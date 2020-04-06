Modular Strategy Engine Pro
- エキスパート
- Daniele Conflitti
- バージョン: 5.51
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 5
Modular Strategy Engine Pro は、一切コードを書かずに トレーディング戦略を 完全にコントロール したいトレーダーのために設計された、MetaTrader 5 用の高度なエキスパートアドバイザー（EA）です。
この EA は真の モジュール型エンジン として構築されており、各フィルターの有効／無効、エントリーおよびエグジット条件の選択、インジケーターの時間足の指定、複数ロジックの組み合わせを自由に行えます。
本製品の目的は「魔法の戦略」を販売することではなく、柔軟なツールを提供し、トレンドフォロー、パターン反転、ブレイクアウト、レンジトレード、マルチタイムフレームフィルター、チャレンジモードなど、あらゆるトレーディングアイデアを構築・検証・最適化できるようにすることです。
🔷 主な機能
- モジュール式エントリーエンジン：useMACD_xxx、useRSI_xxx などの inputs で数十種類のフィルターを有効化可能
- 柔軟なエグジットエンジン：インジケーター、固定パーセント、動的 ATR、またはローソク足本数による決済
- 豊富な内蔵インジケーター：MACD、MA、RSI、CCI、Stochastic、MFI、Momentum、ADX、RVI、SAR、ATR、Ichimoku、Bollinger、Williams %R、OBV、Volume、StrengthLength、SuperTrend
- 高度な日本のローソク足パターンエンジン
- Challenge Mode（プロップファームルールのシミュレーション）
- 完全なポジション管理：パーセント SL/TP、ATR トレーリング、動的トレーリング、最小トレーリング
- オプションのイントラデイフィルター：日終わりに自動決済
- 取引セッションフィルター：1 日最大 2 セッション設定可能
- すべての銘柄に対応（Forex、指数、暗号資産、商品、株式）
- 継続的に開発・アップデート
⚙️ エントリーエンジン
EA の中核はエントリーエンジンです。use_... パラメータにより、使用するフィルターとその組み合わせを自由に設定できます。
- MACD：MACD/Signal クロス、Signal 上下、MACD2 確認
- 移動平均：方向性トレンド、価格と MA のクロス、2 本 MA の整列
- RSI：トレンドフィルター、OB/OS、ダイバージェンス
- CCI：しきい値ブレイク、OB/OS、ダイバージェンス
- Stochastic：K/D クロス、中立ゾーン、OB/OS
- MFI / Momentum / RVI：資金フロー、強さ、ダイバージェンス
- ADX：強いトレンド、動的ブレイクアウト
- PSAR：反転およびトレンドフィルター
- ATR / OBV / Ichimoku：ボラティリティ、出来高、雲の方向
- Bollinger / Williams %R：ボラティリティの極端ゾーン
- SuperTrend：高速なトレンド転換
テキスト区切り（例：sep_macd = "--- MACD ENTRY FILTERS ---"）により、入力画面は整理され、直感的に操作できます。
⚠️ ローソク足確定後のみ実行
Modular Strategy Engine Pro は ローソク足確定後のみ 動作します：
➡️ イントラバー実行なし
➡️ シグナルは確定時のみ有効
➡️ ポジションは次の足でオープン
- ✔ スパイクによる誤シグナルを回避
- ✔ バックテストとリアル運用の高い一致率
- ✔ 最大の安定性
📉 エグジットエンジン
エグジットエンジンは 初期 SL/TP に基づかないすべての決済 を管理します。
- インジケーター決済：MACD、MA、RSI、CCI、Bollinger、PSAR、SuperTrend
- 固定本数後の自動決済（時間ベース決済）
これらのロジックは エントリー後のみ 機能し、SL/TP 設定とは独立しています。
🧩 ポジション管理
ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ を高度に管理します。
ストップロスモード
- SL_PATTERN – パターンの高値/安値
- SL_SWING – 直近スイング
- SL_ATR – ATR × 係数
- SL_PERCENT – パーセント
- SL_UNSET – 未設定
テイクプロフィットモード
- TP_SWING
- TP_PATTERN
- TP_RR
- TP_ATR
- TP_PERCENT
- TP_UNSET
トレーリングストップ
- SP_PERCENT
- SP_ATR
- SP_NONE
