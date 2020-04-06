Modular Strategy Engine Pro

Modular Strategy Engine Pro — это продвинутый Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые хотят иметь полный контроль над своей стратегией, не написав ни одной строки кода.

Советник построен как настоящий модульный движок: вы можете включать или отключать каждый фильтр, выбирать условия входа и выхода, задавать таймфреймы индикаторов и комбинировать несколько логик между собой.

Цель — не продать «волшебную стратегию», а предоставить вам гибкий инструмент для построения, тестирования и совершенствования ваших торговых идей: торговля по тренду, развороты по паттернам, пробои, торговля в диапазоне, multi-timeframe фильтры, challenge mode и многое другое.


🔷 Основные характеристики

  • Модульный входной движок с десятками фильтров, активируемых через inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx и т.д.).
  • Гибкий выходной движок: закрытие по индикаторам, фиксированному проценту, динамическому ATR или по количеству свечей.
  • Широкий набор встроенных индикаторов: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
  • Продвинутый движок японских свечных паттернов.
  • Challenge Mode для симуляции правил проп-фирм.
  • Полное управление позицией: процентный SL/TP, ATR-трейлинг, динамический трейлинг и минимальный трейлинг.
  • Дополнительный интрадей-фильтр: автоматическое закрытие позиций в конце дня.
  • Настраиваемый фильтр торговых сессий: до двух дневных торговых периодов.
  • Совместим со всеми инструментами (Форекс, Индексы, Криптовалюты, Сырьё, Акции).
  • Советник находится в постоянной разработке.


⚙️ Входной движок

Сердце советника — это входной движок: через параметры use_... вы можете выбрать, какие фильтры активировать и как их между собой комбинировать.

  • MACD: пересечение MACD/Signal, MACD выше/ниже Signal, подтверждение MACD2.
  • Скользящая средняя: направленный тренд, пересечение цены и MA, выравнивание двух MA.
  • RSI: фильтр тренда, перекупленность/перепроданность, дивергенции.
  • CCI: пробой уровня, OB/OS, дивергенции.
  • Stochastic: пересечение K/D, нейтральные зоны, OB/OS.
  • MFI / Momentum / RVI: поток, сила, дивергенции.
  • ADX: сильный тренд, динамические пробои.
  • PSAR: развороты и фильтр тренда.
  • ATR / OBV / Ichimoku: волатильность, объём, направление облака.
  • Bollinger / Williams %R: экстремумы волатильности.
  • SuperTrend: быстрые смены тренда.

Благодаря текстовым разделителям (например, sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") панель параметров остаётся аккуратной и удобной для навигации.

⚠️ Исполнение Только по Закрытой Свече

Modular Strategy Engine Pro работает исключительно по закрытой свече:

➡️ сделки не открываются внутри свечи

➡️ сигналы подтверждаются только на закрытии

➡️ позиция открывается на следующей свече

  • ✔ отсутствие ложных сигналов из-за шпилек
  • ✔ бэктест и реальная торговля практически идентичны
  • ✔ максимальная стабильность


📉 Выходной движок

Выходной движок управляет всеми закрытиями, не основанными на первоначальных SL/TP.

  • Выход по индикаторам: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
  • Автоматический выход после фиксированного количества свечей (time-based exit).

Эти логики работают только после входа и независимо от выбранного метода SL/TP.


🧩 Управление позицией

Продвинутое управление Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop.

Режимы Stop Loss

  • SL_PATTERN – стоп по минимуму/максимуму паттерна
  • SL_SWING – стоп по последнему свингу
  • SL_ATR – стоп ATR × множитель
  • SL_PERCENT – процентный стоп
  • SL_UNSET – без предустановленного SL

Режимы Take Profit

  • TP_SWING
  • TP_PATTERN
  • TP_RR
  • TP_ATR
  • TP_PERCENT
  • TP_UNSET

Trailing Stop

  • SP_PERCENT
  • SP_ATR
  • SP_NONE

Базовые параметры

  • stopLossPercent / takeProfitPercent
  • TP_RR_Multiplier
  • swingLookback
  • MinTrailingPercent

📊 Движок Японских Свечных Паттернов

EA включает продвинутый движок распознавания японских свечных паттернов с валидацией по волатильности, тренду и направленной силе.

