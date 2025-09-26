CalendrierSections

Markit/CIPS Royaume-Uni Indice composite des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Markit/CIPS (S&P Global/CIPS)
Secteur
Affaires
Moyen N/D
53.5
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Markit Composite PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. Le calcul de l’indicateur est basé sur les enquêtes menées auprès de représentants d’un certain nombre d’entreprises. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. Les indications supérieures à 50 peuvent avoir un impact positif sur les cours en livres.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025 préliminaire.
N/D
53.5
août 2025
53.5
53.0
août 2025 préliminaire.
53.0
51.5
juil. 2025
51.5
51.0
juil. 2025 préliminaire.
51.0
52.0
juin 2025
52.0
50.7
juin 2025 préliminaire.
50.7
50.3
mai 2025
50.3
49.4
mai 2025 préliminaire.
49.4
48.5
avr. 2025
48.5
48.2
avr. 2025 préliminaire.
48.2
51.5
mars 2025
51.5
52.0
mars 2025 préliminaire.
52.0
50.5
févr. 2025
50.5
50.5
févr. 2025 préliminaire.
50.5
50.6
janv. 2025
50.6
50.9
janv. 2025 préliminaire.
50.9
50.4
déc. 2024
50.4
50.5
déc. 2024 préliminaire.
50.5
50.5
nov. 2024
50.5
49.9
nov. 2024 préliminaire.
49.9
51.8
oct. 2024
51.8
51.7
oct. 2024 préliminaire.
51.7
52.6
sept. 2024
52.6
52.9
sept. 2024 préliminaire.
52.9
53.8
août 2024
53.8
53.4
août 2024 préliminaire.
53.4
52.8
juil. 2024
52.8
52.7
juil. 2024 préliminaire.
52.7
52.3
juin 2024
52.3
51.7
juin 2024 préliminaire.
51.7
53.0
mai 2024
53.0
52.8
mai 2024 préliminaire.
52.8
54.1
avr. 2024
54.1
54.0
avr. 2024 préliminaire.
54.0
52.8
mars 2024
52.8
52.9
mars 2024 préliminaire.
52.9
53.0
févr. 2024
53.0
53.3
févr. 2024 préliminaire.
53.3
52.9
janv. 2024
52.9
52.5
janv. 2024 préliminaire.
52.5
52.1
déc. 2023
52.1
51.7
déc. 2023 préliminaire.
51.7
50.7
nov. 2023
50.7
50.1
nov. 2023 préliminaire.
50.1
48.7
oct. 2023
48.7
48.6
oct. 2023 préliminaire.
48.6
48.5
sept. 2023
48.5
46.8
sept. 2023 préliminaire.
46.8
48.6
août 2023
48.6
47.9