基本パラメータ
- stopLossPercent / takeProfitPercent
- TP_RR_Multiplier
- swingLookback
- MinTrailingPercent
📊 日本のローソク足パターンエンジン
EA には 高度な日本のローソク足パターン認識エンジン が統合されており、ボラティリティ、トレンド、方向性の強さ によって検証されます。
- Engulfing、Harami
- Hammer / Hanging Man
- Inverted Hammer / Shooting Star
- Doji
- Piercing Line / Dark Cloud Cover
- Tweezer Top / Bottom
- Morning Star / Evening Star
- Homing Pigeon / Descending Hawk
- Inside Bar
- Three Soldiers / Three Crows
- Belt Hold
- Kicker Pattern
- Marubozu
利用可能なフィルター：
- 確認用ローソク足
- 実体およびヒゲのフィルター
- 設定可能なトレンド・ルックバック
- 移動平均または構造によるトレンド検証
- ATR ボラティリティフィルター
- 方向性インパルス検出
パターンは単独でも、テクニカルインジケーターと組み合わせても 使用可能です。
🛡️ チャレンジモード（Challenge Mode）
- 初期資金
- 日次保護損失上限
- 日次チャレンジ損失上限
- 総チャレンジ損失上限
- パーセント利益目標
いずれかのルールに違反した場合、EA は新規エントリーを自動的に停止します。
📅 イントラデイトレードフィルター
- useTradeOnlyIntraday：市場クローズ前にポジションを自動決済
🕒 トレーディングセッションフィルター
Modular Strategy Engine Pro には 取引時間帯フィルター が統合されており、EA が新規ポジションを開ける時間 を制御できます。
このフィルターは 入力パラメータで設定可能 で、1 日最大 2 つのセッション（例：欧州・米国）を定義できます。
- useTradingHours – フィルターの有効／無効
- Session 1 – メインセッション
- Session 2 – 任意のサブセッション
- ✔ 許可された時間帯のみエントリー
- ✔ セッション外の取引を自動ブロック
- ✔ ポジション管理は常に有効
- • 流動性の低い時間帯の取引を削減
- • 高スプレッドや誤シグナルを回避
- • Prop Firm ルールおよびバックテストに完全対応
🔧 OnTester 機能
- 利益
- ドローダウン
- エクイティ安定性
- 取引回数
- リスクリワード
Custom Max モードでは、MT5 がはるかに堅牢な設定を発見できます。
📘 使用アドバイス
- H1–H4：トレンド • M15–M30：パターン／反転
- 少数のフィルターから開始（MACD + MA + RSI）
- 過剰最適化を避ける
- Challenge Mode では現実的な SL を使用
- 必ず最初はデモまたはテスターで検証
📝 結論
Modular Strategy Engine Pro は、トレンド、反転、ブレイクアウト、スキャルピング、チャレンジモードを含むあらゆる取引戦略を構築できるプロフェッショナルなモジュール型エンジンです。ただし、少なくとも 1 つのエントリーロジックと 1 つのエグジットロジックを必ず有効にする必要があります。
🔄 継続的な開発
EA は継続的にアップデートされています。ご意見・ご提案は歓迎します。
💲 価格
🚀 ローンチ価格： 99$ – 期間限定オファー。
永久ライセンス • 無料アップデート付き
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📘 技術ドキュメントおよびパラメータ説明
Modular Strategy Engine Pro は、コードを書かずに完全にカスタマイズ可能な戦略を構築することができます。すべてのフィルター、インジケーター、モジュールは use_... フラグと調整可能なパラメータによって制御され、プロレベルの精度を実現します。
本ドキュメントでは以下の内容を解説します：
- 各フィルターおよびインジケーターの動作原理、
- エントリーおよびエグジットへの実際の影響、
- トレンド、リバーサル、ブレイクアウト、スキャルピング、チャレンジモード戦略の組み合わせ方法、
- 高品質なシグナルを得るための重要な入力パラメータ。
本エンジンは マルチインジケーター、マルチタイムフレーム、マルチ確認 構造を採用しています。
動作ロジック：
• エントリー = AND → すべての条件が一致する必要があります
• エグジット = OR → 1つの条件だけで決済されます
• パターン = OR → 各パターンは代替シグナルとして動作します
このアプローチにより、精度の高いエントリーとリスク発生時の素早いエグジットが可能になります。
