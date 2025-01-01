El Banco de Inglaterra publica el Informe sobre Estabilidad Financiera dos veces al año. El informe contiene la siguiente información:

La opinión del Comité de Política Financiera sobre la actual estabilidad del sistema financiero del Reino Unido y la panorámica general de los acontecimientos que han influido en la opinión

La evaluación de los puntos fuertes y débiles del sistema financiero, así como una revisión de riesgos

Las perspectivas del Comité sobre la estabilidad financiera del Reino Unido

Un breve informe sobre las acciones que el Comité está tomando para eliminar o reducir esos riesgos, así como de las actividades del Comité durante el periodo del informe

El informe es presentado normalmente por el Gobernador del Comité. Este comunica un breve resumen y responde las preguntas de los periodistas. Las versiones completa y corta del informe se publican en el sitio web del Banco de Inglaterra. Este documento generalmente se desarrolla de acuerdo con un estándar único.

El documento comienza con un resumen ejecutivo. Además, ofrece la descripción de los principales riesgos internos y externos para la estabilidad financiera del Reino Unido. A esto le siguen notas sobre la capacidad de recuperación del sistema financiero del Reino Unido, y de manera separada para el sector bancario y la capacidad de recuperación financiera basada en el mercado. Finalmente, se explican de manera detallada las medidas adoptadas por el Banco de Inglaterra en el último semestre para minimizar los riesgos y su eficacia. El informe incluye hojas que muestran el movimiento de los principales indicadores estadísticos del sistema financiero del Reino Unido.

El informe da una panorámica de la estabilidad del sistema financiero del Reino Unido y sus perspectivas de desarrollo. Su publicación rara vez influye en las cotizaciones de la libra esterlina, ya que presenta información analítica consolidada.