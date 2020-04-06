Modular Strategy Engine Pro é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5 projetado para traders que desejam controle total sobre sua estratégia, sem escrever uma única linha de código.

O EA é construído como um verdadeiro motor modular: você pode ativar ou desativar cada filtro, selecionar as condições de entrada e saída, escolher os timeframes dos indicadores e combinar múltiplas lógicas entre si.

O objetivo não é vender uma “estratégia mágica”, mas fornecer uma ferramenta flexível para construir, testar e aperfeiçoar suas ideias de trading: seguimento de tendência, reversões por padrão, breakouts, range trading, filtros multi-timeframe, challenge mode, etc.

🔷 Principais Características

Motor de entrada modular com dezenas de filtros ativáveis via inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).

com dezenas de filtros ativáveis via inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.). Motor de saída flexível : encerramento por indicadores, percentual fixo, ATR dinâmico ou número de candles.

: encerramento por indicadores, percentual fixo, ATR dinâmico ou número de candles. Amplo conjunto de indicadores integrados : MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.

: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend. Motor avançado de padrões de velas japonesas .

. Challenge Mode para simular regras de prop firms.

para simular regras de prop firms. Gestão completa de posição : SL/TP percentuais, trailing por ATR, trailing dinâmico e trailing mínimo.

: SL/TP percentuais, trailing por ATR, trailing dinâmico e trailing mínimo. Filtro intraday opcional : fechamento automático no fim do dia.

: fechamento automático no fim do dia. Filtro de sessões configurável : até duas faixas diárias.

: até duas faixas diárias. Compatível com todos os símbolos (Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações).

(Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações). EA em desenvolvimento constante.

⚙️ Motor de Entrada

O coração do EA é o motor de entrada: através dos inputs use_..., você pode escolher quais filtros ativar e como combiná-los.

MACD : cruzamento MACD/Signal, MACD acima/abaixo do Signal, confirmação com MACD2.

: cruzamento MACD/Signal, MACD acima/abaixo do Signal, confirmação com MACD2. Média Móvel : tendência direcional, cruzamento preço/média, alinhamento de duas médias.

: tendência direcional, cruzamento preço/média, alinhamento de duas médias. RSI : filtro de tendência, OB/OS, divergências.

: filtro de tendência, OB/OS, divergências. CCI : rompimento de nível, OB/OS, divergências.

: rompimento de nível, OB/OS, divergências. Stochastic : cruzamento K/D, zonas neutras, OB/OS.

: cruzamento K/D, zonas neutras, OB/OS. MFI / Momentum / RVI : fluxo, força, divergências.

: fluxo, força, divergências. ADX : tendência forte, breakouts dinâmicos.

: tendência forte, breakouts dinâmicos. PSAR : reversões e filtro de tendência.

: reversões e filtro de tendência. ATR / OBV / Ichimoku : volatilidade, volume, direção da nuvem.

: volatilidade, volume, direção da nuvem. Bollinger / Williams %R : extremos de volatilidade.

: extremos de volatilidade. SuperTrend: mudança rápida de tendência.

Graças aos separadores textuais (ex.: sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), a tela de inputs é organizada e fácil de navegar.

⚠️ Execução Apenas em Candle Fechado

O Modular Strategy Engine Pro funciona exclusivamente com candles fechados: ➡️ nenhuma operação é executada intrabar ➡️ os sinais são validados apenas no fechamento do candle ➡️ a posição é aberta no candle seguinte ✔ nenhum falso sinal por spikes

✔ backtest e real quase idênticos

✔ máxima estabilidade

📉 Motor de Saída

O motor de saída gerencia todos os fechamentos não baseados no Stop Loss / Take Profit inicial. Saída por indicadores: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend .

. Saída automática após número fixo de candles (time-based exit). Essas lógicas atuam somente após a abertura e funcionam independentemente do método de SL/TP escolhido.

🧩 Gestão da Posição

Gestão avançada de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop. Modos de Stop Loss SL_PATTERN – Stop no mínimo/máximo do padrão

– Stop no mínimo/máximo do padrão SL_SWING – Stop no último swing

– Stop no último swing SL_ATR – Stop ATR × multiplicador

– Stop ATR × multiplicador SL_PERCENT – Stop percentual

– Stop percentual SL_UNSET – Sem SL predefinido Modos de Take Profit TP_SWING

TP_PATTERN

TP_RR

TP_ATR

TP_PERCENT

TP_UNSET Trailing Stop SP_PERCENT

SP_ATR

SP_NONE Parâmetros Base stopLossPercent / takeProfitPercent

/ TP_RR_Multiplier

swingLookback

MinTrailingPercent

📊 Motor de Padrões de Velas Japonesas

O EA integra um motor avançado de reconhecimento de padrões de velas japonesas, com validação por volatilidade, tendência e força direcional. Engulfing, Harami

