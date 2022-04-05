Stoch Color Script

Os parâmetros que podem ser modificados são:



%K Period: O período %K.

O período %D.

O período %D. Slowing: O período de desaceleração.

O período de desaceleração. Price Field : Low/High ou Close/Close.



: Low/High ou Close/Close. MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.

Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted. Color Positive Trend: A cor do fundo para uma tendência de alta.

A cor do fundo para uma tendência de alta. Color Negative Trend: A cor do fundo para uma tendência de baixa.

A cor do fundo para uma tendência de baixa. Color Neutral Trend: A cor do fundo para uma tendência neutra.

A cor do fundo para uma tendência neutra. Save variables: Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente.

Salva os valores atuais para poder usá-los novamente posteriormente. Clean graph: Limpa as cores do gráfico (Clean colors).

Como usar o script:



Este script (arrastão e soltar) coloreia o fundo do oscilador estocástico de acordo com a tendência de compra ou venda. A cor do fundo é determinada pela posição das linhas do indicador.

Para usar o script, basta arrastar e soltar o indicador no gráfico. Dependendo de onde você soltar o indicador no gráfico, o resultado que obterá. Desde colorir o indicador, até colorir todo o gráfico. (Veja capturas de tela)

O script será aplicado automaticamente ao indicador.

Conclusão:



Este script é uma ferramenta útil para traders que usam o oscilador estocástico. O script facilita a identificação de tendências de alta, baixa e neutras.





Café? Claro que sim, aceito um café. Em troca, ofereço-lhe a versão indicadora deste script, para que também possa levar algo de presente :-). https://www.mql5.com/pt/market/product/109889





