FOMC Basın Toplantısı, dünyanın dört bir yanındaki finans analistlerinin ve ekonomistlerin dikkatini çeken üç aylık bir etkinliktir. Basın toplantısında, ABD Federal Açık Piyasa Kurulu üyeleri, gazetecilerin ABD'nin para politikası, enflasyon beklentileri ve hedef seviyesine ulaşmak için alınacak önlemler hakkındaki sorularını yanıtlar.

Endeks, konuşmacının retoriğine bağlı olarak faiz oranlarındaki değişiklikler veya para politikasında meydana gelen değişiklikler ile ilgili sonuçlara varılmasını sağlar. Gelecekte faiz oranlarının artmasıyla ilgili dolaylı ipuçları, dolar için olumlu olarak görülür.