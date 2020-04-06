Modular Strategy Engine Pro
Modular Strategy Engine Pro — это продвинутый Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые хотят иметь полный контроль над своей стратегией, не написав ни одной строки кода.
Советник построен как настоящий модульный движок: вы можете включать или отключать каждый фильтр, выбирать условия входа и выхода, задавать таймфреймы индикаторов и комбинировать несколько логик между собой.
Цель — не продать «волшебную стратегию», а предоставить вам гибкий инструмент для построения, тестирования и совершенствования ваших торговых идей: торговля по тренду, развороты по паттернам, пробои, торговля в диапазоне, multi-timeframe фильтры, challenge mode и многое другое.
🔷 Основные характеристики
- Модульный входной движок с десятками фильтров, активируемых через inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx и т.д.).
- Гибкий выходной движок: закрытие по индикаторам, фиксированному проценту, динамическому ATR или по количеству свечей.
- Широкий набор встроенных индикаторов: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
- Продвинутый движок японских свечных паттернов.
- Challenge Mode для симуляции правил проп-фирм.
- Полное управление позицией: процентный SL/TP, ATR-трейлинг, динамический трейлинг и минимальный трейлинг.
- Дополнительный интрадей-фильтр: автоматическое закрытие позиций в конце дня.
- Настраиваемый фильтр торговых сессий: до двух дневных торговых периодов.
- Совместим со всеми инструментами (Форекс, Индексы, Криптовалюты, Сырьё, Акции).
- Советник находится в постоянной разработке.
⚙️ Входной движок
Сердце советника — это входной движок: через параметры use_... вы можете выбрать, какие фильтры активировать и как их между собой комбинировать.
- MACD: пересечение MACD/Signal, MACD выше/ниже Signal, подтверждение MACD2.
- Скользящая средняя: направленный тренд, пересечение цены и MA, выравнивание двух MA.
- RSI: фильтр тренда, перекупленность/перепроданность, дивергенции.
- CCI: пробой уровня, OB/OS, дивергенции.
- Stochastic: пересечение K/D, нейтральные зоны, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI: поток, сила, дивергенции.
- ADX: сильный тренд, динамические пробои.
- PSAR: развороты и фильтр тренда.
- ATR / OBV / Ichimoku: волатильность, объём, направление облака.
- Bollinger / Williams %R: экстремумы волатильности.
- SuperTrend: быстрые смены тренда.
Благодаря текстовым разделителям (например, sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---") панель параметров остаётся аккуратной и удобной для навигации.
⚠️ Исполнение Только по Закрытой Свече
Modular Strategy Engine Pro работает исключительно по закрытой свече:
➡️ сделки не открываются внутри свечи
➡️ сигналы подтверждаются только на закрытии
➡️ позиция открывается на следующей свече
- ✔ отсутствие ложных сигналов из-за шпилек
- ✔ бэктест и реальная торговля практически идентичны
- ✔ максимальная стабильность
📉 Выходной движок
Выходной движок управляет всеми закрытиями, не основанными на первоначальных SL/TP.
- Выход по индикаторам: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Автоматический выход после фиксированного количества свечей (time-based exit).
Эти логики работают только после входа и независимо от выбранного метода SL/TP.
🧩 Управление позицией
Продвинутое управление Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop.
Режимы Stop Loss
- SL_PATTERN – стоп по минимуму/максимуму паттерна
- SL_SWING – стоп по последнему свингу
- SL_ATR – стоп ATR × множитель
- SL_PERCENT – процентный стоп
- SL_UNSET – без предустановленного SL
Режимы Take Profit
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
Trailing Stop
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
Базовые параметры
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 Движок Японских Свечных Паттернов
EA включает продвинутый движок распознавания японских свечных паттернов с валидацией по волатильности, тренду и направленной силе.
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Доступные фильтры:
- Подтверждающая свеча
- Фильтр тела и теней
- Настраиваемый lookback тренда
- Подтверждение тренда по MA или структуре
- ATR-фильтр волатильности
- Определение направленного импульса
Паттерны могут работать самостоятельно или в комбинации с техническими индикаторами.
🛡️ Режим Challenge
- Начальный капитал
- Дневной защитный лимит потерь
- Дневной лимит потерь челленджа
- Общий лимит потерь
- Процентная цель
При нарушении любого правила EA блокирует новые входы.
📅 Интрадей-фильтр
- useTradeOnlyIntraday: закрывает позиции перед закрытием рынка.
🕒 Фильтр Торговых Сессий
Modular Strategy Engine Pro включает фильтр торговых временных сессий, позволяющий определить, когда EA может открывать новые сделки.
Фильтр настраивается через inputs и позволяет задать до двух дневных сессий (например, Европа и США).
- useTradingHours – Включает/выключает фильтр.
- Session 1 – Основная сессия.
