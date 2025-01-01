O Relatório de Estabilidade Financeira do BoE (BoE Financial Stability Report) é publicado duas vezes por ano. Ele contém as seguintes informações:

parecer do Comitê de Política Financeira sobre a estabilidade atual do sistema financeiro do Reino Unido e uma revisão dos eventos que influenciaram seu ponto de vista;

avaliação dos pontos fortes e fracos do sistema financeiro e da visão geral de riscos;

parecer da Comissão sobre as perspectivas de estabilidade;

breve relatório sobre as atividades da Comissão durante o período passado, no que diz respeito ao que foi feito para eliminar ou reduzir riscos.

Geralmente, o relatório é apresentado à imprensa pelo chefe do regulador. Ele lê um breve resumo e responde a perguntas de jornalistas. Versões completas e curtas do relatório são publicadas no site do Banco da Inglaterra. Este documento é geralmente elaborado de acordo com um único padrão.

Primeiro, é dado um breve resumo. Em seguida, são descritos em detalhes os principais riscos - tanto externos quanto internos - que ameaçam a estabilidade financeira do país. Depois, é feita uma avaliação da estabilidade do sistema, separadamente para os setores bancário e de mercado. Finalmente, é dado um detalhado relatório sobre as medidas tomadas pelo Banco da Inglaterra no último semestre para minimizar os riscos, e quão efetivas foram elas. Ao relatório são anexadas tabelas que refletem o movimento dos principais indicadores estatísticos do sistema financeiro do país.

O relatório dá uma ideia da estabilidade do sistema monetário na Grã-Bretanha e das perspectivas para o seu desenvolvimento. Sua publicação raramente afeta as cotações da libra esterlina, uma vez que a informação contida nela é não possui caráter noticioso.