Hammer / Hanging Man

Inverted Hammer / Shooting Star

Doji

Piercing Line / Dark Cloud Cover

Tweezer Top / Bottom

Morning Star / Evening Star

Homing Pigeon / Descending Hawk

Inside Bar

Three Soldiers / Three Crows

Belt Hold

Kicker Pattern

Marubozu Filtros disponíveis: Candle de confirmação

Filtro de corpo e sombras

Lookback de tendência configurável

Validação por Média Móvel ou estrutura

Filtro de volatilidade ATR

Detecção de impulso direcional Os padrões podem operar sozinhos ou combinados com indicadores técnicos.

🛡️ Challenge Mode

Capital inicial

Perda diária de proteção

Perda diária do desafio

Perda total do desafio

Target percentual Se alguma regra for violada, o EA bloqueia novas entradas.

📅 Filtro de Operações Intraday

useTradeOnlyIntraday: fecha as posições antes do fechamento do mercado.

🕒 Filtro de Sessões de Trading

O Modular Strategy Engine Pro integra um filtro de faixas horárias de trading que permite decidir quando o EA pode abrir novas operações. O filtro é configurável via inputs e permite definir até duas sessões diárias (por exemplo Europa e EUA). useTradingHours – Ativa/desativa o filtro.

– Ativa/desativa o filtro. Sessão 1 – Faixa principal.

– Faixa principal. Sessão 2 – Faixa secundária opcional. ✔ Abre operações apenas nos horários permitidos

✔ Bloqueia automaticamente operações fora da faixa

✔ A gestão das posições permanece sempre ativa • Reduz a operatividade em baixa liquidez

• Evita spreads elevados e sinais falsos

• Compatível com regras de prop firms e backtest

🔧 Função OnTester

lucro

drawdown

estabilidade da equity

número de operações

risk/reward

📘 Dicas de Utilização

H1–H4 para tendência • M15–M30 para padrões

Comece com poucos filtros

Evite sobre-otimização

Use SL realistas no Challenge Mode

Teste sempre primeiro em conta demo

📝 CONCLUSÃO

O Modular Strategy Engine Pro é um motor modular profissional capaz de construir qualquer estratégia de trading.

🔄 Desenvolvimento Contínuo

O EA é continuamente atualizado. Comentários e sugestões são bem-vindos.

💲 PREÇO

🚀 Preço de lançamento: 99$ – oferta limitada. Licença vitalícia • Atualizações gratuitas incluídas

📘 Documentação Técnica e Explicação dos Parâmetros

O Modular Strategy Engine Pro permite criar estratégias totalmente personalizáveis sem a necessidade de escrever código. Cada filtro, indicador e módulo é controlado por meio das flags use_... e parâmetros ajustáveis para precisão de nível profissional.

Nesta documentação você encontrará:

como cada filtro e indicador funciona,

o efeito operacional nas entradas e saídas,

como combinar módulos para estratégias de tendência, reversão, rompimento, scalping e modo challenge,

os parâmetros mais importantes para obter sinais de alta qualidade.

O motor utiliza uma estrutura multi-indicador, multi-timeframe e multi-confirmação.

Lógica operacional:

• Entrada = AND → todas as condições devem ser verdadeiras

• Saída = OR → apenas uma condição é suficiente para fechar

• Padrões = OR → sinais alternativos entre si

Essa abordagem garante entradas seletivas e saídas rápidas na presença de risco ou fraqueza.

1. ENTRY ENGINE – Lógica sintética dos indicadores A seção de entrada é composta por mais de 50 filtros independentes. Eles são agrupados por indicadores e separados visualmente no terminal MT5 através dos campos "--- SETTINGS ---". 1.1 MACD – Núcleo do Momentum useMACD_cross – Sinal principal: cruzamento MACD/Signal.

– Sinal principal: cruzamento MACD/Signal. useMACD_signal_filter – Filtro direcional: MACD acima do Signal = viés LONG.

– Filtro direcional: MACD acima do Signal = viés LONG. useMACD2_confirmation – Segundo MACD para confirmação em outro timeframe.

– Segundo MACD para confirmação em outro timeframe. useMACD2_zero_momentum – MACD2 acima/abaixo de zero = momentum válido ou fraco. 1.2 Média Móvel – Detecção de Tendência useMA_trend – Preço acima/abaixo da MA para definir a tendência.

