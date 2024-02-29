Stoch Color Script

Die Parameter, die angepasst werden können, sind:



%K Period: Die %K-Periode.

%D Period: Die %D-Periode.

Slowing: Die Verlangsamungsperiode.

Price Field : Low/High oder Close/Close.



: Low/High oder Close/Close. MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.

Color Positive Trend: Die Hintergrundfarbe für einen Aufwärtstrend.

Color Negative Trend: Die Hintergrundfarbe für einen Abwärtstrend.

Color Neutral Trend: Die Hintergrundfarbe für einen neutralen Trend.

Save variables: Speichert die aktuellen Werte, um sie später wiederverwenden zu können.

Clean graph: Löscht die Farben des Diagramms (Clean colors).

Wie das Skript verwendet wird:



Dieses Skript (Drag-and-Drop) färbt den Hintergrund des stochastischen Oszillators basierend auf der Kauf- oder Verkaufstendenz. Die Hintergrundfarbe wird durch die Position der Indikatorlinien bestimmt.

Um das Skript zu verwenden, ziehen Sie den Indikator einfach auf das Diagramm. Je nachdem, wo Sie den Indikator auf das Diagramm ziehen, erhalten Sie das Ergebnis. Sie können den Indikator nicht nur färben, sondern auch das gesamte Diagramm färben. (Siehe Screenshots)

Das Skript wird automatisch auf den Indikator angewendet.

Fazit:



Dieses Skript ist ein nützliches Werkzeug für Händler, die den stochastischen Oszillator verwenden. Das Skript erleichtert die Identifizierung von Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends.