- Session 2 – Дополнительная сессия.
- ✔ Открывает сделки только в разрешённое время
- ✔ Автоматически блокирует сделки вне сессий
- ✔ Управление позициями остаётся всегда активным
- • Снижает торговлю в периоды низкой ликвидности
- • Избегает высоких спредов и ложных сигналов
- • Совместим с правилами проп-фирм и бэктестами
🔧 Функция OnTester
- прибыль
- просадка
- стабильность equity
- количество сделок
- risk/reward
В режиме Custom Max MT5 находит значительно более устойчивые конфигурации.
📘 Рекомендации по Использованию
- H1–H4 для тренда • M15–M30 для паттернов и разворотов
- Начинайте с малого количества фильтров (MACD + MA + RSI)
- Избегайте чрезмерной оптимизации
- В Challenge Mode используйте реалистичные SL
- Всегда сначала тестируйте на демо или в тестере
📝 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Modular Strategy Engine Pro — это профессиональный модульный движок, позволяющий строить любые торговые стратегии — трендовые, разворотные, на пробой, скальпинг и challenge mode — при условии активации хотя бы одной логики входа и выхода.
🔄 Постоянное Развитие
Советник постоянно обновляется. Комментарии и предложения приветствуются.
📘 Техническая документация и объяснение параметров
Modular Strategy Engine Pro позволяет создавать полностью настраиваемые стратегии без написания кода. Каждый фильтр, индикатор и модуль управляется через флаги use_... и настраиваемые параметры для профессиональной точности.
В данной документации вы найдете:
- как работает каждый фильтр и индикатор,
- их операционное влияние на входы и выходы,
- как комбинировать модули для трендовых, разворотных, пробойных, скальпинговых стратегий и режима challenge,
- наиболее важные параметры для получения высококачественных сигналов.
Движок использует мульти-индикаторную, мульти-таймфреймовую и мульти-подтверждающую структуру.
Операционная логика:
• Вход = AND → все условия должны быть выполнены
• Выход = OR → достаточно одного условия для закрытия сделки
• Паттерны = OR → альтернативные сигналы между собой
Такой подход гарантирует избирательные входы и быстрые выходы при появлении риска или слабости рынка.
1. ENTRY ENGINE – Синтетическая логика индикаторов
Секция входа состоит из более чем 50 независимых фильтров. Они сгруппированы по индикаторам и визуально разделены в терминале MT5 через поля "--- SETTINGS ---".
1.1 MACD – Ядро импульса
- useMACD_cross – основной сигнал: пересечение MACD/Signal.
- useMACD_signal_filter – направляющий фильтр: MACD выше Signal = приоритет LONG.
- useMACD2_confirmation – второй MACD для подтверждения на другом таймфрейме.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 выше/ниже нуля = сильный или слабый импульс.
1.2 Скользящая средняя – Определение тренда
- useMA_trend – цена выше/ниже MA для определения тренда.
- useMA_cross – вход при пробое MA ценой.
- useMA_2_filter – вторая скользящая средняя для определения тренда.
- useMA1_MA2_cross – пересечение MA1/MA2 как рабочий триггер.
1.3 RSI / MFI / CCI – Перекупленность/перепроданность, тренд и дивергенции
Индикаторы для разворота, подтверждения тренда и импульса, применяемые как в зонах перекупленности/перепроданности, так и в нейтральной зоне, с поддержкой дивергенций.
- RSI: фильтры тренда, выход из OB/OS, дивергенции и разворотные сигналы.
- MFI: подтверждение тренда, выход из OB/OS, фильтр в нейтральной зоне и объёмные дивергенции.
- CCI: чтение тренда, сигналы на уровнях ±100 и дивергенции импульса.
Примечание: для всех этих индикаторов должен быть задан только верхний уровень. Нижний уровень рассчитывается автоматически:
Нижний = 100 − Верхний. Пример: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Нижний = 20. Для CCI нижний равен -CCI_THRESHOLD_UPPER.
1.4 Stochastic – Тайминговый механизм
- useStoch_cross – классическое пересечение K/D.
- useStoch_neutral_zone – сигналы только в нейтральной зоне (например, 20–80).
- useStoch_enter_over – вход при входе в зоны перекупленности/перепроданности.
- useStoch_divergence – сильные дивергенции импульса.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – пересечение уровня 100 = ускорение.
- useRVI_cross – пересечение RVI/Signal.
- useRVI_divergence – направленные дивергенции.
1.6 ADX / Пересечение DI / Динамический пробой
- useADX_trend – сильный тренд (ADX выше порога).
- useADX_range – фаза бокового рынка (ADX ниже порога).
- useADX_dynamic_breakout – пробой в сочетании с DI + ADX.
- useADX_DI_cross – BUY при пересечении +DI/-DI, SELL наоборот.
