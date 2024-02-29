ADX Color Script

Ortalama Yön Hareketi Endeksi (ADX) göstergesinin arka planını alım veya satım trendine göre renklendiren sürükle ve bırak betiği



Ortalama Yön Hareketi Endeksi (ADX) göstergesi, bir trendin gücünü ölçmek için kullanılan bir teknik göstergedir. Bu sürükle ve bırak betiği, ADX göstergesinin arka planını alım veya satım trendine göre renklendirir. Arka plan rengi, betiğin parametreleri tarafından belirlenir.

Değiştirilebilir parametreler:

Period: ADX göstergesinin zaman aralığıdır.

ADX göstergesinin zaman aralığıdır. Level: Trendin yukarı yönlü veya aşağı yönlü olup olmadığını filtrelemek için karşılanması gereken minimum seviyedir (varsayılan değer: 0).

Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).

Color Positive Trend: Yukarı yönlü bir trend için arka plan rengidir.

Color Negative Trend: Aşağı yönlü bir trend için arka plan rengidir.

Color Neutral Trend: Nötr bir trend için arka plan rengidir.

Save variables: Mevcut değerleri daha sonra yeniden kullanmak için kaydeder.

Clean graph: Grafikten renkleri kaldırır (Clean colors).

Betiği kullanma:

Betiği kullanmak için, göstergeyi grafiğe sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Grafiğe göstergeyi nereye bıraktığınıza bağlı olarak, elde edeceğiniz sonuç belirlenir. Göstergeyi renklendirmekten tüm grafiği renklendirmeye kadar. (Ekran görüntülerine bakın)

Sonuç:

Bu betik, ADX göstergesini kullanan piyasa analistleri için kullanışlı bir araçtır. Yukarı yönlü, aşağı yönlü ve nötr trendleri tanımlamayı kolaylaştırır.





