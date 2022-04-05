Stoch Color Script

Этот скрипт (перетаскиваемый) окрашивает фон стохастического осциллятора в зависимости от тенденции покупки или продажи. Цвет фона определяется положением линий индикатора.

Параметры, которые можно изменить, следующие:

  • %K Period: Период %K.
  • %D Period: Период %D.
  • Slowing: Период замедления.
  • Price Field: Low/High или Close/Close
  • MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
  • Color Positive Trend: Цвет фона для восходящей тенденции.
  • Color Negative Trend: Цвет фона для нисходящей тенденции.
  • Color Neutral Trend: Цвет фона для нейтральной тенденции.
  • Save variables: Сохраняет текущие значения для последующего использования.
  • Clean graph: Очищает цвета графика (Clean colors).

Как использовать скрипт:

Чтобы использовать скрипт, просто перетащите индикатор на график. В зависимости от того, куда вы перетащите индикатор на график, вы получите результат. От окрашивания индикатора до окрашивания всего графика. (См. скриншоты)

Скрипт будет автоматически применен к индикатору.

Заключение:

Этот скрипт является полезным инструментом для трейдеров, использующих стохастический осциллятор. Скрипт упрощает идентификацию восходящих, нисходящих и нейтральных тенденций.


Кофе? Конечно, я возьму кофе. Взамен я предложу вам индикаторную версию этого скрипта, чтобы вы тоже могли взять что-то в подарок :-). https://www.mql5.com/ru/market/product/109889


Рекомендуем также
Format Charts MT4
Vital H B Engenharia Ltda
Утилиты
If you use several charts open at the same time, you know how boring it is to apply formats to each chart individually. This script can change all open charts using a single command. Parameters: 1 - Choose symbol to put on charts: apply the selected symbol to all charts. If "current", it does not change the symbol; 2 - Choose timeframe or leave empty: apply the selected timeframe to all charts. If "CURRENT", it does not change the timeframe; 3 - Apply template to the charts: If true, apply the t
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Утилиты
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Эксперты
Автоматическая торговая система на основе индикатора Morning Flat ,выставляет отложенные ордера на границах  ночного канала .Все сделки имеют фиксированный стоп лосс и тейк профит .Торгуемая пара GBPUSD H1 ,возможно использование и на других инструментах после оптимизации. Советник содержит отключаемый индикатор флета .Время работы робота во входных параметрах соответствуют (+2GMT London),при переходе на летнее-зимнее время нужно корректировать время вручную . * Использовать настройки по умолчан
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT4: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 4. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически регу
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Close ALL In This Current Chart MT4
Nino Guevara Ruwano
Утилиты
A simple button to completely close   all existing open trades   (both Buy and Sell) on the   current chart . Warning : Once the button is pressed, all open trades on the current chart will be deleted immediately without any more questions or dialogue. Use this utility very carefully. We recommend that you do a trial of removing open trades on a demo account first, before trying to use this utility on a real account.
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Эксперты
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Утилиты
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Эксперты
Данный советник анализирует движение цены по последним свечам и определяет, будет ли разворот, или большая коррекция тренда. Также, анализируются показания некоторых индикаторов (их параметры можно настраивать). Является бесплатной версией Proftrader . В отличии от полной версии, в бесплатной версии советника начальный лот не может быть выше 0.1, торговая пара только EURUSD, а также он имеет меньше настраиваемых параметров.  Входные параметры Lots  - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Утилиты
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Утилиты
Самый быстрый способ поменять период. Подходит для трейдеров, использующих несколько графиков и таймфреймов. Размер форма и цвет настраиваются. Входные параметры Corner — выберите "Right lower chart corner" ("Нижний правый угол графика") в качестве угла размещения Color — цвет фона кнопки ColorText — цвет текста кнопки ColorOn — цвет фона кнопки для текущего периода ColorOnText — цвет текста кнопки для текущего периода Font — шрифт Arial, Verdana... FontSize — размер шрифта в пикселях DistanceX
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 4. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Описание эксперта: Candle Cross DCR Candle Cross DCR — это полностью автоматизированный экспертный советник для MetaTrader 5, который генерирует точные торговые сигналы в момент, когда свеча пересекает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Это классический и мощный сигнал на смену тренда. При необходимости сигналы дополнительно подтверждаются фильтром DCR, который состоит из трёх индикаторов: DeMarker, CCI и RSI. Советник легко настраивается и подходит как для скальпинга, так и для среднес
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Утилиты
Profitstat - бесплатный индикатор, сканирующий историю и отображающий ее на графике. Бесплатная версия показывает количество сделок и полученную прибыль за текущий и предыдущий день. Информация обновляется при каждом закрытии сделки. Просто набросьте индикатор на график, и вы увидите информацию о торговом счете независимо от инструмента и периода графика.
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Утилиты
Простенький скрипт, в котором очень часто нуждаются трейдеры. Он калькулирует лот в процентах от депозита. Для соблюдения риск-менеджмента очень даже нужная вещь. В настройках присутствует только одна опция: MaxRisk - риск в процентах для вычисления лота. Даный помощник работает как стандартный скрипт, то есть запускается только один раз на соответствующем графике, после чего можно приступать к торговле с вычисленым лотом. Все гениальное просто! Успешной торговли!
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.  VERSION MT5 -  Больше полезных индикаторов Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Индикаторы
Индикатор R 2EMA Color для MT4 дает надежные торговые сигналы, основанные на пересечении двух EMA. Ключевые моменты Когда цена пересекает и закрывается выше двух зеленых EMA, это создает торговый сигнал на покупку. Когда цена пересекает и закрывается выше двух красных EMA, это создает торговый сигнал на продажу. Индикатор R 2EMA Color Forex позволяет еще проще определить, когда пора покупать и продавать. Сигнал на покупку возникает, когда две линии EMA становятся зелеными. Сигнал на продажу в
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Утилиты
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Утилиты
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Утилиты
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Индикаторы
Индикатор Стрелки (Сигналы на Покупку/Продажу) – простой, но мощный инструмент! Версия продукта : 1.01 Тип индикатора : Сигналы разворота тренда Поддерживаемые таймфреймы : Все (Рекомендуется: H1, H4, D1) Ключевые особенности : Сигнал на покупку : Зелёная стрелка вверх () под свечой Сигнал на продажу : Красная стрелка вниз () над свечой Точное определение разворотов тренда – основано на проверенной стратегии SMA. ️ Чистый график – минималистичный, ненавязчивый стиль ото
FREE
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Утилиты
Профессиональное решение для копирования сделок между терминалами. RS Trade Copier — это надёжная и гибкая система копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4. Программа подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет передавать сигналы от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минимальными задержками. Поддерживает как простую автоматическую настройку, так и расширенное ручное конфигурирован
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Auto Grid:  автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок. Автоматизируйте сложные торговые стратегии   с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот инструмент  |   пишите мне  по любым вопросам  |   Версия для MT5 A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок: Сканирование конкретного символа или полного портфеля Рас
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 4 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли. Включите Режим Виртуальных стопов . Закрытие и расчет отдельно по BUY и SELL позициям . Закрытие и расчет по всем символам или только по текущему . Активируйте трейлинг-стоп прибыли. Закрытие по общей прибыли и убытку в валюте депозита, пунктах или % от баланса . Советник предназначен для использования на любом счёте в паре с любым другим советником или при ручной торговле. Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Утилиты
Данный советник можно использовать для ручной торговли в качестве фонового советника, либо сочетать с другим советником для открытия сделок. Loss Recovery Trading - это вариант для управления убыточными позициями вместо использования стоп-лосса, устанавливая зону восстановления и целевые уровни для выхода из последовательности шагов. Как он работает? Если цена движется в противоположном направлении от первой позиции на определенное количество пунктов убытка, советник откроет противоположно напр
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Утилиты
Полуавтоматический советник, торгующий по сеточной системе. Идея состоит в том, чтобы постепенно занимать разные позиции на рынке, а затем рассчитывать для них уровень безубыточности. Когда цены проходят этот уровень безубыточности на заданное расстояние, все открытые ордера закрываются. Важная информация Вот руководство пользователя:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Вы можете попробовать этот советник с другими моими продуктами здесь: https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Утилиты
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Другие продукты этого автора
MACD Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
5 (1)
Утилиты
Скрипт (перетаскиваемый) для окрашивания фона индикатора MACD в зависимости от тенденции покупки или продажи. Параметры, которые вы можете изменить, совпадают с параметрами индикатора MACD MetaTrader, а также дополнительными параметрами, необходимыми для редактирования цветов, которые вы считаете наиболее подходящими в соответствии с вашими предпочтениями. Вот параметры, которые вы можете изменить:     Fast EMA     Slow EMA     MACD SMA     Apply To     Color Positive Trend     Color Negative T
FREE
ADX Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
Утилиты
Скрипт (перетаскивание и сброс) для окрашивания фона индикатора среднего индекса направленного движения (ADX) в соответствии с тенденцией покупки или продажи Индикатор среднего индекса направленного движения (ADX) - это технический индикатор, используемый для измерения силы тренда. Этот скрипт (перетаскивание и сброс) окрашивает фон индикатора ADX в соответствии с тенденцией покупки или продажи. Цвет фона определяется параметрами скрипта. Параметры, которые можно изменить: Period: Период времени
Stoch Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Индикаторы
Индикатор стохастического осциллятора с цветом Этот индикатор окрашивает фон в соответствии с тенденцией индикатора. Индикатор окрашивает фон в соответствии со значением стохастического осциллятора, будь то бычий или медвежий тренд. Цвет фона определяется параметрами стохастического осциллятора, отображая только последние 400 баров (см. примечания). Параметры, которые можно изменить: %K Period : период %K %D Period: период %D Slowing: период замедления Price Field : Low/High, Close/Close MA Met
ADX Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Индикаторы
Indicador Average Directional Movement Index (ADX) , который окрашивает фон в зависимости от направления тренда. Индикатор ADXColor - это технический индикатор, который используется для измерения силы тренда. Цвет фона индикатора определяется его параметрами и окрашивает только последние 400 баров. Параметры, которые вы можете изменить: Period: период времени индикатора ADX. Trend Level: минимальный уровень, который должен достичь индикатор ADX, чтобы считаться бычьим или медвежьим трендом (по
MACD Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Индикаторы
Индикатор MACD с цветным фоном в зависимости от тенденции покупки или продажи Этот индикатор окрашивает фон в соответствии со значением индикатора MACD (Moving Average Convergence Divergence), в зависимости от его тенденции к покупке или продаже. Цвет фона определяется на основе параметров осциллятора стохастика, рисуя только последние 400 баров (см. примечания) и используется для измерения силы тренда и вероятности его разворота. Параметры, которые вы можете изменить, совпадают с теми, которы
AlarmLIne
Adrian Hernandez Castellanos
Индикаторы
Оповещение о прорыве линии тренда Описание: Этот индикатор срабатывает, когда цена пробивает линию тренда, как вверх, так и вниз. Параметры: Names of the trendlines. : Названия линий тренда, разделенные запятыми (Проверьте, нет ли пробелов в начале названия вашей линии тренда и оно точное). Value over/under the line (E.g.: 0.03% or 500 pips). : Значение, которое определяет диапазон над/под линией тренда перед срабатыванием индикатора, может быть задано в процентах или пунктах, в зависимости от с
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв