Dagon Slayer

En İyi Performans: GBP/JPY (Ayrıca EUR/USD, USD/JPY ile de iyi çalışır)
Zaman Dilimi: H1
Minimum Depozito: 000+ (Tavsiyemiz: Daha güvenli marj için 2,000+)

EA Açıklaması:
Dagon Slayer, GBP/JPY çiftinde agresif ama disiplinli geri dönüş ticareti ile hakimiyet kurmak üzere tasarlanmış yüksek güçlü, martingale tabanlı bir Uzman Danışmandır. Dagon Slayer, dikkatsiz martingale sistemlerinin aksine, akıllı trend filtreleri, uyarlanabilir lot boyutlandırması ve sıkı günlük kar hedefleri kullanarak riski en aza indirirken tutarlı kazançlar sağlamaktadır.

Neden GBP/JPY?
Yüksek Volatilite = Daha Fazla Ticaret Fırsatı

Güçlü Trendler = Daha İyi Martingale Kurtarma Başarısı

Kontrollü Spreadler (iyi ECN brokerlarında) = Azaltılmış kayma riski

Ana Özellikler:
✔ GBP/JPY Optimize Edilmiş Motoru – Bu çiftte maksimum verimlilik için ince ayar yapılmış giriş mantığı.
✔ Akıllı Martingale Kurtarma – Sadece yüksek olasılıklı senaryolarda, körü körüne değil, iki katına çıkar.
✔ Günlük Kar Kilidi – Hedefinize ulaştıktan sonra ticareti durdurur (örneğin, günde %3-%5).
✔ Sermaye Kalkanı – Acil stop-loss, kayıp belirlenen güvenlik sınırlarını aşarsa ticareti durdurur.
✔ Haber Filtresi – Yüksek etkili ekonomik olaylar sırasında ticareti önler.

Nasıl Çalışır:
RSI ve Fiyat Dönüşlerinde Girer – Gereksiz yere kaybeden işlemleri kovalamaktan kaçınır.

Stratejik Olarak Ağırlıklandırma – Piyasa net geri çekilme sinyalleri gösterdiğinde yalnızca lotları artırır.

Karları Kilitler ve Sıfırlar – Günlük hedefe ulaşıldığında, bir sonraki oturuma kadar durur.

Otomatik Kapatma Koruması – Kayıplar belirlenen eşiği aşarsa, EA hesabı patlatmak yerine duraklar.

Önerilen Ayarlar (GBP/JPY):
Risk Seviyesi: Orta-Yüksek (En iyi ,000+ hesaplar için)

Günlük Hedef: %3-%5 (Ayarlanabilir)

Max Martingale Adımları: 3-5 (Aşırı kayıpları önler)

Broker Gereksinimleri: Düşük spreadler, ECN/RAW tercih edilir

Performans & Doğrulama:
📊 Geri Test Sonuçları: Aylık %15-%30 getiri (kontrollü %20-%30 maksimum DD ile).
💹 Canlı Performans Kaydı: Doğrulanmış performans için Myfxbook/FX Blue istatistikleri mevcut.

Uyarı – Sorumlu Ticaret Yapın!
⚠ Martingale yüksek risk taşır! Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla kullanın.
⚠ Zorunlu: Önce demo testi yapın! Canlı yayına geçmeden önce ayarları optimize edin.

Herhangi bir sorunuz olursa benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


