La conferenza stampa del FOMC è un evento trimestrale che attira l'attenzione di analisti finanziari ed economisti di tutto il mondo. Durante la conferenza stampa, i membri del Federal Open Market Committee degli Stati Uniti rispondono alle domande dei giornalisti sulla politica monetaria degli Stati Uniti, sulle prospettive di inflazione e sulle misure adottate per raggiungere il livello obiettivo.

Il Federal Open Market Committee degli Stati Uniti è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della politica monetaria del Paese che mira a mantenere la stabilità dei prezzi, la crescita economica, la piena occupazione e la sostenibilità del commercio internazionale. Comprende 12 membri votanti (7 membri del Consiglio dei Governatori della Fed e Presidenti di cinque banche della Federal Reserve). Di norma, diversi membri del Comitato partecipano alla conferenza stampa.

L'indice consente di trarre conclusioni sui termini delle variazioni dei tassi di interesse, nonché di allentare o inasprire la politica monetaria, a seconda della retorica dell'oratore.

Le dichiarazioni dei membri del FOMC contengono una valutazione delle attuali condizioni economiche del Paese. Se la retorica suggerisce un possibile aumento del tasso di interesse della Fed o un inasprimento della politica monetaria del Paese durante diverse prossime riunioni, tale discorso potrebbe portare a una volatilità a breve termine del dollaro verso la crescita. Se la retorica del Comitato è cauta o conservatrice, raramente influisce sul tasso di cambio della moneta nazionale.