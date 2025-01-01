La conférence de presse du FOMC est un événement trimestriel qui attire l’attention des analystes financiers et des économistes du monde entier. Au cours de la conférence de presse, les membres du Comité Fédéral du Marché Libre aux États-Unis répondent aux questions des journalistes sur la politique monétaire américaine, les perspectives d’inflation et les mesures prises pour atteindre son niveau cible.

Le Comité Fédéral du Marché Libre aux États-Unis est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays, qui vise à maintenir la stabilité des prix, la croissance économique, le plein emploi et la durabilité du commerce international. Il comprend 12 membres votants (7 membres du Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale et présidents de cinq banques de la Réserve Fédérale). En règle générale, plusieurs membres du Comité participent à la conférence de presse.

L’indice permet de tirer des conclusions sur les conditions des variations des taux d’intérêt, ainsi que sur l’assouplissement ou le durcissement de la politique monétaire, selon les propos de l’orateur.

Les déclarations des membres du FOMC comprennent une évaluation des conditions économiques actuelles dans le pays. Si les propos suggèrent une possible hausse du taux d’intérêt de la Réserve Fédérale ou un durcissement de la politique monétaire du pays lors de plusieurs prochaines réunions, un tel discours pourrait conduire à une volatilité à court terme du dollar par rapport à la croissance. Si les propos du Comité sont prudents ou conservateurs, ils affectent rarement le taux de change de la monnaie nationale.