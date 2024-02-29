Stoch Color Script





Değiştirilebilecek parametreler şunlardır:





%K Period: %K dönemidir.

%K dönemidir. %D Period: %D dönemidir.

%D dönemidir. Slowing: Yavaşlama dönemidir.

Yavaşlama dönemidir. Price Field : Low/High veya Close/Close.



: Low/High veya Close/Close. MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.

Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted. Color Positive Trend: Yükselen eğilimin arka plan rengidir.

Yükselen eğilimin arka plan rengidir. Color Negative Trend: Düşmekte olan eğilimin arka plan rengidir.

Düşmekte olan eğilimin arka plan rengidir. Color Neutral Trend: Nötr eğilimin arka plan rengidir.

Nötr eğilimin arka plan rengidir. Save variables: Mevcut değerleri daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydeder.

Mevcut değerleri daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydeder. Clean graph: Grafiğin renklerini temizler (Clean colors).





Komut dosyasını kullanma:









Sonuç:





Bu komut dosyası (Sürükle ve bırak), alım veya satım eğilimine göre stokastik osilatörün arka planını renklendirir. Arka plan rengi, gösterge çizgilerinin konumuna göre belirlenir.Komut dosyasını kullanmak için, göstergeyi grafiğe sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Grafiğe göstergeyi nereye sürükleyip bıraktığınıza bağlı olarak, elde edeceğiniz sonuç değişir. Göstergeyi renklendirmenin yanı sıra, tüm grafiği de renklendirebilirsiniz. (Ekran görüntülerine bakın)Komut dosyası, göstergeye otomatik olarak uygulanır.Bu komut dosyası, stokastik osilatörü kullanan tüccarlar için kullanışlı bir araçtır. Bu komut dosyası, yükselen, düşen ve nötr eğilimleri belirlemeye yardımcı olur.





Kahve? Tabii ki, bir kahve alırım. Karşılığında, bu komut dosyasının gösterge sürümünü sunuyorum, böylece sen de bir hediye olarak bir şeyler götürebilirsin :-). https://www.mql5.com/tr/market/product/109889