– Preço acima/abaixo da MA para definir a tendência. useMA_cross – Entrada quando o preço rompe a MA.

– Entrada quando o preço rompe a MA. useMA_2_filter – Segunda média móvel para definir a tendência.

– Segunda média móvel para definir a tendência. useMA1_MA2_cross – Cruzamento MA1/MA2 como gatilho operacional. 1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Tendência e Divergências Indicadores para reversão, confirmação de tendência e momentum, utilizáveis tanto em zonas de sobrecompra/sobrevenda quanto na zona neutra, com suporte a divergências. RSI: filtros de tendência , saída de OB/OS , divergências e reversões .

, saída de , e . MFI: confirmação de tendência , saída de OB/OS , filtro na zona neutra e divergências de volume .

, saída de , filtro na e . CCI: leitura de tendência, sinais nos níveis ±100 e divergências de momentum. Nota: para todos eles deve ser definido apenas o limiar superior. O inferior é calculado automaticamente:

Inferior = 100 − Superior. Exemplo: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inferior = 20. Para o CCI, o inferior é -CCI_THRESHOLD_UPPER. 1.4 Stochastic – Motor de Timing useStoch_cross – Cruzamento clássico K/D.

– Cruzamento clássico K/D. useStoch_neutral_zone – Sinais apenas na zona neutra (ex. 20–80).

– Sinais apenas na zona neutra (ex. 20–80). useStoch_enter_over – Entrada quando o estocástico entra em OB/OS.

– Entrada quando o estocástico entra em OB/OS. useStoch_divergence – Fortes divergências de momentum. 1.5 Momentum / RVI useMomentum_cross – Cruzamento acima de 100 = aceleração.

– Cruzamento acima de 100 = aceleração. useRVI_cross – Cruzamento RVI/Signal.

– Cruzamento RVI/Signal. useRVI_divergence – Divergências direcionais. 1.6 ADX / Cruzamento DI / Rompimento Dinâmico useADX_trend – Tendência forte (ADX acima do limiar).

– Tendência forte (ADX acima do limiar). useADX_range – Fase lateral (ADX abaixo do limiar).

– Fase lateral (ADX abaixo do limiar). useADX_dynamic_breakout – Rompimento combinado com DI + ADX.

– Rompimento combinado com DI + ADX. useADX_DI_cross – BUY no cruzamento +DI/-DI, SELL no inverso. 1.7 Bollinger, Reentrada e Williams %R useBollinger_extremes – Preço fora das bandas.

– Preço fora das bandas. useBollinger_reentry – Fora da banda + reentrada = reversão limpa.

– Fora da banda + reentrada = reversão limpa. useWilliams_cross – Saída de OB/OS no %R. 1.8 OBV e Volume useOBV_trend – OBV em alta = pressão compradora.

– OBV em alta = pressão compradora. useVolume_trend – Volume acima da média = confirmação de tendência. 1.9 ATR – Filtro de Tendência e Volatilidade useATR_trend – ATR em alta → expansão da volatilidade.

– ATR em alta → expansão da volatilidade. useATR_volFilter – Exige um ATR mínimo em %. 1.10 Ichimoku useIchimoku_trend – Preço acima/abaixo do Kumo.

– Preço acima/abaixo do Kumo. useIchimoku_signal – Cruzamento Tenkan/Kijun.

– Cruzamento Tenkan/Kijun. useIchimoku_bias – Viés direcional proveniente da nuvem.

📉 EXIT ENGINE – Indicadores, ATR e Lógica Baseada em Tempo

A lógica de saída replica o modelo modular da entrada: você pode sair por indicadores, percentuais fixos, ATR ou tempo. Saídas por Indicadores use_exit_macd – Saída no cruzamento inverso.

– Saída no cruzamento inverso. use_exit_ma – Saída quando o preço se move contra a MA.

– Saída quando o preço se move contra a MA. use_exit_cci – Saída nos níveis opostos do CCI.

– Saída nos níveis opostos do CCI. use_exit_rsi – RSI na zona oposta de OB/OS.

– RSI na zona oposta de OB/OS. use_exit_bollinger_extreme – Saída em spike fora da banda.

– Saída em spike fora da banda. use_exit_bollinger_middle – Retorno à banda central.

– Retorno à banda central. use_exit_psar – Inversão do PSAR.

– Inversão do PSAR. use_exit_supertrend – Mudança de cor do SuperTrend.

– Mudança de cor do SuperTrend. use_exit_after_n_candles – Fechamento após X velas.

