La Banca d'Inghilterra pubblica il Rapporto sulla Stabilità Finanziaria due volte l'anno. Questa scheda contiene le seguenti informazioni:

Il Parere del Comitato di Politica Finanziaria sull'attuale stabilità del sistema finanziario del Regno Unito e la panoramica degli eventi, che hanno influenzato il parere

Valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema finanziario e riesame dei rischi

Prospettive del Comitato per la stabilità finanziaria del Regno Unito

Una breve relazione sulle azioni che il Comitato sta intraprendendo per eliminare o ridurre tali rischi, nonché sulle attività del Comitato nel corso del periodo di riferimento

La relazione è normalmente presentata dal Governatore del Comitato. Annuncia un breve riassunto e risponde alle domande dei giornalisti. Le versioni complete e brevi del rapporto sono pubblicate sul sito web della Banca d'Inghilterra. Questo documento è solitamente redatto secondo un unico standard.

Il documento inizia con un riepilogo esecutivo. Inoltre, fornisce la descrizione dei principali rischi interni ed esterni per la stabilità finanziaria del Regno Unito. Seguono note sulla resilienza del sistema finanziario del Regno Unito, separatamente per il settore bancario e la resilienza finanziaria basata sul mercato. Infine, viene fornito un resoconto dettagliato delle misure adottate dalla Banca d'Inghilterra nell'ultimo semestre per ridurre al minimo i rischi e della loro efficienza. Il rapporto è fornito con fogli che riflettono il movimento dei principali indicatori statistici del sistema finanziario del Regno Unito.

La relazione dà un'idea dellastabilità del sistema finanziario del Regno Unito e le sue prospettive di sviluppo. La sua pubblicazione raramente influenza le quotazioni della sterlina, poiché presenta informazioni analitiche consolidate.