  • Engulfing, Harami
  • Hammer / Hanging Man
  • Inverted Hammer / Shooting Star
  • Doji
  • Piercing Line / Dark Cloud Cover
  • Tweezer Top / Bottom
  • Morning Star / Evening Star
  • Homing Pigeon / Descending Hawk
  • Inside Bar
  • Three Soldiers / Three Crows
  • Belt Hold
  • Kicker Pattern
  • Marubozu

Доступные фильтры:

  • Подтверждающая свеча
  • Фильтр тела и теней
  • Настраиваемый lookback тренда
  • Подтверждение тренда по MA или структуре
  • ATR-фильтр волатильности
  • Определение направленного импульса

Паттерны могут работать самостоятельно или в комбинации с техническими индикаторами.


🛡️ Режим Challenge

  • Начальный капитал
  • Дневной защитный лимит потерь
  • Дневной лимит потерь челленджа
  • Общий лимит потерь
  • Процентная цель

При нарушении любого правила EA блокирует новые входы.


📅 Интрадей-фильтр

  • useTradeOnlyIntraday: закрывает позиции перед закрытием рынка.

🕒 Фильтр Торговых Сессий

Modular Strategy Engine Pro включает фильтр торговых временных сессий, позволяющий определить, когда EA может открывать новые сделки.

Фильтр настраивается через inputs и позволяет задать до двух дневных сессий (например, Европа и США).

  • useTradingHours – Включает/выключает фильтр.
  • Session 1 – Основная сессия.
  • Session 2 – Дополнительная сессия.
  • ✔ Открывает сделки только в разрешённое время
  • ✔ Автоматически блокирует сделки вне сессий
  • ✔ Управление позициями остаётся всегда активным
  • • Снижает торговлю в периоды низкой ликвидности
  • • Избегает высоких спредов и ложных сигналов
  • • Совместим с правилами проп-фирм и бэктестами

🔧 Функция OnTester

  • прибыль
  • просадка
  • стабильность equity
  • количество сделок
  • risk/reward

В режиме Custom Max MT5 находит значительно более устойчивые конфигурации.


📘 Рекомендации по Использованию

  • H1–H4 для тренда • M15–M30 для паттернов и разворотов
  • Начинайте с малого количества фильтров (MACD + MA + RSI)
  • Избегайте чрезмерной оптимизации
  • В Challenge Mode используйте реалистичные SL
  • Всегда сначала тестируйте на демо или в тестере

📝 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Modular Strategy Engine Pro — это профессиональный модульный движок, позволяющий строить любые торговые стратегии — трендовые, разворотные, на пробой, скальпинг и challenge mode — при условии активации хотя бы одной логики входа и выхода.



🔄 Постоянное Развитие

Советник постоянно обновляется. Комментарии и предложения приветствуются.


💲 ЦЕНА

🚀 Цена запуска: 99$ – ограниченное предложение.

Пожизненная лицензия • Бесплатные обновления включены


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



📘 Техническая документация и объяснение параметров

Modular Strategy Engine Pro позволяет создавать полностью настраиваемые стратегии без написания кода. Каждый фильтр, индикатор и модуль управляется через флаги use_... и настраиваемые параметры для профессиональной точности.

В данной документации вы найдете:

  • как работает каждый фильтр и индикатор,
  • их операционное влияние на входы и выходы,
  • как комбинировать модули для трендовых, разворотных, пробойных, скальпинговых стратегий и режима challenge,
  • наиболее важные параметры для получения высококачественных сигналов.

Движок использует мульти-индикаторную, мульти-таймфреймовую и мульти-подтверждающую структуру.

Операционная логика:
Вход = AND → все условия должны быть выполнены
Выход = OR → достаточно одного условия для закрытия сделки
Паттерны = OR → альтернативные сигналы между собой

Такой подход гарантирует избирательные входы и быстрые выходы при появлении риска или слабости рынка.

1. ENTRY ENGINE – Синтетическая логика индикаторов

Секция входа состоит из более чем 50 независимых фильтров. Они сгруппированы по индикаторам и визуально разделены в терминале MT5 через поля "--- SETTINGS ---".

