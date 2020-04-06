Modular Strategy Engine Pro
- 专家
- Daniele Conflitti
- 版本: 5.51
- 更新: 17 十二月 2025
- 激活: 5
Modular Strategy Engine Pro 是一款为 MetaTrader 5 打造的高级专家顾问（EA），专为希望在 无需编写任何代码 的情况下实现 完全控制 交易策略的交易者而设计。
该 EA 采用真正的 模块化引擎 构建：您可以启用或禁用每一个过滤器，自由选择入场与出场条件，设定指标周期，并将多种逻辑进行组合。
其目标并不是为您销售一套“神奇策略”，而是为您提供一个 灵活的工具，用于构建、测试并不断优化您的交易理念：趋势跟随、形态反转、突破交易、区间交易、多周期过滤、挑战模式等。
🔷 主要功能
- 模块化入场引擎，通过输入参数启用数十种过滤器（useMACD_xxx、useRSI_xxx 等）。
- 灵活的出场引擎：可通过指标、固定百分比、动态 ATR 或固定 K 线数量进行平仓。
- 丰富的内置指标集合：MACD、MA、RSI、CCI、Stochastic、MFI、Momentum、ADX、RVI、SAR、ATR、Ichimoku、Bollinger、Williams %R、OBV、成交量、StrengthLength、SuperTrend。
- 高级日本蜡烛图形态引擎。
- 挑战模式（Challenge Mode），用于模拟 Prop Firm 规则。
- 完整的仓位管理：百分比 SL/TP、ATR 追踪止损、动态追踪止损和最小追踪。
- 可选日内交易过滤器：在每日收盘前自动平仓。
- 可配置交易时段过滤器：每日最多两段交易时间。
- 兼容所有交易品种（外汇、指数、加密货币、大宗商品、股票）。
- EA 持续更新开发。
⚙️ 入场引擎
EA 的核心是入场引擎：通过 use_... 参数，您可以选择启用哪些过滤器以及如何进行组合。
- MACD：MACD/Signal 交叉、MACD 在 Signal 上方/下方、MACD2 确认。
- 移动平均线：趋势方向、价格/均线交叉、双均线对齐。
- RSI：趋势过滤、超买/超卖、背离。
- CCI：阈值突破、OB/OS、背离。
- Stochastic：K/D 交叉、中性区、OB/OS。
- MFI / Momentum / RVI：资金流、强度、背离。
- ADX：强趋势、动态突破。
- PSAR：反转与趋势过滤。
- ATR / OBV / Ichimoku：波动率、成交量、云图方向。
- Bollinger / Williams %R：波动率极值。
- SuperTrend：快速趋势切换。
借助文本分隔符（例如 sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"），输入界面整洁且易于浏览。
⚠️ 仅在 K 线收盘后执行
Modular Strategy Engine Pro 仅在 K 线收盘后工作：
➡️ 不进行任何盘中执行
➡️ 信号仅在 K 线收盘时确认
➡️ 仓位在下一根 K 线上开启
- ✔ 避免因尖刺引发的假信号
- ✔ 回测与实盘结果高度一致
- ✔ 最大稳定性
📉 出场引擎
出场引擎用于管理所有 非初始止损/止盈的平仓逻辑。
- 通过以下指标出场：MACD、MA、RSI、CCI、Bollinger、PSAR、SuperTrend。
- 在固定 K 线数量后自动平仓（基于时间的出场）。
这些逻辑 仅在开仓之后生效，并且独立于所选择的 SL/TP 方法。
🧩 仓位管理
对 止损、止盈 和 追踪止损 进行高级管理。
止损模式
- SL_PATTERN – 基于形态最低/最高点的止损
- SL_SWING – 基于最近摆动点止损
- SL_ATR – ATR × 倍数止损
- SL_PERCENT – 百分比止损
- SL_UNSET – 无默认止损
止盈模式
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
追踪止损
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
基础参数
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 日本蜡烛图形态引擎
EA 集成了 高级日本蜡烛图形态识别引擎，并通过 波动率、趋势和方向强度 进行验证。
- Engulfing、Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
可用过滤器：
- 确认 K 线
- 实体与影线过滤
- 可配置趋势回溯周期
- 通过均线或结构进行趋势验证
- ATR 波动率过滤器
- 方向性动能检测
形态可以单独使用，或 与技术指标组合使用。
🛡️ 挑战模式（Challenge Mode）
- 初始资金
- 每日保护性最大亏损
- 每日挑战最大亏损
- 挑战总最大亏损
- 百分比盈利目标
如违反任何规则，EA 将自动停止开新仓。
📅 日内交易过滤器
- useTradeOnlyIntraday：在市场收盘前自动平仓。
