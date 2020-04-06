Modular Strategy Engine Pro — это продвинутый Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые хотят иметь полный контроль над своей стратегией, не написав ни одной строки кода.

Советник построен как настоящий модульный движок: вы можете включать или отключать каждый фильтр, выбирать условия входа и выхода, задавать таймфреймы индикаторов и комбинировать несколько логик между собой.

Цель — не продать «волшебную стратегию», а предоставить вам гибкий инструмент для построения, тестирования и совершенствования ваших торговых идей: торговля по тренду, развороты по паттернам, пробои, торговля в диапазоне, multi-timeframe фильтры, challenge mode и многое другое.

🔷 Основные характеристики

Модульный входной движок с десятками фильтров, активируемых через inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx и т.д.).

с десятками фильтров, активируемых через inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx и т.д.). Гибкий выходной движок : закрытие по индикаторам, фиксированному проценту, динамическому ATR или по количеству свечей.

: закрытие по индикаторам, фиксированному проценту, динамическому ATR или по количеству свечей. Широкий набор встроенных индикаторов : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend. Продвинутый движок японских свечных паттернов .

. Challenge Mode для симуляции правил проп-фирм.

для симуляции правил проп-фирм. Полное управление позицией : процентный SL/TP, ATR-трейлинг, динамический трейлинг и минимальный трейлинг.

: процентный SL/TP, ATR-трейлинг, динамический трейлинг и минимальный трейлинг. Дополнительный интрадей-фильтр : автоматическое закрытие позиций в конце дня.

: автоматическое закрытие позиций в конце дня. Настраиваемый фильтр торговых сессий : до двух дневных торговых периодов.

: до двух дневных торговых периодов. Совместим со всеми инструментами (Форекс, Индексы, Криптовалюты, Сырьё, Акции).

(Форекс, Индексы, Криптовалюты, Сырьё, Акции). Советник находится в постоянной разработке.

⚙️ Входной движок

Сердце советника — это входной движок: через параметры use_... вы можете выбрать, какие фильтры активировать и как их между собой комбинировать.

MACD : пересечение MACD/Signal, MACD выше/ниже Signal, подтверждение MACD2.

: пересечение MACD/Signal, MACD выше/ниже Signal, подтверждение MACD2. Скользящая средняя : направленный тренд, пересечение цены и MA, выравнивание двух MA.

: направленный тренд, пересечение цены и MA, выравнивание двух MA. RSI : фильтр тренда, перекупленность/перепроданность, дивергенции.

: фильтр тренда, перекупленность/перепроданность, дивергенции. CCI : пробой уровня, OB/OS, дивергенции.

: пробой уровня, OB/OS, дивергенции. Stochastic : пересечение K/D, нейтральные зоны, OB/OS.

: пересечение K/D, нейтральные зоны, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : поток, сила, дивергенции.

: поток, сила, дивергенции. ADX : сильный тренд, динамические пробои.

: сильный тренд, динамические пробои. PSAR : развороты и фильтр тренда.

: развороты и фильтр тренда. ATR / OBV / Ichimoku : волатильность, объём, направление облака.

: волатильность, объём, направление облака. Bollinger / Williams %R : экстремумы волатильности.

: экстремумы волатильности. SuperTrend: быстрые смены тренда.

Благодаря текстовым разделителям (например, sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") панель параметров остаётся аккуратной и удобной для навигации.

⚠️ Исполнение Только по Закрытой Свече

Modular Strategy Engine Pro работает исключительно по закрытой свече: ➡️ сделки не открываются внутри свечи ➡️ сигналы подтверждаются только на закрытии ➡️ позиция открывается на следующей свече ✔ отсутствие ложных сигналов из-за шпилек

✔ бэктест и реальная торговля практически идентичны

✔ максимальная стабильность

📉 Выходной движок

Выходной движок управляет всеми закрытиями, не основанными на первоначальных SL/TP. Выход по индикаторам: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Автоматический выход после фиксированного количества свечей (time-based exit). Эти логики работают только после входа и независимо от выбранного метода SL/TP.