1.1 MACD – Ядро импульса

  • useMACD_cross – основной сигнал: пересечение MACD/Signal.
  • useMACD_signal_filter – направляющий фильтр: MACD выше Signal = приоритет LONG.
  • useMACD2_confirmation – второй MACD для подтверждения на другом таймфрейме.
  • useMACD2_zero_momentum – MACD2 выше/ниже нуля = сильный или слабый импульс.

1.2 Скользящая средняя – Определение тренда

  • useMA_trend – цена выше/ниже MA для определения тренда.
  • useMA_cross – вход при пробое MA ценой.
  • useMA_2_filter – вторая скользящая средняя для определения тренда.
  • useMA1_MA2_cross – пересечение MA1/MA2 как рабочий триггер.

1.3 RSI / MFI / CCI – Перекупленность/перепроданность, тренд и дивергенции

Индикаторы для разворота, подтверждения тренда и импульса, применяемые как в зонах перекупленности/перепроданности, так и в нейтральной зоне, с поддержкой дивергенций.

  • RSI: фильтры тренда, выход из OB/OS, дивергенции и разворотные сигналы.
  • MFI: подтверждение тренда, выход из OB/OS, фильтр в нейтральной зоне и объёмные дивергенции.
  • CCI: чтение тренда, сигналы на уровнях ±100 и дивергенции импульса.

Примечание: для всех этих индикаторов должен быть задан только верхний уровень. Нижний уровень рассчитывается автоматически:
Нижний = 100 − Верхний. Пример: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Нижний = 20. Для CCI нижний равен -CCI_THRESHOLD_UPPER.

1.4 Stochastic – Тайминговый механизм

  • useStoch_cross – классическое пересечение K/D.
  • useStoch_neutral_zone – сигналы только в нейтральной зоне (например, 20–80).
  • useStoch_enter_over – вход при входе в зоны перекупленности/перепроданности.
  • useStoch_divergence – сильные дивергенции импульса.

1.5 Momentum / RVI

  • useMomentum_cross – пересечение уровня 100 = ускорение.
  • useRVI_cross – пересечение RVI/Signal.
  • useRVI_divergence – направленные дивергенции.

1.6 ADX / Пересечение DI / Динамический пробой

  • useADX_trend – сильный тренд (ADX выше порога).
  • useADX_range – фаза бокового рынка (ADX ниже порога).
  • useADX_dynamic_breakout – пробой в сочетании с DI + ADX.
  • useADX_DI_cross – BUY при пересечении +DI/-DI, SELL наоборот.

1.7 Bollinger, повторный вход и Williams %R

  • useBollinger_extremes – цена за пределами полос.
  • useBollinger_reentry – выход за полосу + возврат = чистый разворот.
  • useWilliams_cross – выход из OB/OS по %R.

1.8 OBV и объём

  • useOBV_trend – растущий OBV = бычье давление.
  • useVolume_trend – объём выше среднего = подтверждение тренда.

1.9 ATR – Фильтр тренда и волатильности

  • useATR_trend – рост ATR → расширение волатильности.
  • useATR_volFilter – требуется минимальный ATR в процентах.

1.10 Ichimoku

  • useIchimoku_trend – цена выше/ниже облака.
  • useIchimoku_signal – пересечение Tenkan/Kijun.
  • useIchimoku_bias – направленный уклон, исходящий из облака.


📉 EXIT ENGINE – Индикаторы, ATR и логика по времени

Логика выхода повторяет модульную модель входа: вы можете выбрать выход через индикаторы, фиксированные проценты, ATR или по времени.

Выходы по индикаторам

  • use_exit_macd – выход при обратном пересечении.
  • use_exit_ma – выход, когда цена идет против MA.
  • use_exit_cci – выход по противоположным уровням CCI.
  • use_exit_rsi – RSI в противоположной зоне OB/OS.
  • use_exit_bollinger_extreme – выход при выбросе за пределы полос.
  • use_exit_bollinger_middle – возврат к средней линии.
  • use_exit_psar – разворот PSAR.
  • use_exit_supertrend – смена цвета SuperTrend.
  • use_exit_after_n_candles – закрытие после X свечей.