1. ENTRY ENGINE – インジケーターの統合ロジック
エントリーセクションには 50 以上の独立したフィルターが含まれています。これらはインジケーター別に分類され、MT5 ターミナル上で “--- SETTINGS ---” 項目として視覚的に分けられています。
1.1 MACD – モメンタムの中核
- useMACD_cross – メインシグナル：MACD と Signal のクロス。
- useMACD_signal_filter – 方向フィルター：MACD が Signal より上＝LONG バイアス。
- useMACD2_confirmation – 異なる時間足での第2 MACD 確認。
- useMACD2_zero_momentum – MACD2 がゼロライン上下＝有効または弱いモメンタム。
1.2 移動平均線 – トレンド判定
- useMA_trend – 価格が MA の上下でトレンドを判定。
- useMA_cross – 価格が MA をブレイクした時にエントリー。
- useMA_2_filter – トレンド定義用の第2移動平均線。
- useMA1_MA2_cross – MA1/MA2 クロスをトリガーとして使用。
1.3 RSI / MFI / CCI – OB/OS、トレンド、ダイバージェンス
リバーサル、トレンド確認、モメンタム 用のインジケーターで、買われ過ぎ／売られ過ぎ ゾーンおよび ニュートラルゾーン の両方で使用可能、ダイバージェンス も対応しています。
- RSI：トレンド フィルター、OB/OS 離脱、ダイバージェンス、リバーサル。
- MFI：トレンド確認、OB/OS 離脱、ニュートラルゾーン フィルター、ボリュームダイバージェンス。
- CCI：トレンド読解、±100 レベルシグナル、モメンタムダイバージェンス。
注意： これらのインジケーターは 上限値 のみ設定すれば、下限は 自動計算 されます：
下限 = 100 − 上限。例：MFI_THRESHOLD_UPPER = 80 → 下限 = 20。CCI の場合、下限は -CCI_THRESHOLD_UPPER です。
1.4 Stochastic – タイミングエンジン
- useStoch_cross – K/D のクラシッククロス。
- useStoch_neutral_zone – ニュートラルゾーン（20–80）内のみシグナル。
- useStoch_enter_over – OB/OS 進入時にエントリー。
- useStoch_divergence – 強いモメンタムダイバージェンス。
1.5 Momentum / RVI
- useMomentum_cross – 100 ライン上抜け＝加速。
- useRVI_cross – RVI/Signal クロス。
- useRVI_divergence – 方向性ダイバージェンス。
1.6 ADX / DI クロス / ダイナミックブレイクアウト
- useADX_trend – 強いトレンド（ADX が閾値以上）。
- useADX_range – レンジ相場（ADX が閾値以下）。
- useADX_dynamic_breakout – DI + ADX 連動ブレイクアウト。
- useADX_DI_cross – +DI/-DI クロスで BUY、逆で SELL。
1.7 ボリンジャーバンド、リエントリー、Williams %R
- useBollinger_extremes – バンド外への価格逸脱。
- useBollinger_reentry – バンド外＋再侵入＝クリーンなリバーサル。
- useWilliams_cross – %R の OB/OS 脱出。
1.8 OBV と出来高
- useOBV_trend – OBV 上昇＝買い圧力。
- useVolume_trend – 平均以上の出来高＝トレンド確認。
1.9 ATR – トレンド＆ボラティリティフィルター
- useATR_trend – ATR 上昇 → ボラティリティ拡大。
- useATR_volFilter – ATR の最小 % を要求。
1.10 一目均衡表（Ichimoku）
- useIchimoku_trend – 価格が雲の上下に位置。
- useIchimoku_signal – 転換線/基準線クロス。
- useIchimoku_bias – 雲による方向バイアス。
📉 EXIT ENGINE – インジケーター・ATR・時間ロジック
エグジットロジックもエントリーと同様のモジュール構造を採用しています。インジケーター、固定パーセンテージ、ATR、または時間によって決済できます。
インジケーターによるエグジット
- use_exit_macd – 逆クロスでエグジット。
- use_exit_ma – 価格が MA に逆行したときにエグジット。
- use_exit_cci – 反対側の CCI レベルでエグジット。
- use_exit_rsi – RSI が逆方向の OB/OS に到達。
- use_exit_bollinger_extreme – バンド外へのスパイクでエグジット。
- use_exit_bollinger_middle – ミドルバンドへの回帰。