🧩 Управление позицией

Продвинутое управление Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Режимы Stop Loss SL_PATTERN – стоп по минимуму/максимуму паттерна

– стоп по минимуму/максимуму паттерна SL_SWING – стоп по последнему свингу

– стоп по последнему свингу SL_ATR – стоп ATR × множитель

– стоп ATR × множитель SL_PERCENT – процентный стоп

– процентный стоп SL_UNSET – без предустановленного SL Режимы Take Profit TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE Базовые параметры stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 Движок Японских Свечных Паттернов

EA включает продвинутый движок распознавания японских свечных паттернов с валидацией по волатильности, тренду и направленной силе. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Доступные фильтры: Подтверждающая свеча

Фильтр тела и теней

Настраиваемый lookback тренда

Подтверждение тренда по MA или структуре

ATR-фильтр волатильности

Определение направленного импульса Паттерны могут работать самостоятельно или в комбинации с техническими индикаторами.

🛡️ Режим Challenge

Начальный капитал

Дневной защитный лимит потерь

Дневной лимит потерь челленджа

Общий лимит потерь

Процентная цель При нарушении любого правила EA блокирует новые входы.

📅 Интрадей-фильтр

useTradeOnlyIntraday: закрывает позиции перед закрытием рынка.

🕒 Фильтр Торговых Сессий

Modular Strategy Engine Pro включает фильтр торговых временных сессий, позволяющий определить, когда EA может открывать новые сделки. Фильтр настраивается через inputs и позволяет задать до двух дневных сессий (например, Европа и США). useTradingHours – Включает/выключает фильтр.

– Включает/выключает фильтр. Session 1 – Основная сессия.

– Основная сессия. Session 2 – Дополнительная сессия. ✔ Открывает сделки только в разрешённое время

✔ Автоматически блокирует сделки вне сессий

✔ Управление позициями остаётся всегда активным • Снижает торговлю в периоды низкой ликвидности

• Избегает высоких спредов и ложных сигналов

• Совместим с правилами проп-фирм и бэктестами

🔧 Функция OnTester

прибыль

просадка

стабильность equity

количество сделок

risk/reward В режиме Custom Max MT5 находит значительно более устойчивые конфигурации.

📘 Рекомендации по Использованию

H1–H4 для тренда • M15–M30 для паттернов и разворотов

Начинайте с малого количества фильтров (MACD + MA + RSI)

Избегайте чрезмерной оптимизации

В Challenge Mode используйте реалистичные SL

Всегда сначала тестируйте на демо или в тестере

📝 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Modular Strategy Engine Pro — это профессиональный модульный движок, позволяющий строить любые торговые стратегии — трендовые, разворотные, на пробой, скальпинг и challenge mode — при условии активации хотя бы одной логики входа и выхода.



🔄 Постоянное Развитие

Советник постоянно обновляется. Комментарии и предложения приветствуются.

💲 ЦЕНА

🚀 Цена запуска: 99$ – ограниченное предложение. Пожизненная лицензия • Бесплатные обновления включены

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📘 Техническая документация и объяснение параметров

Modular Strategy Engine Pro позволяет создавать полностью настраиваемые стратегии без написания кода. Каждый фильтр, индикатор и модуль управляется через флаги use_... и настраиваемые параметры для профессиональной точности.

В данной документации вы найдете:

как работает каждый фильтр и индикатор,

их операционное влияние на входы и выходы,

как комбинировать модули для трендовых, разворотных, пробойных, скальпинговых стратегий и режима challenge,

наиболее важные параметры для получения высококачественных сигналов.

Движок использует мульти-индикаторную, мульти-таймфреймовую и мульти-подтверждающую структуру.

Операционная логика:

• Вход = AND → все условия должны быть выполнены

• Выход = OR → достаточно одного условия для закрытия сделки

• Паттерны = OR → альтернативные сигналы между собой

Такой подход гарантирует избирательные входы и быстрые выходы при появлении риска или слабости рынка.

1. ENTRY ENGINE – Синтетическая логика индикаторов Секция входа состоит из более чем 50 независимых фильтров. Они сгруппированы по индикаторам и визуально разделены в терминале MT5 через поля "--- SETTINGS ---". 1.1 MACD – Ядро импульса useMACD_cross – основной сигнал: пересечение MACD/Signal.

– основной сигнал: пересечение MACD/Signal. useMACD_signal_filter – направляющий фильтр: MACD выше Signal = приоритет LONG.

– направляющий фильтр: MACD выше Signal = приоритет LONG. useMACD2_confirmation – второй MACD для подтверждения на другом таймфрейме.