1.7 Bollinger, повторный вход и Williams %R
- useBollinger_extremes – цена за пределами полос.
- useBollinger_reentry – выход за полосу + возврат = чистый разворот.
- useWilliams_cross – выход из OB/OS по %R.
1.8 OBV и объём
- useOBV_trend – растущий OBV = бычье давление.
- useVolume_trend – объём выше среднего = подтверждение тренда.
1.9 ATR – Фильтр тренда и волатильности
- useATR_trend – рост ATR → расширение волатильности.
- useATR_volFilter – требуется минимальный ATR в процентах.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – цена выше/ниже облака.
- useIchimoku_signal – пересечение Tenkan/Kijun.
- useIchimoku_bias – направленный уклон, исходящий из облака.
📉 EXIT ENGINE – Индикаторы, ATR и логика по времени
Логика выхода повторяет модульную модель входа: вы можете выбрать выход через индикаторы, фиксированные проценты, ATR или по времени.
Выходы по индикаторам
- use_exit_macd – выход при обратном пересечении.
- use_exit_ma – выход, когда цена идет против MA.
- use_exit_cci – выход по противоположным уровням CCI.
- use_exit_rsi – RSI в противоположной зоне OB/OS.
- use_exit_bollinger_extreme – выход при выбросе за пределы полос.
- use_exit_bollinger_middle – возврат к средней линии.
- use_exit_psar – разворот PSAR.
- use_exit_supertrend – смена цвета SuperTrend.
- use_exit_after_n_candles – закрытие после X свечей.
🎯 3. НАСТРОЙКИ STOP PROFIT – Проценты и ATR-трейлинг
MSE Pro предлагает два режима Stop Profit (трейлинг): процентный и динамический на основе ATR. Stop Profit применяется после открытия ордера, независимо от начального TP.
3.1 ATR Trailing Stop
- SP_ATR – динамический трейлинг на основе волатильности ATR.
- ATR_Mult_Trigger – порог активации: когда цена проходит ATR × триггер, трейлинг активируется.
- ATR_Mult_Stop – дистанция Stop Profit: ATR × множитель.
- minimaStopLossTrail – минимальная защитная дистанция в %.
3.2 Процентный Trailing Stop
- SP_PERCENT – трейлинг-стоп в процентах.
- trailingStopPerc – движение, необходимое для активации трейлинга (цена должна превысить X%).
- stopLossTrail – дистанция трейлинга в % после активации.
- MinTrailingPercent – минимальная гарантированная дистанция.
3.3 Без трейлинга
- SP_NONE – Stop Profit не применяется.
🕯️ 4. МОДУЛЬ ЯПОНСКИХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ
Модуль автоматически распознаёт основные паттерны price action и использует их как торговые сигналы только при подтверждении трендом, волатильностью и силой движения.
Базовая логика:
Цена выше MA → бычий тренд → допустимы только SELL-паттерны.
Цена ниже MA → медвежий тренд → допустимы только BUY-паттерны.
Основные настройки
- use_candle_patterns – включение/выключение модуля.
- use_candle_confirmation – требуется подтверждающая свеча после паттерна.
Расширенные настройки
- TFCandle – таймфрейм паттернов.
- TFMediaApeCandle – таймфрейм контекстной MA.
- periodMACandle – период скользящей.
- modeMACandle – тип MA.
- percDiffMedia – максимальное % расстояние между ценой и MA для валидации паттерна.
- sizeCandleToPricePerc – минимальный размер свечи относительно цены.
- sizeBodyCandle – максимальный размер тела для определения Doji.
- percDiffStopLoss – дополнительный отступ для стоп-лосса по паттерну.
- ATR-фильтр размера паттерна для исключения сигналов при низкой волатильности.
- impulseLookback – количество предыдущих свечей для определения сильного направленного импульса.
- impulseATRmult – минимальный размер импульса в кратных ATR для признания движения значимым.
Паттерны используют выделенный ATR (настраиваемый таймфрейм и период) и опциональный фильтр по % отклонению от Moving Average для работы только на сильных экстремальных движениях.
Тренд подтверждается через скользящую среднюю и/или ценовую структуру (HL/LH) с анализом заданного количества предыдущих баров. Паттерн принимается только если рыночный контекст соответствует логике истинного разворота.
Рабочее примечание: Inside Bar и Three Soldiers / Three Crows управляются как паттерны продолжения, а не разворота. Все разворотные паттерны фильтруются по направленному импульсу, ATR-волатильности и контексту тренда.
🧩 5. ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ
Следование за трендом
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Разворот
- Паттерн + подтверждение
- RSI разворот
- Stochastic Cross
Пробой
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Движок риск-менеджмента в стиле Prop Firm
Challenge Mode автоматически соблюдает правила проп-фирм: контролирует дневную просадку, общую просадку, длительность и цель.