🎯 3. CONFIGURAÇÕES DE STOP PROFIT – Percentual & ATR Trailing

O MSE Pro oferece dois modos de Stop Profit (trailing): baseado em percentual e dinâmico baseado em ATR. O Stop Profit é aplicado após a abertura da ordem, independentemente do TP inicial. 3.1 Trailing Stop por ATR SP_ATR – Trailing dinâmico baseado na volatilidade do ATR.

– Trailing dinâmico baseado na volatilidade do ATR. ATR_Mult_Trigger – Limiar de ativação: quando o preço se move ATR × gatilho, o trailing é ativado.

– Limiar de ativação: quando o preço se move ATR × gatilho, o trailing é ativado. ATR_Mult_Stop – Distância do Stop Profit: ATR × multiplicador.

– Distância do Stop Profit: ATR × multiplicador. minimaStopLossTrail – Distância mínima de segurança em %. 3.2 Trailing Stop Percentual SP_PERCENT – Trailing stop baseado em percentual.

– Trailing stop baseado em percentual. trailingStopPerc – Movimento necessário para ativar o trailing (o preço deve superar X%).

– Movimento necessário para ativar o trailing (o preço deve superar X%). stopLossTrail – Distância do trailing em % após a ativação.

– Distância do trailing em % após a ativação. MinTrailingPercent – Distância mínima garantida. 3.3 Sem Trailing SP_NONE – O Stop Profit não é aplicado.

🕯️ 4. MÓDULO DE PADRÕES DE VELAS JAPONESAS

O módulo reconhece automaticamente os principais padrões de price action e os utiliza como sinais operacionais apenas se forem validados por tendência, volatilidade e força do movimento. Lógica básica:

Preço acima da MA → tendência de alta → apenas padrões SELL são válidos.

Preço abaixo da MA → tendência de baixa → apenas padrões BUY são válidos. Configurações gerais use_candle_patterns – ativa/desativa o módulo.

use_candle_confirmation – exige uma vela de confirmação após o padrão. Configurações avançadas TFCandle – timeframe dos padrões.

TFMediaApeCandle – timeframe da MA de contexto.

periodMACandle – período da média móvel.

modeMACandle – tipo de MA.

percDiffMedia – distância máxima em % entre preço e MA para validar o padrão.

sizeCandleToPricePerc – tamanho mínimo da vela em relação ao preço.

sizeBodyCandle – tamanho máximo do corpo para definição de Doji.

percDiffStopLoss – offset adicional para o stop loss baseado em padrões.

Filtro ATR no tamanho do padrão para evitar sinais em baixa volatilidade.

para evitar sinais em baixa volatilidade. impulseLookback – Número de velas anteriores analisadas para detectar um forte impulso direcional .

– Número de velas anteriores analisadas para detectar um . impulseATRmult – Tamanho mínimo do impulso exigido, expresso em múltiplos de ATR. Os padrões utilizam um ATR dedicado (timeframe e período configuráveis) e um filtro opcional sobre a % de distância entre preço e Média Móvel para operar apenas em extensões fortes de tendência. A tendência é confirmada através da média móvel e/ou da estrutura de preços (HL/LH), analisando um número configurável de velas anteriores. O padrão é aceito apenas se o contexto de mercado for consistente com uma lógica real de reversão. Nota operacional: Inside Bar e Three Soldiers / Three Crows são tratados como padrões de continuação e não como reversão. Todos os padrões de reversão são filtrados por impulso direcional, volatilidade ATR e contexto de tendência.

🧩 5. Exemplos de Estratégias Combinadas

Seguimento de Tendência MACD Cross

MA Trend

SuperTrend Trend

ADX Trend Reversão Padrão + confirmação

RSI reversão

Stochastic Cross Rompimento ADX Dynamic Breakout

ATR Trend

OBV Trend

🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motor de Risco Estilo Prop Firm

O Challenge Mode respeita automaticamente as regras das prop firms: monitora o drawdown diário, total, duração e meta. Principais funções Monitoramento em tempo real da perda diária.

Bloqueio automático de novas operações.

Controle do drawdown total.

Gestão da meta percentual.

Temporizador do challenge.

Painel gráfico opcional.

⚖️ 7. MOTOR DE POSITION SIZING – CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOTE

O Modular Strategy Engine Pro inclui um sistema avançado que calcula automaticamente o tamanho do lote com base no valor que você deseja investir (valor nominal da posição, incluindo alavancagem). Princípios de funcionamento Valor fixo a investir – você define o valor nominal da posição (ex: €5.000) e o EA calcula automaticamente o lote necessário.

Nota: você pode definir €5.000 mesmo com uma conta de €1.000, pois a alavancagem cobre a diferença.

