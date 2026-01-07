영국은행 금리결정(Bank of England Interrate Rate Decision)은 파운드화 시세에 영향을 미치는 주요 지표 중 하나입니다. 이 결정은 BoE 통화 정책 위원회에 의해 채택됩니다.

금통위는 1년에 8번 회의를 열어 국가통화정책을 결정하고 금리를 정합니다. 각 회의는 3일 반 동안 계속됩니다. 첫째 날에는 위원회 위원들이 현재의 경제 기질(금융 및 경제 상황에 영향을 미치는 주요 사건인 내부 의제와 세계 경제의 상태 모두)을 연구합니다. 둘째 날, 회원들은 현재의 국가 통화 정책에 대한 자신들의 견해를 토론합니다. 셋째 날, 회원들은 통화 정책 조치와 금리에 대한 투표를 합니다.

위원회의 금리 결정은 다음날 정오 12시에 발표됩니다. 회의록은 금리 결정과 함께 영국은행 웹사이트에 게재됩니다.

BoE는 인플레이션이 목표 수준으로 상승하도록 돕기 위해 금리를 인하할 수 있습니다. 반대로 인플레이션이 목표 수준을 초과할 경우 BoE는 파운드 스털링을 더 비싸게 만들려고 할 것이며, 이에 따라 (다른 조치의 복합적인 추가) 이자율이 인상됩니다.

따라서 영국은행의 각 금리 결정은 (특히 금리가 변경될 때) 파운드 스털링의 시세에 직접적인 영향을 미칩니다. 인상 결정은 보통 영국 파운드화 시세의 증가로 이어집니다.