– второй MACD для подтверждения на другом таймфрейме. useMACD2_zero_momentum – MACD2 выше/ниже нуля = сильный или слабый импульс. 1.2 Скользящая средняя – Определение тренда useMA_trend – цена выше/ниже MA для определения тренда.

– цена выше/ниже MA для определения тренда. useMA_cross – вход при пробое MA ценой.

– вход при пробое MA ценой. useMA_2_filter – вторая скользящая средняя для определения тренда.

– вторая скользящая средняя для определения тренда. useMA1_MA2_cross – пересечение MA1/MA2 как рабочий триггер. 1.3 RSI / MFI / CCI – Перекупленность/перепроданность, тренд и дивергенции Индикаторы для разворота, подтверждения тренда и импульса, применяемые как в зонах перекупленности/перепроданности, так и в нейтральной зоне, с поддержкой дивергенций. RSI: фильтры тренда , выход из OB/OS , дивергенции и разворотные сигналы .

, выход из , и . MFI: подтверждение тренда , выход из OB/OS , фильтр в нейтральной зоне и объёмные дивергенции .

, выход из , фильтр в и . CCI: чтение тренда, сигналы на уровнях ±100 и дивергенции импульса. Примечание: для всех этих индикаторов должен быть задан только верхний уровень. Нижний уровень рассчитывается автоматически:

Нижний = 100 − Верхний. Пример: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Нижний = 20. Для CCI нижний равен -CCI_THRESHOLD_UPPER. 1.4 Stochastic – Тайминговый механизм useStoch_cross – классическое пересечение K/D.

– классическое пересечение K/D. useStoch_neutral_zone – сигналы только в нейтральной зоне (например, 20–80).

– сигналы только в нейтральной зоне (например, 20–80). useStoch_enter_over – вход при входе в зоны перекупленности/перепроданности.

– вход при входе в зоны перекупленности/перепроданности. useStoch_divergence – сильные дивергенции импульса. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – пересечение уровня 100 = ускорение.

– пересечение уровня 100 = ускорение. useRVI_cross – пересечение RVI/Signal.

– пересечение RVI/Signal. useRVI_divergence – направленные дивергенции. 1.6 ADX / Пересечение DI / Динамический пробой useADX_trend – сильный тренд (ADX выше порога).

– сильный тренд (ADX выше порога). useADX_range – фаза бокового рынка (ADX ниже порога).

– фаза бокового рынка (ADX ниже порога). useADX_dynamic_breakout – пробой в сочетании с DI + ADX.

– пробой в сочетании с DI + ADX. useADX_DI_cross – BUY при пересечении +DI/-DI, SELL наоборот. 1.7 Bollinger, повторный вход и Williams %R useBollinger_extremes – цена за пределами полос.

– цена за пределами полос. useBollinger_reentry – выход за полосу + возврат = чистый разворот.

– выход за полосу + возврат = чистый разворот. useWilliams_cross – выход из OB/OS по %R. 1.8 OBV и объём useOBV_trend – растущий OBV = бычье давление.

– растущий OBV = бычье давление. useVolume_trend – объём выше среднего = подтверждение тренда. 1.9 ATR – Фильтр тренда и волатильности useATR_trend – рост ATR → расширение волатильности.

– рост ATR → расширение волатильности. useATR_volFilter – требуется минимальный ATR в процентах. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – цена выше/ниже облака.

– цена выше/ниже облака. useIchimoku_signal – пересечение Tenkan/Kijun.

– пересечение Tenkan/Kijun. useIchimoku_bias – направленный уклон, исходящий из облака.

📉 EXIT ENGINE – Индикаторы, ATR и логика по времени

Логика выхода повторяет модульную модель входа: вы можете выбрать выход через индикаторы, фиксированные проценты, ATR или по времени. Выходы по индикаторам use_exit_macd – выход при обратном пересечении.

– выход при обратном пересечении. use_exit_ma – выход, когда цена идет против MA.

– выход, когда цена идет против MA. use_exit_cci – выход по противоположным уровням CCI.

– выход по противоположным уровням CCI. use_exit_rsi – RSI в противоположной зоне OB/OS.

– RSI в противоположной зоне OB/OS. use_exit_bollinger_extreme – выход при выбросе за пределы полос.

– выход при выбросе за пределы полос. use_exit_bollinger_middle – возврат к средней линии.

– возврат к средней линии. use_exit_psar – разворот PSAR.

