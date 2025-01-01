Die Bank of England veröffentlicht zweimal jährlich den Bericht zur Finanzstabilität. Der Bericht enthält die folgenden Informationen:

Die Stellungnahme des Ausschusses für Finanzpolitik zur aktuellen Stabilität des britischen Finanzsystems und zum Überblick über die Ereignisse, die die Stellungnahme beeinflusst haben.

Bewertung der Stärken und Schwächen des Finanzsystems und Überprüfung der Risiken

Ausblick des Komitees auf die Finanzstabilität des Vereinigten Königreichs

Einen kurzen Bericht über die Maßnahmen, die der Ausschuss zur Beseitigung oder Verringerung dieser Risiken ergreift, sowie über die Aktivitäten des Ausschusses im Berichtszeitraum.

Der Bericht wird normalerweise vom Gouverneur des Ausschusses vorgelegt. Er gibt eine kurze Zusammenfassung bekannt und beantwortet Fragen von Journalisten. Vollständige und kurze Versionen des Berichts werden auf der Website der Bank of England veröffentlicht. Dieses Dokument wird in der Regel nach einer einzigen Norm erstellt.

Das Dokument beginnt mit einer Zusammenfassung. Ferner werden die wichtigsten internen und externen Risiken für die Finanzstabilität des Vereinigten Königreichs beschrieben. Es folgen Anmerkungen zur Widerstandsfähigkeit des britischen Finanzsystems, getrennt nach Bankensektor und marktbasierter finanzieller Widerstandsfähigkeit. Schließlich werden die von der Bank of England im vergangenen Halbjahr ergriffenen Maßnahmen zur Risikominimierung und deren Effizienz ausführlich dargestellt. Der Bericht enthält Blätter, die die Entwicklung der wichtigsten statistischen Indikatoren des britischen Finanzsystems widerspiegeln.

Der Bericht gibt einen Überblick über die Stabilität des britischen Finanzsystems und seine Entwicklungsperspektiven. Seine Veröffentlichung beeinflusst selten die Pfund Sterling-Kurse, da er konsolidierte analytische Informationen enthält.