🕒 交易时段过滤器
Modular Strategy Engine Pro 集成了 交易时段过滤器，用于决定 EA 何时可以开立新仓位。
该过滤器 可通过输入参数进行配置，并允许定义 每日最多两段交易时段（例如欧洲和美国时段）。
- useTradingHours – 启用/禁用过滤器。
- Session 1 – 主要交易时段。
- Session 2 – 可选的第二交易时段。
- ✔ 仅在允许的时间内开仓
- ✔ 自动阻止非交易时段的操作
- ✔ 仓位管理始终保持激活状态
- • 降低低流动性时段的交易频率
- • 避免过高点差和虚假信号
- • 兼容 Prop Firm 规则与回测
🔧 OnTester 功能
- 利润
- 回撤
- 净值稳定性
- 交易次数
- 风险回报比
在 Custom Max 模式下，MT5 可找到更加稳健的参数配置。
📘 使用建议
- H1–H4 用于趋势 • M15–M30 用于形态与反转
- 从少量过滤器开始（MACD + MA + RSI）
- 避免过度优化
- 挑战模式下使用现实的止损
- 务必先在模拟账户或测试器中测试
📝 结论
Modular Strategy Engine Pro 是一款专业级模块化交易引擎，可用于构建任何类型的交易策略——趋势、反转、突破、剥头皮以及挑战模式——前提是用户至少启用一套入场逻辑和一套出场逻辑。
🔄 持续开发
EA 正在持续更新，欢迎提出意见和建议。
💲 价格
🚀 首发价格： 99 美元 —— 限时优惠。
终身授权 • 含免费更新
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📘 技术文档与参数说明
Modular Strategy Engine Pro 允许你在无需编写代码的情况下构建完全可定制的交易策略。每一个过滤器、指标和模块都通过 use_... 标志和可调参数进行控制，实现专业级精度。
在本技术文档中，你将了解到：
- 每个过滤器和指标的工作原理，
- 它们对入场和出场的实际影响，
- 如何组合模块以构建趋势、反转、突破、剥头皮及挑战模式策略，
- 用于获得高质量信号的最重要参数。
该引擎采用 多指标、多时间框架、多重确认 的结构。
运行逻辑：
• 入场 = AND → 所有条件必须同时满足
• 出场 = OR → 只需满足其中一个条件即可平仓
• 形态 = OR → 形态信号彼此作为替代条件
该逻辑确保了高选择性的入场与在出现风险或动能减弱时的快速出场。
1. ENTRY ENGINE – 指标综合入场逻辑
入场模块由 50 多个独立过滤器组成。它们按指标分类，并通过 MT5 终端中的 “--- SETTINGS ---” 字段进行可视化分组。
1.1 MACD – 动量核心
- useMACD_cross – 主信号：MACD/Signal 交叉。
- useMACD_signal_filter – 方向过滤器：MACD 高于 Signal = 多头偏向。
- useMACD2_confirmation – 第二个 MACD 用于不同周期的确认。
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 位于零轴上方/下方 = 有效或弱动量。
1.2 移动平均线 – 趋势识别
- useMA_trend – 价格高于/低于 MA 用于判断趋势。
- useMA_cross – 当价格突破 MA 时入场。
- useMA_2_filter – 第二条均线用于趋势过滤。
- useMA1_MA2_cross – MA1/MA2 交叉作为执行触发信号。
1.3 RSI / MFI / CCI – 超买超卖、趋势与背离
用于 反转、趋势确认 和 动量 的指标，可在 超买/超卖 区域和 中性区域 使用，并支持 背离 判断。
- RSI：趋势 过滤、超买超卖 出场、背离 和 反转 信号。
- MFI：趋势确认、OB/OS 出场、中性区 过滤及 成交量背离。
- CCI：趋势读取，±100 阈值信号及 动量背离。
注意： 所有这些指标只需设置 上阈值。下阈值会 自动计算：
下阈值 = 100 − 上阈值。例如：MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → 下阈值 = 20。CCI 的下阈值则为 -CCI_THRESHOLD_UPPER。
1.4 Stochastic – 时机引擎
- useStoch_cross – 经典 K/D 交叉。
- useStoch_neutral_zone – 仅在中性区（例如 20–80）内发出信号。
- useStoch_enter_over – 进入超买/超卖区域时入场。
- useStoch_divergence – 强动量背离。
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – 上穿 100 = 动量加速。
- useRVI_cross – RVI/Signal 交叉。
- useRVI_divergence – 方向性背离。
1.6 ADX / DI 交叉 / 动态突破
- useADX_trend – 强趋势（ADX 高于阈值）。
- useADX_range – 震荡区间（ADX 低于阈值）。
