Ichiichiichiku

Ichiichiichiku

This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 2-ichimoku conversion, base line, total 10 MAs indicators.

Can trade single bets, can trade Martingale.

This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more.


======


一齊一齊一齊沽

此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 2 條 ichimoku conversion, base line 指標共10條MA, 作出交易;

可玩單注, 可玩馬丁

此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......


