Modular Strategy Engine Pro

Modular Strategy Engine Pro é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5 projetado para traders que desejam controle total sobre sua estratégia, sem escrever uma única linha de código.

O EA é construído como um verdadeiro motor modular: você pode ativar ou desativar cada filtro, selecionar as condições de entrada e saída, escolher os timeframes dos indicadores e combinar múltiplas lógicas entre si.

O objetivo não é vender uma “estratégia mágica”, mas fornecer uma ferramenta flexível para construir, testar e aperfeiçoar suas ideias de trading: seguimento de tendência, reversões por padrão, breakouts, range trading, filtros multi-timeframe, challenge mode, etc.


🔷 Principais Características

  • Motor de entrada modular com dezenas de filtros ativáveis via inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).
  • Motor de saída flexível: encerramento por indicadores, percentual fixo, ATR dinâmico ou número de candles.
  • Amplo conjunto de indicadores integrados: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
  • Motor avançado de padrões de velas japonesas.
  • Challenge Mode para simular regras de prop firms.
  • Gestão completa de posição: SL/TP percentuais, trailing por ATR, trailing dinâmico e trailing mínimo.
  • Filtro intraday opcional: fechamento automático no fim do dia.
  • Filtro de sessões configurável: até duas faixas diárias.
  • Compatível com todos os símbolos (Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações).
  • EA em desenvolvimento constante.


⚙️ Motor de Entrada

O coração do EA é o motor de entrada: através dos inputs use_..., você pode escolher quais filtros ativar e como combiná-los.

  • MACD: cruzamento MACD/Signal, MACD acima/abaixo do Signal, confirmação com MACD2.
  • Média Móvel: tendência direcional, cruzamento preço/média, alinhamento de duas médias.
  • RSI: filtro de tendência, OB/OS, divergências.
  • CCI: rompimento de nível, OB/OS, divergências.
  • Stochastic: cruzamento K/D, zonas neutras, OB/OS.
  • MFI / Momentum / RVI: fluxo, força, divergências.
  • ADX: tendência forte, breakouts dinâmicos.
  • PSAR: reversões e filtro de tendência.
  • ATR / OBV / Ichimoku: volatilidade, volume, direção da nuvem.
  • Bollinger / Williams %R: extremos de volatilidade.
  • SuperTrend: mudança rápida de tendência.

Graças aos separadores textuais (ex.: sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), a tela de inputs é organizada e fácil de navegar.

⚠️ Execução Apenas em Candle Fechado

O Modular Strategy Engine Pro funciona exclusivamente com candles fechados:

➡️ nenhuma operação é executada intrabar

➡️ os sinais são validados apenas no fechamento do candle

➡️ a posição é aberta no candle seguinte

  • ✔ nenhum falso sinal por spikes
  • ✔ backtest e real quase idênticos
  • ✔ máxima estabilidade


📉 Motor de Saída

O motor de saída gerencia todos os fechamentos não baseados no Stop Loss / Take Profit inicial.

  • Saída por indicadores: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
  • Saída automática após número fixo de candles (time-based exit).

Essas lógicas atuam somente após a abertura e funcionam independentemente do método de SL/TP escolhido.


🧩 Gestão da Posição

Gestão avançada de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop.

Modos de Stop Loss

  • SL_PATTERN – Stop no mínimo/máximo do padrão
  • SL_SWING – Stop no último swing
  • SL_ATR – Stop ATR × multiplicador
  • SL_PERCENT – Stop percentual
  • SL_UNSET – Sem SL predefinido

Modos de Take Profit

  • TP_SWING
  • TP_PATTERN
  • TP_RR
  • TP_ATR
  • TP_PERCENT
  • TP_UNSET

Trailing Stop

  • SP_PERCENT
  • SP_ATR
  • SP_NONE

Parâmetros Base

  • stopLossPercent / takeProfitPercent
  • TP_RR_Multiplier
  • swingLookback
  • MinTrailingPercent

📊 Motor de Padrões de Velas Japonesas

O EA integra um motor avançado de reconhecimento de padrões de velas japonesas, com validação por volatilidade, tendência e força direcional.

