, wenn sie durch Trend, Volatilität und Stärke der Bewegung bestätigt werden.
Grundlogik:
Preis über der MA → bullischer Trend → nur SELL-Pattern sind gültig.
Preis unter der MA → bärischer Trend → nur BUY-Pattern sind gültig.
Allgemeine Einstellungen
- use_candle_patterns – aktiviert/deaktiviert das Modul.
- use_candle_confirmation – erfordert eine Bestätigungskerze nach dem Pattern.
Erweiterte Einstellungen
- TFCandle – Timeframe der Pattern.
- TFMediaApeCandle – Timeframe der kontextbezogenen MA.
- periodMACandle – Periode der gleitenden Durchschnittslinie.
- modeMACandle – Typ der MA.
- percDiffMedia – Maximaler %-Abstand zwischen Preis und MA zur Pattern-Bestätigung.
- sizeCandleToPricePerc – Mindestgröße der Kerze relativ zum Preis.
- sizeBodyCandle – Maximale Körpergröße zur Doji-Definition.
- percDiffStopLoss – Zusätzlicher Offset für patternbasierten Stop Loss.
- ATR-Filter auf die Pattern-Größe zur Vermeidung von Signalen bei niedriger Volatilität.
- impulseLookback – Anzahl der vorherigen Kerzen zur Erkennung eines starken Richtungsimpulses.
- impulseATRmult – Mindestgröße des Impulses in ATR-Multiplikatoren.
Die Pattern verwenden einen dedizierten ATR (konfigurierbarer Timeframe und Periode) sowie einen optionalen Filter auf den %-Abstand zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt, um nur bei starken Trendfortsetzungen zu handeln.
Der Trend wird über den gleitenden Durchschnitt und/oder die Preisstruktur (HL/LH) bestätigt, basierend auf einer konfigurierbaren Anzahl vorheriger Kerzen. Das Pattern wird nur akzeptiert, wenn der Marktkontext einer echten Reversal-Logik entspricht.
Operativer Hinweis: Inside Bar und Three Soldiers / Three Crows werden als Fortsetzungspattern behandelt und nicht als Reversal. Alle Reversal-Pattern werden zusätzlich durch Richtungsimpuls, ATR-Volatilität und Trendkontext gefiltert.
🧩 5. Kombinierte Strategiebeispiele
Trendfolge
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Reversal
- Pattern + Bestätigung
- RSI Reversal
- Stochastic Cross
Breakout
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Risiko-Engine im Prop-Firm-Stil
Der Challenge Mode hält automatisch die Regeln von Prop-Firms ein: Überwachung von Tages-Drawdown, Gesamt-Drawdown, Dauer und Ziel.
Hauptfunktionen
- Echtzeit-Überwachung des Tagesverlusts.
- Automatische Blockierung neuer Trades.
- Kontrolle des Gesamt-Drawdowns.
- Verwaltung des prozentualen Ziels.
- Challenge-Timer.
- Optionales grafisches Panel.
⚖️ 7. POSITION-SIZING-ENGINE – Automatische Lot-Berechnung
Der Modular Strategy Engine Pro enthält ein fortschrittliches System zur automatischen Berechnung der Lotgröße auf Basis des gewünschten Investitionsbetrags (nominaler Positionswert inkl. Hebel).
Funktionsprinzip
- Fester Investitionsbetrag – du legst den nominalen Positionswert fest (z. B. €5.000) und der EA berechnet automatisch die Lotgröße.
Hinweis: Du kannst €5.000 auch mit einem €1.000-Konto einstellen – der Hebel deckt die Differenz ab.
- Automatische Umrechnung – berücksichtigt Tick Size, Tick Value, Kontraktgröße usw.
- Unabhängig von SL/TP – das Volumen hängt nur vom Positionswert ab.
- Für alle Instrumente geeignet – Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien usw.
Vorteile
- Einheitliches Kapitalmanagement.
- Keine manuellen Berechnungen.
- Präzise und konsistente Exposition.
- Funktioniert mit jeder Einstiegslogik.
Ergebnis:
Der EA eröffnet automatisch das korrekte Volumen in Lots, um die gewünschte Exposition (inkl. Hebel) zu erreichen.
✅ 8. BESTE PRAKTIKEN
- Immer nur wenige Filter gleichzeitig aktivieren.
