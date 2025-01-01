TakvimBölümler

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal İstikrar Raporu (Bank of England (BoE) Financial Stability Report)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
İngiltere bankası (Bank of England)
Sektör:
Para
Orta
İngiltere Merkez Bankası yılda iki kez Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlar. Rapor şunları kapsar:

  • Finansal Politika Kurulunun Birleşik Krallık mali sisteminin mevcut istikrarı ve bu görüşü etkileyen olaylara genel bakış hakkındaki görüşü;
  • Finansal sistemin güçlü ve zayıf noktalarının değerlendirilmesi ve risklerin gözden geçirilmesi;
  • Kurulun kararlılık bakış açısına bakış;
  • Kurulun geçmiş dönemdeki faaliyetleri hakkında kısa bir özet.

Rapor, İngiltere para sistemi istikrarı ve gelişimi için görünüm hakkında tahminler sağlar.