  • Engulfing, Harami
  • Hammer / Hanging Man
  • Inverted Hammer / Shooting Star
  • Doji
  • Piercing Line / Dark Cloud Cover
  • Tweezer Top / Bottom
  • Morning Star / Evening Star
  • Homing Pigeon / Descending Hawk
  • Inside Bar
  • Three Soldiers / Three Crows
  • Belt Hold
  • Kicker Pattern
  • Marubozu

Filtros disponíveis:

  • Candle de confirmação
  • Filtro de corpo e sombras
  • Lookback de tendência configurável
  • Validação por Média Móvel ou estrutura
  • Filtro de volatilidade ATR
  • Detecção de impulso direcional

Os padrões podem operar sozinhos ou combinados com indicadores técnicos.


🛡️ Challenge Mode

  • Capital inicial
  • Perda diária de proteção
  • Perda diária do desafio
  • Perda total do desafio
  • Target percentual

Se alguma regra for violada, o EA bloqueia novas entradas.


📅 Filtro de Operações Intraday

  • useTradeOnlyIntraday: fecha as posições antes do fechamento do mercado.

🕒 Filtro de Sessões de Trading

O Modular Strategy Engine Pro integra um filtro de faixas horárias de trading que permite decidir quando o EA pode abrir novas operações.

O filtro é configurável via inputs e permite definir até duas sessões diárias (por exemplo Europa e EUA).

  • useTradingHours – Ativa/desativa o filtro.
  • Sessão 1 – Faixa principal.
  • Sessão 2 – Faixa secundária opcional.
  • ✔ Abre operações apenas nos horários permitidos
  • ✔ Bloqueia automaticamente operações fora da faixa
  • ✔ A gestão das posições permanece sempre ativa
  • • Reduz a operatividade em baixa liquidez
  • • Evita spreads elevados e sinais falsos
  • • Compatível com regras de prop firms e backtest

🔧 Função OnTester

  • lucro
  • drawdown
  • estabilidade da equity
  • número de operações
  • risk/reward

📘 Dicas de Utilização

  • H1–H4 para tendência • M15–M30 para padrões
  • Comece com poucos filtros
  • Evite sobre-otimização
  • Use SL realistas no Challenge Mode
  • Teste sempre primeiro em conta demo

📝 CONCLUSÃO

O Modular Strategy Engine Pro é um motor modular profissional capaz de construir qualquer estratégia de trading.


🔄 Desenvolvimento Contínuo

O EA é continuamente atualizado. Comentários e sugestões são bem-vindos.


💲 PREÇO

🚀 Preço de lançamento: 99$ – oferta limitada.

Licença vitalícia • Atualizações gratuitas incluídas


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



📘 Documentação Técnica e Explicação dos Parâmetros

O Modular Strategy Engine Pro permite criar estratégias totalmente personalizáveis sem a necessidade de escrever código. Cada filtro, indicador e módulo é controlado por meio das flags use_... e parâmetros ajustáveis para precisão de nível profissional.

Nesta documentação você encontrará:

  • como cada filtro e indicador funciona,
  • o efeito operacional nas entradas e saídas,
  • como combinar módulos para estratégias de tendência, reversão, rompimento, scalping e modo challenge,
  • os parâmetros mais importantes para obter sinais de alta qualidade.

O motor utiliza uma estrutura multi-indicador, multi-timeframe e multi-confirmação.

Lógica operacional:
Entrada = AND → todas as condições devem ser verdadeiras
Saída = OR → apenas uma condição é suficiente para fechar
Padrões = OR → sinais alternativos entre si

Essa abordagem garante entradas seletivas e saídas rápidas na presença de risco ou fraqueza.

1. ENTRY ENGINE – Lógica sintética dos indicadores

A seção de entrada é composta por mais de 50 filtros independentes. Eles são agrupados por indicadores e separados visualmente no terminal MT5 através dos campos "--- SETTINGS ---".

1.1 MACD – Núcleo do Momentum

  • useMACD_cross – Sinal principal: cruzamento MACD/Signal.
  • useMACD_signal_filter – Filtro direcional: MACD acima do Signal = viés LONG.
  • useMACD2_confirmation – Segundo MACD para confirmação em outro timeframe.
  • useMACD2_zero_momentum – MACD2 acima/abaixo de zero = momentum válido ou fraco.

