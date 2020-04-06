Modular Strategy Engine Pro
- Experts
- Daniele Conflitti
- Versão: 5.51
- Atualizado: 17 dezembro 2025
- Ativações: 5
Modular Strategy Engine Pro é um Expert Advisor avançado para MetaTrader 5 projetado para traders que desejam controle total sobre sua estratégia, sem escrever uma única linha de código.
O EA é construído como um verdadeiro motor modular: você pode ativar ou desativar cada filtro, selecionar as condições de entrada e saída, escolher os timeframes dos indicadores e combinar múltiplas lógicas entre si.
O objetivo não é vender uma “estratégia mágica”, mas fornecer uma ferramenta flexível para construir, testar e aperfeiçoar suas ideias de trading: seguimento de tendência, reversões por padrão, breakouts, range trading, filtros multi-timeframe, challenge mode, etc.
🔷 Principais Características
- Motor de entrada modular com dezenas de filtros ativáveis via inputs (useMACD_xxx, useRSI_xxx, etc.).
- Motor de saída flexível: encerramento por indicadores, percentual fixo, ATR dinâmico ou número de candles.
- Amplo conjunto de indicadores integrados: MACD, MA, RSI, CCI, Stochastic, MFI, Momentum, ADX, RVI, SAR, ATR, Ichimoku, Bollinger, Williams %R, OBV, Volume, StrengthLength, SuperTrend.
- Motor avançado de padrões de velas japonesas.
- Challenge Mode para simular regras de prop firms.
- Gestão completa de posição: SL/TP percentuais, trailing por ATR, trailing dinâmico e trailing mínimo.
- Filtro intraday opcional: fechamento automático no fim do dia.
- Filtro de sessões configurável: até duas faixas diárias.
- Compatível com todos os símbolos (Forex, Índices, Cripto, Commodities, Ações).
- EA em desenvolvimento constante.
⚙️ Motor de Entrada
O coração do EA é o motor de entrada: através dos inputs use_..., você pode escolher quais filtros ativar e como combiná-los.
- MACD: cruzamento MACD/Signal, MACD acima/abaixo do Signal, confirmação com MACD2.
- Média Móvel: tendência direcional, cruzamento preço/média, alinhamento de duas médias.
- RSI: filtro de tendência, OB/OS, divergências.
- CCI: rompimento de nível, OB/OS, divergências.
- Stochastic: cruzamento K/D, zonas neutras, OB/OS.
- MFI / Momentum / RVI: fluxo, força, divergências.
- ADX: tendência forte, breakouts dinâmicos.
- PSAR: reversões e filtro de tendência.
- ATR / OBV / Ichimoku: volatilidade, volume, direção da nuvem.
- Bollinger / Williams %R: extremos de volatilidade.
- SuperTrend: mudança rápida de tendência.
Graças aos separadores textuais (ex.: sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"), a tela de inputs é organizada e fácil de navegar.
⚠️ Execução Apenas em Candle Fechado
O Modular Strategy Engine Pro funciona exclusivamente com candles fechados:
➡️ nenhuma operação é executada intrabar
➡️ os sinais são validados apenas no fechamento do candle
➡️ a posição é aberta no candle seguinte
- ✔ nenhum falso sinal por spikes
- ✔ backtest e real quase idênticos
- ✔ máxima estabilidade
📉 Motor de Saída
O motor de saída gerencia todos os fechamentos não baseados no Stop Loss / Take Profit inicial.
- Saída por indicadores: MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, PSAR, SuperTrend.
- Saída automática após número fixo de candles (time-based exit).
Essas lógicas atuam somente após a abertura e funcionam independentemente do método de SL/TP escolhido.
🧩 Gestão da Posição
Gestão avançada de Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop.
Modos de Stop Loss
- SL_PATTERN – Stop no mínimo/máximo do padrão
- SL_SWING – Stop no último swing
- SL_ATR – Stop ATR × multiplicador
- SL_PERCENT – Stop percentual
- SL_UNSET – Sem SL predefinido
Modos de Take Profit
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
Trailing Stop
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
Parâmetros Base
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 Motor de Padrões de Velas Japonesas
O EA integra um motor avançado de reconhecimento de padrões de velas japonesas, com validação por volatilidade, tendência e força direcional.
