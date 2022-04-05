Stoch Color Script

Параметры, которые можно изменить, следующие:



%K Period: Период %K.

Период %K. %D Period: Период %D.

Период %D. Slowing: Период замедления.

Период замедления. Price Field : Low/High или Close/Close

: Low/High или Close/Close MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.

Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted. Color Positive Trend: Цвет фона для восходящей тенденции.

Цвет фона для восходящей тенденции. Color Negative Trend: Цвет фона для нисходящей тенденции.

Цвет фона для нисходящей тенденции. Color Neutral Trend: Цвет фона для нейтральной тенденции.

Цвет фона для нейтральной тенденции. Save variables: Сохраняет текущие значения для последующего использования.

Сохраняет текущие значения для последующего использования. Clean graph: Очищает цвета графика (Clean colors).

Как использовать скрипт:



Этот скрипт (перетаскиваемый) окрашивает фон стохастического осциллятора в зависимости от тенденции покупки или продажи. Цвет фона определяется положением линий индикатора.

Чтобы использовать скрипт, просто перетащите индикатор на график. В зависимости от того, куда вы перетащите индикатор на график, вы получите результат. От окрашивания индикатора до окрашивания всего графика. (См. скриншоты)

Скрипт будет автоматически применен к индикатору.

Заключение:



Этот скрипт является полезным инструментом для трейдеров, использующих стохастический осциллятор. Скрипт упрощает идентификацию восходящих, нисходящих и нейтральных тенденций.





Кофе? Конечно, я возьму кофе. Взамен я предложу вам индикаторную версию этого скрипта, чтобы вы тоже могли взять что-то в подарок :-). https://www.mql5.com/ru/market/product/109889