- useADX_dynamic_breakout – 结合 DI + ADX 的动态突破。
- useADX_DI_cross – +DI/-DI 上穿 = BUY，反之 = SELL。
1.7 布林带、回撤入场 & Williams %R
- useBollinger_extremes – 价格突破通道外侧。
- useBollinger_reentry – 超出通道 + 回归 = 纯反转信号。
- useWilliams_cross – %R 脱离超买/超卖区。
1.8 OBV 与成交量
- useOBV_trend – OBV 上升 = 多头动能。
- useVolume_trend – 成交量高于均值 = 趋势确认。
1.9 ATR – 趋势与波动率过滤
- useATR_trend – ATR 上升 → 波动率扩张。
- useATR_volFilter – 要求最小 ATR 百分比。
1.10 Ichimoku 一目均衡表
- useIchimoku_trend – 价格位于云层上方/下方。
- useIchimoku_signal – 转换线/基准线交叉。
- useIchimoku_bias – 由云层提供的方向偏向。
📉 EXIT ENGINE – 指标、ATR 与时间出场逻辑
出场逻辑采用与入场相同的模块化结构：你可以选择通过指标、固定百分比、ATR 或时间进行平仓。
基于指标的出场
- use_exit_macd – 反向交叉出场。
- use_exit_ma – 价格反向突破 MA 出场。
- use_exit_cci – CCI 触及相反阈值出场。
- use_exit_rsi – RSI 进入相反 OB/OS 区域出场。
- use_exit_bollinger_extreme – 价格极端突破通道出场。
- use_exit_bollinger_middle – 回归中轨出场。
- use_exit_psar – PSAR 翻转出场。
- use_exit_supertrend – SuperTrend 颜色切换出场。
- use_exit_after_n_candles – X 根 K 线后强制平仓。
🎯 3. STOP PROFIT 设置 – 百分比与 ATR 跟踪止盈
MSE Pro 提供两种 Stop Profit（跟踪止盈） 模式：基于百分比和基于 ATR 的动态模式。Stop Profit 在订单开仓后生效，与初始 TP 无关。
3.1 ATR 跟踪止盈
- SP_ATR – 基于 ATR 波动率的动态跟踪止盈。
- ATR_Mult_Trigger – 触发阈值：当价格达到 ATR × 触发倍数时，跟踪止盈被激活。
- ATR_Mult_Stop – 止盈距离：ATR × 乘数。
- minimaStopLossTrail – 最小安全距离（百分比）。
3.2 百分比跟踪止盈
- SP_PERCENT – 基于百分比的跟踪止盈。
- trailingStopPerc – 激活跟踪所需的价格移动（价格必须超过 X%）。
- stopLossTrail – 激活后的跟踪距离（百分比）。
- MinTrailingPercent – 最小保证距离。
3.3 无跟踪止盈
- SP_NONE – 不启用 Stop Profit。
🕯️ 4. 日本蜡烛图形态模块
该模块可自动识别主要的价格行为形态，并仅在 趋势、波动率及动能强度 得到验证后，才将其作为交易信号。
基础逻辑：
价格 高于 MA → 多头趋势 → 仅允许 SELL 型态生效。
价格 低于 MA → 空头趋势 → 仅允许 BUY 型态生效。
基本设置
- use_candle_patterns – 启用/禁用形态模块。
- use_candle_confirmation – 形态之后必须有一根确认 K 线。
高级设置
- TFCandle – 形态使用的时间周期。
- TFMediaApeCandle – 参考 MA 的时间周期。
- periodMACandle – 移动平均周期。
- modeMACandle – 移动平均类型。
- percDiffMedia – 验证形态时价格与 MA 的最大百分比偏差。
- sizeCandleToPricePerc – K 线相对价格的最小尺寸。
- sizeBodyCandle – 用于定义 Doji 的最大实体尺寸。
- percDiffStopLoss – 基于形态的止损附加偏移。
- 基于 ATR 的形态尺寸过滤，用于避免低波动环境下的错误信号。
- impulseLookback – 用于检测 强方向性冲量 的历史 K 线数量。
- impulseATRmult – 冲量最小尺寸要求（以 ATR 倍数 表示）。
形态模块使用 独立的 ATR（可配置周期与时间框架），并可选用 价格与 MA 的百分比偏差过滤，仅在强趋势延伸阶段进行操作。
趋势通过 移动平均 和/或 价格结构（HL/LH）进行确认，并分析指定数量的历史 K 线。仅当市场环境符合真实反转逻辑时，形态信号才会被接受。
运行说明： Inside Bar 及 Three Soldiers / Three Crows 被作为 趋势延续形态 处理，而非反转形态。所有反转形态都会经过 方向性冲量、ATR 波动率 及 趋势环境 的过滤。
🧩 5. 组合策略示例
趋势跟随
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