- Engulfing, Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
Filtros disponíveis:
- Candle de confirmação
- Filtro de corpo e sombras
- Lookback de tendência configurável
- Validação por Média Móvel ou estrutura
- Filtro de volatilidade ATR
- Detecção de impulso direcional
Os padrões podem operar sozinhos ou combinados com indicadores técnicos.
🛡️ Challenge Mode
- Capital inicial
- Perda diária de proteção
- Perda diária do desafio
- Perda total do desafio
- Target percentual
Se alguma regra for violada, o EA bloqueia novas entradas.
📅 Filtro de Operações Intraday
- useTradeOnlyIntraday: fecha as posições antes do fechamento do mercado.
🕒 Filtro de Sessões de Trading
O Modular Strategy Engine Pro integra um filtro de faixas horárias de trading que permite decidir quando o EA pode abrir novas operações.
O filtro é configurável via inputs e permite definir até duas sessões diárias (por exemplo Europa e EUA).
- useTradingHours – Ativa/desativa o filtro.
- Sessão 1 – Faixa principal.
- Sessão 2 – Faixa secundária opcional.
- ✔ Abre operações apenas nos horários permitidos
- ✔ Bloqueia automaticamente operações fora da faixa
- ✔ A gestão das posições permanece sempre ativa
- • Reduz a operatividade em baixa liquidez
- • Evita spreads elevados e sinais falsos
- • Compatível com regras de prop firms e backtest
🔧 Função OnTester
- lucro
- drawdown
- estabilidade da equity
- número de operações
- risk/reward
📘 Dicas de Utilização
- H1–H4 para tendência • M15–M30 para padrões
- Comece com poucos filtros
- Evite sobre-otimização
- Use SL realistas no Challenge Mode
- Teste sempre primeiro em conta demo
📝 CONCLUSÃO
O Modular Strategy Engine Pro é um motor modular profissional capaz de construir qualquer estratégia de trading.
🔄 Desenvolvimento Contínuo
O EA é continuamente atualizado. Comentários e sugestões são bem-vindos.
💲 PREÇO
🚀 Preço de lançamento: 99$ – oferta limitada.
Licença vitalícia • Atualizações gratuitas incluídas
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📘 Documentação Técnica e Explicação dos Parâmetros
O Modular Strategy Engine Pro permite criar estratégias totalmente personalizáveis sem a necessidade de escrever código. Cada filtro, indicador e módulo é controlado por meio das flags use_... e parâmetros ajustáveis para precisão de nível profissional.
Nesta documentação você encontrará:
- como cada filtro e indicador funciona,
- o efeito operacional nas entradas e saídas,
- como combinar módulos para estratégias de tendência, reversão, rompimento, scalping e modo challenge,
- os parâmetros mais importantes para obter sinais de alta qualidade.
O motor utiliza uma estrutura multi-indicador, multi-timeframe e multi-confirmação.
Lógica operacional:
• Entrada = AND → todas as condições devem ser verdadeiras
• Saída = OR → apenas uma condição é suficiente para fechar
• Padrões = OR → sinais alternativos entre si
Essa abordagem garante entradas seletivas e saídas rápidas na presença de risco ou fraqueza.
1. ENTRY ENGINE – Lógica sintética dos indicadores
A seção de entrada é composta por mais de 50 filtros independentes. Eles são agrupados por indicadores e separados visualmente no terminal MT5 através dos campos "--- SETTINGS ---".
1.1 MACD – Núcleo do Momentum
- useMACD_cross – Sinal principal: cruzamento MACD/Signal.
- useMACD_signal_filter – Filtro direcional: MACD acima do Signal = viés LONG.
- useMACD2_confirmation – Segundo MACD para confirmação em outro timeframe.
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 acima/abaixo de zero = momentum válido ou fraco.
1.2 Média Móvel – Detecção de Tendência
- useMA_trend – Preço acima/abaixo da MA para definir a tendência.
- useMA_cross – Entrada quando o preço rompe a MA.
- useMA_2_filter – Segunda média móvel para definir a tendência.
