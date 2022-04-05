Stoch Color Script
- Utilitários
- Adrian Hernandez Castellanos
- Versão: 1.6
- Atualizado: 29 fevereiro 2024
- Ativações: 20
Os parâmetros que podem ser modificados são:
- %K Period: O período %K.
- %D Period: O período %D.
- Slowing: O período de desaceleração.
- Price Field: Low/High ou Close/Close.
- MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
- Color Positive Trend: A cor do fundo para uma tendência de alta.
- Color Negative Trend: A cor do fundo para uma tendência de baixa.
- Color Neutral Trend: A cor do fundo para uma tendência neutra.
- Save variables: Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente.
- Clean graph: Limpa as cores do gráfico (Clean colors).
Como usar o script:
Para usar o script, basta arrastar e soltar o indicador no gráfico. Dependendo de onde você soltar o indicador no gráfico, o resultado que obterá. Desde colorir o indicador, até colorir todo o gráfico. (Veja capturas de tela)
O script será aplicado automaticamente ao indicador.
Conclusão:
Este script é uma ferramenta útil para traders que usam o oscilador estocástico. O script facilita a identificação de tendências de alta, baixa e neutras.
Café? Claro que sim, aceito um café. Em troca, ofereço-lhe a versão indicadora deste script, para que também possa levar algo de presente :-). https://www.mql5.com/pt/market/product/109889