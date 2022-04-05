Stoch Color Script
- Utilità
- Adrian Hernandez Castellanos
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 29 febbraio 2024
- Attivazioni: 20
I parametri che possono essere modificati sono i seguenti:
- %K Period: Il periodo %K.
- %D Period: Il periodo %D.
- Slowing: Il periodo di rallentamento.
- Price Field: Low/High o Close/Close.
- MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
- Color Positive Trend: Il colore di sfondo per una tendenza rialzista.
- Color Negative Trend: Il colore di sfondo per una tendenza ribassista.
- Color Neutral Trend: Il colore di sfondo per una tendenza neutra.
- Save variables: Salva i valori correnti per poterli riutilizzare in seguito.
- Clean graph: Pulisce i colori del grafico (Clean colors).
Come utilizzare lo script:
Per utilizzare lo script, è sufficiente trascinare e rilasciare l'indicatore sul grafico. A seconda di dove si rilascia l'indicatore sul grafico, si otterrà il risultato. È possibile non solo colorare l'indicatore, ma anche colorare l'intero grafico. (Vedi screenshot)
Lo script viene applicato automaticamente all'indicatore.
Conclusione:
Questo script è uno strumento utile per i trader che utilizzano l'oscillatore stocastico. Questo script facilita l'identificazione delle tendenze rialziste.
Un caffè? Certo, prendo un caffè. In cambio, ti offro la versione indicatore di questo script, in modo che tu possa anche portare qualcosa come regalo :-). https://www.mql5.com/it/market/product/109889