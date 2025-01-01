İngiltere Merkez Bankası yılda iki kez Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlar. Rapor şunları kapsar:

Finansal Politika Kurulunun Birleşik Krallık mali sisteminin mevcut istikrarı ve bu görüşü etkileyen olaylara genel bakış hakkındaki görüşü;

Finansal sistemin güçlü ve zayıf noktalarının değerlendirilmesi ve risklerin gözden geçirilmesi;

Kurulun kararlılık bakış açısına bakış;

Kurulun geçmiş dönemdeki faaliyetleri hakkında kısa bir özet.

Rapor, İngiltere para sistemi istikrarı ve gelişimi için görünüm hakkında tahminler sağlar.