- useMA1_MA2_cross – Cruzamento MA1/MA2 como gatilho operacional.
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS, Tendência e Divergências
Indicadores para reversão, confirmação de tendência e momentum, utilizáveis tanto em zonas de sobrecompra/sobrevenda quanto na zona neutra, com suporte a divergências.
- RSI: filtros de tendência, saída de OB/OS, divergências e reversões.
- MFI: confirmação de tendência, saída de OB/OS, filtro na zona neutra e divergências de volume.
- CCI: leitura de tendência, sinais nos níveis ±100 e divergências de momentum.
Nota: para todos eles deve ser definido apenas o limiar superior. O inferior é calculado automaticamente:
Inferior = 100 − Superior. Exemplo: MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → Inferior = 20. Para o CCI, o inferior é -CCI_THRESHOLD_UPPER.
1.4 Stochastic – Motor de Timing
- useStoch_cross – Cruzamento clássico K/D.
- useStoch_neutral_zone – Sinais apenas na zona neutra (ex. 20–80).
- useStoch_enter_over – Entrada quando o estocástico entra em OB/OS.
- useStoch_divergence – Fortes divergências de momentum.
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – Cruzamento acima de 100 = aceleração.
- useRVI_cross – Cruzamento RVI/Signal.
- useRVI_divergence – Divergências direcionais.
1.6 ADX / Cruzamento DI / Rompimento Dinâmico
- useADX_trend – Tendência forte (ADX acima do limiar).
- useADX_range – Fase lateral (ADX abaixo do limiar).
- useADX_dynamic_breakout – Rompimento combinado com DI + ADX.
- useADX_DI_cross – BUY no cruzamento +DI/-DI, SELL no inverso.
1.7 Bollinger, Reentrada e Williams %R
- useBollinger_extremes – Preço fora das bandas.
- useBollinger_reentry – Fora da banda + reentrada = reversão limpa.
- useWilliams_cross – Saída de OB/OS no %R.
1.8 OBV e Volume
- useOBV_trend – OBV em alta = pressão compradora.
- useVolume_trend – Volume acima da média = confirmação de tendência.
1.9 ATR – Filtro de Tendência e Volatilidade
- useATR_trend – ATR em alta → expansão da volatilidade.
- useATR_volFilter – Exige um ATR mínimo em %.
1.10 Ichimoku
- useIchimoku_trend – Preço acima/abaixo do Kumo.
- useIchimoku_signal – Cruzamento Tenkan/Kijun.
- useIchimoku_bias – Viés direcional proveniente da nuvem.
📉 EXIT ENGINE – Indicadores, ATR e Lógica Baseada em Tempo
A lógica de saída replica o modelo modular da entrada: você pode sair por indicadores, percentuais fixos, ATR ou tempo.
Saídas por Indicadores
- use_exit_macd – Saída no cruzamento inverso.
- use_exit_ma – Saída quando o preço se move contra a MA.
- use_exit_cci – Saída nos níveis opostos do CCI.
- use_exit_rsi – RSI na zona oposta de OB/OS.
- use_exit_bollinger_extreme – Saída em spike fora da banda.
- use_exit_bollinger_middle – Retorno à banda central.
- use_exit_psar – Inversão do PSAR.
- use_exit_supertrend – Mudança de cor do SuperTrend.
- use_exit_after_n_candles – Fechamento após X velas.
🎯 3. CONFIGURAÇÕES DE STOP PROFIT – Percentual & ATR Trailing
O MSE Pro oferece dois modos de Stop Profit (trailing): baseado em percentual e dinâmico baseado em ATR. O Stop Profit é aplicado após a abertura da ordem, independentemente do TP inicial.
3.1 Trailing Stop por ATR
- SP_ATR – Trailing dinâmico baseado na volatilidade do ATR.
- ATR_Mult_Trigger – Limiar de ativação: quando o preço se move ATR × gatilho, o trailing é ativado.
- ATR_Mult_Stop – Distância do Stop Profit: ATR × multiplicador.
- minimaStopLossTrail – Distância mínima de segurança em %.
3.2 Trailing Stop Percentual
- SP_PERCENT – Trailing stop baseado em percentual.