– você define o valor nominal da posição (ex: €5.000) e o EA calcula automaticamente o lote necessário. Conversão automática – o cálculo considera as especificações do instrumento (tick size, tick value, tamanho do contrato, etc.).

– o cálculo considera as especificações do instrumento (tick size, tick value, tamanho do contrato, etc.). Independente de SL/TP – o volume depende apenas do valor da posição.

– o volume depende apenas do valor da posição. Compatível com todos os instrumentos – Forex, Ouro, Índices, Cripto, Ações, etc. Vantagens Gestão uniforme de capital.

Sem cálculos manuais.

Exposição precisa e consistente.

Funciona com qualquer lógica de entrada. Resultado:

O EA abre automaticamente o volume correto em lotes para obter a exposição desejada (incluindo alavancagem).

✅ 8. MELHORES PRÁTICAS

Ative apenas alguns filtros por vez.

Evite ter mais de 6–7 filtros ativos simultaneamente.

MACD/MA/ADX para estrutura de tendência, RSI/Stoch/MFI para timing.

Reversão: Engulfing + RSI + Stochastic.

Tendência: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.

⚠️ Requisitos Fundamentais para o Funcionamento do EA

Por padrão, todos os filtros e todas as lógicas estão desativados (todos os parâmetros use_... estão como false). Isso significa que o Expert Advisor não abrirá nenhuma operação até que o usuário habilite manualmente pelo menos uma lógica de entrada. 1) Pelo menos UMA lógica de ENTRADA deve estar habilitada

(por exemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)

(por exemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.) 2) É fortemente recomendável habilitar pelo menos UMA lógica de SAÍDA

As saídas podem ser:

As saídas podem ser: Baseadas em indicadores (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)

(MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)

Baseadas em padrões de velas



Take Profit / Stop Loss via TPSource e SLSource

via TPSource e SLSource

Saída por tempo via use_exit_after_n_candles Nota: não basta ativar uma lógica de entrada; sem uma lógica de saída ativa o EA não fechará as operações.

🛠 9. Debug & Logs (Opcional)

O parâmetro useDebugPrints permite exibir mensagens de diagnóstico no Journal, úteis para análises avançadas e solução de problemas. Recomenda-se mantê-lo em false no uso normal. Ative apenas se precisar: verificar o correto funcionamento de um indicador ou padrão;

analisar detalhadamente as condições de entrada e saída;

diagnosticar filtros inativos ou sinais ausentes. Com o debug desativado, o EA permanece mais leve e o Journal mais limpo. Nota: erros bloqueantes serão exibidos independentemente.

📘 Guia Prático do Usuário As seções a seguir reúnem informações essenciais para o uso diário do EA: erros comuns, motivos pelos quais o EA pode não abrir posições e um exemplo prático de uma estratégia simples e eficaz com apenas três filtros.

⚠️ Erros Comuns do Usuário

Nenhuma lógica de entrada ativa → o EA não pode abrir posições.

→ o EA não pode abrir posições. Nenhuma lógica de saída ativa → o EA abre posições mas não as fecha.

→ o EA abre posições mas não as fecha. Saída por indicador não funciona → é necessário ativar use_exit_indicator = true e pelo menos um indicador.

→ é necessário ativar e pelo menos um indicador. Padrões de velas não funcionam → é necessário ativar use_candle_patterns = true .

→ é necessário ativar . Muitos filtros ativos ao mesmo tempo → 6–7 filtros podem bloquear quase todos os sinais.

→ 6–7 filtros podem bloquear quase todos os sinais. Timeframe incorreto em relação à lógica escolhida

Tendência → H1–H4

Reversão/Padrões → M15–M30

Scalping → M1–M5

Tendência → H1–H4 Reversão/Padrões → M15–M30 Scalping → M1–M5 StopLoss não configurado → o EA não abrirá a posição (proteção).

→ o EA não abrirá a posição (proteção). Challenge Mode ativo → ao ultrapassar os limites, o EA se bloqueia automaticamente.

❓ Por que o EA não entra no mercado?

O EA nunca abrirá posições até que este requisito seja atendido: ➡ Você deve habilitar pelo menos UMA lógica de entrada 🔍 Checklist rápido Existe alguma lógica de entrada ativa?

Existe alguma lógica de saída ativa?

Os filtros não estão excessivamente restritivos?

Símbolo correto e mercado aberto?

Volume mínimo compatível com o broker?

Challenge Mode não está bloqueando? Dica: ative useDebugPrints = true para ver quais filtros estão bloqueando as entradas.

🧠 Como Construir uma Estratégia do Zero (Exemplo com 3 Filtros)