🎯 3. НАСТРОЙКИ STOP PROFIT – Проценты и ATR-трейлинг

MSE Pro предлагает два режима Stop Profit (трейлинг): процентный и динамический на основе ATR. Stop Profit применяется после открытия ордера, независимо от начального TP.

3.1 ATR Trailing Stop

  • SP_ATR – динамический трейлинг на основе волатильности ATR.
  • ATR_Mult_Trigger – порог активации: когда цена проходит ATR × триггер, трейлинг активируется.
  • ATR_Mult_Stop – дистанция Stop Profit: ATR × множитель.
  • minimaStopLossTrail – минимальная защитная дистанция в %.

3.2 Процентный Trailing Stop

  • SP_PERCENT – трейлинг-стоп в процентах.
  • trailingStopPerc – движение, необходимое для активации трейлинга (цена должна превысить X%).
  • stopLossTrail – дистанция трейлинга в % после активации.
  • MinTrailingPercent – минимальная гарантированная дистанция.

3.3 Без трейлинга

  • SP_NONE – Stop Profit не применяется.

🕯️ 4. МОДУЛЬ ЯПОНСКИХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ

Модуль автоматически распознаёт основные паттерны price action и использует их как торговые сигналы только при подтверждении трендом, волатильностью и силой движения.

Базовая логика:
Цена выше MA → бычий тренд → допустимы только SELL-паттерны.
Цена ниже MA → медвежий тренд → допустимы только BUY-паттерны.

Основные настройки

  • use_candle_patterns – включение/выключение модуля.
  • use_candle_confirmation – требуется подтверждающая свеча после паттерна.

Расширенные настройки

  • TFCandle – таймфрейм паттернов.
  • TFMediaApeCandle – таймфрейм контекстной MA.
  • periodMACandle – период скользящей.
  • modeMACandle – тип MA.
  • percDiffMedia – максимальное % расстояние между ценой и MA для валидации паттерна.
  • sizeCandleToPricePerc – минимальный размер свечи относительно цены.
  • sizeBodyCandle – максимальный размер тела для определения Doji.
  • percDiffStopLoss – дополнительный отступ для стоп-лосса по паттерну.
  • ATR-фильтр размера паттерна для исключения сигналов при низкой волатильности.
  • impulseLookback – количество предыдущих свечей для определения сильного направленного импульса.
  • impulseATRmult – минимальный размер импульса в кратных ATR для признания движения значимым.

Паттерны используют выделенный ATR (настраиваемый таймфрейм и период) и опциональный фильтр по % отклонению от Moving Average для работы только на сильных экстремальных движениях.

Тренд подтверждается через скользящую среднюю и/или ценовую структуру (HL/LH) с анализом заданного количества предыдущих баров. Паттерн принимается только если рыночный контекст соответствует логике истинного разворота.

Рабочее примечание: Inside Bar и Three Soldiers / Three Crows управляются как паттерны продолжения, а не разворота. Все разворотные паттерны фильтруются по направленному импульсу, ATR-волатильности и контексту тренда.



🧩 5. ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ

Следование за трендом

  • MACD Cross
  • MA Trend
  • SuperTrend Trend
  • ADX Trend

Разворот

  • Паттерн + подтверждение
  • RSI разворот
  • Stochastic Cross

Пробой

  • ADX Dynamic Breakout
  • ATR Trend
  • OBV Trend


🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Движок риск-менеджмента в стиле Prop Firm

Challenge Mode автоматически соблюдает правила проп-фирм: контролирует дневную просадку, общую просадку, длительность и цель.

Основные функции

  • Мониторинг дневного убытка в реальном времени.
  • Автоматическая блокировка новых сделок.
  • Контроль общей просадки.
  • Управление процентной целью.
  • Таймер челленджа.
  • Опциональная графическая панель.


⚖️ 7. ДВИЖОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЁМОМ – АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЛОТА

Modular Strategy Engine Pro включает продвинутую систему автоматического расчёта объёма лота на основе суммы, которую вы хотите инвестировать (номинальное значение позиции, включая кредитное плечо).