- use_exit_psar – PSAR 反転。
- use_exit_supertrend – SuperTrend の色反転。
- use_exit_after_n_candles – X 本後に強制クローズ。
🎯 3. STOP PROFIT 設定 – パーセンテージ & ATR トレーリング
MSE Pro は Stop Profit（トレーリング） に 2 種類のモードを提供します：パーセンテージ方式と ATR ベースの動的方式です。Stop Profit は注文オープン後に適用され、初期 TP に依存しません。
3.1 ATR トレーリングストップ
- SP_ATR – ATR のボラティリティに基づく動的トレーリング。
- ATR_Mult_Trigger – 発動条件：価格が ATR × トリガー分動いたとき。
- ATR_Mult_Stop – Stop Profit 距離：ATR × 乗数。
- minimaStopLossTrail – 最小安全距離（％）。
3.2 パーセンテージ・トレーリングストップ
- SP_PERCENT – パーセンテージ方式のトレーリングストップ。
- trailingStopPerc – トレーリング発動に必要な価格変動（X％以上）。
- stopLossTrail – 発動後のトレーリング距離（％）。
- MinTrailingPercent – 最小保証距離。
3.3 トレーリングなし
- SP_NONE – Stop Profit を使用しません。
🕯️ 4. 日本のローソク足パターンモジュール
本モジュールは主要なプライスアクションパターンを自動認識し、トレンド・ボラティリティ・値動きの強さ によって検証された場合のみシグナルとして使用します。
基本ロジック：
価格が MA の上 → 強気トレンド → SELL パターンのみ有効。
価格が MA の下 → 弱気トレンド → BUY パターンのみ有効。
一般設定
- use_candle_patterns – モジュールの有効／無効。
- use_candle_confirmation – パターン後の確認足を必須とする。
高度な設定
- TFCandle – パターンの時間足。
- TFMediaApeCandle – コンテキスト MA の時間足。
- periodMACandle – 移動平均の期間。
- modeMACandle – MA の種類。
- percDiffMedia – パターン検証用の価格と MA の最大乖離率。
- sizeCandleToPricePerc – 価格に対する最小ローソクサイズ。
- sizeBodyCandle – Doji 判定用の最大実体サイズ。
- percDiffStopLoss – パターンベース SL 用の追加オフセット。
- 低ボラティリティ時の誤検出防止のための ATR フィルター。
- impulseLookback – 強い方向性インパルス を検出するための過去ローソク本数。
- impulseATRmult – 有効と判定するための最小インパルスサイズ（ATR 倍数）。
本パターンは 専用 ATR（時間足・期間ともに設定可能） と、価格と MA の％距離フィルター を使用し、トレンドの強い伸びの場面のみで動作します。
トレンドは 移動平均 および／または 価格構造（HL/LH）によって確認され、指定された本数の過去足が分析されます。市場環境が実際のリバーサル条件と一致する場合のみパターンが有効になります。
運用上の注意： Inside Bar および Three Soldiers / Three Crows は 継続パターン として扱われ、リバーサルではありません。すべてのリバーサルパターンは 方向インパルス、ATR ボラティリティ、トレンド環境 によって厳しくフィルタリングされます。
🧩 5. 複合戦略の例
トレンドフォロー
- MACD Cross
- MA Trend
- SuperTrend Trend
- ADX Trend
リバーサル
- パターン + 確認
- RSI リバーサル
- Stochastic Cross
ブレイクアウト
- ADX Dynamic Breakout
- ATR Trend
- OBV Trend
🛡️ 6. CHALLENGE MODE – プロップファーム型リスク管理エンジン
Challenge Mode はプロップファームのルールを自動的に遵守します：日次ドローダウン、総ドローダウン、期間、目標を監視します。
主な機能
- 日次損失のリアルタイム監視。
- 新規取引の自動ブロック。
- 総ドローダウンの管理。
- パーセンテージ目標の管理。
- チャレンジ用タイマー。
- オプションのグラフィカルパネル。
⚖️ 7. ポジションサイジングエンジン – 自動ロット計算
Modular Strategy Engine Pro には、投資したい金額 （レバレッジ込みの名目ポジション価値） に基づいてロットサイズを自動計算する高度な仕組みが搭載されています。
動作原則
- 固定投資額 – 名目ポジション額（例：€5,000）を設定すると、EA が自動でロットを計算します。
