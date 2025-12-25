Экономический календарь
Решение Банка Англии по процентной ставке (Bank of England (BoE) Interest Rate Decision)
|Высокая
|4.00%
|
4.00%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
4.00%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение по процентной ставке Банка Англии (BoE Interest Rate Decision) относится к числу важнейших событий, влияющих на котировки фунта стерлингов. Его принимает Комитет по денежно-кредитной политике, возглавляемый главой британского регулятора.
Заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии, на которых определяется денежно-кредитная политика страны, проходят восемь раз в год, каждое из них длится три с половиной дня. В первый день Комитет изучает сложившуюся экономическую диспозицию (как внутреннюю повестку, так и состояние мировой экономики, и основные события, влияющие на финансовые и экономические условия). Второй день состоит из обсуждения текущей денежно-кредитной политики страны: члены Комитета высказывают свою точку зрения. На третий день проводится голосование по мерам денежно-кредитной политики и процентной ставке регулятора.
Решения Комитета объявляются в полдень на следующий день после завершения заседания. Протоколы собраний публикуются на веб-сайте Банка Англии одновременно с объявлением решений.
Процентную ставку регулятора обычно снижают при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, фунт стерлингов стараются сделать более дорогим, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.
Соответственно, каждое решение по процентной ставке Банка Англии напрямую влияет на котировки фунта стерлингов (особенно в случаях, когда ставка меняется). Решение о ее подъеме приводит к росту котировок британской валюты.