– разворот PSAR. use_exit_supertrend – смена цвета SuperTrend.

– смена цвета SuperTrend. use_exit_after_n_candles – закрытие после X свечей.

🎯 3. НАСТРОЙКИ STOP PROFIT – Проценты и ATR-трейлинг

MSE Pro предлагает два режима Stop Profit (трейлинг): процентный и динамический на основе ATR. Stop Profit применяется после открытия ордера, независимо от начального TP. 3.1 ATR Trailing Stop SP_ATR – динамический трейлинг на основе волатильности ATR.

– динамический трейлинг на основе волатильности ATR. ATR_Mult_Trigger – порог активации: когда цена проходит ATR × триггер, трейлинг активируется.

– порог активации: когда цена проходит ATR × триггер, трейлинг активируется. ATR_Mult_Stop – дистанция Stop Profit: ATR × множитель.

– дистанция Stop Profit: ATR × множитель. minimaStopLossTrail – минимальная защитная дистанция в %. 3.2 Процентный Trailing Stop SP_PERCENT – трейлинг-стоп в процентах.

– трейлинг-стоп в процентах. trailingStopPerc – движение, необходимое для активации трейлинга (цена должна превысить X%).

– движение, необходимое для активации трейлинга (цена должна превысить X%). stopLossTrail – дистанция трейлинга в % после активации.

– дистанция трейлинга в % после активации. MinTrailingPercent – минимальная гарантированная дистанция. 3.3 Без трейлинга SP_NONE – Stop Profit не применяется.

🕯️ 4. МОДУЛЬ ЯПОНСКИХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ

Модуль автоматически распознаёт основные паттерны price action и использует их как торговые сигналы только при подтверждении трендом, волатильностью и силой движения. Базовая логика:

Цена выше MA → бычий тренд → допустимы только SELL-паттерны.

Цена ниже MA → медвежий тренд → допустимы только BUY-паттерны. Основные настройки use_candle_patterns – включение/выключение модуля.

use_candle_confirmation – требуется подтверждающая свеча после паттерна. Расширенные настройки TFCandle – таймфрейм паттернов.

TFMediaApeCandle – таймфрейм контекстной MA.

periodMACandle – период скользящей.

modeMACandle – тип MA.

percDiffMedia – максимальное % расстояние между ценой и MA для валидации паттерна.

sizeCandleToPricePerc – минимальный размер свечи относительно цены.

sizeBodyCandle – максимальный размер тела для определения Doji.

percDiffStopLoss – дополнительный отступ для стоп-лосса по паттерну.

ATR-фильтр размера паттерна для исключения сигналов при низкой волатильности.

для исключения сигналов при низкой волатильности. impulseLookback – количество предыдущих свечей для определения сильного направленного импульса .

– количество предыдущих свечей для определения . impulseATRmult – минимальный размер импульса в кратных ATR для признания движения значимым. Паттерны используют выделенный ATR (настраиваемый таймфрейм и период) и опциональный фильтр по % отклонению от Moving Average для работы только на сильных экстремальных движениях. Тренд подтверждается через скользящую среднюю и/или ценовую структуру (HL/LH) с анализом заданного количества предыдущих баров. Паттерн принимается только если рыночный контекст соответствует логике истинного разворота. Рабочее примечание: Inside Bar и Three Soldiers / Three Crows управляются как паттерны продолжения, а не разворота. Все разворотные паттерны фильтруются по направленному импульсу, ATR-волатильности и контексту тренда.

🧩 5. ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ

Следование за трендом MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Разворот Паттерн + подтверждение

RSI разворот

Stochastic Cross Пробой ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Движок риск-менеджмента в стиле Prop Firm

Challenge Mode автоматически соблюдает правила проп-фирм: контролирует дневную просадку, общую просадку, длительность и цель. Основные функции Мониторинг дневного убытка в реальном времени.

Автоматическая блокировка новых сделок.

Контроль общей просадки.

Управление процентной целью.

Таймер челленджа.

Опциональная графическая панель.

⚖️ 7. ДВИЖОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЁМОМ – АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЛОТА

Modular Strategy Engine Pro включает продвинутую систему автоматического расчёта объёма лота на основе суммы, которую вы хотите инвестировать (номинальное значение позиции, включая кредитное плечо). Принципы работы Фиксированная сумма инвестиции – вы задаёте номинальную стоимость позиции (например 5 000 €), а EA автоматически рассчитывает лот.

