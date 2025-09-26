La décision de la Banque d’Angleterre sur les taux d’intérêt est l’un des indicateurs clés affectant les cours de la livre sterling. La décision est adoptée par le Comité de politique monétaire (CPM) de la BoE.

Le Comité de politique monétaire se réunit huit fois par an pour déterminer la politique monétaire nationale et fixer le taux d’intérêt. Chaque réunion dure trois jours et demi. Le premier jour, les membres du Comité examinent la disposition économique actuelle (à la fois l’ordre du jour interne et l’état de l’économie mondiale, les principaux événements qui affectent les conditions financières et économiques). Le deuxième jour, les membres discutent de leur point de vue sur la politique monétaire nationale actuelle. Le troisième jour, les membres votent les mesures de politique monétaire et le taux d’intérêt.

La décision du Comité sur les taux d’intérêt est publiée le lendemain, à midi. Le procès-verbal de la réunion est publié sur le site Web de la Banque d’Angleterre en même temps que la décision sur les taux d’intérêt.

La BoE pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la BoE tenterait de rendre la livre sterling plus chère, pour laquelle (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Par conséquent, chaque décision de taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre affecte directement les cours de la livre sterling (en particulier lorsque le taux est modifié). Une décision de hausse conduit normalement à la croissance des cours de la livre sterling.