反转交易
- 形态 + 确认
- RSI 反转
- Stochastic Cross
突破策略
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – Prop Firm 风格风控引擎
Challenge Mode 会自动遵守 Prop Firm 的规则：监控每日回撤、总回撤、交易周期与目标。
主要功能
- 实时监控每日亏损。
- 自动阻止新交易。
- 控制总体回撤。
- 管理百分比盈利目标。
- 挑战计时器。
- 可选图形面板。
⚖️ 7. 仓位管理引擎 – 自动手数计算
Modular Strategy Engine Pro 提供先进的自动手数计算系统，依据你希望投入的资金规模来确定开仓手数 （包含杠杆后的名义仓位价值）。
工作原理
- 固定投入金额 – 你设定名义仓位金额（例如 €5,000），EA 自动计算对应手数。
注意：即使账户只有 €1,000，你也可以设定 €5,000，因为杠杆会覆盖差额。
- 自动换算 – 手数计算会考虑品种规格（最小变动、点值、合约规模等）。
- 独立于 SL/TP – 交易量只与仓位价值有关，而不取决于止损。
- 适用于所有品种 – 外汇、黄金、指数、加密货币、股票等。
优势
- 统一的资金管理。
- 无需手动计算。
- 精确且稳定的敞口控制。
- 适用于任何策略和入场逻辑。
结果：
EA 会自动开出正确的手数，以获得期望的仓位敞口（包含杠杆）。
✅ 8. 最佳实践
- 一次只启用少量过滤器。
- 避免同时启用超过 6–7 个过滤器。
- MACD/MA/ADX 用于趋势结构，RSI/Stoch/MFI 用于入场时机。
- 反转：Engulfing + RSI + Stochastic。
- 趋势：MACD Cross + MA Trend + SuperTrend。
⚠️ EA 正常运行的基本要求
默认情况下，所有过滤器和逻辑均被禁用（所有 use_... 参数为 false）。因此，在用户手动启用至少一种入场逻辑之前，EA 不会开启任何交易。
- 1) 至少必须启用一种入场逻辑
（例如：useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross 等）
- 2) 强烈建议至少启用一种出场逻辑
出场方式可以是：
- 基于指标（MACD、MA、RSI、CCI、Bollinger、SuperTrend、PSAR、ATR 等）
- 基于蜡烛形态
- Take Profit / Stop Loss 通过 TPSource 与 SLSource
- 基于时间的出场 通过 use_exit_after_n_candles
注意： 仅启用入场逻辑是不够的；如果没有激活出场逻辑，EA 将不会平仓。
🛠 9. 调试与日志（可选）
useDebugPrints 参数允许在日志中显示诊断信息，便于高级分析与故障排除。正常使用时建议保持为 false。
仅在以下情况下启用：
- 验证某个指标或形态是否正常工作；
- 详细分析入场与出场条件；
- 排查过滤器未生效或信号缺失的问题。
关闭调试后，EA 更轻量，日志也更清晰。
注意：阻断性错误始终会显示。
📘 实用用户指南
以下内容汇总了 EA 日常使用的关键信息：常见错误、EA 不进场的原因，以及一个仅使用 3 个过滤器的简单高效策略示例。
⚠️ 常见用户错误
- 未启用入场逻辑 → EA 无法开仓。
- 未启用出场逻辑 → EA 只开仓不平仓。
- 指标出场无效 → 必须启用 use_exit_indicator = true 且至少选择一个指标。
- 蜡烛形态无法使用 → 必须启用 use_candle_patterns = true。
- 过滤器过多 → 同时启用 6–7 个过滤器可能会完全阻塞信号。
- 时间周期错误：趋势 → H1–H4，反转 → M15–M30，剥头皮 → M1–M5。
- StopLoss 未配置 → EA 出于保护机制不会开仓。
- Challenge Mode 已激活 → 超过限制后 EA 自动锁定。
❓ 为什么 EA 不进场？
在满足以下条件之前，EA 永远不会开仓：
➡ 必须至少启用一种入场逻辑
🔍 快速检查清单
- 是否启用了至少一种入场逻辑？
- 是否启用了出场逻辑？
- 过滤器是否过于严格？
- 交易品种和市场是否已开启？
- 手数是否符号经纪商最小限制？
- Challenge Mode 是否已阻止交易？
提示： 启用 useDebugPrints = true 可查看是哪些过滤器在阻止入场。
🧠 如何从零构建策略（3 过滤器示例）
1️⃣ 趋势方向 – MACD Cross
启用：useMACD_cross
2️⃣ 趋势过滤 – Moving Average
启用：useMA_trend
3️⃣ 动量过滤 – MFI 高于 50
启用：useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 示例配置
- 趋势：MACD Cross
- 过滤：MA Trend
- 动量：MFI 高于 50
🚪 示例出场
- Bollinger Exit：useBollinger_exitExtreme
- tpSource：TP_ATR（Position TP ATR = 2.0）