- trailingStopPerc – Movimento necessário para ativar o trailing (o preço deve superar X%).
- stopLossTrail – Distância do trailing em % após a ativação.
- MinTrailingPercent – Distância mínima garantida.
3.3 Sem Trailing
- SP_NONE – O Stop Profit não é aplicado.
🕯️ 4. MÓDULO DE PADRÕES DE VELAS JAPONESAS
O módulo reconhece automaticamente os principais padrões de price action e os utiliza como sinais operacionais apenas se forem validados por tendência, volatilidade e força do movimento.
Lógica básica:
Preço acima da MA → tendência de alta → apenas padrões SELL são válidos.
Preço abaixo da MA → tendência de baixa → apenas padrões BUY são válidos.
Configurações gerais
- use_candle_patterns – ativa/desativa o módulo.
- use_candle_confirmation – exige uma vela de confirmação após o padrão.
Configurações avançadas
- TFCandle – timeframe dos padrões.
- TFMediaApeCandle – timeframe da MA de contexto.
- periodMACandle – período da média móvel.
- modeMACandle – tipo de MA.
- percDiffMedia – distância máxima em % entre preço e MA para validar o padrão.
- sizeCandleToPricePerc – tamanho mínimo da vela em relação ao preço.
- sizeBodyCandle – tamanho máximo do corpo para definição de Doji.
- percDiffStopLoss – offset adicional para o stop loss baseado em padrões.
- Filtro ATR no tamanho do padrão para evitar sinais em baixa volatilidade.
- impulseLookback – Número de velas anteriores analisadas para detectar um forte impulso direcional.
- impulseATRmult – Tamanho mínimo do impulso exigido, expresso em múltiplos de ATR.
Os padrões utilizam um ATR dedicado (timeframe e período configuráveis) e um filtro opcional sobre a % de distância entre preço e Média Móvel para operar apenas em extensões fortes de tendência.
A tendência é confirmada através da média móvel e/ou da estrutura de preços (HL/LH), analisando um número configurável de velas anteriores. O padrão é aceito apenas se o contexto de mercado for consistente com uma lógica real de reversão.
Nota operacional: Inside Bar e Three Soldiers / Three Crows são tratados como padrões de continuação e não como reversão. Todos os padrões de reversão são filtrados por impulso direcional, volatilidade ATR e contexto de tendência.
🧩 5. Exemplos de Estratégias Combinadas
Seguimento de Tendência
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
Reversão
- Padrão + confirmação
- RSI reversão
- Stochastic Cross
Rompimento
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Motor de Risco Estilo Prop Firm
O Challenge Mode respeita automaticamente as regras das prop firms: monitora o drawdown diário, total, duração e meta.
Principais funções
- Monitoramento em tempo real da perda diária.
- Bloqueio automático de novas operações.
- Controle do drawdown total.
- Gestão da meta percentual.
- Temporizador do challenge.
- Painel gráfico opcional.
⚖️ 7. MOTOR DE POSITION SIZING – CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOTE
O Modular Strategy Engine Pro inclui um sistema avançado que calcula automaticamente o tamanho do lote com base no valor que você deseja investir (valor nominal da posição, incluindo alavancagem).
Princípios de funcionamento
- Valor fixo a investir – você define o valor nominal da posição (ex: €5.000) e o EA calcula automaticamente o lote necessário.
Nota: você pode definir €5.000 mesmo com uma conta de €1.000, pois a alavancagem cobre a diferença.
- Conversão automática – o cálculo considera as especificações do instrumento (tick size, tick value, tamanho do contrato, etc.).
- Independente de SL/TP – o volume depende apenas do valor da posição.
- Compatível com todos os instrumentos – Forex, Ouro, Índices, Cripto, Ações, etc.
Vantagens
- Gestão uniforme de capital.
- Sem cálculos manuais.
- Exposição precisa e consistente.
- Funciona com qualquer lógica de entrada.
Resultado:
O EA abre automaticamente o volume correto em lotes para obter a exposição desejada (incluindo alavancagem).
✅ 8. MELHORES PRÁTICAS
- Ative apenas alguns filtros por vez.
- Evite ter mais de 6–7 filtros ativos simultaneamente.
- MACD/MA/ADX para estrutura de tendência, RSI/Stoch/MFI para timing.
- Reversão: Engulfing + RSI + Stochastic.
- Tendência: MACD Cross + MA Trend + SuperTrend.
⚠️ Requisitos Fundamentais para o Funcionamento do EA
Por padrão, todos os filtros e todas as lógicas estão desativados (todos os parâmetros use_... estão como false). Isso significa que o Expert Advisor não abrirá nenhuma operação até que o usuário habilite manualmente pelo menos uma lógica de entrada.
- 1) Pelo menos UMA lógica de ENTRADA deve estar habilitada
(por exemplo: useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross, etc.)
- 2) É fortemente recomendável habilitar pelo menos UMA lógica de SAÍDA
As saídas podem ser:
- Baseadas em indicadores (MACD, MA, RSI, CCI, Bollinger, SuperTrend, PSAR, ATR, etc.)
- Baseadas em padrões de velas
- Take Profit / Stop Loss via TPSource e SLSource
- Saída por tempo via use_exit_after_n_candles
Nota: não basta ativar uma lógica de entrada; sem uma lógica de saída ativa o EA não fechará as operações.
🛠 9. Debug & Logs (Opcional)
O parâmetro useDebugPrints permite exibir mensagens de diagnóstico no Journal, úteis para análises avançadas e solução de problemas. Recomenda-se mantê-lo em false no uso normal.
Ative apenas se precisar:
- verificar o correto funcionamento de um indicador ou padrão;
- analisar detalhadamente as condições de entrada e saída;
- diagnosticar filtros inativos ou sinais ausentes.
Com o debug desativado, o EA permanece mais leve e o Journal mais limpo.
Nota: erros bloqueantes serão exibidos independentemente.
📘 Guia Prático do Usuário
As seções a seguir reúnem informações essenciais para o uso diário do EA: erros comuns, motivos pelos quais o EA pode não abrir posições e um exemplo prático de uma estratégia simples e eficaz com apenas três filtros.
⚠️ Erros Comuns do Usuário
- Nenhuma lógica de entrada ativa → o EA não pode abrir posições.
- Nenhuma lógica de saída ativa → o EA abre posições mas não as fecha.
- Saída por indicador não funciona → é necessário ativar use_exit_indicator = true e pelo menos um indicador.
- Padrões de velas não funcionam → é necessário ativar use_candle_patterns = true.
- Muitos filtros ativos ao mesmo tempo → 6–7 filtros podem bloquear quase todos os sinais.
- Timeframe incorreto em relação à lógica escolhida
Tendência → H1–H4
Reversão/Padrões → M15–M30
Scalping → M1–M5
- StopLoss não configurado → o EA não abrirá a posição (proteção).
- Challenge Mode ativo → ao ultrapassar os limites, o EA se bloqueia automaticamente.
❓ Por que o EA não entra no mercado?
O EA nunca abrirá posições até que este requisito seja atendido:
➡ Você deve habilitar pelo menos UMA lógica de entrada
🔍 Checklist rápido
- Existe alguma lógica de entrada ativa?
- Existe alguma lógica de saída ativa?
- Os filtros não estão excessivamente restritivos?
- Símbolo correto e mercado aberto?
- Volume mínimo compatível com o broker?
- Challenge Mode não está bloqueando?
Dica: ative useDebugPrints = true para ver quais filtros estão bloqueando as entradas.
🧠 Como Construir uma Estratégia do Zero (Exemplo com 3 Filtros)
1️⃣ Direção da Tendência – MACD Cross
Ativar: useMACD_cross
2️⃣ Filtro de Tendência – Média Móvel
Ativar: useMA_trend
3️⃣ Filtro de Momentum – MFI acima de 50
Ativar: useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 Exemplo de Configuração
- Tendência: MACD Cross
- Filtro: MA Trend
- Momentum: MFI acima de 50
🚪 Exemplo de Saída
- Bollinger Exit: useBollinger_exitExtreme
- tpSource: TP_ATR (Position TP ATR = 2.0)