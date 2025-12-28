Calendário Econômico
EUA - Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)
|Baixa
|$-61.2 bilh
|$48.5 bilh
|
$25.2 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$17.6 bilh
|
$-61.2 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes) é a diferença entre o montante de títulos de longo prazo comprados e vendidos por investidores privados estrangeiros e por agências governamentais. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
