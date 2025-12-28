As Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes) é a diferença entre o montante de títulos de longo prazo comprados e vendidos por investidores privados estrangeiros e por agências governamentais. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).