- Nicht mehr als 6–7 Filter parallel verwenden.
- MACD/MA/ADX für Trendstruktur, RSI/Stoch/MFI für Timing.
- Reversal: Engulfing + RSI + Stochastic.
- Trend: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ Grundvoraussetzungen für den Betrieb des EA
Standardmäßig sind alle Filter und Logiken deaktiviert (alle use_...-Parameter stehen auf false). Das bedeutet, dass der Expert Advisor keine Trades eröffnet, bis der Nutzer manuell mindestens eine Einstieg-Logik aktiviert.
- 1) Mindestens EINE ENTRY-Logik muss aktiviert sein
(z. B. useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross usw.)
- 2) Es wird dringend empfohlen, mindestens EINE EXIT-Logik zu aktivieren
Mögliche Exits sind:
- Indikatorbasiert (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR usw.)
- Kerzen-Pattern
- Take Profit / Stop Loss über TPSource und SLSource
- Zeitbasierter Exit über use_exit_after_n_candles
Hinweis: Es reicht nicht, nur einen Einstieg zu aktivieren – ohne aktiven Exit schließt der EA die Trades nicht.
🛠 9. Debug & Logs (Optional)
Der Parameter useDebugPrints zeigt Diagnosemeldungen im Journal an und ist nützlich für erweiterte Analysen und Fehlerbehebung. Für den normalen Betrieb wird false empfohlen.
Nur aktivieren, wenn du:
- die korrekte Funktion eines Indikators oder Patterns prüfen willst;
- Ein- und Ausstiegsbedingungen detailliert analysieren möchtest;
- inaktive Filter oder fehlende Signale diagnostizieren musst.
Mit deaktiviertem Debug bleibt der EA schlank und das Journal übersichtlich.
Hinweis: Blockierende Fehler werden immer angezeigt.
📘 Praktischer Benutzerleitfaden
Die folgenden Abschnitte enthalten wesentliche Informationen für den täglichen Einsatz des EA: typische Fehler, Gründe für ausbleibende Einstiege sowie ein praktisches Beispiel einer einfachen, aber effektiven 3-Filter-Strategie.
⚠️ Häufige Benutzerfehler
- Keine Einstieg-Logik aktiviert → Der EA kann keine Positionen eröffnen.
- Keine Exit-Logik aktiviert → Der EA eröffnet Positionen, schließt sie aber nicht.
- Indikator-Exit funktioniert nicht → use_exit_indicator = true + mindestens ein Indikator erforderlich.
- Kerzen-Pattern funktionieren nicht → use_candle_patterns = true erforderlich.
- Zu viele Filter gleichzeitig aktiv → 6–7 Filter können nahezu alle Signale blockieren.
- Falscher Timeframe zur gewählten Logik
Trend → H1–H4
Reversal/Pattern → M15–M30
Scalping → M1–M5
- StopLoss nicht konfiguriert → Der EA eröffnet aus Sicherheitsgründen keine Position.
- Challenge Mode aktiv → Bei Überschreitung der Limits blockiert sich der EA automatisch.
❓ Warum steigt der EA nicht in den Markt ein?
Der EA wird niemals Positionen eröffnen, solange folgende Voraussetzung nicht erfüllt ist:
➡ Mindestens EINE Einstieg-Logik muss aktiviert sein
🔍 Schnelle Checkliste
- Ist eine Einstieg-Logik aktiv?
- Ist eine Exit-Logik aktiv?
- Sind die Filter nicht zu restriktiv?
- Richtiges Symbol und Markt geöffnet?
- Minimales Volumen brokerkonform?
- Blockiert der Challenge Mode?
Tipp: Aktiviere useDebugPrints = true, um zu sehen, welche Filter die Einstiege blockieren.
🧠 Strategie von Grund auf erstellen (3-Filter-Beispiel)
1️⃣ Trendrichtung – MACD Cross
Aktivieren: useMACD_cross
2️⃣ Trendfilter – Gleitender Durchschnitt
Aktivieren: useMA_trend
3️⃣ Momentumfilter – MFI über 50
Aktivieren: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 Beispielkonfiguration
- Trend: MACD Cross
- Filter: MA Trend
- Momentum: MFI über 50
🚪 Beispiel-Exit
- Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
- tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)