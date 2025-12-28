CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Preços
Baixa 330.425
330.804
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
330.425
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Core CPI n.s.a.) reflete o nível de preços de bens e serviços básicos do ponto de vista do consumidor no mês relatado em comparação com o anterior. O cálculo do núcleo CPI não inclui o preço de alimentos e energia, devido à alta volatilidade. O índice de preços ao consumidor é considerado um indicador de inflação.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
330.425
330.804
set. 2025
330.804
329.970
ago. 2025
329.970
328.980
jul. 2025
328.980
328.364
jun. 2025
328.364
327.509
mai. 2025
327.509
326.815
abr. 2025
326.815
325.933
mar. 2025
325.933
325.252
fev. 2025
325.252
323.842
jan. 2025
323.842
322.007
dez. 2024
322.007
321.947
nov. 2024
321.947
321.758
out. 2024
321.758
321.109
set. 2024
321.109
320.017
ago. 2024
320.017
319.214
jul. 2024
319.214
319.003
jun. 2024
319.003
318.629
mai. 2024
318.629
317.978
abr. 2024
317.978
317.088
mar. 2024
317.088
315.419
fev. 2024
315.419
313.623
jan. 2024
313.623
311.907
dez. 2023
311.907
311.606
nov. 2023
311.606
311.380
out. 2023
311.380
310.817
set. 2023
310.817
310.103
ago. 2023
310.103
309.402
jul. 2023
309.402
308.910
jun. 2023
308.910
308.096
mai. 2023
308.096
306.899
abr. 2023
306.899
305.476
mar. 2023
305.476
304.011
fev. 2023
304.011
301.962
jan. 2023
301.962
300.113
dez. 2022
300.113
299.600
nov. 2022
299.600
299.315
out. 2022
299.315
298.442
set. 2022
298.442
297.178
ago. 2022
297.178
295.646
jul. 2022
295.646
294.680
jun. 2022
294.680
292.506
mai. 2022
292.506
290.846
abr. 2022
290.846
289.305
mar. 2022
289.305
288.059
fev. 2022
288.059
285.996
jan. 2022
285.996
283.908
dez. 2021
283.908
282.754
nov. 2021
282.754
281.617
out. 2021
281.617
279.884
set. 2021
279.884
279.507
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido