Stoch Color Script

Este script (de arrastrar y soltar) colorea el fondo del indicador estocástico según la tendencia de compra o venta. El color del fondo se determina en función de la posición de las líneas del indicador.

Parámetros que puede modificar:

  • %K Period: El período de tiempo %K.
  • %D Period: El período de tiempo %D.
  • Slowing: El período de tiempo slowing.
  • Price Field: Low/High o Close/Close
  • MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
  • Color Positive Trend: El color del fondo para una tendencia alcista.
  • Color Negative Trend: El color del fondo para una tendencia bajista.
  • Color Neutral Trend: El color del fondo para una tendencia neutral.
  • Save variables: Guarda los valores actuales para poder reutilizarlos posteriormente.
  • Clean graph: Borra los colores del gráfico (Clean colors).

Cómo utilizar el script:

Para utilizar el script, simplemente arrastre y suelte el indicador en el gráfico. Dependiendo donde suelte el indicador en el gráfico, sera el resultado ha obtener. Desde colorear el indicador, hasta colorear todo el gráfico. (Ver las capturas de pantalla)

El script se aplicará automáticamente al indicador.

Conclusión:

Este script es una herramienta útil para los traders que utilizan el indicador estocástico. El script facilita la identificación de tendencias alcistas, bajistas y neutrales.


¿Un café? claro que si te lo acepto y a cambio te ofrezco la versión tipo indicador de este script para que tu también te lleves algo de regalo :-). https://www.mql5.com/es/market/product/109889