Примечание: вы можете задать 5 000 €, даже имея счёт 1 000 €, так как плечо покрывает разницу.

– вы задаёте номинальную стоимость позиции (например 5 000 €), а EA автоматически рассчитывает лот. Автоматическая конвертация – расчёт учитывает спецификации инструмента (tick size, tick value, размер контракта и т.д.).

– расчёт учитывает спецификации инструмента (tick size, tick value, размер контракта и т.д.). Независимость от SL/TP – объём зависит только от стоимости позиции, а не от риска.

– объём зависит только от стоимости позиции, а не от риска. Совместимость со всеми инструментами – Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks и т.д. Преимущества Единое управление капиталом.

Отсутствие ручных вычислений.

Точная и стабильная экспозиция.

Работает с любой логикой входа. Результат:

EA автоматически открывает корректный объём лота для получения желаемой экспозиции (с учётом плеча).

✅ 8. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Активируйте только несколько фильтров одновременно.

Не используйте более 6–7 фильтров одновременно.

MACD/MA/ADX для структуры тренда, RSI/Stoch/MFI для тайминга.

Разворот: Engulfing + RSI + Stochastic.

Тренд: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ Обязательные требования для работы EA

По умолчанию все фильтры и все логики отключены (все параметры use_... установлены в false). Это означает, что Expert Advisor не откроет ни одной сделки, пока пользователь не активирует хотя бы одну логику входа. 1) Должна быть включена как минимум ОДНА логика ВХОДА

(например: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross и т.д.)

(например: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross и т.д.) 2) Настоятельно рекомендуется включить хотя бы одну логику ВЫХОДА

Выходы могут быть:

Выходы могут быть: По индикаторам (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR и т.д.)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR и т.д.)

По свечным паттернам



Take Profit / Stop Loss через TPSource и SLSource

через TPSource и SLSource

Выход по времени через use_exit_after_n_candles Примечание: недостаточно активировать только логику входа — без активной логики выхода EA не будет закрывать сделки.

🛠 9. Debug & Logs (Дополнительно)

Параметр useDebugPrints позволяет отображать диагностические сообщения в Журнале, полезные для продвинутого анализа и отладки. Рекомендуется держать этот параметр в false при обычном использовании. Включайте его только если нужно: проверить корректную работу индикатора или паттерна;

детально проанализировать условия входа и выхода;

диагностировать неактивные фильтры или отсутствующие сигналы. При отключённом режиме логирования EA остаётся более лёгким, а Журнал — чище. Примечание: блокирующие ошибки отображаются всегда.

📘 ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Следующие разделы содержат важную информацию для ежедневного использования EA: типичные ошибки, причины отсутствия входов и практический пример простой, но эффективной стратегии из трёх фильтров.

⚠️ Типичные ошибки пользователей

Не включена логика входа → EA не может открыть сделки.

→ EA не может открыть сделки. Не включена логика выхода → EA открывает сделки, но не закрывает их.

→ EA открывает сделки, но не закрывает их. Exit по индикатору не работает → нужно включить use_exit_indicator = true и один индикатор.

→ нужно включить и один индикатор. Свечные паттерны не работают → нужно включить use_candle_patterns = true .

→ нужно включить . Слишком много фильтров → 6–7 фильтров могут полностью блокировать сигналы.

→ 6–7 фильтров могут полностью блокировать сигналы. Неверный таймфрейм : Тренд → H1–H4, Развороты → M15–M30, Скальпинг → M1–M5.

: Тренд → H1–H4, Развороты → M15–M30, Скальпинг → M1–M5. StopLoss не настроен → сделки не открываются.

→ сделки не открываются. Challenge Mode активен → при превышении лимитов EA блокируется.

❓ Почему EA не входит в рынок?

EA никогда не откроет сделки, пока не выполнено главное условие: ➡ Необходимо включить хотя бы ОДНУ логику входа 🔍 Быстрая проверка Включена ли хотя бы одна логика входа?

Включена ли логика выхода?

Фильтры не слишком жёсткие?

Рынок открыт?

Минимальный лот брокера соблюдён?

Challenge Mode не блокирует? Совет: включите useDebugPrints = true, чтобы увидеть, какие фильтры блокируют вход.

🧠 Как создать стратегию с нуля (пример из 3 фильтров)