注：口座残高が €1,000 でも €5,000 を設定可能です。レバレッジが差額を補います。
- 自動換算 – 銘柄仕様（tick size、tick value、契約サイズなど）を考慮。
- SL/TP 非依存 – ロットはリスク設定ではなく、ポジション価値のみに依存。
- すべての銘柄に対応 – FX、金、指数、暗号資産、株式など。
メリット
- 一貫した資金管理。
- 手動計算が不要。
- 正確で安定したエクスポージャー。
- あらゆる戦略ロジックに対応。
結果：
EA は希望するエクスポージャー（レバレッジ込み）を得るための正確なロット数を自動で開きます。
✅ 8. ベストプラクティス
- 同時に有効化するフィルターは少数にする。
- 6～7 個以上同時に有効化しない。
- MACD/MA/ADX はトレンド構造、RSI/Stoch/MFI はタイミング用。
- リバーサル：Engulfing + RSI + Stochastic。
- トレンド：MACD Cross + MA Trend + SuperTrend。
⚠️ EA 動作のための必須要件
初期設定では すべてのフィルターおよびロジックは無効（すべての use_... は false）です。そのため、少なくとも 1 つのエントリーロジックを有効化しない限り、EA は 一切の取引を行いません。
- 1) 少なくとも 1 つのエントリーロジックを有効化する必要があります
（例：useMACD_cross, useMA_trend, useRSI_exit_overbought_oversold, useStoch_cross など）
- 2) 少なくとも 1 つのエグジットロジックの有効化を強く推奨します
エグジットは以下の方法があります：
- インジケーター型（MACD、MA、RSI、CCI、Bollinger、SuperTrend、PSAR、ATR など）
- ローソク足パターン
- Take Profit / Stop Loss（TPSource, SLSource 経由）
- 時間ベースのエグジット（use_exit_after_n_candles）
注意： エントリーだけ有効化しても、エグジットが無効な場合は決済されません。
🛠 9. デバッグ & ログ（オプション）
useDebugPrints を有効にすると、ジャーナルに診断メッセージが表示され、詳細分析やトラブルシューティングに役立ちます。通常使用時は false を推奨します。
以下の場合のみ有効化してください：
- インジケーターやパターンの動作確認；
- エントリー／エグジット条件の詳細分析；
- 無効なフィルターやシグナル欠如の特定。
無効にしておくことで、EA は軽量になり、ログも見やすくなります。
注：致命的エラーは常に表示されます。
📘 実践ユーザーガイド
以下のセクションでは、EA の日常使用に必要な重要事項（よくあるミス、エントリーしない理由、3 フィルター戦略の実例）をまとめています。
⚠️ よくあるユーザーのミス
- エントリーロジックが有効でない → 取引できません。
- エグジットロジックが有効でない → 決済されません。
- インジケーターエグジットが動作しない → use_exit_indicator = true と 1 つ以上の指標が必要。
- ローソク足パターンが動作しない → use_candle_patterns = true が必要。
- フィルター過多 → 6～7 個同時でほぼ全シグナルが停止。
- 時間足ミスマッチ
トレンド → H1–H4
パターン → M15–M30
スキャル → M1–M5
- StopLoss 未設定 → 安全機能により取引不可。
- Challenge Mode 有効 → 制限超過で EA が自動停止。
❓ なぜ EA はエントリーしないのか？
EA は以下の条件が満たされるまで 絶対に エントリーしません：
➡ 少なくとも 1 つのエントリーロジックが有効であること
🔍 クイックチェックリスト
- エントリーロジックは有効か？
- エグジットロジックは有効か？
- フィルターが厳し過ぎないか？
- 市場はオープンしているか？
- 最小ロットはブローカー条件を満たしているか？
- Challenge Mode が取引をブロックしていないか？
ヒント： useDebugPrints = true を有効にすると、どのフィルターがエントリーを妨げているか確認できます。
🧠 ゼロから戦略を構築する方法（3 フィルター例）
1️⃣ トレンド方向 – MACD Cross
有効化：useMACD_cross
2️⃣ トレンドフィルター – 移動平均
有効化：useMA_trend
3️⃣ モメンタムフィルター – MFI 50 以上
有効化：useMFI_trend
MFI_THRESHOLD_UPPER = 50
📌 設定例
- トレンド：MACD Cross
- フィルター：MA Trend
- モメンタム：MFI 50 以上
🚪 エグジット例
- Bollinger Exit：useBollinger_exitExtreme
- tpSource：TP_ATR（Position TP ATR = 2.0）