1.2 Média Móvel – Detecção de Tendência

  • useMA_trend – Preço acima/abaixo da MA para definir a tendência.
  • useMA_cross – Entrada quando o preço rompe a MA.
  • useMA_2_filter – Segunda média móvel para definir a tendência.
  • useMA1_MA2_cross – Cruzamento MA1/MA2 como gatilho operacional.

1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Tendência e Divergências

Indicadores para reversão, confirmação de tendência e momentum, utilizáveis tanto em zonas de sobrecompra/sobrevenda quanto na zona neutra, com suporte a divergências.

  • RSI: filtros de tendência, saída de OB/OS, divergências e reversões.
  • MFI: confirmação de tendência, saída de OB/OS, filtro na zona neutra e divergências de volume.
  • CCI: leitura de tendência, sinais nos níveis ±100 e divergências de momentum.

Nota: para todos eles deve ser definido apenas o limiar superior. O inferior é calculado automaticamente:
Inferior = 100 − Superior. Exemplo: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inferior = 20. Para o CCI, o inferior é -CCI_THRESHOLD_UPPER.

1.4 Stochastic – Motor de Timing

  • useStoch_cross – Cruzamento clássico K/D.
  • useStoch_neutral_zone – Sinais apenas na zona neutra (ex. 20–80).
  • useStoch_enter_over – Entrada quando o estocástico entra em OB/OS.
  • useStoch_divergence – Fortes divergências de momentum.

1.5 Momentum / RVI

  • useMomentum_cross – Cruzamento acima de 100 = aceleração.
  • useRVI_cross – Cruzamento RVI/Signal.
  • useRVI_divergence – Divergências direcionais.

1.6 ADX / Cruzamento DI / Rompimento Dinâmico

  • useADX_trend – Tendência forte (ADX acima do limiar).
  • useADX_range – Fase lateral (ADX abaixo do limiar).
  • useADX_dynamic_breakout – Rompimento combinado com DI + ADX.
  • useADX_DI_cross – BUY no cruzamento +DI/-DI, SELL no inverso.

1.7 Bollinger, Reentrada e Williams %R

  • useBollinger_extremes – Preço fora das bandas.
  • useBollinger_reentry – Fora da banda + reentrada = reversão limpa.
  • useWilliams_cross – Saída de OB/OS no %R.

1.8 OBV e Volume

  • useOBV_trend – OBV em alta = pressão compradora.
  • useVolume_trend – Volume acima da média = confirmação de tendência.

1.9 ATR – Filtro de Tendência e Volatilidade

  • useATR_trend – ATR em alta → expansão da volatilidade.
  • useATR_volFilter – Exige um ATR mínimo em %.

1.10 Ichimoku

  • useIchimoku_trend – Preço acima/abaixo do Kumo.
  • useIchimoku_signal – Cruzamento Tenkan/Kijun.
  • useIchimoku_bias – Viés direcional proveniente da nuvem.


📉 EXIT ENGINE – Indicadores, ATR e Lógica Baseada em Tempo

A lógica de saída replica o modelo modular da entrada: você pode sair por indicadores, percentuais fixos, ATR ou tempo.

Saídas por Indicadores

  • use_exit_macd – Saída no cruzamento inverso.
  • use_exit_ma – Saída quando o preço se move contra a MA.
  • use_exit_cci – Saída nos níveis opostos do CCI.
  • use_exit_rsi – RSI na zona oposta de OB/OS.
  • use_exit_bollinger_extreme – Saída em spike fora da banda.
  • use_exit_bollinger_middle – Retorno à banda central.
  • use_exit_psar – Inversão do PSAR.
  • use_exit_supertrend – Mudança de cor do SuperTrend.
  • use_exit_after_n_candles – Fechamento após X velas.


🎯 3. CONFIGURAÇÕES DE STOP PROFIT – Percentual & ATR Trailing

O MSE Pro oferece dois modos de Stop Profit (trailing): baseado em percentual e dinâmico baseado em ATR. O Stop Profit é aplicado após a abertura da ordem, independentemente do TP inicial.

3.1 Trailing Stop por ATR

  • SP_ATR – Trailing dinâmico baseado na volatilidade do ATR.
  • ATR_Mult_Trigger – Limiar de ativação: quando o preço se move ATR × gatilho, o trailing é ativado.
  • ATR_Mult_Stop – Distância do Stop Profit: ATR × multiplicador.
  • minimaStopLossTrail – Distância mínima de segurança em %.