Принципы работы

  • Фиксированная сумма инвестиции – вы задаёте номинальную стоимость позиции (например 5 000 €), а EA автоматически рассчитывает лот.
    Примечание: вы можете задать 5 000 €, даже имея счёт 1 000 €, так как плечо покрывает разницу.
  • Автоматическая конвертация – расчёт учитывает спецификации инструмента (tick size, tick value, размер контракта и т.д.).
  • Независимость от SL/TP – объём зависит только от стоимости позиции, а не от риска.
  • Совместимость со всеми инструментами – Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks и т.д.

Преимущества

  • Единое управление капиталом.
  • Отсутствие ручных вычислений.
  • Точная и стабильная экспозиция.
  • Работает с любой логикой входа.

Результат:
EA автоматически открывает корректный объём лота для получения желаемой экспозиции (с учётом плеча).



✅ 8. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

  • Активируйте только несколько фильтров одновременно.
  • Не используйте более 6–7 фильтров одновременно.
  • MACD/MA/ADX для структуры тренда, RSI/Stoch/MFI для тайминга.
  • Разворот: Engulfing + RSI + Stochastic.
  • Тренд: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.


⚠️ Обязательные требования для работы EA

По умолчанию все фильтры и все логики отключены (все параметры use_... установлены в false). Это означает, что Expert Advisor не откроет ни одной сделки, пока пользователь не активирует хотя бы одну логику входа.

  • 1) Должна быть включена как минимум ОДНА логика ВХОДА
    (например: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross и т.д.)
  • 2) Настоятельно рекомендуется включить хотя бы одну логику ВЫХОДА
    Выходы могут быть:
    • По индикаторам (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR и т.д.)
    • По свечным паттернам
    • Take Profit / Stop Loss через TPSource и SLSource
    • Выход по времени через use_exit_after_n_candles

Примечание: недостаточно активировать только логику входа — без активной логики выхода EA не будет закрывать сделки.


🛠 9. Debug & Logs (Дополнительно)

Параметр useDebugPrints позволяет отображать диагностические сообщения в Журнале, полезные для продвинутого анализа и отладки. Рекомендуется держать этот параметр в false при обычном использовании.

Включайте его только если нужно:

  • проверить корректную работу индикатора или паттерна;
  • детально проанализировать условия входа и выхода;
  • диагностировать неактивные фильтры или отсутствующие сигналы.

При отключённом режиме логирования EA остаётся более лёгким, а Журнал — чище.

Примечание: блокирующие ошибки отображаются всегда.




📘 ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Следующие разделы содержат важную информацию для ежедневного использования EA: типичные ошибки, причины отсутствия входов и практический пример простой, но эффективной стратегии из трёх фильтров.


⚠️ Типичные ошибки пользователей

  • Не включена логика входа → EA не может открыть сделки.
  • Не включена логика выхода → EA открывает сделки, но не закрывает их.
  • Exit по индикатору не работает → нужно включить use_exit_indicator = true и один индикатор.
  • Свечные паттерны не работают → нужно включить use_candle_patterns = true.
  • Слишком много фильтров → 6–7 фильтров могут полностью блокировать сигналы.
  • Неверный таймфрейм: Тренд → H1–H4, Развороты → M15–M30, Скальпинг → M1–M5.
  • StopLoss не настроен → сделки не открываются.
  • Challenge Mode активен → при превышении лимитов EA блокируется.

❓ Почему EA не входит в рынок?

EA никогда не откроет сделки, пока не выполнено главное условие:

➡ Необходимо включить хотя бы ОДНУ логику входа

🔍 Быстрая проверка

  • Включена ли хотя бы одна логика входа?
  • Включена ли логика выхода?
  • Фильтры не слишком жёсткие?
  • Рынок открыт?
  • Минимальный лот брокера соблюдён?
  • Challenge Mode не блокирует?

Совет: включите useDebugPrints = true, чтобы увидеть, какие фильтры блокируют вход.


🧠 Как создать стратегию с нуля (пример из 3 фильтров)

1️⃣ Направление тренда – MACD Cross

Включить: useMACD_cross

2️⃣ Фильтр тренда – Moving Average

Включить: useMA_trend

3️⃣ Фильтр импульса – MFI выше 50

Включить: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50

📌 Пример конфигурации

  • Тренд: MACD Cross
  • Фильтр: MA Trend
  • Импульс: MFI выше 50

🚪 Пример выхода

  • Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
  • tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)