Productos recomendados
Format Charts MT4
Vital H B Engenharia Ltda
Utilidades
Si utiliza varios gráficos abiertos al mismo tiempo, sabrá lo aburrido que es aplicar formatos a cada gráfico individualmente. Este script puede cambiar todos los gráficos abiertos usando un único comando. Parámetros: 1 - Elegir símbolo a poner en los gráficos: aplica el símbolo seleccionado a todos los gráficos. Si es "actual", no cambia el símbolo; 2 - Elija el marco temporal o déjelo vacío: aplica el marco temporal seleccionado a todos los gráficos. Si es "ACTUAL", no cambia el marco temporal
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilidades
Scalping Day Trading Utilidad de apoyo Scalping One MT4 gratis Una posición se muestra con un botón. Visualiza P & L, Lote y Punto en tiempo real. Es posible cambiar la visualización de posiciones de sólo divisas del gráfico y de todos los pares de divisas. (La versión gratuita sólo tiene 3 posiciones) Soporta identificación automática en japonés e inglés La notación de divisas de la cuenta corresponde al dólar, euro, libra, yen (identificación automática) La función de dibujo de la línea de ti
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Asesores Expertos
Sistema automatico de trading basado en el indicador flat matutino, coloca ordenes pendientes en los bordes del canal nocturno .todas las operaciones tienen un stop loss y take profit fijos .el par operado GBPUSD H1, puede ser utilizado en otros instrumentos previa optimizacion. El EA contiene un indicador plano conmutable . La hora de funcionamiento del robot en los parámetros de entrada corresponde a (+2GMT). cuando se cambia al horario de verano, es necesario ajustar la hora manualmente. *
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT4: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 4. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Close ALL In This Current Chart MT4
Nino Guevara Ruwano
Utilidades
Un simple botón para cerrar completamente todas las operaciones abiertas ( tanto de compra como de venta) en el gráfico actual . Advertencia : Una vez pulsado el botón, todas las operaciones abiertas en el gráfico actual se eliminarán inmediatamente sin más preguntas ni diálogos. Utilice esta utilidad con mucho cuidado. Le recomendamos que primero pruebe a eliminar las operaciones abiertas en una cuenta demo, antes de intentar utilizar esta utilidad en una cuenta real.
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Asesores Expertos
Harvest FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECIS
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilidades
SX Theme Setter está pensado para cambiar la apariencia del gráfico en 2 modos: - Modo de fondo degradado: En este modo, el indicador crea un fondo degradado para el gráfico. El usuario puede seleccionar los colores, los pasos y el tipo de degradado. - Tema de color: El modo de tema de color ofrece más de 50 temas de color diferentes incorporados que pueden seleccionarse de una lista. La mayoría de estos temas se han convertido a partir de temas de color oficiales de plataformas de negociación
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilidades
Grid Assistant Pro - Utilidad para Gestionar Estrategias de Cuadrícula en MetaTrader 4 Grid Assistant Pro es una utilidad profesional que ayuda a los traders a gestionar y monitorizar estrategias de cuadrícula unidireccionales directamente desde el gráfico de MT4. Proporciona un tablero visual , controles claros y funciones automatizadas de protección contra riesgos para un funcionamiento preciso y eficiente de la cuadrícula. Características principales Cuadro de mandos visual Mét
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilidades
La forma más rápida de cambiar el periodo. Adecuado para operadores que utilizan muchos gráficos y marcos temporales. Tamaño, forma y color personalizables. Parámetros de entrada Esquina - Elija la ubicación de la esquina. El estándar es "Esquina inferior derecha del gráfico". Color - Color de fondo del botón ColorText - Color del texto del botón ColorOn - Color de fondo del botón para el periodo actual ColorOnText - Color del texto del botón para el periodo actual Fuente - Arial, Verdana... Fo
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 4. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto: Candle Cross DCR Candle Cross DCR es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 que genera señales de trading precisas cuando una vela cruza una media móvil exponencial (EMA), lo que representa una señal técnica clásica y poderosa de tendencia. Además, puede confirmar dichas señales utilizando el filtro DCR, compuesto por tres indicadores técnicos: DeMarker, CCI y RSI. Este EA es altamente configurable y se adapta tanto a estrategias de scalping
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilidades
Profitstat es un indicador gratuito que escanea el historial y lo visualiza en el gráfico. La versión gratuita muestra el número de operaciones y el beneficio obtenido durante el días de hoy y de ayer. La información se actualiza con cada cierre de la operación. Simplemente adjunte el indicador al gráfico y verá la información sobre la cuenta de trading independientemente del símbolo y período de tiempo.
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilidades
Este sencillo pero útil script calcula el lote en % del depósito. Es indispensable para la gestión del riesgo. Sólo hay un parámetro personalizable: MaxRisk - riesgo en % para el cálculo del lote. El producto funciona como un script estándar. Ejecútelo una vez en un gráfico apropiado y comience a operar utilizando el valor del lote calculado. ¡Genio es la simplicidad! ¡Feliz trading!
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilidades
Puede abrir una operación manualmente (un clic), y este EA se encargará de establecer el SL y el TP. SL y TP se establecen en función del número de pips que especifique en la pantalla de entrada. También puede elegir SL y TP monetarios. SL y TP se determinan en base al precio medio ponderado (WAP), por lo que si abre una nueva operación, SL y TP se actualizarán según el nuevo WAP. El WAP no es único, sino que se diferencia entre operaciones de compra y de venta (esto es útil sólo si abre operac
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo es proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y actualizaci
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Utilidades
este EA dibuja líneas verticales en el gráfico, líneas consecutivas o alternas, dependiendo de la configuración de entrada. Dado que las líneas verticales a menudo representan eventos de tiempo, el tiempo es importante en el trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00'; // Punto de inicio (hora y fecha) NumberOfLines = 10; // Número total de líneas a dibujar IntervalCandles = 1; // Intervalo en velas (debe ser > 0) IntervalMinutes = 30; // Intervalo en minutos (de 0 a desactivar) Direction = 2; //
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Otros productos de este autor
MACD Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
5 (1)
Utilidades
Script (de arrastrar y soltar) que colorea el fondo del indicador MACD según la tendencia de compra o venta. Los parámetros que puede modificar son los mismos que los que vienen dados por el indicador MACD de metatrader y adicionalmente los necesarios para editar los colores que usted decida sean los más adecuados según le convengan. Los siguientes son los parámetros que usted puede modificar: Fast EMA. Slow EMA. MACD SMA. Apply To. Color Positive Trend. Color Negative Trend. Color Neutral Tren
FREE
ADX Color Script
Adrian Hernandez Castellanos
Utilidades
Script (de arrastrar y soltar) que colorea el fondo del indicador Average Directional Movement Index (ADX) según la sea tendencia de compra o venta El indicador ADX es un indicador técnico que se utiliza para medir la fuerza de una tendencia. Este script (de arrastrar y soltar) colorea el fondo del indicador ADX según la tendencia. El color del fondo se determina en función de los parámetros del script. Parámetros que puede modificar: Period: El período de tiempo del indicador ADX. Trend lev
Stoch Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicadores
Oscilador Estocástico que según la tendencia del indicador se colorea el fondo. Este indicador colorea el fondo según el valor que nos da el oscilador estocástico, según sea su tendencia a la compra o a la venta. El color del fondo se determina en función de los parámetros del oscilador estocástico, pintando únicamente las últimas 400 barras (ver notas). Parámetros que puede modificar: %K Period: El período de tiempo %K. %D Period: El período de tiempo %D. Slowing: El período de tiempo slowing
ADX Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicadores
Indicador Average Directional Movement Index (ADX) que según sea la tendencia de compra o venta se colorea el fondo del mismo. El indicador ADXColor es un indicador técnico que se utiliza para medir la fuerza de una tendencia. El color del fondo se determina en función de los parámetros de este indicador, pintando únicamente las últimas 400 barras (ver notas). Parámetros que puede modificar: Period: El período de tiempo del indicador ADX. Trend Level: El nivel mínimo a cumplir para filtrar s
MACD Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicadores
Indicador MACD con fondo de color según la tendencia de compra o venta. Este indicador colorea el fondo según el valor que nos da el indicador MACD, o Moving Average Convergence Divergence, según sea su tendencia a la compra o a la venta. El color del fondo se determina en función de los parámetros del oscilador estocástico, pintando únicamente las últimas 400 barras (ver notas) y se se utiliza para medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de una reversión. Los parámetros que puede
AlarmLIne
Adrian Hernandez Castellanos
Indicadores
Alerta de rotura de la Linea de tendencia Descripción: Dispara una alarma (sonido, alerta o notificación) cuando el precio sobrepasa una línea de tendencia, ya sea por encima o por debajo de la misma. Parámetros: Names of the trendlines. : Nombres de las lineas de tendencia separadas por comas (Vigilar si su línea de tendencia tiene espacios al inicio del nombre y que sea exacto). Value over/under the line (E.g.: 0.03% or 500 pips). : Valor que define un margen por arriba/abajo de la línea
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario