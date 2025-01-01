La Banque d’Angleterre publie deux fois par an son rapport sur la stabilité financière. Le rapport comprend les informations suivantes :

L’appréciation du Comité de politique financière sur la stabilité actuelle du système financier britannique et aperçu des événements, qui ont affecté l’appréciation

Évaluation des forces et des faiblesses du système financier et examen des risques

Perspectives du Comité pour la stabilité financière du Royaume-Uni

Un bref rapport sur les mesures prises par le Comité pour éliminer ou réduire ces risques, ainsi que sur les activités du Comité au cours de la période communiquée.

Le rapport est normalement présenté par le Gouverneur du Comité. Il annonce un bref résumé et répond aux questions des journalistes. Des versions complètes et abrégées du rapport sont publiées sur le site Web de la Banque d’Angleterre. Ce document est généralement établi selon une norme unique.

Le document commence par une note de synthèse En outre, il fournit la description des principaux risques intérieurs et externes pour la stabilité financière du Royaume-Uni. Viennent ensuite les notes sur la résilience du système financier britannique, séparément pour le secteur bancaire et la résilience financière fondée sur le marché. Enfin, un compte rendu détaillé est donné des mesures prises par la Banque d’Angleterre au cours du dernier semestre pour minimiser les risques, et de leur efficacité. Le rapport est fourni avec des feuilles traduisant l’évolution des principaux indicateurs statistiques du système financier britannique.

Le rapport donne une idée de ​la stabilité du système financier britannique et ses perspectives de développement. Sa publication affecte rarement les cours de la livre sterling, car elle comprend des informations analytiques consolidées.