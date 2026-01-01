FOMC 프레스 콘퍼런스는 전 세계 금융 분석가들과 경제학자들의 관심을 끄는 분기별 행사입니다. 기자 회견에서 미국 연방공개시장위원회 위원들은 미국의 통화 정책, 인플레이션 전망, 목표 수준 달성을 위한 조치에 대한 기자들의 질문에 답합니다.

미국 연방공개시장위원회는 물가 안정, 경제 성장, 완전 고용 및 국제 무역의 지속 가능성을 유지하는 것을 목표로 하는 미국의 통화 정책을 개발하고 시행할 책임이 있습니다. 12명의 투표위원(Fed's 이사회 위원 7명, 5개 연방준비은행 회장)이 포함되어 있습니다. 일반적으로 위원회의 몇몇 구성원은 기자회견에 참석합니다.

이 지수는 연설자의 미사여구에 따라 통화정책의 완화나 긴축뿐만 아니라 금리 변동 조건에 대한 결론을 내릴 수 있게 합니다.

FOMC 회원들의 성명에는 현재 국가의 경제 상황에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 만약 그 미사여구가 연준의 금리 인상이나 미국의 통화정책 강화 가능성을 시사한다면, 그러한 연설은 성장을 향한 달러의 단기적인 변동으로 이어질 수 있습니다. 위원회의 발언이 조심스럽거나 보수적이면 국가 통화 환율에 거의 영향을 미치지 않습니다.