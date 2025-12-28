Calendário Econômico
EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)
|Baixa
|N/D
|
153.074 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Challenger Job Cuts) refletem o número total de trabalhadores demitidos relatados pelos empregadores durante o mês de referência. Isso permite avaliar a situação no mercado de trabalho. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como desfavorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — favorável.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Demissões Anunciadas da Empresa de Consultoria Challenger (Challenger United Sates Job Cuts)".
