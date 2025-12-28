CalendárioSeções

EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
EUA - Demissões Anunciadas Challenger (Challenger, Gray & Christmas)
Setor:
Trabalho
Baixa N/D
153.074 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Challenger Job Cuts) refletem o número total de trabalhadores demitidos relatados pelos empregadores durante o mês de referência. Isso permite avaliar a situação no mercado de trabalho. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como desfavorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — favorável.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
153.074 mil
out. 2025
153.074 mil
54.064 mil
set. 2025
54.064 mil
85.979 mil
ago. 2025
85.979 mil
62.075 mil
jul. 2025
62.075 mil
47.999 mil
jun. 2025
47.999 mil
93.816 mil
mai. 2025
93.816 mil
105.441 mil
abr. 2025
105.441 mil
275.240 mil
mar. 2025
275.240 mil
172.017 mil
fev. 2025
172.017 mil
49.795 mil
jan. 2025
49.795 mil
38.792 mil
dez. 2024
38.792 mil
57.727 mil
nov. 2024
57.727 mil
55.597 mil
out. 2024
55.597 mil
72.821 mil
set. 2024
72.821 mil
75.891 mil
ago. 2024
75.891 mil
25.885 mil
jul. 2024
25.885 mil
48.786 mil
jun. 2024
48.786 mil
63.816 mil
mai. 2024
63.816 mil
64.789 mil
abr. 2024
64.789 mil
90.309 mil
mar. 2024
90.309 mil
84.638 mil
fev. 2024
84.638 mil
82.307 mil
jan. 2024
82.307 mil
34.817 mil
dez. 2023
34.817 mil
45.510 mil
nov. 2023
45.510 mil
36.836 mil
out. 2023
36.836 mil
47.457 mil
set. 2023
47.457 mil
75.151 mil
ago. 2023
75.151 mil
23.697 mil
jul. 2023
23.697 mil
40.709 mil
jun. 2023
40.709 mil
80.089 mil
mai. 2023
80.089 mil
66.995 mil
abr. 2023
66.995 mil
89.703 mil
mar. 2023
89.703 mil
77.770 mil
fev. 2023
77.770 mil
102.943 mil
jan. 2023
102.943 mil
43.651 mil
dez. 2022
43.651 mil
76.835 mil
nov. 2022
76.835 mil
33.843 mil
out. 2022
33.843 mil
29.989 mil
set. 2022
29.989 mil
20.485 mil
ago. 2022
20.485 mil
25.810 mil
jul. 2022
25.810 mil
32.517 mil
jun. 2022
32.517 mil
20.712 mil
mai. 2022
20.712 mil
24.286 mil
abr. 2022
24.286 mil
21.387 mil
mar. 2022
21.387 mil
15.245 mil
fev. 2022
15.245 mil
19.064 mil
jan. 2022
19.064 mil
19.052 mil
dez. 2021
19.052 mil
14.875 mil
nov. 2021
14.875 mil
22.822 mil
out. 2021
22.822 mil
17.895 mil
