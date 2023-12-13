Stoch Color Script

변경 가능한 매개변수는 다음과 같습니다.



%K Period: %K 기간입니다.

%K 기간입니다. %D Period: %D 기간입니다.

%D 기간입니다. Slowing: 감속 기간입니다.

감속 기간입니다. Price Field : Low/High, Close/Close.

: Low/High, Close/Close. MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.

Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted. Color Positive Trend: 상승 추세의 배경 색상입니다.

상승 추세의 배경 색상입니다. Color Negative Trend: 하락 추세의 배경 색상입니다.

하락 추세의 배경 색상입니다. Color Neutral Trend: 중립 추세의 배경 색상입니다.

중립 추세의 배경 색상입니다. Save variables: 현재 값을 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.

현재 값을 나중에 다시 사용할 수 있도록 저장합니다. Clean graph: 차트의 색상을 지웁니다 (Clean colors).





스크립트 사용 방법:



(드래그 앤 드롭) 이 스크립트는 매수 또는 매도 추세에 따라 스토캐스틱 오실레이터의 배경을 색칠합니다. 배경 색상은 지표선의 위치에 따라 결정됩니다.

스크립트를 사용하려면 차트에 인디케이터를 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다. 차트에 인디케이터를 어디에 드래그 앤 드롭하느냐에 따라 결과가 달라집니다. 인디케이터를 색칠하는 것뿐만 아니라 전체 차트를 색칠할 수도 있습니다. (스크린샷 참조)

스크립트는 자동으로 인디케이터에 적용됩니다.

결론:



이 스크립트는 스토캐스틱 오실레이터를 사용하는 거래자에게 유용한 도구입니다. 이 스크립트는 상승, 하강 및 중립 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다.