3.2 Trailing Stop Percentual

  • SP_PERCENT – Trailing stop baseado em percentual.
  • trailingStopPerc – Movimento necessário para ativar o trailing (o preço deve superar X%).
  • stopLossTrail – Distância do trailing em % após a ativação.
  • MinTrailingPercent – Distância mínima garantida.

3.3 Sem Trailing

  • SP_NONE – O Stop Profit não é aplicado.

🕯️ 4. MÓDULO DE PADRÕES DE VELAS JAPONESAS

O módulo reconhece automaticamente os principais padrões de price action e os utiliza como sinais operacionais apenas se forem validados por tendência, volatilidade e força do movimento.

Lógica básica:
Preço acima da MA → tendência de alta → apenas padrões SELL são válidos.
Preço abaixo da MA → tendência de baixa → apenas padrões BUY são válidos.

Configurações gerais

  • use_candle_patterns – ativa/desativa o módulo.
  • use_candle_confirmation – exige uma vela de confirmação após o padrão.

Configurações avançadas

  • TFCandle – timeframe dos padrões.
  • TFMediaApeCandle – timeframe da MA de contexto.
  • periodMACandle – período da média móvel.
  • modeMACandle – tipo de MA.
  • percDiffMedia – distância máxima em % entre preço e MA para validar o padrão.
  • sizeCandleToPricePerc – tamanho mínimo da vela em relação ao preço.
  • sizeBodyCandle – tamanho máximo do corpo para definição de Doji.
  • percDiffStopLoss – offset adicional para o stop loss baseado em padrões.
  • Filtro ATR no tamanho do padrão para evitar sinais em baixa volatilidade.
  • impulseLookback – Número de velas anteriores analisadas para detectar um forte impulso direcional.
  • impulseATRmult – Tamanho mínimo do impulso exigido, expresso em múltiplos de ATR.

Os padrões utilizam um ATR dedicado (timeframe e período configuráveis) e um filtro opcional sobre a % de distância entre preço e Média Móvel para operar apenas em extensões fortes de tendência.

A tendência é confirmada através da média móvel e/ou da estrutura de preços (HL/LH), analisando um número configurável de velas anteriores. O padrão é aceito apenas se o contexto de mercado for consistente com uma lógica real de reversão.

Nota operacional: Inside Bar e Three Soldiers / Three Crows são tratados como padrões de continuação e não como reversão. Todos os padrões de reversão são filtrados por impulso direcional, volatilidade ATR e contexto de tendência.



🧩 5. Exemplos de Estratégias Combinadas

Seguimento de Tendência

  • MACD Cross
  • MA Trend
  • SuperTrend Trend
  • ADX Trend

Reversão

  • Padrão + confirmação
  • RSI reversão
  • Stochastic Cross

Rompimento

  • ADX Dynamic Breakout
  • ATR Trend
  • OBV Trend


🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motor de Risco Estilo Prop Firm

O Challenge Mode respeita automaticamente as regras das prop firms: monitora o drawdown diário, total, duração e meta.

Principais funções

  • Monitoramento em tempo real da perda diária.
  • Bloqueio automático de novas operações.
  • Controle do drawdown total.
  • Gestão da meta percentual.
  • Temporizador do challenge.
  • Painel gráfico opcional.


⚖️ 7. MOTOR DE POSITION SIZING – CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOTE

O Modular Strategy Engine Pro inclui um sistema avançado que calcula automaticamente o tamanho do lote com base no valor que você deseja investir (valor nominal da posição, incluindo alavancagem).

Princípios de funcionamento

  • Valor fixo a investir – você define o valor nominal da posição (ex: €5.000) e o EA calcula automaticamente o lote necessário.
    Nota: você pode definir €5.000 mesmo com uma conta de €1.000, pois a alavancagem cobre a diferença.
  • Conversão automática – o cálculo considera as especificações do instrumento (tick size, tick value, tamanho do contrato, etc.).
  • Independente de SL/TP – o volume depende apenas do valor da posição.
  • Compatível com todos os instrumentos – Forex, Ouro, Índices, Cripto, Ações, etc.

Vantagens

  • Gestão uniforme de capital.
  • Sem cálculos manuais.
  • Exposição precisa e consistente.
  • Funciona com qualquer lógica de entrada.

Resultado:
O EA abre automaticamente o volume correto em lotes para obter a exposição desejada (incluindo alavancagem).



✅ 8. MELHORES PRÁTICAS

  • Ative apenas alguns filtros por vez.
  • Evite ter mais de 6–7 filtros ativos simultaneamente.
  • MACD/MA/ADX para estrutura de tendência, RSI/Stoch/MFI para timing.
  • Reversão: Engulfing + RSI + Stochastic.
  • Tendência: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.


⚠️ Requisitos Fundamentais para o Funcionamento do EA

Por padrão, todos os filtros e todas as lógicas estão desativados (todos os parâmetros use_... estão como false). Isso significa que o Expert Advisor não abrirá nenhuma operação até que o usuário habilite manualmente pelo menos uma lógica de entrada.

  • 1) Pelo menos UMA lógica de ENTRADA deve estar habilitada
    (por exemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)
  • 2) É fortemente recomendável habilitar pelo menos UMA lógica de SAÍDA
    As saídas podem ser:
    • Baseadas em indicadores (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)
    • Baseadas em padrões de velas
    • Take Profit / Stop Loss via TPSource e SLSource
    • Saída por tempo via use_exit_after_n_candles

Nota: não basta ativar uma lógica de entrada; sem uma lógica de saída ativa o EA não fechará as operações.


🛠 9. Debug & Logs (Opcional)

O parâmetro useDebugPrints permite exibir mensagens de diagnóstico no Journal, úteis para análises avançadas e solução de problemas. Recomenda-se mantê-lo em false no uso normal.

Ative apenas se precisar:

  • verificar o correto funcionamento de um indicador ou padrão;
  • analisar detalhadamente as condições de entrada e saída;
  • diagnosticar filtros inativos ou sinais ausentes.

Com o debug desativado, o EA permanece mais leve e o Journal mais limpo.

Nota: erros bloqueantes serão exibidos independentemente.




📘 Guia Prático do Usuário

As seções a seguir reúnem informações essenciais para o uso diário do EA: erros comuns, motivos pelos quais o EA pode não abrir posições e um exemplo prático de uma estratégia simples e eficaz com apenas três filtros.


⚠️ Erros Comuns do Usuário

  • Nenhuma lógica de entrada ativa → o EA não pode abrir posições.
  • Nenhuma lógica de saída ativa → o EA abre posições mas não as fecha.
  • Saída por indicador não funciona → é necessário ativar use_exit_indicator = true e pelo menos um indicador.
  • Padrões de velas não funcionam → é necessário ativar use_candle_patterns = true.
  • Muitos filtros ativos ao mesmo tempo → 6–7 filtros podem bloquear quase todos os sinais.
  • Timeframe incorreto em relação à lógica escolhida
    Tendência → H1–H4
    Reversão/Padrões → M15–M30
    Scalping → M1–M5
  • StopLoss não configurado → o EA não abrirá a posição (proteção).
  • Challenge Mode ativo → ao ultrapassar os limites, o EA se bloqueia automaticamente.

❓ Por que o EA não entra no mercado?

O EA nunca abrirá posições até que este requisito seja atendido:

➡ Você deve habilitar pelo menos UMA lógica de entrada

🔍 Checklist rápido

  • Existe alguma lógica de entrada ativa?
  • Existe alguma lógica de saída ativa?
  • Os filtros não estão excessivamente restritivos?
  • Símbolo correto e mercado aberto?
  • Volume mínimo compatível com o broker?
  • Challenge Mode não está bloqueando?

Dica: ative useDebugPrints = true para ver quais filtros estão bloqueando as entradas.


🧠 Como Construir uma Estratégia do Zero (Exemplo com 3 Filtros)

1️⃣ Direção da Tendência – MACD Cross

Ativar: useMACD_cross

2️⃣ Filtro de Tendência – Média Móvel

Ativar: useMA_trend

3️⃣ Filtro de Momentum – MFI acima de 50

Ativar: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50

📌 Exemplo de Configuração

  • Tendência: MACD Cross
  • Filtro: MA Trend
  • Momentum: MFI acima de 50

🚪 Exemplo de Saída

  • Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
  • tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)
