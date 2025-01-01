Ekonomik Takvim
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Finansal İstikrar Raporu (Bank of England (BoE) Financial Stability Report)
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Para
İngiltere Merkez Bankası yılda iki kez Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlar. Rapor şunları kapsar:
- Finansal Politika Kurulunun Birleşik Krallık mali sisteminin mevcut istikrarı ve bu görüşü etkileyen olaylara genel bakış hakkındaki görüşü;
- Finansal sistemin güçlü ve zayıf noktalarının değerlendirilmesi ve risklerin gözden geçirilmesi;
- Kurulun kararlılık bakış açısına bakış;
- Kurulun geçmiş dönemdeki faaliyetleri hakkında kısa bir özet.
Rapor, İngiltere para sistemi istikrarı ve gelişimi için görünüm hakkında tahminler sağlar.