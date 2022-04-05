Stoch Color Script
- Utilidades
- Adrian Hernandez Castellanos
- Versión: 1.6
- Actualizado: 29 febrero 2024
- Activaciones: 20
Este script (de arrastrar y soltar) colorea el fondo del indicador estocástico según la tendencia de compra o venta. El color del fondo se determina en función de la posición de las líneas del indicador.
Parámetros que puede modificar:
- %K Period: El período de tiempo %K.
- %D Period: El período de tiempo %D.
- Slowing: El período de tiempo slowing.
- Price Field: Low/High o Close/Close
- MA Method: Simple, Exponential, Smoothed, Linear weighted.
- Color Positive Trend: El color del fondo para una tendencia alcista.
- Color Negative Trend: El color del fondo para una tendencia bajista.
- Color Neutral Trend: El color del fondo para una tendencia neutral.
- Save variables: Guarda los valores actuales para poder reutilizarlos posteriormente.
- Clean graph: Borra los colores del gráfico (Clean colors).
Cómo utilizar el script:
Para utilizar el script, simplemente arrastre y suelte el indicador en el gráfico. Dependiendo donde suelte el indicador en el gráfico, sera el resultado ha obtener. Desde colorear el indicador, hasta colorear todo el gráfico. (Ver las capturas de pantalla)
El script se aplicará automáticamente al indicador.
Conclusión:
Este script es una herramienta útil para los traders que utilizan el indicador estocástico. El script facilita la identificación de tendencias alcistas, bajistas y neutrales.
