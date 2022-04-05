Stoch Color Script
- Утилиты
- Adrian Hernandez Castellanos
- Версия: 1.6
- Обновлено: 29 февраля 2024
- Активации: 20
Параметры, которые можно изменить, следующие:
- %K Period: Период %K.
- %D Period: Период %D.
- Slowing: Период замедления.
- Price Field: Low/High или Close/Close
- MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
- Color Positive Trend: Цвет фона для восходящей тенденции.
- Color Negative Trend: Цвет фона для нисходящей тенденции.
- Color Neutral Trend: Цвет фона для нейтральной тенденции.
- Save variables: Сохраняет текущие значения для последующего использования.
- Clean graph: Очищает цвета графика (Clean colors).
Как использовать скрипт:
Чтобы использовать скрипт, просто перетащите индикатор на график. В зависимости от того, куда вы перетащите индикатор на график, вы получите результат. От окрашивания индикатора до окрашивания всего графика. (См. скриншоты)
Скрипт будет автоматически применен к индикатору.
Заключение:
Этот скрипт является полезным инструментом для трейдеров, использующих стохастический осциллятор. Скрипт упрощает идентификацию восходящих, нисходящих и нейтральных тенденций.
Кофе? Конечно, я возьму кофе. Взамен я предложу вам индикаторную версию этого скрипта, чтобы вы тоже могли взять что-то в подарок :-). https://www.mql5.com/ru/market/product/109889