Stoch Color Script

Este script (arrastão e soltar) coloreia o fundo do oscilador estocástico de acordo com a tendência de compra ou venda. A cor do fundo é determinada pela posição das linhas do indicador.

Os parâmetros que podem ser modificados são:

  • %K Period: O período %K.
  • %D Period: O período %D.
  • Slowing: O período de desaceleração.
  • Price Field: Low/High ou Close/Close.
  • MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
  • Color Positive Trend: A cor do fundo para uma tendência de alta.
  • Color Negative Trend: A cor do fundo para uma tendência de baixa.
  • Color Neutral Trend: A cor do fundo para uma tendência neutra.
  • Save variables: Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente.
  • Clean graph: Limpa as cores do gráfico (Clean colors).

Como usar o script:

Para usar o script, basta arrastar e soltar o indicador no gráfico. Dependendo de onde você soltar o indicador no gráfico, o resultado que obterá. Desde colorir o indicador, até colorir todo o gráfico. (Veja capturas de tela)

O script será aplicado automaticamente ao indicador.

Conclusão:

Este script é uma ferramenta útil para traders que usam o oscilador estocástico. O script facilita a identificação de tendências de alta, baixa e neutras.


Café? Claro que sim, aceito um café. Em troca, ofereço-lhe a versão indicadora deste script, para que também possa levar algo de presente :-). https://www.mql5.com/pt/market/product/109889


