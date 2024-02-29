Stoch Color Script

Les paramètres qui peuvent être modifiés sont les suivants:



%K Period: La période %K.

%D Period: La période %D.

Slowing: La période de ralentissement.

Price Field : Low/High ou Close/Close.

MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.

Color Positive Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance haussière.

Color Negative Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance baissière.

Color Neutral Trend: La couleur d'arrière-plan pour une tendance neutre.

Save variables: Enregistre les valeurs actuelles pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

Clean graph: Efface les couleurs du graphique (Clean colors).

Comment utiliser le script:



Ce script (glisser-déposer) colore l'arrière-plan de l'indicateur stochastique en fonction de la tendance d'achat ou de vente. La couleur de l'arrière-plan est déterminée par la position des lignes de l'indicateur.

Pour utiliser le script, il suffit de faire glisser et déposer l'indicateur sur le graphique. En fonction de l'endroit où vous déposez l'indicateur sur le graphique, vous obtiendrez le résultat. Vous pouvez non seulement colorer l'indicateur, mais également colorer l'ensemble du graphique. (Voir captures d'écran)

Le script est appliqué automatiquement à l'indicateur.

Conclusion:



Ce script est un outil utile pour les traders qui utilisent l'indicateur stochastique. Ce script facilite l'identification des tendances haussières, baissières et neutres.