Основные функции
- Мониторинг дневного убытка в реальном времени.
- Автоматическая блокировка новых сделок.
- Контроль общей просадки.
- Управление процентной целью.
- Таймер челленджа.
- Опциональная графическая панель.
⚖️ 7. ДВИЖОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЁМОМ – АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЛОТА
Modular Strategy Engine Pro включает продвинутую систему автоматического расчёта объёма лота на основе суммы, которую вы хотите инвестировать (номинальное значение позиции, включая кредитное плечо).
Принципы работы
- Фиксированная сумма инвестиции – вы задаёте номинальную стоимость позиции (например 5 000 €), а EA автоматически рассчитывает лот.
Примечание: вы можете задать 5 000 €, даже имея счёт 1 000 €, так как плечо покрывает разницу.
- Автоматическая конвертация – расчёт учитывает спецификации инструмента (tick size, tick value, размер контракта и т.д.).
- Независимость от SL/TP – объём зависит только от стоимости позиции, а не от риска.
- Совместимость со всеми инструментами – Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks и т.д.
Преимущества
- Единое управление капиталом.
- Отсутствие ручных вычислений.
- Точная и стабильная экспозиция.
- Работает с любой логикой входа.
Результат:
EA автоматически открывает корректный объём лота для получения желаемой экспозиции (с учётом плеча).
✅ 8. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
- Активируйте только несколько фильтров одновременно.
- Не используйте более 6–7 фильтров одновременно.
- MACD/MA/ADX для структуры тренда, RSI/Stoch/MFI для тайминга.
- Разворот: Engulfing + RSI + Stochastic.
- Тренд: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ Обязательные требования для работы EA
По умолчанию все фильтры и все логики отключены (все параметры use_... установлены в false). Это означает, что Expert Advisor не откроет ни одной сделки, пока пользователь не активирует хотя бы одну логику входа.
- 1) Должна быть включена как минимум ОДНА логика ВХОДА
(например: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross и т.д.)
- 2) Настоятельно рекомендуется включить хотя бы одну логику ВЫХОДА
Выходы могут быть:
- По индикаторам (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR и т.д.)
- По свечным паттернам
- Take Profit / Stop Loss через TPSource и SLSource
- Выход по времени через use_exit_after_n_candles
Примечание: недостаточно активировать только логику входа — без активной логики выхода EA не будет закрывать сделки.
🛠 9. Debug & Logs (Дополнительно)
Параметр useDebugPrints позволяет отображать диагностические сообщения в Журнале, полезные для продвинутого анализа и отладки. Рекомендуется держать этот параметр в false при обычном использовании.
Включайте его только если нужно:
- проверить корректную работу индикатора или паттерна;
- детально проанализировать условия входа и выхода;
- диагностировать неактивные фильтры или отсутствующие сигналы.
При отключённом режиме логирования EA остаётся более лёгким, а Журнал — чище.
Примечание: блокирующие ошибки отображаются всегда.
📘 ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Следующие разделы содержат важную информацию для ежедневного использования EA: типичные ошибки, причины отсутствия входов и практический пример простой, но эффективной стратегии из трёх фильтров.
⚠️ Типичные ошибки пользователей
- Не включена логика входа → EA не может открыть сделки.
- Не включена логика выхода → EA открывает сделки, но не закрывает их.
- Exit по индикатору не работает → нужно включить use_exit_indicator = true и один индикатор.
- Свечные паттерны не работают → нужно включить use_candle_patterns = true.
- Слишком много фильтров → 6–7 фильтров могут полностью блокировать сигналы.
- Неверный таймфрейм: Тренд → H1–H4, Развороты → M15–M30, Скальпинг → M1–M5.
- StopLoss не настроен → сделки не открываются.
- Challenge Mode активен → при превышении лимитов EA блокируется.
❓ Почему EA не входит в рынок?
EA никогда не откроет сделки, пока не выполнено главное условие:
➡ Необходимо включить хотя бы ОДНУ логику входа
🔍 Быстрая проверка
- Включена ли хотя бы одна логика входа?
- Включена ли логика выхода?
- Фильтры не слишком жёсткие?
- Рынок открыт?
- Минимальный лот брокера соблюдён?
- Challenge Mode не блокирует?
Совет: включите useDebugPrints = true, чтобы увидеть, какие фильтры блокируют вход.
🧠 Как создать стратегию с нуля (пример из 3 фильтров)
1️⃣ Направление тренда – MACD Cross
Включить: useMACD_cross
2️⃣ Фильтр тренда – Moving Average
Включить: useMA_trend
3️⃣ Фильтр импульса – MFI выше 50
Включить: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 Пример конфигурации
- Тренд: MACD Cross
- Фильтр: MA Trend
- Импульс: MFI выше 50
🚪 Пример выхода
- Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
- tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)